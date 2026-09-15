Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения

1 535 2
Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения

Россия продолжает выносить украинскую морскую логистику, атакуя цели в портах и морской акватории, отсекая Киев от внешнего снабжения. Как сообщило российское Минобороны, в течение сегодняшнего дня была атакована инфраструктура «Большой Одессы» и дунайские порты.

Согласно данным от военных, удары в течение дня наносились по портам Черноморска, Южного и Измаила. Если первые два расположены на побережье Чёрного моря, то третий на Дунае и используется для переброски военной помощи, идущей от европейских союзников через Румынию.



Сегодня днём работали исключительно ударные беспилотники, ракеты не применялись. В порту Черноморска поражено судно типа «РО-РО», в порту Южного дроны накрыли «железку», вернее, железнодорожный состав, на который шла погрузка грузов военного назначения. А вот в порту Измаила «Герани» накрыли танкер, который в обход пытался доставить на Украину большой объём горюче-смазочных материалов. Точной номенклатуры загоревшихся запасов ГСМ нет.

Также, как отмечается в Минобороны, продолжаются удары по территории западной Украины. Военные не раскрывают атакованные цели, но подчёркивают, что бьют не только по железнодорожной инфраструктуре, но и по автомобильной. Украинские эксперты пророчат закрытие пропускных пунктов на границе с Польшей, поляки, несмотря на бравурные заявления, на конфликт с Россией не пойдут. Одно дело — языком молоть, а другое — воевать.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 19:38
    Чем громче гейропейские шавки типа пшека Сикорского будут тявкать и угрожать, тем вернее путь, избранный ВС РФ в выносе логистики на приграничном с бандерштатом направлении.
    Поскольку все участники схемы поставок вооружений из гейропы бандерштату обогащаются на смертях военных и мирных россиян, и не хотят терять бабло на крови.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +1
      Сегодня, 19:43
      Я тут видос посмотрел, красиво горит танкер good вот только хочется увидеть видос - как горят НПЗ в Европе… feel вот прямо очень хочется!