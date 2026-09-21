ВДВ в годы Великой Отечественной войны. Два десанта — Одесса и Керчь
Одесса, сентябрь 1941 года
В результате ожесточённых боёв гитлеровские части в конце августа 1941 года потеснили части Одесского оборонительного района в восточном секторе. Город, порт и проходившие к нему корабли, оказались в зоне огня вражеской артиллерии.
Борьба с батареями противника при помощи авиации, огня корабельной и полевой артиллерии оказалась малоэффективной. Чтобы улучшить положение в Восточном секторе Одесского оборонительного района, нужно было подавить артиллерию противника, а затем восстановить прежнее положение войск.
Командованием, возглавлявшим оборону Одессы, был разработан план проведения совместной операции частей Одесского оборонительного района и кораблей Черноморского флота. Одной из задач этой операции было уничтожение дальнобойной артиллерии противника, чтобы ликвидировать угрозу обстрела города и порта. Накануне перехода частей Восточного сектора в атаку корабли Черноморского флота должны были высадить морской десант в районе Григорьевки, а военно-воздушные силы флота — выбросить воздушный десант в составе взвода парашютистов в районе деревни.
Воздушному десанту была поставлена задача нарушить связь и управление, создать панику в тылу противника и, оттянув с побережья часть его сил и средств, облегчить выполнение задачи морскому десанту. Морской десант высаживался с задачей действовать в северо-западном направлении, навстречу наступающим частям Одесского оборонительного района. В ночь на 22 сентября по районам высадки морского и воздушного десанта предварительно наносился удар авиации и корабельной артиллерии.
Парашютисты сразу после приземления начали активные боевые действия. Тёмное и ночное время благоприятствовало скрытности выброса десанта и созданию паники во вражеском тылу, но затрудняло сбор и действия парашютистов в составе всей группы. При подготовке к десантированию был разработан вариант самостоятельных действий как отдельных парашютистов, так и небольших групп в составе 5–10 человек. Поэтому десантники, оказавшись несколько разбросанными, не теряли времени на выход в сборный пункт всей группы, а сориентировавшись на местности, сразу приступили к выполнению боевой задачи.
В результате инициативных и смелых действий парашютистов были уничтожены несколько линий проводной связи, один командный пункт и ряд других объектов. Это не могло не повлиять на задержку выдвижения резервов противника против морского десанта, высадка которого из-за неорганизованного противодействия с берега прошла почти без потерь, а действия его на берегу были успешными. Дальнейшее наступление морского десанта сдерживалось лишь сопротивлением отдельных разрозненных подразделений противника.
По показаниям пленных, в течение всей ночи командование 15-й румынской дивизии не могло разобраться в обстановке, так как была нарушена связь между частями. Поступавшие сведения были разноречивого характера. Никто не знал, откуда атакуют советские части — с моря, воздуха или со стороны Одессы. А главное — какими силами.
С утра 22 сентября парашютисты встретились с моряками, и к исходу дня 23 сентября оба десанта, выполнив поставленную задачу, соединились с наступающими навстречу частями Восточного сектора Одесского оборонительного района.
В результате этой небольшой, но глубоко продуманной и дерзкой комбинированной операции были разгромлены части 13-й и 15-й пехотных дивизий противника, и он был отброшен на северо-восток, потеряв свою дальнобойную артиллерию и возможность вести артиллерийский огонь по городу и порту. Таким образом, столь малочисленный воздушный десант сыграл свою роль и способствовал успеху высадки морского десанта и выполнению поставленной задачи.
Место выброски парашютистов было выбрано весьма удачно, как раз в центре пересечения линий связи и путей его выдвижения, ближайших к участку высадки морского десанта резервов противника. Выброска парашютистов за 30 минут до начала высадки моряков привлекла основное внимание противника к воздушному десанту, а тёмная ночь и действия парашютистов в нескольких местах одновременно создали у противника преувеличенное представления о силах воздушного десанта, породив панику и дезорганизацию управления.
Керченско-Феодосийская морская десантная операция (декабрь 1941 – январь 1942 годов)
В середине ноября 41-го года немецко-фашистские войска захватили Керченский полуостров, но были остановлены в Крыму у главной базы Черноморского флота — Севастополя, на укреплённом рубеже в 15–20 километрах от города.
В течение второй половины ноября и первой половины декабря наши войска во взаимодействия с Черноморским флотом обороняли подступы к городу, отражая атаки противника, который прилагал все усилия, стремясь разгромить Севастопольскую группировку и овладеть Севастополем. В соответствии с указаниями ставки Верховного Главнокомандующего Командование Закавказского Фронта 13 декабря 1941 года приняло решение о проведении Керченско-Феодосийской морской десантной операции с высадкой войск 51-й и 44-й армий Закавказского фронта.
