Паника в Конгрессе США: самолетов не хватает!
Вот не раз уже говаривали, что воевать циферками — это противника веселить по полной программе. Воюют реальными единицами техники, и относится это ко всем странам мира без исключения, а уж если мы говорим о США, то тут вообще раздолье.
Если смотреть на цифры, то тот же флот США — это ужас на волнах. 11 авианосцев и 1000 самолетов на них — это заставляет уверовать в то, что Штаты в состоянии выставить воздушный щит из 11 плавучих аэродромов на приличном удалении от своей территории и если не полностью нивелировать угрозы со стороны противника, то хотя бы значительно их ослабить.
Но если посмотреть в реальность дня сегодняшнего, максимум, что может выставить великий американский флот, это 3, максимум 4 авианосца. Остальные перманентно пребывают в ремонте, который длится месяцами без малейшего намека на ускорение. Потому и поставил «Линкольн» рекорд по несению боевой службы. Не из-за лютой лихости своего экипажа, а просто потому, что менять его было некем.
Примерно то же самое творится и в ВВС. Обычных, флотских, морпеховских, нацгвардейских. Вот есть у американцев полторы сотни «Рапторов» F-22, и что? И ничего. Если они и используются, то на самых дальних границах самых простых операций. Ну или если надо пузырь над своей территорией сбить. Здесь важно показать, что «Рапторы» есть, и жуткие траты на их содержание оправданы. Не более того, потому что выпустить в нормальный бой этих калек против современных российских и китайских истребителей — такое не придет ни в одну генеральскую голову в США, поскольку миф о суперсамолете рухнет быстрее, чем сбитые «Рапторы».
И так во многом, причем Конгресс, который, собственно, и отвечает за безопасность страны, этого особо не скрывает. То есть конгрессмены не в кулуарах шепчутся, а в голосину орут.
И вот стоит разобраться, чего они так.
А получается интересно: несмотря на то, что США имеют просто титаническое количество истребителей, там жалуются, что этого недостаточно, и вообще их текущее количество меньше официально утвержденного минимума, а средний возраст самолетов на уровне 27 лет, и эти опасения вполне содержательны.
Как бы сказали соседи – полнейшая зрада без малейших признаков перемоги, но на самом деле все еще интереснее, чем кажется на первый взгляд.
В Соединенных Штатах есть официально утвержденное Конгрессом минимальное количество истребителей, которые должны находиться на вооружении их воздушных сил. Вообще это касается не только самолетов, но и кораблей, танков, ЗРК и так далее. При наличии всеобщего бардака в армии (а это нормально для любой страны), в плане норм и цифр у Америки порядок. Есть нормативы, вот только кто сказал, что они обязательно должны соблюдаться?
Вот всё и соответствует, а текущий авиапарк истребителей уже несколько лет держится на меньшем уровне, чем установленный минимум.
Так, по состоянию на сейчас в распоряжении ВС США насчитывается 1098 истребителей различных типов (без учета 15% резервных бортов). В то же время утвержденное Конгрессом минимальное количество составляет 1145 самолетов (также без учета 15% резервных бортов), что на 47 единиц меньше установленной нормы.
Так оно, кажется, немного. Ну что такое 47 самолетов на фоне имеющихся тысячи с лишним? А с другой стороны – это два авиаполка…
Кроме этого, на нехватку самолетов также накладывается и средний возраст этого авиапарка, который сейчас находится на уровне 27,4 лет. И это крайне высокий показатель, который вдвое больше среднего показателя авиапарка ВМС США, а также втрое больше аналогичного показателя в ВВС Австралии, если в качестве примера взять эту не самую передовую в плане ВВС страну.
Такой почтенный средний возраст истребителей ВВС США свидетельствует о том, что определенное количество из них уже может находиться на грани ресурса своих планеров. Это, в свою очередь, означает, что эти самолеты либо должны проходить программы по увеличению ресурса планеров, что скорее временное решение, либо должны быть заменены на новые и современные платформы.
На образование такого высокого среднего возраста самолетов в авиапарке ВВС также влияет и то, что там имеют определенное количество старых самолетов, списать которые не позволяет… Конгресс! Во имя все тех же цифр «обороноспособности». В то же время на обслуживание этого летающего антиквариата безо всяких кавычек тратятся средства, которые могли бы пойти на закупку новых машин.
И здесь получается некий замкнутый круг: списать самолет и заказать новый нельзя, потому что на постройку нового самолета надо выделить время и деньги, а промежуток между списанием старого и вводом в строй нового усугубит статистику. И естественно, ради одного самолета никто дергаться не станет, тем более не будет производитель строить за свои.
Все это, очевидно, не способствует расширению авиапарка истребителей в ВВС США до хотя бы минимально утвержденного уровня, а лишь тормозит этот процесс. И на самом деле это важнее, чем может показаться, ведь если верить политикам, угроза со стороны РФ и Китая неустанно растет, а в последние годы так вообще увеличивается семимильными шагами. А чем отражать?
На фоне роста вероятности начала боевых действий между США и Китаем, китайцы быстро расширяют и модернизируют собственные вооруженные силы, в том числе развивая и увеличивая собственный авиапарк истребителей и самолетов других типов.
