За гранью фола: американское орбитальное оружие
Старт новой гонки
Всё встало на свои места – американцы с 2008 года торпедировали российско-китайскую инициативу полного запрета орбитального оружия только для того, чтобы создать свое. Напомним, что Договор о космосе 1967 года не допускает на орбиту только ядерное и иное оружие массового поражения. Логичным шагом кажется запрет всех видов оружия – милитаризация космоса до добра не доведет, как и очередной виток гонки вооружений. Уже почти двадцать лет Москва и Пекин пытаются согласовать с космическими державами Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Блок НАТО во главе с Соединенными Штатами против инициативы. Ссылаются на сложности верификации и терминологии. И вот 14 сентября 2026 года министр ВВС США Трой Майнк произнёс фразу, объясняющую всё:
[quote]Соединённые Штаты теперь располагают орбитальным оружием контроля космоса, способным защищать объединённые силы от враждебных действий противника.[/quote]
Формулировка была выверена до последнего слова, и в ходе последующей пресс-конференции Майнк несколько раз повторил её почти дословно, отказываясь вдаваться в технические детали. Представитель Космических сил в письменном комментарии добавил, что «космический контроль» охватывает «кинетические и некинетические средства воздействия на потенциал противника — от нарушения функционирования до разрушения, если потребуется».
Юридическая рамка, в которой Вашингтон подаёт свои действия, апеллирует к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 года. С точки зрения буквы закона американские чиновники могут утверждать, что соблюдают международные обязательства. Однако подобное узкое толкование фактически перечёркивает дух соглашения: в преамбуле Договора 1967 года космос назван «достоянием всего человечества», а его исследование и использование должны осуществляться «на благо всех народов». Ещё в 1980-е годы, когда СССР и США вели переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе, размещение там любых ударных средств рассматривалось как дестабилизирующий шаг, даже если речь шла о неядерных системах.
Ничего внятного о характере орбитального оружия от военных бонз США услышать не удалось, поэтому остается опираться на материалы открытых источников и экспертное мнение.
Нехитрый набор американского орбительного оружия. Схема принципиальная и не отражает реальный потенциал Пентагона
Аналитики давно предполагают несколько типов систем: кинетические перехватчики — спутники-камикадзе, способные таранить цель на сближении; роботизированные манипуляторы, способные захватывать, повреждать или перемещать чужой аппарат; лазерные установки, временно или навсегда ослепляющие оптику спутников-шпионов; средства радиоэлектронной борьбы орбитального базирования, глушащие каналы связи и навигации; аэрозольные распылители, выводящие из строя солнечные панели и линзы.
Все эти варианты фигурировали в аналитических документах Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) задолго до признания Майнка. Отдельно следует упомянуть программу «Золотой купол» — инициированную Трампом в январе 2025 года систему космических перехватчиков противоракетной обороны. В апреле 2026 года двенадцати компаниям-подрядчикам под эту задачу были выделены миллиардные контракты на прототипирование. Хотя формально эти аппараты предназначены для уничтожения баллистических ракет на разгонном участке, технологически они представляют собой готовую платформу для наступательного противоспутникового оружия.
Американский беспилотный космоплан Boeing X-37B — это, пожалуй, самый наглядный пример развертывания американских оружейных систем на орбите. Главная фишка этой игрушки американского ВПК — феноменальная скрытность и автономность. Благодаря раскрываемым солнечным батареям X-37B способен буквально прописываться на орбите годами: одна из его миссий продлилась рекордные 908 дней. При этом траектория полета космоплана — вечная головная боль для систем слежения. Аппарат регулярно меняет высоту и наклонение орбиты, а во время последних тестов Пентагон и вовсе отработал на нем технологию аэроторможения. Корабль умело ныряет в верхние слои атмосферы Земли, чтобы за счет трения изменить курс, экономя дефицитное топливо. Официально Вашингтон заявляет, что тестирует там новые материалы и квантовые датчики навигации. Однако просторный грузовой отсек космоплана со сдвижными створками специально создан для размещения оружия. Аппарат создавался в полном соответствии с философией звездных войн, первенцем которых в 80-е годы стал Space Shattle.
Без лишних иллюзий
В риторике российского руководства часто можно слышать тезис о коварстве противной стороны. Дескать, в очередной раз обманули. Это касалось и расширения НАТО на восток, и Минских договоренностей, и мирного процесса по Украине в 2022 году. Похоже, что с космическим оружием эта схема не прошла. Кремль давно знал о военном потенциале США на орбите и готовил адекватный ответ. И далеко не один. Несколько иностранных свидетельств, которые вполне могут быть правдой.
В минувшем четыре российских военных спутника «Космос-2610» — «Космос-2613» совершили энергичные орбитальные манёвры, сблизившись с западным коммерческим аппаратом. Принципиальное отличие российской логики от американской состоит в том, что Москва официально классифицирует все подобные аппараты как спутники-инспекторы, предназначенные для обслуживания и диагностики собственных космических средств.
Следующий в очереди комплекс «Нудоль» наземного базирования, который, по мнению западных аналитиков, обеспечивает России возможность уничтожения низкоорбитальных целей, а периодически всплывающие сообщения о разработках «супероружия» с ядерным поражающим фактором (якобы способного вывести из строя целые орбитальные группировки электромагнитным импульсом или искусственным радиационным поясом) сильно беспокоят блок НАТО.
Китай, со своей стороны, планомерно наращивает и без того многочисленную группировку разведывательных спутников, активно испытывает новые маневрирующие аппараты, включая многоразовый космоплан с отделяемыми объектами, и разрабатывает средства противодействия массовым коммерческим созвездиям вроде Starlink. Именно эти аргументы министр ВВС США Трой Майнк предъявил журналистам, когда ему задали вопрос о рисках гонки вооружений:
[quote]Разве у кого-то в этом зале есть сомнения, что китайцы и русские разрабатывают подобные системы?
Иными словами, Вашингтон подаёт собственное космическое оружие как вынужденную оборону, забывая при этом, что именно американские проекты — от Стратегической оборонной инициативы 1980-х до сегодняшнего «Золотого дома» — исторически служили главным драйвером милитаризации космоса. Важно и другое: любое применение кинетических средств на орбите неизбежно порождает облака обломков, которые — при достижении критической плотности — способны запустить каскадный синдром Кесслера, делающий целые диапазоны высот непригодными для полётов на десятилетия.
Вашингтон официально признал наличие у себя орбитального оружия, что фактически развязало остальным космическим державам и запустило открытую гонку вооружений на орбите. Это ставит крест на многолетних попытках дипломатов заключить новое международное соглашение о разоружении в космосе: договариваться с позиции силы больше никто не станет.
Американцы, признаваясь в милитаризации космоса, умышленно не указывают на последствия первого же боевого столкновения на орбите. Каскадный эффект Кесслера не разбирает национальной принадлежности обломков: облако фрагментов, порождённое перехватом даже одного аппарата, способно замкнуть низкую околоземную орбиту для всех — американцев, русских, китайцев, индийцев. Защититься от лавины металлической шрапнели, несущейся со скоростью восемь километров в секунду, невозможно по определению. В этом, как ни парадоксально, и кроется последняя надежда на сдержанность: космос — единственный театр военных действий, где вояка наказывает себя сам и немедленно, независимо от исхода атаки. Возможно, именно эта простая истина — что орбита слишком тесна для взаимных ударов — заставит Пентагон ограничиться демонстрацией мускулов и не переходить от слов к делу. Впрочем, в действиях американцев становится все меньше здравого смысла, и от этого становится тревожно.
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