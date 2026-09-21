Третий – лишний? Или нет?



Обновленный рендер Vectis

Как вы видите, он спроектирован таким образом, чтобы быть одновременно живучим, доступным и универсальным для выполнения широкого спектра задач, которые нужны, были нужны и будут нужны нашим клиентам в будущем. Технические характеристики разработаны таким образом, чтобы соответствовать, а в некоторых случаях и превосходить ожидания клиентов, с которыми мы работаем, их требования и потребности в выполнении задач.



Еще один недавно опубликованный рендер Vectis с утопленным воздухозаборником



Рендер Vectis, выпущенный компанией Lockheed Martin в прошлом году, на котором не показан утопленный воздухозаборник



Еще один недавно опубликованный рендер, демонстрирующий новый воздухозаборник



Lockheed Martin: Vectis



Кадры из нового рекламного ролика Lockheed Martin от Vectis, на котором изображены беспилотники, запускающие что-то похожее на ракету AIM-120 и пару GBU-53/B SDB IIs.



Рендер Vectis с удлиненным внутренним отсеком из нового рекламного ролика. С AIM-120 на заднем плане



Еще один скриншот из нового рекламного ролика Vectis, на котором показаны два боеприпаса, загруженные во внутренний отсек дрона



Сенсорная башня, как показано в новом рекламном ролике Vectis



Испытательный самолет X-62A, замеченный во время испытаний автономного воздушного перехвата в начале этого года. ВВС США

«Когда эта команда приступила к работе, у них был проект «на салфетке», который мы, скорее всего, однажды повесим у меня в кабинете... Через два месяца они уже были в аэродинамической трубе, проверяя проект, — сказал Фенлен. — Так что менее чем через два месяца мы уже тестируем проект в аэродинамической трубе, который был нарисован на салфетке. Первая сборка была завершена за шесть месяцев, а первый выпуск деталей — за восемь месяцев. Это дает некоторое представление о том, насколько быстро мы движемся вперед».



«Этот самолет был спроектирован в полностью интегрированной цифровой среде. По сути, это создание непрерывной цифровой цепочки от проектирования до технического обслуживания».

«Мы использовали передовые методы проектирования и производства, которые разрабатывались в течение многих лет за счет наших собственных инвестиций... для других программ Skunk Works. Конечно, мы применили их и здесь, чтобы продолжать совершенствовать наше производство и передовые методы проектирования, — продолжил Фенлен. — Они используют реальные производственные процессы».



Центральная часть фюзеляжа первого прототипа Vectis, который сейчас находится в производстве

Это дает вам уверенность в том, что вы готовы к запуску производства, потому что используете реальные производственные процессы. Примером этого является метод, который мы называем сборкой с минимальным количеством оснастки. Этот метод действительно позволяет повысить доступность и скорость производства за счет сокращения объема ручного труда и увеличения процента выхода годной продукции с первого прохода. Во многих случаях мы добились сокращения трудозатрат на сборку самого самолета на 80 процентов.



Часть одного из крыльев первого прототипа Vectis

Вот о чем мы говорим: идея в том, что все можно собрать очень быстро, с минимальным вмешательством и с минимальным количеством ошибок. Мы ограничиваем это, чтобы сократить количество трудозатрат, что не только снижает затраты, но и повышает скорость производства, — сказал Фенлен. — Как вы понимаете, здесь много упрощений. Мы значительно сократили количество деталей. Опять же, мы упростили сборку, чтобы положительно повлиять на скорость и доступность. Это не новые методы, но мы активно их применяем, чтобы достичь той ценовой точки, которая нужна сервисам и нашим клиентам для эффективной работы этой системы.



Еще один элемент первого прототипа Vectis, который сейчас находится в разработке



Три прототипа YFQ-42A Dark Merlin



Прототип YFQ-44A Fury с учебной ракетой AIM-120 под крылом



Видение «Распределенной команды»

«Мы внимательно прислушиваемся к нашим клиентам, чтобы глубоко понять условия эксплуатации, и используем эти знания и собственный анализ для разработки разнообразных решений для различных задач», — заявила компания Lockheed Martin в интервью сразу после пресс-конференции в ответ на уточняющий вопрос о том, актуальна ли концепция 2022 года и вытеснила ли Vectis концепцию верхнего уровня, представленную в то время. «Мы продолжаем оценивать различные концепции пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов с учетом меняющихся потребностей заказчиков».



«Lockheed Martin Vectis отвечает потребностям военных в живучем, гибком и многоцелевом летательном аппарате как внутри страны, так и за рубежом, — говорится в заявлении компании. — Мы удовлетворяем этот спрос, делая стратегические инвестиции, чтобы ускорить разработку и совершенствование Vectis и предоставить возможности, которые нужны нашей стране и союзникам».



Снимок экрана из более позднего видео Lockheed Martin, на котором показаны различные варианты беспилотников, в том числе Vectis (внизу слева), CMMT (вверху справа) и малозаметный летающий крылатый самолет (внизу справа)

Не стоит заблуждаться: чтобы достичь того, к чему стремятся наши клиенты, потребуются достижения во всех этих областях. Мы смотрим на картину в целом. С нашей точки зрения, Vectis — это целостная система вооружения.



Фотография полноразмерного макета Vectis на выставке Air, Space, Cyber 2026



MQ-28A Ghost Bat