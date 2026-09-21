Третий – лишний? Или нет?
Понятно, что не столь Skunk Works, сколько компания Lockheed Martin, но тем не менее: подразделение перспективных разработок Skunk Works компании Lockheed Martin поделилось всей новой информацией о своем малозаметном беспилотном летательном аппарате типа Collaborative Combat Aircraft (CCA) под названием Vectis, который был впервые представлен год назад.
Одна из самых интригующих деталей — новая и окончательная конфигурация воздухозаборника, указывающая на то, что Skunk Works уделяет особое внимание живучести своего CCA, особенно по сравнению с другими проектами CCA.
Вообще, конечно, БПЛА такого класса – это не расходный материал, не «Шахеды» и «Герани». Это сложные и дорогие аппараты, созданные для современного воздушного боя со всеми вытекающими последствиями. Так что работы, направленные на максимальную выживаемость таких аппаратов в бою – это вполне нормальный подход.
У Vectis теперь гораздо более интересный, глубоко утопленный «погруженный» воздухозаборник, расположенный иначе, чем тот, что был представлен изначально, когда Vectis впервые был представлен публике. Это еще раз подчеркивает, что Skunk Works делает упор на способность своего CCA оставаться незамеченным и, как следствие, дожить до следующего боя. Кроме того, Vectis — это первый бесхвостый CCA от американского производителя.
Обновленный рендер Vectis
Рон Фенлен, вице-президент и генеральный директор Skunk Works компании Lockheed Martin, на прошлой неделе предоставил обновленную информацию о Vectis в преддверии конференции Ассоциации военно-воздушных и космических сил по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности.
По данным Skunk Works, сейчас ведется работа над созданием первого прототипа Vectis — слово, которое в переводе с латыни означает «рычаг» или «шест» и которое, по словам представителей Lockheed Martin, отражает «рычаги воздействия», которые предлагает этот беспилотник. Цель — запустить его в производство к концу следующего года. Уже есть планы по созданию еще четырех прототипов за счет внутреннего финансирования корпорацией Lockheed Martin.
Фенлен:
Базовая конструкция одномоторного беспилотника Vectis, которую мы видим сейчас, практически не изменилась по сравнению с тем, что было представлено на презентации в прошлом году. Это по-прежнему бесхвостый дрон с крылом типа «лямбда» и воздухозаборником, расположенным в верхней части центральной части фюзеляжа, а также с заметным «горбом» в передней части и лопатообразной носовой частью. На новых рендерах видно, что расположение различных конформных антенн и/или сенсорных отверстий вокруг центральной части фюзеляжа изменено. Всё это — характерные черты малозаметных летательных аппаратов.
Фенлен из Skunk Works также сообщил, что длина Vectis составляет примерно 10,4 метра, а размах крыльев — около 11,6 метра. Для сравнения: двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет ВМС T-45 Goshawk имеет длину примерно 11,9 метра и ширину 9,1 метра.
Как уже упоминалось, самая большая новая деталь — форма и расположение воздухозаборника Vectis. Фенлен подчеркнул, что на самом деле это не новая функция, а «часть дизайна с самого начала», которая не была отражена в ранее опубликованных рендерах и масштабных моделях.
Еще один недавно опубликованный рендер Vectis с утопленным воздухозаборником
В прошлом воздухозаборник изображался в довольно простой конфигурации. У него действительно была пилообразная передняя кромка, что еще раз указывает на стремление к малозаметности. На имеющихся у нас изображениях видно, что теперь воздухозаборник глубоко утоплен в верхней части фюзеляжа и расположен за V-образным каналом с нисходящим наклоном.
Рендер Vectis, выпущенный компанией Lockheed Martin в прошлом году, на котором не показан утопленный воздухозаборник
У Vectis нет полностью утопленного воздухозаборника, как у беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray компании Boeing, а также у других проектов, но он отдаленно напоминает и тот, что установлен на B-21. Задняя часть немного приподнята над V-образным карманом, через который воздух поступает в воздухозаборник.
