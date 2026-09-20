За гранью фола: американское орбитальное оружие

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За гранью фола: американское орбитальное оружие


Старт новой гонки


Всё встало на свои места – американцы с 2008 года торпедировали российско-китайскую инициативу полного запрета орбитального оружия только для того, чтобы создать свое. Напомним, что Договор о космосе 1967 года не допускает на орбиту только ядерное и иное оружие массового поражения. Логичным шагом кажется запрет всех видов оружия – милитаризация космоса до добра не доведет, как и очередной виток гонки вооружений. Уже почти двадцать лет Москва и Пекин пытаются согласовать с космическими державами Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Блок НАТО во главе с Соединенными Штатами против инициативы. Ссылаются на сложности верификации и терминологии. И вот 14 сентября 2026 года министр ВВС США Трой Майнк произнёс фразу, объясняющую всё:



[quote]Соединённые Штаты теперь располагают орбитальным оружием контроля космоса, способным защищать объединённые силы от враждебных действий противника.[/quote]
Формулировка была выверена до последнего слова, и в ходе последующей пресс-конференции Майнк несколько раз повторил её почти дословно, отказываясь вдаваться в технические детали. Представитель Космических сил в письменном комментарии добавил, что «космический контроль» охватывает «кинетические и некинетические средства воздействия на потенциал противника — от нарушения функционирования до разрушения, если потребуется».

Юридическая рамка, в которой Вашингтон подаёт свои действия, апеллирует к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 года. С точки зрения буквы закона американские чиновники могут утверждать, что соблюдают международные обязательства. Однако подобное узкое толкование фактически перечёркивает дух соглашения: в преамбуле Договора 1967 года космос назван «достоянием всего человечества», а его исследование и использование должны осуществляться «на благо всех народов». Ещё в 1980-е годы, когда СССР и США вели переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе, размещение там любых ударных средств рассматривалось как дестабилизирующий шаг, даже если речь шла о неядерных системах.

Ничего внятного о характере орбитального оружия от военных бонз США услышать не удалось, поэтому остается опираться на материалы открытых источников и экспертное мнение.


Нехитрый набор американского орбительного оружия. Схема принципиальная и не отражает реальный потенциал Пентагона

Аналитики давно предполагают несколько типов систем: кинетические перехватчики — спутники-камикадзе, способные таранить цель на сближении; роботизированные манипуляторы, способные захватывать, повреждать или перемещать чужой аппарат; лазерные установки, временно или навсегда ослепляющие оптику спутников-шпионов; средства радиоэлектронной борьбы орбитального базирования, глушащие каналы связи и навигации; аэрозольные распылители, выводящие из строя солнечные панели и линзы.

Все эти варианты фигурировали в аналитических документах Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) задолго до признания Майнка. Отдельно следует упомянуть программу «Золотой купол» — инициированную Трампом в январе 2025 года систему космических перехватчиков противоракетной обороны. В апреле 2026 года двенадцати компаниям-подрядчикам под эту задачу были выделены миллиардные контракты на прототипирование. Хотя формально эти аппараты предназначены для уничтожения баллистических ракет на разгонном участке, технологически они представляют собой готовую платформу для наступательного противоспутникового оружия.

Американский беспилотный космоплан Boeing X-37B — это, пожалуй, самый наглядный пример развертывания американских оружейных систем на орбите. Главная фишка этой игрушки американского ВПК — феноменальная скрытность и автономность. Благодаря раскрываемым солнечным батареям X-37B способен буквально прописываться на орбите годами: одна из его миссий продлилась рекордные 908 дней. При этом траектория полета космоплана — вечная головная боль для систем слежения. Аппарат регулярно меняет высоту и наклонение орбиты, а во время последних тестов Пентагон и вовсе отработал на нем технологию аэроторможения. Корабль умело ныряет в верхние слои атмосферы Земли, чтобы за счет трения изменить курс, экономя дефицитное топливо. Официально Вашингтон заявляет, что тестирует там новые материалы и квантовые датчики навигации. Однако просторный грузовой отсек космоплана со сдвижными створками специально создан для размещения оружия. Аппарат создавался в полном соответствии с философией звездных войн, первенцем которых в 80-е годы стал Space Shattle.