Поэтому, говорят в Конгрессе, для США сейчас критически важно держать свои ВВС в наилучшем состоянии. Поэтому американцы хотят иметь в своих ВВС к 2030 году 1369 истребителей, а к 2035 году — 1558 самолетов (обе цифры с учетом резервных бортов, которые не участвуют в боевых операциях).
Истребители F-35A
И для достижения этой цели в Конгрессе хотят закупать до 100 истребителей F-35A, а также до 24 истребителей F-15EX В ГОД! Хотя такие планы могут столкнуться с проблемами из-за нехватки финансирования, а также ограничения производственных мощностей. Про кадровый фактор говорить даже неудобно как-то, по всему миру такое.
В новом отчете Исследовательской службы Конгресса подчеркивается растущий разрыв между нынешним парком истребителей ВВС США, их структурой, предусмотренной законом, и гораздо более многочисленным запланированным парком.
Военно-воздушные силы США в настоящее время не достигли минимального уровня истребительной авиации, установленного Конгрессом, несмотря на то что проблема противостояния ВВС (списать старые самолеты и заказать новые) и Конгресса (не списывать, потому что списанные нечем будет заменить) в течение следующего десятилетия вообще встает в полный рост. И этой проблеме был посвящен новый доклад Исследовательской службы Конгресса (Congressional Research Service, CRS) «Структура истребительной авиации ВВС: предпосылки и проблемы для Конгресса», опубликованный 4 сентября 2026 года.
В докладе упоминается цель — 1558 самолётов к 2035 году. Фактически эта цифра взята из Долгосрочного отчета о структуре истребительных сил ВВС США (DAF), представленного Конгрессу в октябре 2025 года.
CRS предоставляет подробную оценку плана почти через год после его публикации, исследуя, действительно ли Военно-воздушные силы могут достичь предлагаемой структуры вооруженных сил и что Конгрессу, возможно, потребуется сделать, чтобы поддержать или изменить его.
Численность Военно-воздушных сил уже ниже установленного законом минимума.
В соответствии со статьей 9062 раздела 10 Кодекса США, Военно-воздушные силы обязаны поддерживать основной запас самолетов для выполнения боевых задач (PMAI) в количестве не менее 1145 истребителей. Тем не менее, 5 мая 2026 года министр ВВС Трой Майнк уведомил Конгресс о том, что служба располагает 1098 истребителями, что на 47 самолетов ниже установленных законом требований.
Здесь, наверное, стоит пояснить, что есть Кодекс США.
Это сводная кодификация всего федерального законодательства США, издаваемая управлением по законодательству Палаты представителей Конгресса США. Включает в себя положения Конституции и множества других законодательных актов.
Это несоответствие становится еще более интересным, если сравнить его с отчетом ВВС за октябрь 2025 года, в котором предлагается другой способ подсчета самолетов. В связи с этим служба предложила ввести боевое кодирование общего реестра воздушных судов (Combat-Coded Total Aircraft Inventory, CC TAI), который будет включать в себя резервные воздушные суда и самолеты из резерва на случай потерь.
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США, приписанный к 6-й эскадрилье вооружения, взлетает для выполнения задания в рамках учений Red Flag-Nellis 26-1
Служба утверждала, что в PMAI не учтено около 15% самолетов, приписанных к боевым подразделениям. Следует отметить, что требование Конгресса о наличии 1145 самолетов по-прежнему основано на данных PMAI.
Согласно отчету CC TAI, в 2026 финансовом году на вооружении будет 1271 истребитель, в то время как по данным PMAI их 1098. Согласно отчету, в 2030 финансовом году ВВС США потребуется 1304 истребителя, а в 2035 финансовом году — 1146.
Согласно анализу, проведенному ВВС в 2025 году, к 2035 году им потребуется 1558 боеготовых истребителей для достижения того, что они считают оперативным положением с низким уровнем риска. Также была установлена промежуточная цель — 1369 истребителей к 2030 году. Эти цифры относятся к CC TAI, сообщает служба.
Истребители F-15EX Eagle II и F-15E Strike Eagle ВВС США летят строем после дозаправки от самолета-заправщика KC-135 Stratotanker над Тихим океаном, 29 июня 2026 года
Военно-воздушные силы США планируют продолжать выводить из эксплуатации устаревшие самолеты, одновременно увеличивая закупки новых, чтобы достичь поставленной цели. В отчете ВВС за 2025 год указаны потенциальные максимальные темпы закупок: около 100 истребителей F-35A и 24 истребителя F-15EX в год к 2030 году. Но потенциальные – не значит реальные. Это понятно.
В отчете Центра стратегических и международных исследований эти цифры повторяются, но добавляется важная оговорка: для достижения желаемого количества самолетов потребуется как достаточное финансирование, так и производственные мощности. Однако, по прогнозам, у вооруженных сил не будет достаточных полномочий для того, чтобы позволить себе увеличить темпы производства. Это прерогатива Конгресса.
