Вьетнам: операция «Ламшон 719» или Путешествие хоббитов туда и обратно
ВНА в Камбодже. Здесь они оставались до 1989 года...
Война во Вьетнаме популярной не была, политики требовали «вьетнамизации» конфликта, и в 1970 году американский контингент во Вьетнаме сократился на 140 тысяч человек. Но, учитывая грядущие в 1972 году выборы, бросить сайгонский режим на произвол судьбы правительство Никсона тоже не могло. И тогда в Вашингтоне было принято решение протестировать боеспособность АРВН и правительства Республики Вьетнам в условиях крупной операции.
В числе причин, не дававших завершить войну, одной из самых главных американцы считали постоянное пополнение, которое получали партизанившие на юге части ВНА по тропе Хо Ши Мина. Проблема была в том, что перерезать её было сложно: часть тропы проходила по территориям Лаоса и Камбоджи. И тогда родился план операции «Ламшон 719»...
Американские морпехи и бойцы Арвен. Скоро последним придётся расхлёбывать то что заварили первые самостоятельно
Проблема была в том, что «поправка Купера — Чёрча» запрещала операции сухопутных сил США за пределами Южного Вьетнама. Бомбить «Тропу» и поливать джунгли дефолиантами американцы могли, но к перекрытию потоков оружия, боеприпасов и пополнений это не приводило. Нужно было физическое присутствие солдат, перекрывающее дорогу, тем более что Конгресс решил урезать финансирование в 1970-м году в сравнении с 1969-м с 30 миллиардов убитых енотов до всего 11, что сказалось на числе боевых вылетов. В общем, было решено организовать крупное вторжение «Арвен» на территорию северного Лаоса при поддержке американской авиации и артиллерии. В декабре 1970 года бригадный генерал Александр Хейг прибыл в Сайгон, дабы изложить этот гениальный план Крейтону Абрамсу — человеку и танку.
Твоё лицо, когда придумал хитрое название операции!
Название «Ламшон 719» заставляет подозревать в планировании операции франкмасонов, столько у него глубинных смыслов! Ламшон — название деревни, в которой родился национальный герой Вьетнама Ле Лой (успешно сражавшийся с китайцами), год, в который проводилась операция, — 71-й, а 9 — номер французского колониального шоссе, вдоль которого планировалось вести наступление. Нет, реально масоны! Впрочем, Киссинджер, который, по словам Хейга, выдумал название, был масоном, так что всё сходится...
Вице-адмирал Джон Сидни Маккейн (старший)
У командующего войсками США в Тихоокеанском регионе адмирала Джона Маккейна аккурат в этот самый момент сын шил варежки во вьетнамском плену, что не добавляло адмиралу любви к «гукам», и он план одобрил, хоть и оговорился, что «кампания может быть сопряжена с большими проблемами». И только всё обговорив промеж собой, американцы понесли план на утверждение «президенту» Республики Вьетнам Нгуену Ван Тхиеу. «Президент» согласился использовать свою армию для захвата лаосского города Чепон — он был американской марионеткой и, в принципе, на всё соглашался.
Крейтон Абрамс, человек и танк, награждает какого-то южанина
10 декабря ещё один адмирал, Томас Мурер, председатель Объединённого комитета начальников штабов, переслал президентский указ о проведении операции Абрамсу, заявив, что «отсутствие у противника мобильности позволит нам изолировать район сражения и обеспечить победу южновьетнамским силам». Сам Абрамс был не столь оптимистичен в оценках и предположил, что ВНА оборонять свой тыловой район будет «со всей ожесточённостью», но выступать против проведения операции не стал, более того, взялся ей руководить.
«Патет Лао» — вьетнамские прокси в Лаосе
Первая проблема была в том, что командование ВНА знало о проведении операции. И ЦРУ знало, что оно о ней знает: 26 января 1971 года было перехвачено и расшифровано соответствующее сообщение по радио. В общем, северяне перекинули в джунгли южного Лаоса дополнительные силы. Вторая проблема была в том, что джунгли там настолько густые, что мест, пригодных для высадки войск с вертолётов, прямо скажем, немного. Парадокс был в том, что на территории Южного Вьетнама северным партизанам в это время приходилось туго и их активность американцам удалось существенно сбить, но в Лаосе они чувствовали себя гораздо увереннее. Разведка ДРВ имела в южных штабах достаточно агентов для того, чтобы спрогнозировать наступление южан силами 15–20 батальонов. Политбюро ТПВ поставило войскам в Лаосе задачу — истребить 12 тысяч солдат Арвен и 300 самолётов и вертолётов, предупредив, что сражение будет иметь решающее значение.
Общий план операции
Чем ближе было начало операции, тем сильнее начинал мандражировать Абрамс: уж он-то иллюзий насчёт реальной боеспособности солдат сайгонского режима не питал. Но сдавать назад — значило расписаться в собственной некомпетентности, и американское военное и политическое руководство решило рискнуть.