Заборные устройства, расположенные вровень с поверхностью фюзеляжа или почти вровень с ней, дают особые преимущества в плане малозаметности (стелс-эффекта) и аэродинамической эффективности, но при этом создают известные проблемы, особенно в определенных режимах полета. Это еще более актуально для высокоманевренных самолетов с широким диапазоном режимов полета, которым приходится маневрировать при больших углах атаки. CCA, скорее всего, относится к этой категории, по крайней мере отчасти.
Сегодня уже ни для кого не секрет, что маневренность и незаметность — это два разных полюса. И улучшение одного приводит к ухудшению другого, так что все страны мира подглядывают за ведущими авиационными державами (в том числе и за Россией) в надежде углядеть что-то этакое, что позволит сделать свои самолеты или БПЛА и маневренными, и малозаметными.
Впрочем, то, что это получится далеко не у всех, ясно и понятно.
Что касается Vectis, то «существует множество причин выбора такой конфигурации с утопленным воздухозаборником, но, во-первых, это снижает лобовое сопротивление. Всё, что торчит на ветру, создает сопротивление для самого самолета. Если аппарату необходима высокая скорость или приличная дальность действия, нужно уменьшить сопротивление. Это один из примеров».
Еще один недавно опубликованный рендер, демонстрирующий новый воздухозаборник
Фенлен также подтвердил, что конструкция воздухозаборника имеет отношение к живучести, но не стал вдаваться в подробности, что неудивительно, учитывая чувствительность таких элементов конструкции. В оригинальном рекламном ролике Vectis, выпущенном Lockheed Martin в прошлом году, который показан ниже, показан S-образный воздуховод за кожухом воздухозаборника и выпуска, которые предназначены для дальнейшего снижения узнаваемости платформы.
Lockheed Martin: Vectis
Что касается технических характеристик, компания Lockheed Martin пока не раскрывает точных параметров, на которые она ориентируется при разработке Vectis, а также подробностей о двигателе, который будет использоваться в проекте. Фенлен также подчеркнул преимущества бесхвостой конструкции дрона с точки зрения снижения аэродинамического сопротивления, в том числе для увеличения дальности полета.
Информация о других возможностях Vectis пока ограничена. Фенлен отметил, что, как ожидается, дрон сможет выполнять задачи как по атакам ракетами «воздух-воздух», так и ракетами «воздух-земля».
В новом рекламном ролике, созданном с помощью компьютерной графики, показано, как дроны запускают ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и планирующие бомбы GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB II), также известные как StormBreakers.
Ракета AIM-120 уже стала чем-то вроде стандартного вооружения для западных дронов типа CCA. Видео также подтверждает, что у Vectis есть внутренний отсек, в котором могут разместиться как минимум два боеприпаса, вероятно, ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности.
Кадры из нового рекламного ролика Lockheed Martin от Vectis, на котором изображены беспилотники, запускающие что-то похожее на ракету AIM-120 и пару GBU-53/B SDB IIs.
Рендер Vectis с удлиненным внутренним отсеком из нового рекламного ролика. С AIM-120 на заднем плане
Еще один скриншот из нового рекламного ролика Vectis, на котором показаны два боеприпаса, загруженные во внутренний отсек дрона
Кроме того, у Vectis есть традиционная электрооптическая/инфракрасная сенсорная башня под носовой частью. Когда дрон был впервые представлен в прошлом году, эксперты отметили, что он может быть оснащён различными датчиками, в том числе компактными радарами и/или системами инфракрасного поиска и слежения (IRST), которые будут особенно актуальны для задач «воздух-воздух».
Сенсорная башня, как показано в новом рекламном ролике Vectis
Во время пресс-конференции Фенлен из Skunk Works подтвердил, что Vectis разрабатывается с упором на модульность и системы с открытой архитектурой. Это, в свою очередь, упростит интеграцию новых и улучшенных возможностей и функций в будущем. Открытая архитектура лежит в основе всех известных нам предложений по созданию крылатых ракет.
