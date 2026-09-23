Гранатометы: ствольные, подствольные, надствольные…

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Гранатометы: ствольные, подствольные, надствольные…
Нидерландская кавалерийская мортирка-пистолет с колесцовым замком калибра 52-мм, ок. 1625 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


…гремучей гранатой от сопки солдат отмело.
Слова Я. Шведова




Рассказы об оружии. Как известно, разрывные гранаты в виде керамических сосудов в форме сердца, начиненных фульминатом ртути, использовали еще монголы в битве при Ленгнице в 1241 году, чем сильно деморализовали союзные европейские войска. Разрывная граната корейского флотоводца Ли Сун Сина также оказала свое «волшебное» действие на японских самураев, и закончился весь этот очередной виток военного прогресса тем, что чугунные гранаты весом в 1–2 фунта появились к началу XVIII века во всех европейских войсках, а вооружались ими (по две на человека) отборные части гренадеров, то есть «гранатчиков», поскольку само слово «граната» произошло от испанского «гренада». Вот только кинуть такую «гренаду» достаточно далеко было проблемой. У солдат на это просто не хватало физической силы.

Поэтому практически тут же появились ручные короткоствольные мортирки для их метания силой пороха. Вооружались ими как пехотинцы, так и кавалеристы, причем при стрельбе кавалерийские мортирки нужно было упирать в луку седла!


Типичные ружейные мортирки XVIII века

Аналогичным образом действовали и пехотные мортирки, напоминавшие обычное кремневое ружье, но только с коротким латунным стволом для гранаты. Их упирали прикладом в землю и производили выстрел, при котором граната летела на цель по крутой траектории.


Есть в музее Армии в Париже и совершенно удивительные образцы такого оружия – такая же короткоствольная мортирка, но только с очень длинным изогнутым прикладом, с острием, которым она упиралась в землю, при… горизонтальной наводке на цель! То есть вся отдача от выстрела у такого «ружья» передавалась на землю, а солдату оставалось лишь удерживать его в направлении цели. В данном случае она поражалась не только силой взрыва и осколками, но и ударом самой гранаты весьма порядочного веса. Вот только передвигаться с такой вот «изогнутой штукой» было вряд ли удобно, равно как и ее заряжать!

Прошло время, и от таких «гранатометов» отказались. Да и сами гранаты в армиях мира стали большой редкостью. Интерес к ним возродился в годы русско-японской, а затем и Первой мировой войны, когда появилось множество самых разных гранат, в том числе и таких, что метать их можно было не только руками, но и при помощи самых разных приспособлений. В частности, широкое распространение получили так называемые «винтовочные гранаты» с длинными «хвостами» наподобие шомпола, которым они вставлялись в стволы винтовок и выстреливались холостыми патронами.

Придумка сработала, но стволы винтовок от этого очень портились. Поэтому появились надульные гранатометы в виде стволов крупного калибра, навинчивавшихся, соответственно, на стволы винтовок. Типичным образцом такого оружия в СССР стал гранатомет М.Г. Дьяконова, созданный им еще до революции в 1917 году, но принятый на вооружение в 1928 году. Заряжался он с дульной части, а граната из него выстреливалась холостым патроном. В армии он именовался так: «ручная мортирка для метания ружейных гранат».


На фотографии стрелок с винтовкой с гранатометом Дьяконова на стволе. Видимо стреляет именно из винтовки, потому, что приклад упирает в плечо

Ружейный гранатомёт Дьяконова обслуживал расчёт из двух человек: наводчика и заряжающего. Наводчик переносил и устанавливал гранатомёт и производил выстрел. Заряжающий переносил боекомплект гранатомёта (16 гранат), помогал при наводке гранатомёта, устанавливал дистанционную трубку и осуществлял заряжание.


Фотография из газеты «Правда» за 1940 год. Здесь, хорошо видна опорная стенного под стволом гранатомета. И очевидно, что приклад винтовки, на которой он закреплен, упирается в грунт вырытой ямы…

Поскольку при выстреле имела место очень большая отдача, приклад винтовки следовало упирать только в землю; упирая в плечо, можно было разбить ключицу. Для упора приклада винтовки в землю следовало выкопать ямку. Причем зимой под приклад, кроме того, нужно было подложить специальную подушечку, чтобы ложа винтовки не треснула при стрельбе. То есть упирать приклад винтовки в камень или в мёрзлую землю было нельзя. То есть использование такого «гранатомёта» было делом весьма и весьма маятным. Хотя подобные «мортирки» для карабинов СКС выпускались у нас даже в 1950 году! Кстати, и зарубежные винтовки M14, FN FAL и HK G3 тоже имели возможность стрельбы винтовочными гранатами. Ну а сегодня идея ствольного гранатомёта реализована в устройстве для выбивания дверей SIMON breach grenade.


