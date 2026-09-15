МИД РФ назвал «дешёвым пиаром» слухи о якобы ударе по поезду Джонсона

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МИД РФ назвал «дешёвым пиаром» слухи о якобы ударе по поезду Джонсона

Москва ранее предупреждала западных политиков и чиновников о рисках нахождения на Украине, а заявления западной прессы о якобы ударе российского беспилотника по поезду с Борисом Джонсоном и советниками Мерца являются «дешёвой спекуляцией». Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало появившиеся в западной и украинской прессе заявления о якобы атаке российского беспилотника на спецпоезд с представителями Европы на границе с Польшей, назвав их «дешёвым пиаром». Как подчеркнули в МИД, ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре, используемой в военных целях. Мол, отставной премьер Британии Джонсон и другие европейские политики и чиновники не являются приоритетными целями, чтобы они там о себе ни думали.



Москва напомнила, что воспринимает всю железнодорожную инфраструктуру Украины в качестве законных целей, а представителей Запада ранее предупреждали о том, что ездить в Киев рискованно, так что пусть теперь жалуются сами на себя.

Ранее ряд западных политиков обвинил Москву в якобы желании нанести удар по европейским политикам, для этого российский дрон якобы атаковал поезд. Больше всех возмущался глава МИД Польши Сикорский, заявивший, что Москва «охотится на европейских политиков». Однако, как оказалось, целью атаки дрона была АЗС, а не пассажирский состав, который, как утверждает Киев, ушёл в Варшаву за полтора часа до удара.

Подтверждает эту информацию и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, который заявил, что он как журналист сумел узнать правду, какая бы она ни оказалась.

Россия не пыталась нанести удар по поезду Бориса Джонсона или по VIP-поезду, который следовал перед ним. В данном случае целью были автозаправочная станция и отдельный локомотив. Сложнее понять возмущение по поводу VIP-поезда и молчание обо всем остальном.
10 комментариев
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  1. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 17:34
    Готов поспорить, что Борис Джонсон больше в Украину ни ногой...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:55
      Информация была о Борисе Джонсонюке.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:56
      отставной премьер Британии Джонсон и другие .... не являются приоритетными целями

      Тратить дрон на этого персонального дрыща не разумно, ему и 1,20 м. пеньковой веревки в самый раз сойдет.
    3. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 19:14
      Лучше-бы, он ноги там оставил навсегда, вместе с лохматой головой, задницу могли и забрать на родину, для захоронения am
  2. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 17:37
    Не нужно было раньше предоставлять представителям Запада какие-бы то ни было гарантии безопасного передвижения в/на Украину. Сейчас нужно однозначно сказать этим европейским баранам, что их безопасность зависит только от них. Если они решат въехать в Укру, то Россия за их безопасность не отвечает и вносить изменения в свои удары по 404, в зависимости от их передвижения не будет.
  3. dfg Звание
    dfg
    +2
    Сегодня, 17:40
    Мид мид в этом случае молчание золото !! Эх вы была программа газ в обмен на трубы а теперь ракеты в обмен на спокойствие
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 17:49
    Кляты москали, чуть лохматого не вбили. Правда и целились не туда, а вдруг... В памперсах надо ездить по неньке, в памперсах, сукины дети. 😀😀
  5. Равик Звание
    Равик
    +1
    Сегодня, 18:19
    Захотели бы, размазали это рыжее merde по всему погранпереходу...
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 18:26
    Британии Джонсон и другие европейские политики и чиновники не являются приоритетными целями
    А жаль...........
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 18:35
    Возможно, это было предупреждение (к сожалению, ведь лучше было бы прикончить того парня, который ликовал при виде гор трупов во время ковида).

    После того нападения, помимо проблемы с прической, несомненно, возникла и вторая — отсутствие гигиены в области брюк.