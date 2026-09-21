Вьетнам: операция «Ламшон 719» или Путешествие хоббитов туда и обратно



ВНА в Камбодже. Здесь они оставались до 1989 года...



Американские морпехи и бойцы Арвен. Скоро последним придётся расхлёбывать то что заварили первые самостоятельно



Твоё лицо, когда придумал хитрое название операции!



Вице-адмирал Джон Сидни Маккейн (старший)



Крейтон Абрамс, человек и танк, награждает какого-то южанина



«Патет Лао» — вьетнамские прокси в Лаосе



Общий план операции



Советский комплекс С-75 и его вьетнамский расчёт



Танк Арвен перед пересечением границы Лаоса



Пошли...



Офицер ВНА поднимает солдат в атаку



«Хьюи» загрустил...



Никсон и Киссинджер за работой

Киссинджер охотно играл роль фельдмаршала, когда дела шли хорошо. Однако он не понимал природы войны и присущей ей коварной неопределённости, поэтому, когда «Ламсон 719» застопорилась, он стал нервным и раздражительным.



«Враг открыл заградительный артиллерийский огонь от шоссе вверх по склону, затем — снова вниз, и так много раз, туда-обратно»

«В ту ночь ярко светила луна. Как только стемнело, мы двинулись в наступление. Враг открыл заградительный артиллерийский огонь от шоссе вверх по склону, затем — снова вниз, и так много раз, туда-обратно. Двое бойцов моего отделения были ранены, так что нас осталось всего семеро. Все быстро окопались, некоторые использовали воронки от бомб или старые окопы, вырытые врагом. Потом я лёг в свой окоп, накрылся гамаком и заснул как бревно. Проснулся я перед рассветом. Моя одежда насквозь промокла от дождя. Было так промозгло, что зубы стучали от холода и никак не могли остановиться; чем было холоднее, тем было голоднее... Вчера вечером мы съели по рисовому шарику размером с кулак, но после ночной атаки в животе от него не осталось и следа». Когда один из бойцов вернулся с полной каской риса, которую нашёл во вражеском блиндаже, командир отделения был «так счастлив, будто мы выиграли это сражение!».



Вьетнамский гаубичный расчёт



Южновьетнамский рейнджер



Арвен покидают Лаос, карикатура. И ведь совсем не «Крокодил»!



«Лаос — это здесь... Что? Это Камбоджа? А какая разница?»

Силы Южного Вьетнама продемонстрировали, что и без американских советников способны эффективно сражаться с лучшими войсками, которые может выставить против них Северный Вьетнам.