Советский комплекс С-75 и его вьетнамский расчёт
Тем временем командование ВНА в зону будущего сражения стянуло 70-й армейский корпус в составе 304-й, 308-й и 320-й пехотных дивизий: около 60 тысяч бойцов, в том числе восемь сапёрных батальонов, порядка 300 орудий и 88 танков (22 ПТ-76, 33 — Т-54 и 33 Т-34-85). Кроме того, задействовались части 324-й и 2-й пехотных дивизий. ПВО группировки осуществляли 367-я дивизия ПВО, 230-й и 241-й полки ПВО. На вооружении частей ПВО были советские истребители МиГ-17 и МиГ-21, китайские J-6 (копия советских МиГ-19), но главное — ракетные комплексы С-75. Вокруг предполагаемых полей сражений были проложены тропы, созданы склады боеприпасов, ключевые высоты и подходы к мостам — укреплены, все командиры провели рекогносцировку местности, а некоторые даже успели провести учения! Всё-таки тщательная проработка операций оставалась коньком ВНА...
Танк Арвен перед пересечением границы Лаоса
Южане, согласно плану операции, должны были захватить 9 ключевых целей на расстоянии 30–65 км к западу от Кхешани и взять Чепон. Силы «Арвен» были представлены 1-м армейским корпусом в составе 1-й и 2-й дивизий и 1-й бронетанковой бригады, 1-й воздушно-десантной дивизией, 1-й дивизией морской пехоты и 1-й группой рейнджеров. Всего было задействовано 21 тысяча бойцов, 100 лёгких танков М41 «Уокер Бульдог», более 190 бронетранспортёров М113, 800 вертолётов (по другим данным, 53 «Чинука» и 500 «Хьюи») и 50 самолётов. Командовать всем этим воинством был поставлен генерал Хоанг Суан Лам, о некомпетентности которого ходили легенды (зато был лоялен!). За поддержку со стороны армии США отвечал генерал-лейтенант Джеймс «Джок» Сазерленд. Надо сказать, что у многих сайгонских офицеров предчувствия были самые что ни на есть скверные. Командир 2-го батальона 2-го пехотного полка майор Чан Нгок Хюэ перед началом операции спросил своего военного советника Дэйва Уайзмана: «Ты усыновишь моих детей?», и это не было шуткой...
Пошли...
Операция «Ламшон 719» началась 8 февраля 1971 года. В наступление вдоль колониального шоссе №9 двинулась колонна бронетехники из 62 танков и 162 бронетранспортёров. С флангов её прикрывали: ВДВ и рейнджеры — с севера и 1-я пехотная дивизия — с юга. Ошеломлённые количеством вертолётов и бронетехники северяне начали отходить: ВНА имела опыт партизанской войны, а не масштабных сражений с использованием бронетанковых кулаков и авиационных соединений. Южане легко взяли Бадонг в 20 км от границы с Вьетнамом, сайгонская пехота окопалась и создала сеть опорных пунктов. Но постепенно сопротивление росло, и 13 февраля генерал Вьен остановил продвижение на запад. Ходили слухи, что «президент» Тхиеу приказал прервать операцию, когда потери превысят 3 тысячи человек.
Офицер ВНА поднимает солдат в атаку
Между тем, ситуация менялась, и вскоре 16 батальонов южан оказались в окружении крупных сил ВНА. Абрамс рвал и метал, уговаривая сайгонских стратегов продолжать наступление и объясняя, что, сидя в окопах, они будут уничтожены по частям, но его не слушали: скорее всего, офицеры-южане лучше знали возможности своих войск и оценивали их... Достаточно низко. И вскоре предсказания Абрамса начали сбываться. В ночь на 18 февраля два батальона северян атаковали 39-й батальон рейнджеров и обратили его в бегство. Артиллерийские позиции подвергались обстрелам, причём в контрбатарейную борьбу офицеры Арвен откровенно не умели, и вскоре одну из артиллерийских позиций пришлось бросить — на ней не осталось ни одного целого орудия. 23 февраля в авиакатастрофе погиб генерал До Као Чи — один из самых толковых командиров сайгонского режима.
«Хьюи» загрустил...
А Сазерленд уже начал паниковать, докладывая в штаб по ЗАС: «Весь район наводнён этими чёртовыми северянами, и, кажется, их становится всё больше и больше... Там идёт настоящая бойня!». Абрамс рвал и метал, но эффективность авиационной поддержки была крайне низка: в южновьетнамских частях не было квалифицированных передовых авианаводчиков, да и в принципе мало кто из местных офицеров достаточно хорошо владел английскими идиоматическими выражениями, чтобы общаться в бою с американскими пилотами. При этом ПВО ВНА показало себя с лучшей стороны: потери вертолётчиков были высоки, а вертолётов — ещё выше, вскоре только четверть «Хьюи» могла подняться в воздух. Генерал-лейтенант Фредерик Вейэнд, заместитель Абрамса, не стеснялся в выражениях: «У вас там есть командующий корпусом, который должен следить за каждой грёбаной птицей. А он понятия не имеет, что там у вас творится!». Сам Абрамс орал на Сазерленда: «Здесь на карту поставлена вся национальная стратегическая концепция!».
