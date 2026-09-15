Зеленский: перехватчик реактивных «Гераней» уже создан, но требуется доработка

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Зеленский: перехватчик реактивных «Гераней» уже создан, но требуется доработка

Украина разработала очередной «перехватчик «Шахедов»», который должен будет помочь украинской противовоздушной обороне в борьбе с российскими дронами-камикадзе «Герань». Об этом заявил Зеленский.

«Нелегитимный» сегодня провёл совещание с участием нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, на котором обсуждались многие вопросы, в том числе защита от новых российских реактивных «Гераней», применение которых только возрастает. Как подчеркнул Зеленский, украинские разработчики якобы сумели создать новый перехватчик, который в перспективе должен будет сбивать реактивные «Герани-4» и «Герани-5», против которых у Киева сейчас средств нет.



Однако, как отмечается, Зеленский поторопился с объявлением боевой готовности нового дрона-перехватчика, он ещё не доработан и в войска в ближайшее время не поступит. Просто «нелегитимный» решил выдать желаемое за действительное. Вроде как бы прошли «успешные испытания», но нужно кое-что доработать.

Есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов, но надо доработать некоторые аспекты управления. Работу продолжаем, нужно ещё время.

Ранее украинские эксперты неоднократно предупреждали, что Киев не успевает за модернизацией российских «Гераней». Пока разрабатываются меры противодействия одним моделям, Россия начинает применять другие, более совершенные. Киев готовился к отражению дронов с поршневым двигателем, но Москва разработала и начала применять реактивные.
6 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 18:06
    -Работу продолжаем, нужно ещё время.
    Главное, что деньги давно освоены.
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +2
    Сегодня, 18:08
    Нюхнул бы побольше, так и марсолет соорудил бы. laughing
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 18:09
    "Калашников" впервые представил комплекс ПВО "Зверобой" с дронами-перехватчиками "Кракен". Он обеспечивает своевременное обнаружение и гарантированное поражение малозаметных воздушных объектов типа "Лелека", "Лютый", "Бобер" и "Хорнет-XR". "Зверобой" представлен в двух вариантах - стационарном, который создан для долговременной защиты периметров критической инфраструктуры, а также мобильном, который выполнен на шасси серийного пикапа.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 18:25
    Чем они Герани собираются перехватывать? Сачком для бабочек?
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      0
      Сегодня, 19:20
      Банками с помидорами. Но пока не решили, закатывать их или закручивать.
  5. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 19:19
    Зеленский, перехватчик - истребитель кокса.