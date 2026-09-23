Гранатометы: ствольные, подствольные, надствольные…
Нидерландская кавалерийская мортирка-пистолет с колесцовым замком калибра 52-мм, ок. 1625 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Слова Я. Шведова
Рассказы об оружии. Как известно, разрывные гранаты в виде керамических сосудов в форме сердца, начиненных фульминатом ртути, использовали еще монголы в битве при Ленгнице в 1241 году, чем сильно деморализовали союзные европейские войска. Разрывная граната корейского флотоводца Ли Сун Сина также оказала свое «волшебное» действие на японских самураев, и закончился весь этот очередной виток военного прогресса тем, что чугунные гранаты весом в 1–2 фунта появились к началу XVIII века во всех европейских войсках, а вооружались ими (по две на человека) отборные части гренадеров, то есть «гранатчиков», поскольку само слово «граната» произошло от испанского «гренада». Вот только кинуть такую «гренаду» достаточно далеко было проблемой. У солдат на это просто не хватало физической силы.
Поэтому практически тут же появились ручные короткоствольные мортирки для их метания силой пороха. Вооружались ими как пехотинцы, так и кавалеристы, причем при стрельбе кавалерийские мортирки нужно было упирать в луку седла!
Типичные ружейные мортирки XVIII века
Аналогичным образом действовали и пехотные мортирки, напоминавшие обычное кремневое ружье, но только с коротким латунным стволом для гранаты. Их упирали прикладом в землю и производили выстрел, при котором граната летела на цель по крутой траектории.
Есть в музее Армии в Париже и совершенно удивительные образцы такого оружия – такая же короткоствольная мортирка, но только с очень длинным изогнутым прикладом, с острием, которым она упиралась в землю, при… горизонтальной наводке на цель! То есть вся отдача от выстрела у такого «ружья» передавалась на землю, а солдату оставалось лишь удерживать его в направлении цели. В данном случае она поражалась не только силой взрыва и осколками, но и ударом самой гранаты весьма порядочного веса. Вот только передвигаться с такой вот «изогнутой штукой» было вряд ли удобно, равно как и ее заряжать!
Прошло время, и от таких «гранатометов» отказались. Да и сами гранаты в армиях мира стали большой редкостью. Интерес к ним возродился в годы русско-японской, а затем и Первой мировой войны, когда появилось множество самых разных гранат, в том числе и таких, что метать их можно было не только руками, но и при помощи самых разных приспособлений. В частности, широкое распространение получили так называемые «винтовочные гранаты» с длинными «хвостами» наподобие шомпола, которым они вставлялись в стволы винтовок и выстреливались холостыми патронами.
Придумка сработала, но стволы винтовок от этого очень портились. Поэтому появились надульные гранатометы в виде стволов крупного калибра, навинчивавшихся, соответственно, на стволы винтовок. Типичным образцом такого оружия в СССР стал гранатомет М.Г. Дьяконова, созданный им еще до революции в 1917 году, но принятый на вооружение в 1928 году. Заряжался он с дульной части, а граната из него выстреливалась холостым патроном. В армии он именовался так: «ручная мортирка для метания ружейных гранат».
На фотографии стрелок с винтовкой с гранатометом Дьяконова на стволе. Видимо стреляет именно из винтовки, потому, что приклад упирает в плечо
Ружейный гранатомёт Дьяконова обслуживал расчёт из двух человек: наводчика и заряжающего. Наводчик переносил и устанавливал гранатомёт и производил выстрел. Заряжающий переносил боекомплект гранатомёта (16 гранат), помогал при наводке гранатомёта, устанавливал дистанционную трубку и осуществлял заряжание.
Фотография из газеты «Правда» за 1940 год. Здесь, хорошо видна опорная стенного под стволом гранатомета. И очевидно, что приклад винтовки, на которой он закреплен, упирается в грунт вырытой ямы…
Поскольку при выстреле имела место очень большая отдача, приклад винтовки следовало упирать только в землю; упирая в плечо, можно было разбить ключицу. Для упора приклада винтовки в землю следовало выкопать ямку. Причем зимой под приклад, кроме того, нужно было подложить специальную подушечку, чтобы ложа винтовки не треснула при стрельбе. То есть упирать приклад винтовки в камень или в мёрзлую землю было нельзя. То есть использование такого «гранатомёта» было делом весьма и весьма маятным. Хотя подобные «мортирки» для карабинов СКС выпускались у нас даже в 1950 году! Кстати, и зарубежные винтовки M14, FN FAL и HK G3 тоже имели возможность стрельбы винтовочными гранатами. Ну а сегодня идея ствольного гранатомёта реализована в устройстве для выбивания дверей SIMON breach grenade.
