Пентагон определился с планами по развитию американских беспилотных технологий

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Пентагон определился с планами по развитию американских беспилотных технологий

На конференции американской ассоциации военно-воздушных и космических сил по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности представители Пентагона озвучили планы дальнейшего развития беспилотных систем армии США.

По словам американского министра ВВС Мейнка, ожидается, что уже к 2032 году на вооружении армии США будет около 500 полуавтономных боевых дронов, известных как CCA, а также несколько сотен разведывательно-ударных беспилотных модульных самолетов (Massed Modular Aircraft, MMA), которые заменят MQ-9. При этом стоимость каждого дрона MMA в минимальной комплектации оценивается в 10 млн долларов, а дронов CCA — 20 млн.



В частности, в рамках программы ССА ВВС США выбрали аппараты компании Anduril и General Atomics Aeronautical Systems. С обеими компаниями заключены контракты на проектирование, разработку и производство как минимум 150 дронов к концу десятилетия. Прежде всего, речь идет о беспилотниках FQ-42A Vengeance (Dark Merlin) и FQ-44A (Fury). Автономные летательные аппараты должны самостоятельно взлетать и наносить удары, выполнять разведывательные миссии, вести радиоэлектронную борьбу или создавать помехи, получая минимальное управление оператором.

Мейнк также сообщил, что Пентагон намерен приобретать беспилотники от разных производителей, что, как предполагается, будет способствовать увеличению количества дронов в максимально короткие сроки.
3 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 19:01
    Судя по последним публикациям США активно разрабатывают и внедряют беспилотные аппараты для разных сред - воды, воздуха и земли.
    Задел у них уже солидным, как бы нам не отстать. soldier
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:03
    Полосатики настраивают я на то, что технологии всему голова...
    Вот только в поле, те технологии сработывают даже не через раз, а гораздо реже...
    Потому как голова всему есть только у человека, хорошо подготовлено го, оснащенного и мотивированного... soldier
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:04
    К 2032 году у многих стран на вооружение будут сотни миллионов беспилотников. . .а у США каких то жалких 500 штук. . . fool