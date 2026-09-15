Противник заявляет, что Краматорск полностью обесточен
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Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что вследствие обстрелов ВС РФ Краматорск аварийно обесточен. Как известно, Краматорск является ключевым узлом обороны ВСУ в оккупированной Украиной части ДНР.
Незадолго до этого ресурсы противника сообщали о серьезных перебоях с электроснабжением в пяти регионах бывшей УССР. В частности, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электричества остались часть потребителей в Волынской и Харьковской областях, а также подконтрольных ВСУ районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР. Кроме того, перебои с электроснабжением отмечаются в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
В то же время украинские боевики жалуются на вызванные системными ударами по логистике перебои со снабжением Краматорской группировки ВСУ. Как известно, эти поставки осуществляются из Днепропетровска и Харькова через Барвенково, откуда далее идут через Малотарановку к Дружковке и через Ясногорку к Славянску. После системной работы ВС РФ по мостам, железнодорожной инфраструктуре и локомотивам противник столкнулся с перебоями в доставке грузов. Попытки рассредоточить логистику приводят к тому, что снабжение становится медленным, фрагментированным и не успевает за темпом боевых действий.
Между тем Киев просит своих «союзников» в срочном порядке передать Украине локомотивы под железнодорожную колею шириной 1520 мм. По словам главы украинского МИД Сибиги, только за период с начала текущего года ударами российских беспилотников было уничтожено более 250 локомотивов. На призыв Сибиги немедленно откликнулась Литва и пообещала подарить Украине часть своих локомотивов.
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