Американский морской пехотинец ведет огонь из M79, Вьетнам, 1967 год

А потом в США в 1961 году появился однозарядный гранатомет М79 калибра 40 мм, стрелявший на расстояние в 400 м. Он хорошо зарекомендовал себя во Вьетнаме, хотя и очень существенно пополнил арсеналы Вьетконга. По данным Википедии, вьетнамцы в качестве трофеев захватили очень большое количество таких гранатомётов. Только за один 1975 год армия Северного Вьетнама захватила 47000 гранатомётов M79. Нечто похожее есть и у нас – гранатомет РГС-50М калибра 50 мм.


Выстрел из М203


Перезарядка гранатомёта M203, установленного на M16A

А потом американская компания АAI в 1967–1968 гг. разработала уже подствольную версию М79 — M203 — 40-мм гранатомёт, который мог крепиться на цевье штатной винтовки М16. Серийное производство началось в 1971 году. В 2006 году США заменили М203 на новый 40-мм подствольный гранатомёт M320, разработанный фирмой Heckler & Koch.


Штурмовая винтовка G36 с подствольным гранатомётом AG36


А вот таким оружием вооружены солдаты армии Сингапура!

В СССР однозарядный 40-мм подствольный гранатомёт ГП-25, он же «Костёр» (индекс ГРАУ — 6Г15), был принят на вооружение в 1978 году и используется по настоящее время. В 1989 году на вооружение поступил ГП-30, или «Обувка» (индекс ГРАУ — 6Г21) – гранатомёт такого же калибра, который может устанавливаться на автоматы АК-74 (АКС-74), АК-74М, АКМ (АКМС), АК-101, АК-103, АК-107, АК-108, АН-94, АЕК-971, АК-12. В 2005 году был начат выпуск ГП-34 (индекс ГРАУ — 6Г34), ставшего еще одним шагом на пути совершенствования данного типа оружия в Российской армии.


ГП-25 в Тульском государственном музее оружия

Как и предшествующие ему образцы, ГП-34 представляет собой однозарядное оружие и заряжается с дульной части. Для стрельбы применяются гранаты типа ВОГ-25 с «улетающей» гильзой. УСМ — самовзводный. Прицельные приспособления (открытый механический прицел) крепятся на корпусе гранатомета справа. Был также создан ГП-46 калибра 40 мм — под боеприпас НАТО. Нужен он для участия в иностранных тендерах на вооружение зарубежных автоматов. Также очень легко присоединяется. Удобен он и для левой, и для правой руки, потому что для заряжания ствол гранатомета поворачивается в обе стороны. Спусковой рычаг находится сбоку и отжимается рукой во время охвата ствола гранатомета.


АК-74 с ГП-34

И вот тут кому-то на Западе пришло в голову сделать систему «винтовка/гранатомет» еще убойнее и смертоноснее, совершеннее и сложнее, а также тяжелее и дороже! И тут по всему западному, а также и восточному миру начали появляться странные гибриды, в которых автомат находился под гранатометом, причем последний был сконструирован по принципу булл-пап, то есть имел магазин для гранат в одном общем для этого оружия прикладе. А еще на такое оружие ставился лазерный дальномер и электронный установщик подрыва гранат!


Автомат/гранатометный комплекс K11 компании Daewoo

Свое решительное слово сказали и американцы, которые в 1990-е годы начали разработку программы OICW (Objective Individual Combat Weapon — целевое индивидуальное боевое оружие). В 2001 году новому перспективному комплексу был присвоен индекс XM29 OICW. В 2004 году комплекс разделили на две независимые системы — 5,56-мм модульный автомат XM8 (OICW Increment 1) и 25-мм самозарядный ручной гранатомёт XM25 (OICW Increment 2). И вот прошло уже много лет, а воз и ныне там. Уж больно тяжелым получилось это оружие. Правда, в нем использовали множество усовершенствований и новейших достижений, включая датчики и электронные компоненты, композиционные материалы, новые источники питания, керамический ствол, беспроводные разъемы – словом, не оружие вышло, а чудо техники. Вот только калибр гранаты – 25-мм – оказался все же маловат.


