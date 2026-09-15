Зеленский: перехватчик реактивных «Гераней» уже создан, но требуется доработка
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Украина разработала очередной «перехватчик «Шахедов»», который должен будет помочь украинской противовоздушной обороне в борьбе с российскими дронами-камикадзе «Герань». Об этом заявил Зеленский.
«Нелегитимный» сегодня провёл совещание с участием нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, на котором обсуждались многие вопросы, в том числе защита от новых российских реактивных «Гераней», применение которых только возрастает. Как подчеркнул Зеленский, украинские разработчики якобы сумели создать новый перехватчик, который в перспективе должен будет сбивать реактивные «Герани-4» и «Герани-5», против которых у Киева сейчас средств нет.
Однако, как отмечается, Зеленский поторопился с объявлением боевой готовности нового дрона-перехватчика, он ещё не доработан и в войска в ближайшее время не поступит. Просто «нелегитимный» решил выдать желаемое за действительное. Вроде как бы прошли «успешные испытания», но нужно кое-что доработать.
Есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов, но надо доработать некоторые аспекты управления. Работу продолжаем, нужно ещё время.
Ранее украинские эксперты неоднократно предупреждали, что Киев не успевает за модернизацией российских «Гераней». Пока разрабатываются меры противодействия одним моделям, Россия начинает применять другие, более совершенные. Киев готовился к отражению дронов с поршневым двигателем, но Москва разработала и начала применять реактивные.
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