Кавалерийский генерал Зейдлиц. Пик карьеры и последние годы жизни



Памятник Зейдлицу в Берлине

Кампания 1759 года



Кунерсдорфское сражение на картине А. Коцебу



Фридрих II со своими гренадерами после битвы при Кунердорфе. Литография работы неизвестного мастера, около 1830 г.

Кампания 1760 года

Будьте уверены, что я сочту свое царствование славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить Вас в своей признательности и преданности.



Петер Янзен. Встреча Фридриха II с фон Цитеном после битвы при Торгау. Настенная роспись в Зале полководцев в Немецком историческом музее в Берлине

Кампания 1761 года

Союз с Россией необходим, чтобы удобнее действовать против России... Изнутри самой же России, и — во вред России.

Все русские признают, что можно делать что угодно, имея в своем распоряжении известное количество гренадеров, погреб с водкой и несколько мешков с золотом.

Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди её пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал: чьё погребение? Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы; и между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида... едва ли двадцать человек даже и во дворце понимали сие происшествие, как оно было. Народ, солдаты, не зная, жив или нет император, и восклицая беспрестанно «ура!»... думали, что провозглашают императором юного великого князя и матери дают регентство.

Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать.

Изо всех соседей Пруссии, Российская империя заслуживает преимущественного внимания... Будущим правителям Пруссии также предлежит искать дружбы этих варваров.

Неудачный брак и конец жизни знаменитого генерала



Линейный крейсер «Зейдлиц» на фотографии, сделанной между 1913–1916 гг.



Вальтер Зейдлиц (стоит) и Фридрих Паулюс, фотография 1942 г.

Завтра, покидая территорию Советского Союза, я испытываю глубокую потребность выразить свою сердечную благодарность Верховному Совету СССР за всё то хорошее, что я здесь пережил и узнал за время моего более чем 12-летнего пребывания.