Далее Фенлен рассказал о масштабной работе Lockheed Martin над передовыми пакетами автономных систем и возможностями совместной работы пилотируемых и беспилотных систем. Сюда входит разработка многодоменной боевой системы (Multi Domain Combat System, MDCX) — «платформы автономных систем», которая уже занимает центральное место в планах ВМС США по созданию палубного беспилотника MQ-25 Stingray.
Глава Skunk Works также прямо указал на испытания автономного воздушного перехвата, проведенные в начале этого года совместно с ВВС США с использованием уникального испытательного самолета X-62A, и заявил, что эта работа способствует развитию Vectis.
Испытательный самолет X-62A, замеченный во время испытаний автономного воздушного перехвата в начале этого года. ВВС США
Кроме того, компания Lockheed Martin уже активно закладывает основу для того, чтобы истребители F-22 и F-35 ВВС США могли управлять будущими беспилотными летательными аппаратами с автономным управлением с помощью пользовательских интерфейсов с сенсорными экранами в кабине, вероятно, с использованием планшетов, по крайней мере на первых порах.
В новом рекламном ролике Vectis также показана традиционная наземная станция управления, с помощью которой управляют дронами. Фенлен сказал, что конкретные требования к автономности, командованию и контролю, а также другим эксплуатационным возможностям будут определяться заказчиками, и что в этом могут участвовать сторонние поставщики.
Помимо конструкции и ожидаемых возможностей Vectis, можно отметить скорость, с которой продвигается работа над первым физическим прототипом, а также использование цифровых методов проектирования и передовых производственных процессов.
«Этот самолет был спроектирован в полностью интегрированной цифровой среде. По сути, это создание непрерывной цифровой цепочки от проектирования до технического обслуживания».
На протяжении многих лет не утихают споры о том, оправдали ли обещанные преимущества цифрового проектирования возложенные на него надежды. Бывший министр ВВС Фрэнк Кендалл в прошлом был особенно критичен в отношении того, что эта технология как минимум переоценена. В то же время использование инструментов цифрового проектирования становится все более распространенным, в том числе в приоритетных военных аэрокосмических проектах США, и не только в Skunk Works.
Центральная часть фюзеляжа первого прототипа Vectis, который сейчас находится в производстве
Глава Skunk Works подчеркнул, что такой подход дает преимущества не только для ускорения разработки и создания прототипа, но и для снижения затрат и подготовки Vectis к полномасштабному производству.
Часть одного из крыльев первого прототипа Vectis
Еще один элемент первого прототипа Vectis, который сейчас находится в разработке
Что касается фактической стоимости единицы продукции, то, по словам Фелена, компания стремится к тому, чтобы она была на уровне конкурентоспособной цены CCA. Vectis разработан для программы CCA, и очевидно, что на ценовых показателях, которые очень важны в рамках этой программы, был сделан особый акцент.
Глава Skunk Works отвечал на вопрос, в котором упоминалась цель ВВС — цена за единицу дрона, приобретаемого в рамках первого этапа программы CCA, после выхода на полномасштабное производство должна составлять около 20 миллионов долларов. В июне ведомство объявило, что заказывает оба разрабатываемых проекта, FQ-42A Dark Merlin от General Atomics и FQ-44A Fury от Anduril. ВВС планируют как минимум еще один этап этой программы и в прошлом заявляли, что могут рассмотреть более дешевые (и менее совершенные) варианты.
Три прототипа YFQ-42A Dark Merlin
Прототип YFQ-44A Fury с учебной ракетой AIM-120 под крылом
Учитывая это, остаются открытыми более серьезные вопросы о том, какое именно место может занять Vectis в планах ВВС США по созданию перспективного авиационного комплекса, а также в планах военно-воздушных сил союзников и партнеров по всему миру. В прошлом компания Skunk Works заявляла, что ее исключили из конкурса ВВС США на создание перспективного авиационного комплекса, потому что она предложила очень малозаметный «золоченый» дизайн, который не соответствовал требованиям.