Ожидается, что F-35A останется основным тактическим истребителем ВВС, в то время как F-15EX будет выполнять дополнительные функции с упором на дальность полета и возможностью нести большое количество вооружения. Кроме того, эти два самолета занимают совершенно разные позиции в будущих вооруженных силах.
F-35 — это истребитель-невидимка пятого поколения, ориентированный на живучесть, датчики и сетевую интеграцию, в то время как F-15EX представляет собой большую не «стелс»-платформу, способную нести значительный боезапас. Ожидается, что вместе они составят силу, необходимую для обеспечения безопасности до того, как ВВС получат значительное количество истребителей нового поколения F-47 или тех же F-35/F-15. С F-47 не всё ясно, тем более что США последние годы демонстрируют всему миру, как у них красиво лопаются один за другим военные проекты.
Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США заправляет самолет F-35A Lightning II ВВС США во время операции «Яростный ветер»
Самолеты также стареют
Проблема не ограничивается закупками, поскольку ВВС эксплуатируют сильно изношенный флот, средний возраст самолетов в котором составляет около 27,4 года. Примечательно, что в докладе также упоминается, что ВВС США располагают самым старым парком истребителей среди всех родов войск и многих стран-партнеров. По данным авторов, он в два раза старше парка истребителей ВМС США и в три раза старше парка истребителей Королевских ВВС Австралии, на которые уже была ссылка выше.
Это имеет очевидные последствия, поскольку обслуживание старых самолетов становится все более дорогостоящим и сложным, а нехватка запчастей и проблемы с техническим обслуживанием могут сократить количество самолетов, фактически пригодных к эксплуатации. В отчете также отмечается, что существует «почти идеальная корреляция» между увеличением возраста истребительного парка и снижением коэффициента исправности самолетов.
Таким образом, план модернизации ВВС во многом зависит от вывода из эксплуатации устаревших самолетов, таких как F-15C/D и A-10C, а также старейших истребителей F-15E и F-16C/D, и увеличения закупок F-15EX и F-35A. Однако Конгресс неоднократно вмешивался в планы по выводу из эксплуатации истребителей, поскольку законодатели опасаются, что ВВС потеряют боеспособность до того, как появятся новые самолеты.
Например, действующее законодательство ограничивает вывод из эксплуатации F-22 и F-15E, а Конгресс также ввел ограничения на вывод из эксплуатации A-10. Командованию придется свести к минимуму нарушения оперативной готовности при восстановлении боеспособности флота.
29 июля 2026 года на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона, в последний раз взлетел штурмовик A-10C Thunderbolt II
А будущее истребителей-бомбардировщиков в целом довольно туманно. Будущие вооружённые силы в конечном итоге будут сформированы на основе F-47, истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы «Воздушное превосходство следующего поколения». Предполагается, что этот самолёт будет обладать возможностями, превосходящими возможности F-35 и F-15EX, особенно в условиях ожесточённого противостояния с равным по силе противником.
Если, жирно повторимся, с ним всё пойдёт так, как запланировано.
Однако F-47 не является мгновенным решением проблемы с истребителями в ВВС США. Военно-воздушным силам по-прежнему приходится эксплуатировать имеющийся парк самолетов, пока новый самолет проходит разработку, испытания и, в конечном итоге, готовится к серийному производству.
В плане ВВС по закупке истребителей также возникает вопрос о том, как следует учитывать совместные боевые самолеты (Collaborative Combat Aircraft, CCA) в новой структуре истребительных сил. На самом деле, как уже упоминалось, цель по закупке 1558 истребителей распространяется на пилотируемые самолеты, а CCA в эту категорию не входят. А как мы уже писали в одном из материалов, в планы ВВС США входит целая тысяча аппаратов ССА к рубежу 2035 года.
В отчете ВВС за 2025 год беспилотные летательные аппараты прямо названы средством усиления, а не заменой пилотируемых истребителей. Такой подход остается неизменным и в последнем отчете Центра стратегических и международных исследований, хотя в нем и упоминается, что беспилотные летательные аппараты позволяют увеличить общую численность вооруженных сил при заданном бюджете.
Ситуация, прямо скажем, непростая. ВВС нужны новые самолеты взамен старых, а Конгрессу нужны боеспособные самолеты в достаточных количествах для обеспечения безопасности. Между этими хотелками лежит целая пропасть из времени, необходимого для производства 100 или более самолетов. Как Конгресс и ВВС будут выходить из этого положения – большой вопрос, в решении которого не последняя роль отводится производителям авиационной техники.
В целом, паниковать, конечно, рано, минус 47 самолетов — это не так уж и много, но, тем не менее, каждый год будет добавлять к этой цифре еще и еще, и вопрос в том, на какой цифре Конгресс сломается.
Вообще у американцев есть шикарная поговорка: You can’t make an fried egg without breaking a few eggs (Нельзя приготовить яичницу, не разбив несколько яиц). Означает, что для достижения цели часто приходится преодолевать трудности и идти на риск. Кому больше придется рисковать — военным, эксплуатируя старые самолеты, или Конгрессу, рискующему остаться вообще без истребителей, — самый интересный вопрос для американцев.
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