Американский морской пехотинец ведет огонь из M79, Вьетнам, 1967 год
А потом в США в 1961 году появился однозарядный гранатомет М79 калибра 40 мм, стрелявший на расстояние в 400 м. Он хорошо зарекомендовал себя во Вьетнаме, хотя и очень существенно пополнил арсеналы Вьетконга. По данным Википедии, вьетнамцы в качестве трофеев захватили очень большое количество таких гранатомётов. Только за один 1975 год армия Северного Вьетнама захватила 47000 гранатомётов M79. Нечто похожее есть и у нас – гранатомет РГС-50М калибра 50 мм.
Выстрел из М203
Перезарядка гранатомёта M203, установленного на M16A
А потом американская компания АAI в 1967–1968 гг. разработала уже подствольную версию М79 — M203 — 40-мм гранатомёт, который мог крепиться на цевье штатной винтовки М16. Серийное производство началось в 1971 году. В 2006 году США заменили М203 на новый 40-мм подствольный гранатомёт M320, разработанный фирмой Heckler & Koch.
Штурмовая винтовка G36 с подствольным гранатомётом AG36
А вот таким оружием вооружены солдаты армии Сингапура!
В СССР однозарядный 40-мм подствольный гранатомёт ГП-25, он же «Костёр» (индекс ГРАУ — 6Г15), был принят на вооружение в 1978 году и используется по настоящее время. В 1989 году на вооружение поступил ГП-30, или «Обувка» (индекс ГРАУ — 6Г21) – гранатомёт такого же калибра, который может устанавливаться на автоматы АК-74 (АКС-74), АК-74М, АКМ (АКМС), АК-101, АК-103, АК-107, АК-108, АН-94, АЕК-971, АК-12. В 2005 году был начат выпуск ГП-34 (индекс ГРАУ — 6Г34), ставшего еще одним шагом на пути совершенствования данного типа оружия в Российской армии.
ГП-25 в Тульском государственном музее оружия
Как и предшествующие ему образцы, ГП-34 представляет собой однозарядное оружие и заряжается с дульной части. Для стрельбы применяются гранаты типа ВОГ-25 с «улетающей» гильзой. УСМ — самовзводный. Прицельные приспособления (открытый механический прицел) крепятся на корпусе гранатомета справа. Был также создан ГП-46 калибра 40 мм — под боеприпас НАТО. Нужен он для участия в иностранных тендерах на вооружение зарубежных автоматов. Также очень легко присоединяется. Удобен он и для левой, и для правой руки, потому что для заряжания ствол гранатомета поворачивается в обе стороны. Спусковой рычаг находится сбоку и отжимается рукой во время охвата ствола гранатомета.
АК-74 с ГП-34
И вот тут кому-то на Западе пришло в голову сделать систему «винтовка/гранатомет» еще убойнее и смертоноснее, совершеннее и сложнее, а также тяжелее и дороже! И тут по всему западному, а также и восточному миру начали появляться странные гибриды, в которых автомат находился под гранатометом, причем последний был сконструирован по принципу булл-пап, то есть имел магазин для гранат в одном общем для этого оружия прикладе. А еще на такое оружие ставился лазерный дальномер и электронный установщик подрыва гранат!
Автомат/гранатометный комплекс K11 компании Daewoo
Свое решительное слово сказали и американцы, которые в 1990-е годы начали разработку программы OICW (Objective Individual Combat Weapon — целевое индивидуальное боевое оружие). В 2001 году новому перспективному комплексу был присвоен индекс XM29 OICW. В 2004 году комплекс разделили на две независимые системы — 5,56-мм модульный автомат XM8 (OICW Increment 1) и 25-мм самозарядный ручной гранатомёт XM25 (OICW Increment 2). И вот прошло уже много лет, а воз и ныне там. Уж больно тяжелым получилось это оружие. Правда, в нем использовали множество усовершенствований и новейших достижений, включая датчики и электронные компоненты, композиционные материалы, новые источники питания, керамический ствол, беспроводные разъемы – словом, не оружие вышло, а чудо техники. Вот только калибр гранаты – 25-мм – оказался все же маловат.
