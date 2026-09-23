Линия баталии, которую строили в бою. Калиакрийское сражение 1791 года
«Сражение у мыса Калиакрия (31 июля 1791 г.)» Картина художника Владислава Коваля, конец ХХ века
Линия баталии, которую строили уже на ходу
В полдень 31 июля (11 августа) 1791 года русская эскадра обнаружила турецко-алжирский флот на якорях у болгарского мыса Калиакрия. Противник стоял под прикрытием береговых батарей, выстроенный с юго-востока на северо-запад. Ушаков не стал огибать фланг. Он повёл шестнадцать линейных кораблей прямо между берегом и якорной стоянкой, в трёх походных колоннах, под огнём береговых орудий.
От Тендры к Калиакрии
Годом раньше, у Тендры, Ушаков атаковал противника, застигнутого на якорях, принудил его к бою под парусами и в два дня завершил преследование. Та кампания показала: флот, застигнутый на якоре, уязвим ровно до тех пор, пока не успел построить линию.
У Калиакрии исходная ситуация повторилась, но масштаб вырос. Объединённый флот капудан-паши Хусейна и алжирского адмирала Сейди-Али насчитывал, по данным русской стороны, 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и 43 лёгких судна. Ушаков привёл 16 линейных кораблей, 2 фрегата, 2 бомбардирских судна и 19 вспомогательных.
Это оценка русской стороны, а не сверенная ведомость: категории «линейный корабль» и «фрегат», уровень вооружения и состояние экипажей неоднородны с обеих сторон, так что превращать соотношение в коэффициент боевой силы — значит складывать разнородные величины.
Проход у берега
Решение пройти между берегом и стоявшим на якоре противником Ушаков описал в рапорте лаконично: «Я со флотом под выстрелами оной прошёл близ самого берега и, отрезав его от берега, будучи на ветре, спешил атаковать». Манёвр дал два результата сразу: русская эскадра получила наветренное положение — право выбирать дистанцию и момент сближения — и лишила противника времени на построение.
Береговые батареи по проходившим колоннам стреляли. Русские документы не сообщают, чтобы этот огонь изменил ход манёвра или нанёс заметный урон. Решающим оказалось не прикрытие с берега, а то, что флот стоял на якорях.
Хусейн, увидев русские колонны между берегом и своей стоянкой, приказал рубить якорные канаты. Однако Сейди-Али с алжирскими и тунисскими судами не повиновался капудан-паше. Он сдрейфовал к югу и расколол флот на две группы. Хусейн подал корсару сигнал, приказывая вернуться и вместе атаковать противника, но Сейди-Али, следуя, по-видимому, излюбленной корсарской тактике, повёл свои корабли против авангарда Ушакова отдельно, пытаясь отрезать его.
Реконструкцию дают Махов и Созаев, опирающиеся на турецких историков — Бостана, Зорлу и Ишипека. Прямого чтения османских журналов нет, но описанная последовательность совпадает с тем, что описывает русский рапорт: тот тоже фиксирует, что противник действовал двумя группами, хотя и не объясняет это неповиновением.
Турецкая версия подчёркивает: разделение флота — результат конфликта командования, а не тактический манёвр. Русская версия видит перед собой два отряда противника и описывает их действия. Источники сходятся в том, что флот действовал не единой линией, но расходятся в причинах.
Линия, которую строили в погоне
Популярная версия событий расходится здесь с рапортом самого Ушакова. В ней Калиакрия нередко подаётся как образец атаки из походного ордера без перестроения в линию — отказ от линейной тактики, возведённый в принцип. Документ говорит иначе. Тот же рапорт, которым принято иллюстрировать «прорыв» сквозь якорную стоянку, фиксирует приказ, отданный в ходе преследования: «строить линию баталии параллельно неприятелю». Линия строилась, только не до боя, а в его ходе, под парусами.
Хронология Махова и Созаева даёт то же самое с другого конца: к пятнадцати часам османам удалось выстроить подобие линии, а русские к половине пятого перестроились в кильватерную колонну. Линейный бой состоялся, обе стороны в нём участвовали, и произошло это уже после того, как походные колонны прошли между берегом и стоянкой.
«Сражение у мыса Калиакрия 31 июля 1791 г.». Картина художника Игоря Дементьева, конец ХХ — начало XXI вв
Переход от трёх колонн к линии во время погони не исполняет устав, а решает задачу, поставленную наблюдением. Перед боем Ушаков, по собственному описанию, «учредил разные, на случай надобности, резервы из кораблей и фрегатов», включая отдельную эскадру для абордажей. Резерв при Керчи и Тендре решал одну конкретную задачу: предупредить обход авангарда или перехватить быстроходный корабль. Здесь перечень резервных назначений шире, хотя рапорт не даёт их исчерпывающего перечисления. Резерв — не нарушение линейной тактики, а её расширение: линия перестала быть единственным боевым порядком и стала одним из возможных.
Линейную тактику не отменили. Её сдвинули: из обязательного предусловия боя — в один из возможных порядков.
Флагман выходит вперёд
Именно в этот момент — пока линия ещё только складывалась — Ушаков вышел из неё вперёд. Головным в османском строю шёл 74-пушечный «Муккаддиме-и Нусрет» с флагом Сейди-Али. Хусейн пытался держаться за ним на «Бахр-и Зафере», но тот имел некомплект экипажа и отставал. Ушаков на «Рождестве Христовом» вышел вперёд строящейся русской линии, чтобы предупредить манёвр алжирца.
