База в Гюмри без пересмотра: Москва ждёт от Еревана соблюдения соглашений

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База в Гюмри без пересмотра: Москва ждёт от Еревана соблюдения соглашений

На брифинге в Екатеринбурге официальный представитель МИД России Мария Захарова. сказала, что Россия намерена соблюдать двусторонние соглашения с Арменией и рассчитывает на «аналогичный подход» официального Еревана. Речь идёт о договорной основе, регулирующей присутствие российского контингента, включая 102-ю базу в Гюмри.

В заявлении МИД важен его адресат. Москва обозначила, что не рассматривает вопрос о военном присутствии как одностороннее решение: действующие обязательства, по её позиции, сохраняют силу для обеих столиц.



По словам Захаровой, база в Гюмри остаётся одним из опорных элементов архитектуры безопасности Армении и всего Южного Кавказа, а «осязаемой альтернативы» ей сейчас не просматривается. Это оценка российской стороны, которой Москва подкрепляет требование не пересматривать сложившуюся систему военного сотрудничества вне договорной рамки.

МИД также готов обсуждать расширение военного взаимодействия в ходе предложенной премьер-министром Николом Пашиняном так называемой инвентаризации двусторонних связей. Мария Захарова назвала традиционную кооперацию Москвы и Еревана в этой сфере отвечающей интересам обеих стран.

Таким образом, нынешнее заявление не сообщает о новых соглашениях или переменах в статусе базы. Москва подтверждает прежний курс: российское присутствие в Гюмри должно оставаться предметом действующих двусторонних соглашений.
6 комментариев
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  1. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 19:07
    Может пусть ереван платит за базу или они сами будут от турков отбиваться?
    Теоретически, какие задачи россии может выполнять база в закавказье в бедной стране без особых ресурсов и логистических перспектив?
    1. ose4kinsura Звание
      ose4kinsura
      0
      Сегодня, 19:17
      Ну значит там будет база американцев!Арабы не дадутсоврать.как это работает!
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 19:29
        Цитата: ose4kinsura
        Ну значит там будет база американцев!

        Нас тоже пугали военными базами в Грузии. Но их там нет. Если армяне её там разрешат, то они испортят отношения и с Ираном.
        Для нас -- это совершенно бестолковая база. Снабжать её приходится через заклятых друзей, и видимо, идя на какие то уступки.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 19:32
      hi России вовсе не нужен геморрой в подбрюшье Закавказья из 3,14индосников, мелкобритов и гейропы из стран НАТО не надо, которые уже всех достали от Африки до БВ.
      1. 123_123 Звание
        123_123
        -1
        Сегодня, 19:43
        Цитата: ZovSailor
        hi России вовсе не нужен геморрой в подбрюшье Закавказья из 3,14индосников, мелкобритов и гейропы из стран НАТО не надо, которые уже всех достали от Африки до БВ.

        Думаете, если там стоит база, при таком отношении местных властей не может образоваться другая, если те же американцы поставят такую цель? Как россия сможет этому помешать? Чисто технически? Если бы был контроль над страной или она была дружественной, вопроса бы не было, сейчас же она потребляет ресурсы впустую для россии. Или нет? Возможно просто не вижу пользу, если кто-то думает, что она есть, хотелось бы прочесть, в чем она (помимо угрозы образования другой недружественной базы, на что повлиять трудно, не рассчитывать же всерьез на лень американцев ее с нуля обустраивать?)
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 19:12
    МИД России Мария Захарова. сказала, что Россия намерена
    В России референдум проводили на эту тему что ли?
    Москва обозначила
    Или может в Москве? А может все таки есть конкретные чиновники, которые принимают конкретные решения? Почему прямо не говорят кто на ком стоял... С кого они в обще позволяют говорить от всей страны, они могут говорить только от лица своей администрации, лично, каждый за свое решение, за свое действие. Не надо всех примазывать в свои дела.