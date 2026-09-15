«Мир уже достаточно натерпелся»: Катар предостерёг от блокады Баб-эль-Мандеба

Катар предупредил, что Баб-эль-Мандебский пролив нельзя перекрывать – особенно сейчас, когда уже существует проблема с Ормузским проливом. Представитель катарского МИД аль-Хашми заявил, что если судоходство нарушится сразу на двух главных морских путях мира, это может обернуться катастрофой для всей мировой экономики.Аль-Хашми подчеркнул, что мир уже достаточно натерпелся от закрытия Ормузского пролива. По его словам, перекрытие морских путей не должно становиться обычной практикой, и международное сообщество обязано этому противодействовать. Катар призвал все стороны решить вопрос дипломатическим путём и договориться о свободе судоходства.Ситуация у пролива резко осложнилась летом 2026 года. В июле йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и стали нападать на суда, связанные с королевством. Из-за этого танкеры начали искать другие пути и пошли в обход Африки, что заметно удлинило дорогу и увеличило расходы на перевозку.В начале осени хуситы взяли под контроль йеменский портовый город Моха, а затем захватили стратегический остров Перим в самом Баб-эль-Мандебском проливе, установив полный контроль над этой морской артерией.Как сообщает Axios, наследный принц Саудовской Аравии два раза звонил Трампу и просил нанести удары по хуситам, однако получил отказ. Тем не менее Белый дом отправил в Эр-Рияд главу Центрального командования США адмирала Брэда Купера, чтобы тот срочно провёл встречи по согласованию действий.Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что обстановка у Баб-эль-Мандебского пролива идёт вразнос. По его словам, это грозит крупной эскалацией, и, судя по всему, ситуация далеко не под контролем.Если перекрыть оба пролива сразу – и Ормузский, и Баб-эль-Мандебский, – мировая экономика столкнётся с таким кризисом в энергетике и перевозках, какого ещё не было. Ормузский пролив по-прежнему остаётся главной дорогой для вывоза нефти из стран Персидского залива, а Баб-эль-Мандебский служит входом в Суэцкий канал.

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