Без лишних иллюзий


В риторике российского руководства часто можно слышать тезис о коварстве противной стороны. Дескать, в очередной раз обманули. Это касалось и расширения НАТО на восток, и Минских договоренностей, и мирного процесса по Украине в 2022 году. Похоже, что с космическим оружием эта схема не прошла. Кремль давно знал о военном потенциале США на орбите и готовил адекватный ответ. И далеко не один. Несколько иностранных свидетельств, которые вполне могут быть правдой.

В минувшем четыре российских военных спутника «Космос-2610» — «Космос-2613» совершили энергичные орбитальные манёвры, сблизившись с западным коммерческим аппаратом. Принципиальное отличие российской логики от американской состоит в том, что Москва официально классифицирует все подобные аппараты как спутники-инспекторы, предназначенные для обслуживания и диагностики собственных космических средств.

Следующий в очереди комплекс «Нудоль» наземного базирования, который, по мнению западных аналитиков, обеспечивает России возможность уничтожения низкоорбитальных целей, а периодически всплывающие сообщения о разработках «супероружия» с ядерным поражающим фактором (якобы способного вывести из строя целые орбитальные группировки электромагнитным импульсом или искусственным радиационным поясом) сильно беспокоят блок НАТО.


Китай, со своей стороны, планомерно наращивает и без того многочисленную группировку разведывательных спутников, активно испытывает новые маневрирующие аппараты, включая многоразовый космоплан с отделяемыми объектами, и разрабатывает средства противодействия массовым коммерческим созвездиям вроде Starlink. Именно эти аргументы министр ВВС США Трой Майнк предъявил журналистам, когда ему задали вопрос о рисках гонки вооружений:

[quote]Разве у кого-то в этом зале есть сомнения, что китайцы и русские разрабатывают подобные системы?
Иными словами, Вашингтон подаёт собственное космическое оружие как вынужденную оборону, забывая при этом, что именно американские проекты — от Стратегической оборонной инициативы 1980-х до сегодняшнего «Золотого дома» — исторически служили главным драйвером милитаризации космоса. Важно и другое: любое применение кинетических средств на орбите неизбежно порождает облака обломков, которые — при достижении критической плотности — способны запустить каскадный синдром Кесслера, делающий целые диапазоны высот непригодными для полётов на десятилетия.

Вашингтон официально признал наличие у себя орбитального оружия, что фактически развязало остальным космическим державам и запустило открытую гонку вооружений на орбите. Это ставит крест на многолетних попытках дипломатов заключить новое международное соглашение о разоружении в космосе: договариваться с позиции силы больше никто не станет.

Американцы, признаваясь в милитаризации космоса, умышленно не указывают на последствия первого же боевого столкновения на орбите. Каскадный эффект Кесслера не разбирает национальной принадлежности обломков: облако фрагментов, порождённое перехватом даже одного аппарата, способно замкнуть низкую околоземную орбиту для всех — американцев, русских, китайцев, индийцев. Защититься от лавины металлической шрапнели, несущейся со скоростью восемь километров в секунду, невозможно по определению. В этом, как ни парадоксально, и кроется последняя надежда на сдержанность: космос — единственный театр военных действий, где вояка наказывает себя сам и немедленно, независимо от исхода атаки. Возможно, именно эта простая истина — что орбита слишком тесна для взаимных ударов — заставит Пентагон ограничиться демонстрацией мускулов и не переходить от слов к делу. Впрочем, в действиях американцев становится все меньше здравого смысла, и от этого становится тревожно.
28 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 04:31
    в действиях американцев становится все меньше здравого смысла, и от этого становится тревожно.

    Кто бы мог подумать... smile святая наивность в договороспоспособность американцев свела и сведёт в могилу ещё многих людей ,пытающихся договориться с этими жуликами по честному.
    Теперь что имеем то имеем.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      -1
      Сегодня, 09:33
      Кремль давно знал о военном потенциале США на орбите и готовил адекватный ответ. И далеко не один.

      Боюсь что без превращения в недалеком будущем околоземного орбитального пространства в зону, непригодную для эксплуатации - не обойтись...

