Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом

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Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом

Дания выразила России протест, российский посол был вызван в МИД королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с «обстрелом» военного вертолёта датских ВВС сигнальными ракетами.

Копенгаген негодует. Причиной стал запуск российским фрегатом двух сигнальных ракет в сторону вертолёта датских ВВС. Как заявляют в Минобороны Дании, экипаж вертолёта всего лишь проводил «плановую фотосъёмку» российского боевого корабля, находившегося в Балтийском море у датского города Гедсера. Датские военные не могут понять, что не понравилось российским морякам, назвав их действия «совершенно неприемлемыми».



Подробности власти Дании не приводят, но подчёркивают, что одна из ракет пролетела «в непосредственной близости» от вертолёта, тем самым поставив жизнь экипажа в опасность. Однако, как оказалось, вертолёт практически завис над российским военным кораблём, после чего и был отогнан сигнальными ракетами.



Датский премьер Метте Фредериксен, дружащая с Зеленским, уже обвинила российских военных в «безответственности» по отношению к военнослужащим королевства, заявив, что данным пуском сигнальных ракет Россия якобы хотела «запугать Данию».

Действия России направлены на запугивание и раскол. Им это не удастся. Мы не отступим.

Российское Минобороны комментировать заявления датской стороны отказалось, полностью их проигнорировав.
14 комментариев
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  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +12
    Сегодня, 18:42
    Да сбить его надо было. Персы бы именно так и поступили. И совесть бы их не терзала wink
  2. ssz Звание
    ssz
    +14
    Сегодня, 18:45
    От ракетницы обосрались, гопота натовская, весь ветолёт наверно обгадили.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 19:41
      Мы не отступим

      Куда не отступят, откуда не отступят? На вертолете, в кабинетах, где? Сами себя пугают, сами себя утешают, сами себя одним словом.
  3. Klim95 Звание
    Klim95
    +2
    Сегодня, 18:46
    На плановое фотографирование надо отвечать плановым пуском из вербы
  4. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 18:48
    российских военных в «безответственности» по отношению к военнослужащим королевства
    ну РФ вроде пока не королевство и Дания не наша губерния, а за своих бойцов пусть сами и беспокоятся.
    Как там в фильме было - "Капли датского короля пейте, кавалеры!" wink
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 18:49
    Копенгаген негодует. Причиной стал...

    Понос пилотов вертолёта...машина вся в дерьме, я уж не говорю о психическом расстройстве всего датского королевства.
    Всего лишь две сигнальные ракеты вызвали буйное помешательство датского МИДа...дохтора, доктора им срочно.
  6. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +6
    Сегодня, 18:57
    Сдали страну немцам за полтора часа и сегодня шарохаются от сигнальных ракетниц..."виликие воены "!
  7. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Сегодня, 18:58
    Хорошо, что из ракетницы, могли из дробовика с солью, а, впрочем, собака лает, караван идет!
  8. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +9
    Сегодня, 18:59
    уже обвинила российских военных в «безответственности» по отношению к военнослужащим королевства, заявив, что данным пуском сигнальных ракет Россия якобы хотела «запугать Данию».
    Датские военные повели себя безответственно по отношению к морякам РФ, пытаясь перехватить пуск сигнальных ракет вертолетом, таким образом Дания пыталась запугать Русских Моряков, что является неприемлемым и неадекватным поведением.
  9. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 19:01
    Надо использовать старый советский способ- по зависшему вертолёту дробью из рогатки.
  10. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 19:08
    на фото разве фрегат? судя по надстройке
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      0
      Сегодня, 19:23
      Там и на заглавном фото в вертолёте маскот в виде собаки присутствует)
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 19:08
    Как заявляют в Минобороны Дании, экипаж вертолёта всего лишь проводил «плановую фотосъёмку» российского боевого корабля, находившегося в Балтийском море у датского города Гедсера.


    А наш фрегат сигнальными ракетами просто подсвечивал съемку. wink Чтоб фрегат на фотках красивым получился. Чо тут такого laughing
  12. 1976AG Звание
    1976AG
    +1
    Сегодня, 19:47
    "Российское Минобороны комментировать заявления датской стороны отказалось, полностью их проигнорировав."

    А вот это правильно. Собака лает - караван идет !