Компания Lockheed Martin также дала понять, что ее взгляд на соотношение возможностей и стоимости новых проектов CCA впоследствии сильно изменился в противоположную сторону. Хотя до конца это еще не ясно, то, что мы узнали о Vectis за последний год, похоже, указывает на то, что маятник в Skunk Works снова качнулся в другую сторону.
Для сравнения: компания Northrop Grumman также представила более продвинутый проект для конкурса Increment 1. После этой неудачи компания выпустила гораздо более привычную модель CCA с более традиционной формой корпуса, которая теперь известна как YFQ-48A Talon Blue.
Здесь также стоит отметить, что в 2022 году компания Skunk Works публично поделилась концепцией будущей совместной работы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которая включала в себя несколько уровней дронов. Это были самые разные проекты, от конструкции, напоминающей крылатую ракету, которую компания теперь называет Common Multi-Mission Truck (CMMT), до концепции летательного аппарата с малой заметностью и высокой степенью автономности (беспилотный боевой летательный аппарат).
Видение «Распределенной команды»
«Lockheed Martin Vectis отвечает потребностям военных в живучем, гибком и многоцелевом летательном аппарате как внутри страны, так и за рубежом, — говорится в заявлении компании. — Мы удовлетворяем этот спрос, делая стратегические инвестиции, чтобы ускорить разработку и совершенствование Vectis и предоставить возможности, которые нужны нашей стране и союзникам».
Снимок экрана из более позднего видео Lockheed Martin, на котором показаны различные варианты беспилотников, в том числе Vectis (внизу слева), CMMT (вверху справа) и малозаметный летающий крылатый самолет (внизу справа)
На публике ВВС США продолжают отказываться от любых новых планов по приобретению и вводу в эксплуатацию ударных беспилотных летательных аппаратов в пользу гораздо менее совершенных ударных авиационных комплексов или даже в дополнение к ним. Корпус морской пехоты США до сих пор выдвигал аналогичную концепцию ударных авиационных комплексов. Однако в конце прошлого месяца ВМС США опубликовали новые требования к так называемому беспилотнику типа CCA.
Перед Lockheed Martin и множеством других компаний по всему миру открывается явно растущий рынок ударных беспилотных летательных аппаратов, но сохраняется и очевидный интерес к БПЛА более высокого уровня. В частности, Китай позиционирует себя как нынешнего лидера в области малозаметных БПЛА типа «летающее крыло», а также как доминирующий игрок в разработке передовых боевых дронов в целом. Россия, Индия, Турция и Франция также продолжают разрабатывать БПЛА типа «летающее крыло». Тем не менее Vectis от Skunk Works, пожалуй, наиболее близок к малозаметному БПЛА, созданному в рамках недавних разработок в области беспилотных летательных аппаратов.
Тем не менее в Skunk Works уверены, что Vectis, а также другие аппараты, которые компания разрабатывает как внутри страны, так и за рубежом, найдут свое место в будущей экосистеме беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушного боя.
Skunk Works стремится создавать то, что будет востребовано в будущем, от планеров и открытых архитектур до искусственного интеллекта и автономности, а также интеграции пилотируемых и беспилотных систем.
Фотография полноразмерного макета Vectis на выставке Air, Space, Cyber 2026
Vectis разрабатывается как малозаметный беспилотный боевой летательный аппарат, который может расширить возможности обнаружения, целеуказания и нанесения ударов, не подвергая риску пилотов. Его появление отражает стремление США объединить истребители-невидимки с автономными летательными аппаратами, чтобы увеличить боевую мощь, усложнить противовоздушную оборону противника и повысить выживаемость в высокоманевренных боевых действиях.
На конференции Air, Space & Cyber 2026 в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд, компания Lockheed Martin 14 сентября представила полномасштабную модель своего боевого дрона-невидимки Vectis. Разработка Skunk Works предназначена для действий совместно с истребителями F-35 и другими современными боевыми самолетами в воздушном пространстве, где ведутся боевые действия.