Комплекс K11 на 2009 год. На переднем плане патрон с осколочной гранатой HEAB, стандартная маркировка НАТО - желтая окраска
Гранатометно/винтовочный комплекс компании ААI
И хотя работы над комплексом вели очень даже проверенные и продвинутые компании: AAI Corporation; Alliant Techsystems; Heckler & Koch; Olin Ordnance и FN Herstal, успехом их старания так и не завершились. В этом же направлении работали и англичане, и тоже неудачно. Все программы официально закрыты сначала в 2006, а затем и в 2018 году.
Компоновочная схема 20-мм гранатомета на автоматической винтовке Steyr AUG
Также со своей идеей надствольного гранатомета выступила Австралия. Они придумали AICW (Advanced Infantry Combat Weapon — усовершенствованное (передовое) боевое оружие пехоты) — не что иное, как «оружие XXI века». Идея та же самая — гранатомет и винтовка объединяются в одной системе. Однако конструктивно австралийская система ни на что больше не похожа. Особенностью этой системы является ее ствол под 40-мм гранаты, в который при необходимости можно вставить другой ствол — уже под 20-мм гранаты. Поскольку управление гранатами электронное, ни их число, ни их калибр значения не имеют.
Комплекс с 40-мм стволом
Расположение гранат внутри ствола-магазина
Это гибрид трёхзарядной пусковой трубы Metal Storm, выполненной в технологии знаменитого О’Дуайера, и автомата Steyr AUG. То есть в гранатомётной части используется ствол-магазин, что позволяет серьёзно упростить устройство оружия и позволяет применять гранаты разных калибров. К тому же стрелковая часть имеет более длинный ствол, что увеличивает эффективность при стрельбе обычными пулями. Как и в OICW, в AICW используется электронный прицел-дальномер. Правда, разработка эта довольно-таки старая. И завершения в итоге до сих пор так и не получила. Однако такая идея есть...
Предложенный вариант установки гранатометного ствола на винтовку М-16
А это гранаты к гранатомету О’Дуайера. В задней части обязательно находится «хвостик», задняя часть которого должна упираться в головную часть следующего за ней боеприпаса. Благодаря этому отдача воспринимается корпусами всех гранат и не действует на пороховые заряды между ними
Ну а у нас тоже есть интересные разработки в этой области. Ну, скажем, ГПР-20 (гранатомёт подствольный реактивный), который может быть использован со всеми моделями автомата Калашникова, которые до того использовали гранатомёты ГП-25/30/34. При этом он принципиально отличается от отечественных 40-мм подствольников, для которых применяются безгильзовые боеприпасы семейства ВОГ-25. ГПР-20 представляет собой одноразовый транспортно-пусковой контейнер, снаряжённый снарядом активно-реактивного типа.
ГПР-20. Фото из журнала «Калашников»
Эффективность боеприпаса увеличена за счет большей массы ВВ и массы/количества осколков, поражающих цель. В 2016 году к практической реализации концепции подствольника с реактивной гранатой приступил концерн «Калашников». В ходе НИР «Гарант» (2016-2018 гг.) удалось найти такие технические решения, которые позволили превратить создать реально стреляющую конструкцию и первые прототипы ГПР. Выгодно это устройство еще и тем, что к массе автомата прибавляет всего 250 граммов, что в шесть раз меньше отечественных ГП под 40-мм безгильзовую гранату. И габариты реактивного гранатомёта тоже меньше.
С другой стороны, задумка многозарядной трубы/пусковой установки тоже неплоха, ну, скажем, отстреливаться от беспилотников. Вот как бы разместить ее на том же АК-103 так, чтобы она не мешала из него стрелять, например, слева на уровне крышки ствольной коробки, а в ней пусть будет четыре 25-мм гранаты с косо просверленными соплами, чтобы она вращалась при вылете из ствола, и раскрывающими спицами, как на зонтике, играющими роль поражающих элементов. Спицы также соединены со взрывателем, взводятся сразу после вылета и… стоит им только задеть вражеский БПЛА, как тут же последует взрыв. И никаких тебе движущихся деталей: простейший блок управления, блок питания и крепления на автомат!
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