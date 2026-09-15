«Мир уже достаточно натерпелся»: Катар предостерёг от блокады Баб-эль-Мандеба

1 603 11
«Мир уже достаточно натерпелся»: Катар предостерёг от блокады Баб-эль-Мандеба


Катар предупредил, что Баб-эль-Мандебский пролив нельзя перекрывать – особенно сейчас, когда уже существует проблема с Ормузским проливом. Представитель катарского МИД аль-Хашми заявил, что если судоходство нарушится сразу на двух главных морских путях мира, это может обернуться катастрофой для всей мировой экономики.



Аль-Хашми подчеркнул, что мир уже достаточно натерпелся от закрытия Ормузского пролива. По его словам, перекрытие морских путей не должно становиться обычной практикой, и международное сообщество обязано этому противодействовать. Катар призвал все стороны решить вопрос дипломатическим путём и договориться о свободе судоходства.

Ситуация у пролива резко осложнилась летом 2026 года. В июле йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и стали нападать на суда, связанные с королевством. Из-за этого танкеры начали искать другие пути и пошли в обход Африки, что заметно удлинило дорогу и увеличило расходы на перевозку.

В начале осени хуситы взяли под контроль йеменский портовый город Моха, а затем захватили стратегический остров Перим в самом Баб-эль-Мандебском проливе, установив полный контроль над этой морской артерией.

Как сообщает Axios, наследный принц Саудовской Аравии два раза звонил Трампу и просил нанести удары по хуситам, однако получил отказ. Тем не менее Белый дом отправил в Эр-Рияд главу Центрального командования США адмирала Брэда Купера, чтобы тот срочно провёл встречи по согласованию действий.

Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что обстановка у Баб-эль-Мандебского пролива идёт вразнос. По его словам, это грозит крупной эскалацией, и, судя по всему, ситуация далеко не под контролем.

Если перекрыть оба пролива сразу – и Ормузский, и Баб-эль-Мандебский, – мировая экономика столкнётся с таким кризисом в энергетике и перевозках, какого ещё не было. Ормузский пролив по-прежнему остаётся главной дорогой для вывоза нефти из стран Персидского залива, а Баб-эль-Мандебский служит входом в Суэцкий канал.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +6
    Сегодня, 18:57
    Представитель катарского МИД аль-Хашми заявил, что если судоходство нарушится сразу на двух главных морских путях мира, это может обернуться катастрофой для всей мировой экономики.
    Катар- американская проститутка. Для них перекрыие Ормуза-катастрофа.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +4
      Сегодня, 19:09
      Истинно-американская проститутка. Побоялся он фразу продолжить--Аль-Хашми подчеркнул, что мир уже достаточно натерпелся-- от действий США.

      Перекрытие пролива суть следствие, а не причина.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 19:11
      Ну, катарский стон понять можно - они лишаются доходов и у них возникают солидные расходы на консервацию скважин и хранение уже добытого.

      Но в принципе все эти охи и вздохи жирных буржуинов (независимо от их национальной принадлежности) ничего не имеют общего с заботой о мировой экономике - будут гнать добытое сырьё в бочках на машинах и продавать его в раз десять или двадцать дороже нынешней цены. Делов то.

      Что-то подсказывает, что США не просто так разворошили этот ближневосточный гадюшник в виде заливных монархий и крупных поставщиков сырья в ЕС, Китай и Индию, а теперь ещё и отказываются его защищать от "злых" персов и йеменцев. Янки просто так ничего не делают и такие жалобные стоны как из Катара их уж точно не разжалобят ни капли. yes
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 19:17
      Цитата: Добрый
      Катар- американская проститутка. Для них перекрыие Ормуза-катастрофа.

      Аль-Хашми подчеркнул, что мир уже достаточно натерпелся от закрытия Ормузского пролива. [...] мировая экономика столкнётся с таким кризисом в энергетике и перевозках, какого ещё не было.

      А "парням в тапках" или Ирану есть дело до того, что "мир натерпелся", до "мировой экономики"?
      Этому самому "миру" много заботы о том, чего натерпелись они? Сами влезли, сами хлопали в толстые ладошки - пусть теперь хавают горячее полной ложкой...

      "- Пусть сильнее грянет буря!.." (с)
  2. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    +2
    Сегодня, 19:03
    А сколко дивизии у Катару ?!
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +6
    Сегодня, 19:04
    Если перекрыть оба пролива сразу – и Ормузский, и Баб-эль-Мандебский, – мировая экономика столкнётся с таким кризисом в энергетике и перевозках, какого ещё не было.

    Остаётся только поднять рюмку за то, чтобы это произошло поскорее drinks
    Радует, что Россия никак не зависит от этих проливов! Будет только профит получать от их перекрытия.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 19:30
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Радует, что Россия никак не зависит от этих проливов! Будет только профит получать от их перекрытия.

      Интересно - у нас кто-то попытается оправдать резкий взлёт цен на бензин, как это бывало раньше, "ростом мировых цен на нефть"?

      Не разделяю Вашего, Алексей Александрович, оптимизма по поводу того, что нам это выгодно.
      Так-то оно да - было бы выгодно... Да не с нашим-то счастьем...
      Опыт последних десятилетий показывает, что наше родное Правительство "либо уронит, либо потеряет". Ситуация, в которой любая другая страна озолотилась бы, с нашими "манагерами" обернётся тем, что мы послушно встанем в общую очередь получать поджопники от "мирового кризиса".
      Вопрос, как такое может случиться в ресурсодобывающей и самодостаточной стране на уровне мирового роста цен на ресурсы, останется интересным не только для всего мира, но и для нас тоже.

      Единственное, по какому параметру вперёд определённо вырвемся - количество миллиардеров увеличится. Ну, хоть в чём-то...
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        0
        Сегодня, 19:39
        Приветствую hi Я думаю Игорь Алексеевич вы прекрасно понимаете, кто снимает «сливки» с повышенной цены на бензин, более того - создаёт некоторый дефицит для того чтобы покупали его по завышенным ценам, одновременно «отчитываясь» перед Главным о преодолении кризиса, как говорится - эти фамилии широко известны, чтобы я их вслух называл. laughing
        Ситуация с проливами надеюсь укрепит не только карманы наших олигархов, но и бюджет страны поправит - снижая этим самым нагрузку на нас с вами. Создается реальная ситуация когда мы можем выбирать покупателей, и если наши торгаши опять бросятся спасать Европу и прочих «партнёров» - то это точно не наши, это враги. Если они настолько жадны и глупы, то хочется сказать так… они точно не небожители - Они пусть очень богатые но всё же люди, которые смертны, иногда внезапно wink
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 19:22
    Любой кризис - это чья-то кормушка.
    Надо посмотреть кто на нём зарабатывает и тогда станет ясно кто его замутил.
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 19:23
    На что ж, т.н. глобальные эпштейнские элиты, которые собираются во всяких давосах, лично сами пусть и едут сражаться и открывать проливы
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:37
    По его словам, перекрытие морских путей не должно становиться обычной практикой, и международное сообщество обязано этому противодействовать.

    Ну вот это вы объясните Нетаньяху и Трампу , которые и начали эту заваруху с Ираном.
    Все обвиняют Иран, который никому не мешал, но евреям это было не по душе.