Практическая значимость Vectis особенно очевидна в Индо-Тихоокеанском регионе, где вооруженным силам США приходится действовать на огромных расстояниях, сталкиваясь со все более плотной комбинацией китайских ракет класса «земля-воздух» большой дальности, современных истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, систем радиоэлектронной борьбы и датчиков дальнего действия.
Беспилотный боевой самолет с низкой заметностью, который может действовать в составе формаций F-35, позволит распределить датчики и вооружение между большим количеством самолетов, сократив при этом число пилотов, которым приходится проникать в наиболее защищенные районы.
В случае конфликта в западной части Тихого океана Vectis можно разместить впереди, рядом или вокруг пилотируемых истребителей, увеличив количество датчиков и потенциальных носителей оружия, которые противник должен обнаружить, классифицировать и атаковать.
Компания Skunk Works впервые представила Vectis в 2025 году как беспилотный летательный аппарат 5-й группы, финансируемый за счёт внутренних средств и предназначенный для нужд США и их союзников. Компания придерживается агрессивного графика разработки, строительства и испытаний и планирует провести первый полёт в 2027 году.
Первый прототип будет оснащён турбовентиляторным двигателем Williams International FJ44-4 с тягой более 1700 кг. Полномасштабная модель, представленная на выставке AFA 2026, выводит Vectis за рамки компьютерных изображений, которые сопровождали его первое представление, и дает военным более наглядное представление о самолете, который планирует создать компания Lockheed Martin. Кроме того, макет находится прямо перед лицами, принимающими решения в ВВС США, которые определяют, как различные классы автономных боевых самолетов могут дополнить парк F-35, F-22 и будущих истребителей.
Выживаемость — ключевой фактор в этом вопросе. В отличие от беспилотных летательных аппаратов, разработанных в основном для использования в условиях слабого или умеренного противодействия, Vectis предназначен для выполнения задач в условиях, когда вражеские истребители и системы противовоздушной обороны остаются активными.
Снижение заметности может позволить самолету проникнуть глубже в защищенное воздушное пространство для поиска угроз, сбора информации о целях, поддержки радиоэлектронной борьбы или доставки оружия, не подвергая риску пилотируемый истребитель. Компания Lockheed Martin разработала Vectis для автономной работы или взаимодействия с боевыми самолетами пятого и следующих поколений.
Взаимодействие с F-35 особенно важно, поскольку компания уже производит этот истребитель и имеет большой опыт работы с его боевыми системами, датчиками и сетевой концепцией ведения боя.
Vectis, действующий в качестве ведомого дрона F-35, потенциально может продвигаться дальше вперед для проведения разведки, целеуказания, радиоэлектронной борьбы или применения оружия, в то время как пилотируемый истребитель держится на большем удалении от зон повышенного риска. Самолет предназначен для нанесения высокоточных ударов, ведения радиоэлектронной борьбы, наступательных и оборонительных противовоздушных операций, а также для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Вместо того чтобы воспроизводить все возможности F-35 во втором самолете, концепция предполагает распределение отдельных функций между несколькими автономными летательными аппаратами и повышение общей боевой мощи соединения.
Такой подход также усложняет задачу целеуказания для противника, поскольку даже «Вектис», сконфигурированный в основном как сенсор, глушитель или ложная цель, может отвлекать вражеские радары, расходовать ресурсы ракет и привлекать внимание командования.
Vectis выходит на рынок совместных боевых самолетов, на котором MQ-28A Ghost Bat компании Boeing уже имеет значительное преимущество в плане завершения летных испытаний.
MQ-28A Ghost Bat
Разработанный совместно с Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF), MQ-28A прошел путь от демонстрационных полетов в автономном режиме до применения оружия.
В декабре 2025 года он успешно запустил ракету класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 по воздушной цели, действуя совместно с E-7A Wedgetail и F/A-18F Super Hornet.
Сравнение показывает, что эти два летательных аппарата находятся в разных позициях: MQ-28A уже продемонстрировал возможность совместной работы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также применение оружия класса «воздух-воздух» в реальных условиях, в то время как Vectis по-прежнему готовится к запланированному первому полету в 2027 году.
