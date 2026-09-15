Пентагон определился с планами по развитию американских беспилотных технологий
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На конференции американской ассоциации военно-воздушных и космических сил по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности представители Пентагона озвучили планы дальнейшего развития беспилотных систем армии США.
По словам американского министра ВВС Мейнка, ожидается, что уже к 2032 году на вооружении армии США будет около 500 полуавтономных боевых дронов, известных как CCA, а также несколько сотен разведывательно-ударных беспилотных модульных самолетов (Massed Modular Aircraft, MMA), которые заменят MQ-9. При этом стоимость каждого дрона MMA в минимальной комплектации оценивается в 10 млн долларов, а дронов CCA — 20 млн.
В частности, в рамках программы ССА ВВС США выбрали аппараты компании Anduril и General Atomics Aeronautical Systems. С обеими компаниями заключены контракты на проектирование, разработку и производство как минимум 150 дронов к концу десятилетия. Прежде всего, речь идет о беспилотниках FQ-42A Vengeance (Dark Merlin) и FQ-44A (Fury). Автономные летательные аппараты должны самостоятельно взлетать и наносить удары, выполнять разведывательные миссии, вести радиоэлектронную борьбу или создавать помехи, получая минимальное управление оператором.
Мейнк также сообщил, что Пентагон намерен приобретать беспилотники от разных производителей, что, как предполагается, будет способствовать увеличению количества дронов в максимально короткие сроки.
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