Никсон и Киссинджер за работой
В Белом доме тоже было неспокойно, Киссинджер откровенно говорил, что не понимает, что делает Абрамс. Генерал-лейтенант Брюс Палмер на эту тему ехидно замечал:
Сам Абрамс упорно продолжал операцию, но он не владел информацией, что творится на ТВД на самом деле: южные офицеры врали, а послать надёжного человека, чтобы прояснить обстановку, он не имел возможности. Генерал потребовал у Тхиеу перебросить в Лаос 2-ю пехотную дивизию, на что «президент» ответил, что сделает это, если американцы также задействуют свои войска.
Генералы Арвен всё настойчивее требовали у Тхиеу убираться из Лаоса, но Хейг передал Сазерленду требование из Белого дома — продержаться до апреля. В Кхешани каждые 8 минут приземлялось по С-130 со снаряжением и боеприпасами, над районом боёв круглосуточно дежурили три самолёта-осветителя и три «ганшипа», авиация США совершала по 150 вылетов в день, В-52 за время операции совершили 1280 самолёто-вылетов. Полковник Ан так описал окрестности своего КП на берегу Шаму: «Заросли тростника и все высоты, прежде покрытые высокой травой, были дотла выжжены напалмом. Участок леса, где мы находились, напоминал изолированный остров среди океана опустошения».
«Враг открыл заградительный артиллерийский огонь от шоссе вверх по склону, затем — снова вниз, и так много раз, туда-обратно»
Но и Арвен приходилось тошно: потери превысили 5500 человек. 18 марта ВНА нанесла мощный удар в попытке отрезать несколько подразделений южан. Один из командиров отделений ВНА так описывал этот бой:
Вьетнамский гаубичный расчёт
А сражение и в самом деле выигрывалось. Северяне ровняли позиции Арвен с землёй при помощи советских 122-мм гаубиц и 130-мм пушек, вели радиопропаганду, иногда радисты просто материли друг друга в эфире — язык-то у них был один... Южане с удивлением слышали, что ряд приказов отдаётся женским голосом, а северяне освоили найденные на поле боя гранатомёты М-79, обратив с их помощью в бегство колонну южан. А уже знакомый нам майор Чан Нгок Хюэ был произведён в полковники и тут же попал в плен, в котором провёл следующие 13 лет.
Южновьетнамский рейнджер
Надо было сворачивать мероприятие, но простое отступление вызывало репутационные потери. Поэтому южане провели самый натуральный «флаговтык»: 3 марта доставили в Чепоне вертолётами несколько подразделений, водрузили над городом флаг и... Свалили в туман! Теперь было можно отчитаться о победе: ведь именно взятие Чепоне официально объявлялось целью операции. Между тем итоги мероприятия стали притчей во языцех! Из девятерых командиров воздушно-десантных батальонов Арвен убиты или ранены были пятеро, а один, полностью здоровый, забрался в медицинский вертолёт и сам себя эвакуировал. 27 марта на совещании генерал-лейтенант Вейанд произнёс то, что все и так понимали: пришло время признать тот факт, что весь мир рассматривает «Ламшон 719» как поражение. «У нас очень, очень серьёзная проблема с общественным мнением, психологическая проблема», — сказал он. И в самом деле, журналисты не стеснялись в выражениях, критикуя операцию.
Арвен покидают Лаос, карикатура. И ведь совсем не «Крокодил»!
Первые сайгонские подразделения покинули негостеприимный Лаос 3 марта. Потом их число начало расти, постепенно превращая отступление в паническое бегство. Была потеряна половина танков и две трети бронетранспортёров (часть была просто брошена). Американцы безвозвратно потеряли более 100 вертолётов, 544 были сильно повреждены. Хуже всего было то, что разгром в Лаосе поставил под сомнение саму концепцию авиамобильности. Весь мир ржал над фотографиями солдат сайгонского режима, штурмующих транспортные вертолёты и улетавших, вися на полозьях «Хьюи».
Через 42 дня боёв южане покинули Лаос, потеряв половину своих сил — почти 8 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Американцы объявили, что в ходе боёв было уничтожено 13 тысяч солдат ВНА, но после войны вьетнамцы опубликовали списки потерь — 2163 человека убитыми и 6176 — ранеными. Думаю, что этим цифрам можно верить. Половина потерь пришлась на артиллерийский и миномётный огонь, треть — на воздушные удары, 2 процента — на напалм, все остальные — на стрелковое оружие. Кроме того, ВНА потеряла 670 зениток, 600 грузовиков, 88 танков и каждый пятый миномёт.
«Лаос — это здесь... Что? Это Камбоджа? А какая разница?»
Полный провал не помешал Никсону заявить по телевидению:
Но в это никто не поверил, а позиции США на переговорах в Париже вместо того, чтобы стать сильнее, стали значительно более шаткими. Президент в порыве гнева был готов заменить Абрамса на первого попавшегося офицера (первым попался Хейг), но потом смягчился и не стал принимать опрометчивых решений. Точнее, самое главное решение было уже принято: Южный Вьетнам решили сливать. Но только после выборов в ноябре 1972 года!
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