      Важно и другое: любое применение кинетических средств на орбите неизбежно порождает облака обломков, которые — при достижении критической плотности — способны запустить каскадный синдром Кесслера, делающий целые диапазоны высот непригодными для полётов на десятилетия.

      Ждем... но России не надо этого бояться. Мы проигрываем в технологиях настолько, что лишение возможностей и нас, и противника применять эти технологии из космоса в данном случае нам выгодно потому, что противник потеряет непременно больше...
  2. osp Звание
    osp
    +2
    Сегодня, 04:32
    К спутникам Маска тоже нужно проявлять особую бдительность и внимание.
    Starlink которые.
    Технические особенности этой огромной сети таковы, что просто грешно их не использовать как:
    1. Пассивная радиотехническая разведка - триангуляционным методом (пролетая "паровозиком") можно находить активность систем ПВО и радиолокационных станций над любой территорией где интересно.
    Включая разведку корабельных РЛС. Притом в режиме реального времени - программно аппарат работает как приемник всякого излучения с Земли, ну того полоса частот которого наиболее интересна.
    2. Возможность зондирования Земли с орбиты. То есть построения карты рельефа местности. Более массовый и дешевый вариант TERCOM. Технические возможности спутников это позволяют.
    3. Возможность уничтожения стартующих МБР теоретически существует - из-за огромного количества этих аппаратов на орбите. Там может эффект уже от количества сработать.

    Притом первые две вещи дают огромное преимущество в осуществлении украинских ударов в глубину территории России.
    А про то что Starlink обеспечивает связь с воздушными и морскими дронами на любом расстоянии особых представлений не нужно.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 05:38
      Константин, п.4:
      Возможность управления этой огромной сетью гиперзвуковыми ракетами на конечном(заключительном) этапе траектории полета, когда плазменный слой практически исчезает.
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:00
    Китайским аналогом американского экспериментального космоплана Boeing X-37B является космоплан «Шэньлун» (Shenlong), также обозначаемый экспертами как CSSHQ. Он крупнее американского: 12 тонн против 5. Первый запуск беспилотного орбитального самолета Boeing X-37 (миссия OTV-1) состоялся 22 апреля 2010, а первый запуск в космос китайского многоразового космоплана Шэньлун (Shenlong) на орбиту состоялся 4 сентября 2020.
  4. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 06:30
    В свое время была (СОИ), она же "звёздные войны", про которую тоже говорили, что "вот теперь в космосе". Оказалось, что это был блеф.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      Сегодня, 07:00
      Тут действительно может быть так, что обьявления эти носят предвыборные, а также для повышения рейтинга Трампа цели. Многое что работает или было сделано ранее Трамп пытается опубликовать, как свое достижение. Как с Гренландией, например. Размещать военные базы там США могли еще с 70 годов, но вот обьявили это большим достижением Трампа, как его победу.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Dart2027
      В свое время была (СОИ), она же "звёздные войны", про которую тоже говорили, что "вот теперь в космосе". Оказалось, что это был блеф.

      Тогда - да. Сейчас условия поменялись. Элементная база, вычислительные мощности и главное - цена доставки на орбиту вышли на совершенно другой уровень.
      Набат, не звоночек, прозвучал давно. Это когда абрикосы демонстративно вышли из ПРО. Причем, если выход из РСМД они аргументировали наличием у нас "Искандеров", то здесь даже причины не указали, просто "громко хлопнули дверью". Ну не для развертывания же наземных баз противоракет они это сделали.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Адрей
        Ну не для развертывания же наземных баз противоракет они это сделали.

        Возможно, что целью является втягивание России в безумно дорогой проект, который реально не имеет смысла.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 08:26
          Цитата: Dart2027
          Возможно, что целью является втягивание России в безумно дорогой проект, который реально не имеет смысла.

          А почему вопрос должен стоять только в нас? В мире уже достаточно стран обладательниц ЯО, да и средства доставки в виде БР есть у некоторых.
          А экономически, мы уже давно не "цель №1" для абрикосов.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 08:36
            Цитата: Адрей
            В мире уже достаточно стран обладательниц ЯО, да и средства доставки в виде БР есть у некоторых.