Комплекс K11 на 2009 год. На переднем плане патрон с осколочной гранатой HEAB, стандартная маркировка НАТО - желтая окраска


Гранатометно/винтовочный комплекс компании ААI

И хотя работы над комплексом вели очень даже проверенные и продвинутые компании: AAI Corporation; Alliant Techsystems; Heckler & Koch; Olin Ordnance и FN Herstal, успехом их старания так и не завершились. В этом же направлении работали и англичане, и тоже неудачно. Все программы официально закрыты сначала в 2006, а затем и в 2018 году.


Компоновочная схема 20-мм гранатомета на автоматической винтовке Steyr AUG

Также со своей идеей надствольного гранатомета выступила Австралия. Они придумали AICW (Advanced Infantry Combat Weapon — усовершенствованное (передовое) боевое оружие пехоты) — не что иное, как «оружие XXI века». Идея та же самая — гранатомет и винтовка объединяются в одной системе. Однако конструктивно австралийская система ни на что больше не похожа. Особенностью этой системы является ее ствол под 40-мм гранаты, в который при необходимости можно вставить другой ствол — уже под 20-мм гранаты. Поскольку управление гранатами электронное, ни их число, ни их калибр значения не имеют.


Комплекс с 40-мм стволом


Расположение гранат внутри ствола-магазина

Это гибрид трёхзарядной пусковой трубы Metal Storm, выполненной в технологии знаменитого О’Дуайера, и автомата Steyr AUG. То есть в гранатомётной части используется ствол-магазин, что позволяет серьёзно упростить устройство оружия и позволяет применять гранаты разных калибров. К тому же стрелковая часть имеет более длинный ствол, что увеличивает эффективность при стрельбе обычными пулями. Как и в OICW, в AICW используется электронный прицел-дальномер. Правда, разработка эта довольно-таки старая. И завершения в итоге до сих пор так и не получила. Однако такая идея есть...


Предложенный вариант установки гранатометного ствола на винтовку М-16


А это гранаты к гранатомету О’Дуайера. В задней части обязательно находится «хвостик», задняя часть которого должна упираться в головную часть следующего за ней боеприпаса. Благодаря этому отдача воспринимается корпусами всех гранат и не действует на пороховые заряды между ними

Ну а у нас тоже есть интересные разработки в этой области. Ну, скажем, ГПР-20 (гранатомёт подствольный реактивный), который может быть использован со всеми моделями автомата Калашникова, которые до того использовали гранатомёты ГП-25/30/34. При этом он принципиально отличается от отечественных 40-мм подствольников, для которых применяются безгильзовые боеприпасы семейства ВОГ-25. ГПР-20 представляет собой одноразовый транспортно-пусковой контейнер, снаряжённый снарядом активно-реактивного типа.


ГПР-20. Фото из журнала «Калашников»

Эффективность боеприпаса увеличена за счет большей массы ВВ и массы/количества осколков, поражающих цель. В 2016 году к практической реализации концепции подствольника с реактивной гранатой приступил концерн «Калашников». В ходе НИР «Гарант» (2016-2018 гг.) удалось найти такие технические решения, которые позволили превратить создать реально стреляющую конструкцию и первые прототипы ГПР. Выгодно это устройство еще и тем, что к массе автомата прибавляет всего 250 граммов, что в шесть раз меньше отечественных ГП под 40-мм безгильзовую гранату. И габариты реактивного гранатомёта тоже меньше.

С другой стороны, задумка многозарядной трубы/пусковой установки тоже неплоха, ну, скажем, отстреливаться от беспилотников. Вот как бы разместить ее на том же АК-103 так, чтобы она не мешала из него стрелять, например, слева на уровне крышки ствольной коробки, а в ней пусть будет четыре 25-мм гранаты с косо просверленными соплами, чтобы она вращалась при вылете из ствола, и раскрывающими спицами, как на зонтике, играющими роль поражающих элементов. Спицы также соединены со взрывателем, взводятся сразу после вылета и… стоит им только задеть вражеский БПЛА, как тут же последует взрыв. И никаких тебе движущихся деталей: простейший блок управления, блок питания и крепления на автомат!
1 комментарий
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  1. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 04:37
    Получается пусковой одноразовый контейнер ГПР-20 весит как ВОГ-25 к ГП-25. Интересно, а сколько времени занимает изготовка к выстрелу ГПР-20?
    Довелось послужить с АК-74М с ГП-25, при стрельбе из АК по моему мнению, ствол не уводило вверх. Подсумков для гранат не хватало.

    Относительно происхождения слова "граната", также слышал что от французского grenade (зернистый), итальянского granata (зернистая), наверное происходит от плода - грант, и от латинского языка, в общем, романской группы.