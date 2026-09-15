МИД РФ назвал «дешёвым пиаром» слухи о якобы ударе по поезду Джонсона
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Москва ранее предупреждала западных политиков и чиновников о рисках нахождения на Украине, а заявления западной прессы о якобы ударе российского беспилотника по поезду с Борисом Джонсоном и советниками Мерца являются «дешёвой спекуляцией». Об этом говорится в заявлении российского МИДа.
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало появившиеся в западной и украинской прессе заявления о якобы атаке российского беспилотника на спецпоезд с представителями Европы на границе с Польшей, назвав их «дешёвым пиаром». Как подчеркнули в МИД, ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре, используемой в военных целях. Мол, отставной премьер Британии Джонсон и другие европейские политики и чиновники не являются приоритетными целями, чтобы они там о себе ни думали.
Москва напомнила, что воспринимает всю железнодорожную инфраструктуру Украины в качестве законных целей, а представителей Запада ранее предупреждали о том, что ездить в Киев рискованно, так что пусть теперь жалуются сами на себя.
Ранее ряд западных политиков обвинил Москву в якобы желании нанести удар по европейским политикам, для этого российский дрон якобы атаковал поезд. Больше всех возмущался глава МИД Польши Сикорский, заявивший, что Москва «охотится на европейских политиков». Однако, как оказалось, целью атаки дрона была АЗС, а не пассажирский состав, который, как утверждает Киев, ушёл в Варшаву за полтора часа до удара.
Подтверждает эту информацию и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, который заявил, что он как журналист сумел узнать правду, какая бы она ни оказалась.
Россия не пыталась нанести удар по поезду Бориса Джонсона или по VIP-поезду, который следовал перед ним. В данном случае целью были автозаправочная станция и отдельный локомотив. Сложнее понять возмущение по поводу VIP-поезда и молчание обо всем остальном.
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