Потенциальным преимуществом Lockheed Martin является акцент на малозаметности, живучести и интеграции с операциями F-35, особенно если в будущем потребуются автономные летательные аппараты, способные действовать в глубине сложных систем противовоздушной обороны противника, но стоит понимать, что YFQ-42A от General Atomics и YFQ-44A от Anduril уже проходят испытания ВВС, что дает службе практический опыт работы с полуавтономными летательными аппаратами, интеграции вооружения и передового базирования.
В июле 2026 года YFQ-44A достиг важной вехи, запустив ракету AIM-120 во время испытаний с боевой стрельбой над пустыней Мохаве. YFQ-42A и YFQ-44A также участвуют в экспериментальных операциях, призванных подтвердить снижение требований к логистике при рассредоточенных операциях. Это ключевой вопрос для Индо-Тихоокеанского региона, где автономным боевым самолетам, возможно, придется действовать в суровых условиях с небольшими группами технического обслуживания и поддержки.
Это означает, что Vectis может претендовать на другую часть будущей структуры сил CCA, а не просто конкурировать с нынешними разработками Increment 1. Военно-воздушные силы США все чаще рассматривают CCA как экосистему, в которой разные летательные аппараты могут быть ориентированы на дальность полета, грузоподъемность, доступность, средства радиоэлектронной борьбы или живучесть.
Таким образом, более маневренный Vectis может дополнить менее дорогие автономные летательные аппараты, оптимизированные для выполнения задач вблизи дружественных сил, а его малозаметность может сделать его более подходящим для операций против развитой системы противовоздушной обороны Китая.
Доступность по цене остается критически важным фактором, поскольку военная ценность CCA во многом зависит от количества. Vectis не призван заменить F-35 по более низкой цене, он должен обеспечивать достаточную живучесть, автономность и боеспособность, чтобы оправдать его использование вместе с F-35, при этом оставаясь достаточно недорогим, чтобы его можно было закупать в значительно больших количествах и расходовать в боевых действиях более часто, чем F-35.
Для Lockheed Martin следующим важным этапом станет переход от полномасштабной модели Vectis, представленной на авиасалоне AFA 2026, к летающему прототипу. В ходе лётных испытаний должны быть продемонстрированы аэродинамические характеристики, автономное выполнение задач, надёжная связь и эффективная интеграция с боевыми самолётами с экипажем в реальных условиях эксплуатации.
Таким образом, время презентации имеет большое значение: конференция Ассоциации армии США, запланированная на 2026 год, посвящена укреплению будущего господства в воздухе и космосе, что напрямую связывает Vectis с более масштабными дискуссиями в США о том, насколько быстро ВВС могут нарастить свою живучесть, рассредоточить силы и сделать их более доступными.
Полномасштабная презентация Vectis от Lockheed Martin — это не просто визуальный дебют очередного экспериментального беспилотного летательного аппарата. Она показывает, как Skunk Works намерена конкурировать в новом классе боевых дронов-невидимок, призванных расширить радиус действия и смертоносность пилотируемых истребителей, а также предоставить передовым системам противовоздушной обороны больше целей, датчиков и потенциальных носителей оружия.
Если компании Lockheed Martin удастся совместить малозаметность, автономность, интеграцию с F-35 и доступную производственную модель, то Vectis может стать особенно востребованным в рамках стратегии США, направленной на преодоление все более эффективной системы противовоздушной обороны того же Китая, при этом увеличивая количество целей, которые может видеть, нести и атаковать каждый отряд F-35.
Гонка за бюджетом — это весьма увлекательный процесс. Можно спрогнозировать появление новых игроков на этой сцене, поскольку в США явно вырисовывается новый рынок с потребностями и деньгами. General Atomics, Anduril, теперь вот Skunk Works, то есть Lockheed Martin. Игра становится все серьезнее.
И здесь вопрос, кто станет тем самым «третьим лишним», — вопрос многих миллиардов долларов. И так как третьим лишним никто из нашей троицы стать не захочет, борьба развернется весьма нешуточная. Причем — отдельно за ВВС, ВМФ, КМП.
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