Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения
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Россия продолжает выносить украинскую морскую логистику, атакуя цели в портах и морской акватории, отсекая Киев от внешнего снабжения. Как сообщило российское Минобороны, в течение сегодняшнего дня была атакована инфраструктура «Большой Одессы» и дунайские порты.
Согласно данным от военных, удары в течение дня наносились по портам Черноморска, Южного и Измаила. Если первые два расположены на побережье Чёрного моря, то третий на Дунае и используется для переброски военной помощи, идущей от европейских союзников через Румынию.
Сегодня днём работали исключительно ударные беспилотники, ракеты не применялись. В порту Черноморска поражено судно типа «РО-РО», в порту Южного дроны накрыли «железку», вернее, железнодорожный состав, на который шла погрузка грузов военного назначения. А вот в порту Измаила «Герани» накрыли танкер, который в обход пытался доставить на Украину большой объём горюче-смазочных материалов. Точной номенклатуры загоревшихся запасов ГСМ нет.
Также, как отмечается в Минобороны, продолжаются удары по территории западной Украины. Военные не раскрывают атакованные цели, но подчёркивают, что бьют не только по железнодорожной инфраструктуре, но и по автомобильной. Украинские эксперты пророчат закрытие пропускных пунктов на границе с Польшей, поляки, несмотря на бравурные заявления, на конфликт с Россией не пойдут. Одно дело — языком молоть, а другое — воевать.
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