«Рождество Христово» легло на параллельный курс, обогнало противника и прошло перед самым его носом. На дистанции, когда видны фигуры людей на чужой палубе, русский флагман дал продольный залп, вдоль всей длины корпуса, от носа к корме. Ядра прошили «Муккаддиме-и Нусрет» по линии орудий, снесли бушприт и вывели из строя рулевое управление. Шедшие следом корабли прикрыли своего адмирала и помогли Сейди-Али уйти под ветер.
Сам Ушаков назвал атакованный корабль иначе: «корабль под флагом моим „Рождество Христово", приближась к передовому пашинскому кораблю в дистанцию полукабельтова, атаковал его». Полукабельтов — по оценке Ушакова, около 90 метров, дистанция прямого картечного огня, при которой промах требует отдельного объяснения.
«Пашинский корабль» буквально значит корабль паши, а пашой был и Сейди-Али. Турецкие источники уточняют: удар пришёлся именно по флагману алжирского адмирала, а капудания Хусейна шла следом и отставала. Манёвр достиг цели: головной корабль противника, на котором держалось управление передовой группы, был выведен из строя.
Выход флагмана вперёд линии — организационная аномалия: он нарушает ту самую линию, которую только что начали строить. Уставом такой выход не предусмотрен, он продиктован наблюдением. Ушаков видел манёвр Сейди-Али и отреагировал раньше, чем выстроенный порядок позволил бы это сделать.
Остальная линия действовала в том же ключе. Рапорт упоминает действия подчинённых командиров скупо, но упоминает: контр-адмирал Войнович на «Святом Владимире» шёл вторым в линии и принял на себя часть огня османских кораблей, прикрывших повреждённый флагман алжирца; капитан-бригадир Голенкин на «Преображении Господнем» атаковал один из головных кораблей противника и заставил его уклониться. Полная картина действий подчинённых на имеющемся корпусе источников не восстанавливается, но даже эти упоминания позволяют предположить, что командиры не ждали сигнала на каждый манёвр, а действовали по обстановке.
Повреждения и преследование
К вечеру «Муккаддиме-и Нусрет» потерял фор-стеньгу и грота-рей, вывалился из линии и ушёл под защиту двух фрегатов. Махов и Созаев приводят данные: экипаж потерял убитыми и ранеными до трети состава, сам Сейди-Али был тяжело ранен. Капитан корабля, алжирец, самовольно взял курс на Константинополь, и за флагманом последовали другие османские корабли. Сигналы Хусейна остановить их игнорировались.
Русские рапорты фиксируют: османский флот отступил, преследование продолжалось до темноты. Но рапорты не сообщают, что русские корабли вышли из боя невредимыми. «Рождество Христово», шедшее впереди линии и принявшее огонь на ближайшей дистанции, получило повреждения такелажа. «Святой Владимир» и «Преображение Господне» также имели повреждения рангоута. Точный объём потерь в рапортах не приведён, но сам факт повреждений ограничил возможности преследования.
Наутро капудан-паша намеревался атаковать снова, считая, что русские повреждены не меньше. Шторм помешал обеим сторонам. Ушаков не возобновил преследование, Хусейн увёл флот в Босфор.
Последний этап сражения при Калиакрии. Рисунок художника Афанасия де Палдо, конец XVIII в
Русские рапорты подробно описывают собственные сигналы и манёвры, а потери и причины действий противника показывают хуже. Победа у Калиакрии объясняется, по-видимому, сочетанием обстоятельств: наветренное положение, момент якорной стоянки, ошибки и внутренний раскол противника. Это не умаляет сложности решений Ушакова, но окончательное суждение требует источников, которых в прямом чтении пока нет.
Был ли турецкий флот разбит или рассеялся от собственных противоречий — вопрос, закрыть который историография сможет тогда, когда османские архивы будут читаться так же прямо, как русские рапорты из сборника 1951 года.
Линия как наблюдение
Три колонны прошли в узкость между берегом и флотом, стоявшим на якорях. Потом Ушаков приказал строить линию и вышел из неё вперёд на флагмане. Линия строилась, флагман её нарушал, и оба действия принадлежали одному командиру в одном бою.
Этот парадокс труднее всего уложить в формулу «основоположника манёвренной тактики». Ушаков не отменял линейный порядок и не изобретал новую доктрину взамен старой. Он делал более редкую вещь: видел конкретную обстановку сквозь сетку устава и менял порядок раньше, чем противник успевал этим воспользоваться. Документы не позволяют утверждать это про всю команду, но фрагменты действий других командиров показывают ту же логику.
Следующая статья завершит серию: Нельсон, Трафальгар и вопрос о том, что именно поддаётся сравнению, а что остаётся только соревнованием национальных пантеонов.
Источники и литература
- Адмирал Ушаков. Сборник документов и материалов. Т. 1. М.: Военно-морское издательство, 1951. (Документы из ЦГАВМФ, ф. Военно-пох. канц. Г. А. Потёмкина-Таврического, д. 64, лл. 735–741.)
- Махов С., Созаев Э. Все переломные сражения парусного флота. От Великой Армады до Трафальгара. М.: Яуза, Эксмо, 2012. (Реконструкция хода Калиакрийского боя и состава османского флота по османским источникам: Бостан И., Зорлу Т., Ишипек А. Р.)
- Победа русского флота у мыса Калиакрия // Президентская библиотека. Официально-справочная статья. (Состав эскадр, двойная датировка события; другие источники дают разнобой по числу линейных кораблей русской стороны — 7, 15 или 16.)
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