            Вряд ли ради Индии или Пакистана.
            Цитата: Адрей
            А экономически, мы уже давно

            Дело не в экономике.
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              Сегодня, 08:44
              Цитата: Dart2027
              Вряд ли ради Индии или Пакистана.

              У чинарей есть. Любители кимчи уже добивают до Гуама, а там и до Гавайев недалеко. Лягушатники и инды имеют свой доступ на орбиту и сваять моноблочную МБР для них вопрос лет пяти. Евреев то-же со счетов сбрасывать не стоит. Да и вообще, в космос уже все кому не лень лезут (всякие австралийские (в прошлом) "Рокетлаб") за денюжку умеренную.
              Цитата: Dart2027
              Дело не в экономике.

              А в чем тогда?
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                -1
                Сегодня, 08:54
                Цитата: Адрей
                Лягушатники и инды имеют свой доступ на орбиту и сваять моноблочную МБР для них вопрос лет пяти. Евреев то-же со счетов сбрасывать не стоит.

                И что они угрожают США? Серьезно?
                Цитата: Адрей
                А в чем тогда?

                Экономика США давно уже не экономика, а печатный станок.
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  +2
                  Сегодня, 08:59
                  Цитата: Dart2027
                  И что они угрожают США? Серьезно?

                  Сейчас нет, но нормальные страны не живут одним годом и даже десятилетием. Для примера, чем нам поляки, чехи и иже с ними угрожали 40 лет назад?
                  Цитата: Dart2027
                  Экономика США давно уже не экономика, а печатный станок.

                  Вы хотите сказать, что они полностью деиндустриализавались, как мы в 90-е? Тогда чего мы и весь мир опасаемся?
                  1. Dart2027 Звание
                    Dart2027
                    0
                    Сегодня, 10:55
                    Цитата: Адрей
                    Сейчас нет, но нормальные страны не живут одним годом и даже десятилетием.

                    Вот только городить против них такой огород сейчас бессмысленно.
                    Цитата: Адрей
                    Вы хотите сказать, что они полностью деиндустриализавались, как мы в 90-е?

                    Примерно так. До 90-х пока не дошло, но Стальной пояс уже давно называют Ржавым поясом.
                    Цитата: Адрей
                    Тогда чего мы и весь мир опасаемся?

                    У них в руках международная финансовая система, которую так просто не отменишь. Над этим работают, но дело очень небыстрое.
                    1. Адрей Звание
                      Адрей
                      0
                      Сегодня, 11:01
                      Цитата: Dart2027
                      Вот только городить против них такой огород сейчас бессмысленно.

                      Вы свой участок забором обнесете только когда реальная угроза появится (если уже не поздно будет)? Усиление обороны никогда лишним не бывает, тем более, когда прямые угрозы существуют уже сейчас.
                      Цитата: Dart2027
                      Примерно так. До 90-х пока не дошло, но Стальной пояс уже давно называют Ржавым поясом.

                      Тема весьма дискутабельная конечно, но амерские АВ и "пингвины" посмотрят на Вас с удивлением.
                      Цитата: Dart2027
                      У них в руках международная финансовая система, которую так просто не отменишь. Над этим работают, но дело очень небыстрое.

                      Как показывает наша с Ираном практика, прожить без нее можно (хоть и не очень хорошо). Так что, может не только в этом проблема?
                      1. Dart2027 Звание
                        Dart2027
                        0
                        Сегодня, 11:56
                        Цитата: Адрей
                        Усиление обороны никогда лишним не бывает

                        До определенного предела.
                        Цитата: Адрей
                        но амерские АВ и "пингвины"

                        Почитайте как у них обстоят дела с реальной боеспособностью и тех и других. А заодно о том чья везде электроника.
                        Цитата: Адрей
                        Как показывает наша с Ираном практика, прожить без нее можно (хоть и не очень хорошо).