Высадку десанта намечалось провести одновременно в нескольких пунктах северного, восточного и южного побережья Керченского полуострова. Около станции Багерово, западнее Керчи, решено было выбросить парашютную роту. Ей предстояло овладеть плацдармом и обеспечить высадку морского десанта у мыса Зюк.
В целях захвата аэродрома у Владиславовки, который предполагалось использовать для базирования авиации Закавказского фронта, готовился воздушный десант из состава частей 2-го воздушно-десантного корпуса.
Однако в ходе проведения десантной операции решение о высадке воздушного десанта было изменено, так как корабли с морским десантом из-за тяжёлой ледовой обстановки задержались в Азовском море и опаздывали с высадкой десанта у Ак-Моная. Поэтому на воздушный десант была возложена новая задача — перехватить Арабатскую стрелку в наиболее узком месте и не допустить подхода противника по ней со стороны Геническа и отхода его на северо-запад.
Воздушный десант в составе парашютно-десантного батальона под командованием майора Няшина был сосредоточен на Краснодарском аэродроме.
За 8 суток до начала операции в тыл противника были выброшены небольшие группы разведчиков с радиостанциями, которые передали ряд важных разведывательных данных о положении частей противника на Керченском полуострове.
31 декабря 1941 года в исключительно неблагоприятных условиях производился взлёт тяжёлых бомбардировочных воздушных кораблей ТБ-3, которые, ложась на боевой курс, сразу же исчезали в облаках, стартуя друг за другом с небольшим интервалом по времени. Погода в полёте ещё больше ухудшилась. Облака становились всё гуще, плотнее и опускались всё ниже и ниже при подходе к району десантирования. Они прижимали самолёты к земле — стрелки высотомеров показывали лишь 75 метров.
Штурман самолёта, на котором летел командир парашютно-десантного батальона, майор Няшин, на листе полевой записной книжки написал майору о том, что намерен возвращаться, так как нет даже минимальной высоты для выброса. Высота не обеспечивала безопасное раскрытие парашютов. Это знал и командир воздушного десанта. Но прыгать нужно — не возвращаться же назад, когда десантники с первых самолётов уже на земле. Майор Няшин тут же принимает решение — набирать высоту перед подходом к цели и прыгать из облаков.
Самолёты, пробив первый слой облаков и набрав высоту 450 м, подходили к цели. Сквозь разрывы облаков на мгновение мелькнула земля. Этого было достаточно, чтобы убедиться в правильности выхода на цель и подать команду для выброски.
А на земле в это время уже шёл бой. Первые приземлившиеся десантники были обстреляны вражескими автоматчиками, сопровождавшими крупный транспорт с боеприпасами, направлявшийся в сторону Керчи.
Сложные условия десантирования привели к некоторому разбросу парашютистов и значительно затруднили их сбор на земле. Но разбросанность групп десантников и их смелые действия на значительной площади дезориентировали противника о силах десанта, создав у него впечатление, что в Крыму высадились крупные силы.
Надолго в нашей памяти сохранится подвиг сержанта Кубарева, участника этой операции. Сержант был ранен ещё в воздухе, приземлившись, он открыл огонь из автомата. Гитлеровцы рассеялись по полю, держа под обстрелом парашютиста, и начали обходить его, пытаясь взять живым. Герой прекратил ответный огонь, поднял руки и, подпустив фашистов, взорвал две гранаты, уничтожил их и погиб сам.
Обходя заслонные опорные пункты противника, десантники небольшими группами выходили к Ак-Монаю. Когда были собраны основные силы батальона, они перешли в атаку. В коротком бою полностью уничтожили гарнизон противника и захватили на огневых позициях артиллерийскую батарею, прикрывавшую Ак-Монайские позиции на северном фланге.
В ночь на новый 1942-й год воздушный десант, выполнив задачу, перешёл к обороне Арабатской стрелки. Командир воздушного десанта, не дожидаясь, когда отходящий противник из Керчи пойдёт по Арабатской стрелке на Геническ, выделил часть сил в состав диверсионных и разведывательных групп и направил их для действий на дорогах против отходящих вражеских колонн и транспорта с целью уничтожения его штабов и средств управления.
Через некоторое время десантники были сменены подразделениями моряков, выведены из боя и переброшены на Таманский полуостров.
Части морского десанта, высадившиеся в районе Феодосии и Керчи, вели бой с контратакующими войсками противника. После упорных боёв войска 44-й армии к исходу 31 декабря продвинулись на 10–15 км и овладели Владиславовкой. Дальше 44-я армия продвинуться не смогла.
Однако следует отметить, что отказ командования фронта от захвата аэродрома во Владиславовке и посадки на нём истребителей отрицательно сказался на ходе морской десантной операции, так как из-за большой дальности полёта авиации нельзя было организовать эффективное прикрытие и поддержку войск морского десанта в районе Феодосии.
По материалам книги «ВДВ» под редакцией командующего ВДВ, Героя России Владимира Анатольевича Шаманова.
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