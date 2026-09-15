Власти Дании негодуют после «обстрела» вертолёта датских ВВС российским фрегатом
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Дания выразила России протест, российский посол был вызван в МИД королевства, где ему вручили ноту протеста в связи с «обстрелом» военного вертолёта датских ВВС сигнальными ракетами.
Копенгаген негодует. Причиной стал запуск российским фрегатом двух сигнальных ракет в сторону вертолёта датских ВВС. Как заявляют в Минобороны Дании, экипаж вертолёта всего лишь проводил «плановую фотосъёмку» российского боевого корабля, находившегося в Балтийском море у датского города Гедсера. Датские военные не могут понять, что не понравилось российским морякам, назвав их действия «совершенно неприемлемыми».
Подробности власти Дании не приводят, но подчёркивают, что одна из ракет пролетела «в непосредственной близости» от вертолёта, тем самым поставив жизнь экипажа в опасность. Однако, как оказалось, вертолёт практически завис над российским военным кораблём, после чего и был отогнан сигнальными ракетами.
Датский премьер Метте Фредериксен, дружащая с Зеленским, уже обвинила российских военных в «безответственности» по отношению к военнослужащим королевства, заявив, что данным пуском сигнальных ракет Россия якобы хотела «запугать Данию».
Действия России направлены на запугивание и раскол. Им это не удастся. Мы не отступим.
Российское Минобороны комментировать заявления датской стороны отказалось, полностью их проигнорировав.
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