                        Вот только остальной мир хочет жить хорошо и не хочет рвать сразу.
        2. Не_боец Звание
          Не_боец
          0
          Сегодня, 11:26
          К сожалению сейчас имеет. СОИ все таки опередила время. Как правильно было сказано, космическое оборудование радикально потеряло вес и энергопотребление, а стоимость вывода на орбиту уменьшилась. Если же Маск допилит свой СтарШип (а он это сделает, вопрос лишь во времени) то 100 тонн одним куском на орбиту это сильно. Подумайте сами что можно сейчас в это 100 тонн вместить.
    3. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 08:18
      Ну, на планете остается все меньше легко добываемых ресурсов. Так что это мы все пауки в банке. И кто-то раньше или позже решит всех "зохавать" И не остановится не перед чем. Начало положено отьемом нефти, отжимом Гренландии, покушениями на проливы.
      Дальше будет хуже. Потом скатится до войны племён в стиле Безумного Макса. Потом этот вид вымрет. Вопрос только через сколько лет 20-40-300...ну не дольше чем через 350
  5. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 06:46
    Освоение космоса -самая злободневная тема.И самая затратная.Чтобы поддерживать связь с космосом необходимы станции слежения.Россия находится в более выгодном положении.Она расположена параллельно меридиану. У Америки по другому.Поэтому у нас станции слежения находятся в основном на суше.У Америки в морском пространстве.Победит та страна,у кого больше спутников с автономными двигателями.Движение которых можно изменить.И даже дать возможность зависнуть над нужным объектом.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Николай Малюгин
      Она расположена параллельно меридиану.

      Ничего не перепутали?
      Цитата: Николай Малюгин
      Поэтому у нас станции слежения находятся в основном на суше.У Америки в морском пространстве.

      У нас то-же не мало кораблей слежения было, а для амеров с их количеством баз по всему миру, это как бы не проблема.
      Цитата: Николай Малюгин
      И даже дать возможность зависнуть над нужным объектом.

      Пока это только на геостационарной орбите, высоковато будет.
      1. Николай Малюгин Звание
        Николай Малюгин
        +1
        Сегодня, 09:58
        Андрей. Понятно,что перепутал меридиан с параллелью.Уж простите старика.
  6. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 06:58
    Вот прям вокруг СШП одни дураки были, что у нас за спутники под маркой "Космос" запускались? Никто и не знал ни характеристик, ни назначения, "научный спутник", да и КБ Челомея разрабатывало ни разу не гражданские спутники и станции, "Лапоть" и "Буран", окромя прочего, были орбитальными бомбардировщиками, что у нас сейчас летает и готовится к полёту, никто не расскажет, что-то рассказывают о программе ИС, но или не зашла, или устарела, или деза
  7. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +1
    Сегодня, 07:16
    Вот поэтому проект противо спутниковой ракеты пора запускать в серию am МиГ 31 пока летает, ну и активировать проект МиГ 41 под космические задачи drinks
  8. Остап из Рио Звание
    Остап из Рио
    0
    Сегодня, 07:39
    Этот не грань около фола. Это удар под дых. Надо упредить и уничтожить. Какие нибудь 5-10лет и будут диктовать условия. Поэтому надо уничтожить их изнутри. Раскачать. А не сидеть на попе и рисовать карандашиком
  9. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 09:12
    Нас опять обманули? Не удивлюсь, что китайцы уже построили базу на той стороне Луны.
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:16
    И вот 14 сентября 2026 года министр ВВС США Трой Майнк произнёс фразу, объясняющую всё: Соединённые Штаты теперь располагают орбитальным оружием контроля космоса, способным защищать объединённые силы от враждебных действий противника.

    Ну что же, сразу сейчас они ничего не применят. А нашим учёным нужно удесятерить силы по созданию ядерного реактора мегаваттного класса для космоса. Тут тебе и движение с маневром, а за одним и накачка лазерных систем. Лазеры уже созданы, осталось их масштабирование для космоса.
    И сдаётся мне, что пин дос ники ещё тысячу раз пожалеют о содеянном, о выводе оружия в космос.
    там и Китай подтянется. И остаётся пин до стан один против двоих, его "союзники" такое точно не потянут.
    Это "звёздно- поло-ссатые могут практически бесконтрольно печатать зелёные фантики. У остальных с этим больше сложностей.
    Вот и вопрос. Кому они этим хуже сделали?
    А ведь могли жить да жить! fellow laughing
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:26
    Цитата: позывной_53
    Не удивлюсь, что китайцы уже построили базу на той стороне Луны.
    Скорее, фабрику по пошиву джинсов или производству смартфонов wink