Противник заявляет, что Краматорск полностью обесточен

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Противник заявляет, что Краматорск полностью обесточен

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что вследствие обстрелов ВС РФ Краматорск аварийно обесточен. Как известно, Краматорск является ключевым узлом обороны ВСУ в оккупированной Украиной части ДНР.

Незадолго до этого ресурсы противника сообщали о серьезных перебоях с электроснабжением в пяти регионах бывшей УССР. В частности, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электричества остались часть потребителей в Волынской и Харьковской областях, а также подконтрольных ВСУ районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР. Кроме того, перебои с электроснабжением отмечаются в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.



В то же время украинские боевики жалуются на вызванные системными ударами по логистике перебои со снабжением Краматорской группировки ВСУ. Как известно, эти поставки осуществляются из Днепропетровска и Харькова через Барвенково, откуда далее идут через Малотарановку к Дружковке и через Ясногорку к Славянску. После системной работы ВС РФ по мостам, железнодорожной инфраструктуре и локомотивам противник столкнулся с перебоями в доставке грузов. Попытки рассредоточить логистику приводят к тому, что снабжение становится медленным, фрагментированным и не успевает за темпом боевых действий.

Между тем Киев просит своих «союзников» в срочном порядке передать Украине локомотивы под железнодорожную колею шириной 1520 мм. По словам главы украинского МИД Сибиги, только за период с начала текущего года ударами российских беспилотников было уничтожено более 250 локомотивов. На призыв Сибиги немедленно откликнулась Литва и пообещала подарить Украине часть своих локомотивов.
6 комментариев
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  1. sub307 Звание
    sub307
    +7
    Сегодня, 18:22
    На пятый год СВО ...- "проблем" с электричеством уже и быть не должно, как и самого электричества. winked
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 18:23
    Надо полагать, что свиномордые сейчас с лучинами по домам сидят? 🐷🕯️
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 18:25
    На призыв Сибиги немедленно откликнулась Литва и пообещала подарить Украине часть своих локомотивов.
    Локомотивов на 2-3 дня.
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 18:38
    На призыв Сибиги немедленно откликнулась Литва и пообещала подарить Украине часть своих локомотивов.
    В Литве всё равно возить нечего. Локомотивы им уже не нужны. Следующим шагом будет передача оставшихся рельсов и шпал. И тогда декоммунизация маленького и гордого государства будет завершена.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 18:42
    Литва пообещала отдать все три своих локомотива.
  6. Почетныйсвязист Звание
    Почетныйсвязист
    +1
    Сегодня, 18:48
    украинцы как обычно брешут: больше не стреляйте, у нас все обесточено... Ага, щас- необходим контрольный залп.