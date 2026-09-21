Ajax против шума и вибрации: британский разведчик доходит до армии
БРМ Ajax
Великобритания продолжает работу над перспективным семейством бронетехники Ajax. Главный герой сейчас — одноимённая боевая разведывательная машина: в ближайшие годы её собираются закупить сотнями, чтобы усилить войсковую разведку. Расчёт сделан не на узкого специалиста, а на машину широкого профиля. Она должна сменить в строю устаревшие лёгкие разведывательные танки семейства CVR(T) — прежде всего Scimitar, которые служат с 1970-х годов. Добавила остроты и громкая история с шумом и вибрацией: экипажи жаловались на плохое самочувствие.
Прогресс и затруднения
Будущее семейство под названием Scout SV (позже переименовано в Ajax) начали разрабатывать в начале 2010-х. Компания General Dynamics UK должна была создать базовую бронированную гусеничную платформу и несколько образцов техники разного назначения на её основе. К началу 2020-х планировалось запустить серийное производство, начать поставки в войска и довести первые подразделения до начальной готовности.
Вышло иначе. Разработка и испытания серьёзно затянулись. С 2020 года испытания не раз останавливали из-за недочётов конструкции. Главной головной болью стали шум и вибрации, угрожавшие самочувствию и здоровью экипажей: в ноябре 2020 года ходовые испытания прервали, в 2021-м возобновили — и снова остановили. Очередной этап, по сообщениям, начался в апреле 2026 года; эти сведения опираются на профильные публикации и независимого подтверждения не имеют.
Но, несмотря на все затруднения, армия Великобритании и GD UK подписали соглашения на производство и поставку техники. Контракт на семейство оценивается примерно в 5,5 млрд фунтов (по данным Палаты общин и NAO) — крупнейший заказ на бронетехнику для Британии за последние десятилетия. Законтрактовано 589 машин шести модификаций. Больше всего заказано самих БРМ Ajax — 245 единиц; остальные пять типов (Ares, Athena, Apollo, Atlas, Argus) решают другие задачи. Не исключаются и новые контракты.
Особенности конструкции
Ajax — боевая разведывательная машина на гусеничном шасси, оснащённая ствольным вооружением и набором средств наблюдения. В конструкции широко используются готовые компоненты, есть и несколько новых устройств, часть которых разработана специально для неё.
БРМ предназначается для работы на переднем крае или в ближних тылах противника. Экипаж ведёт наблюдение и ищет объекты для обстрела. Дальше — по обстановке: либо поражает цель штатным оружием сам, либо передаёт целеуказание другим огневым средствам.
Платформа Scout SV / Ajax выполнена на базе гусеничной бронемашины ASCOD 2 испано-австрийской разработки. Сохранён сварной корпус с противоснарядным бронированием лба и противопульной, противоосколочной защитой остальных ракурсов. По заявлению разработчика, экипаж защищён и от подрыва 8-кг мины под гусеницей или днищем. Предусмотрена установка накладных модулей защиты.
Компоновка традиционна: нос отдан под моторно-трансмиссионное отделение, за ним — отделение управления и боевое отделение с полноразмерной башней. В корме размещена часть специальной аппаратуры.
БРМ имеет типичные для класса размеры и массу:
- длина — 7,6 м;
- ширина — 3,35 м;
- высота (по крыше башни) — 3 м;
- боевая масса (в зависимости от комплектации) — от 38 до 42 т.
Шасси оснащено дизельным двигателем MTU мощностью 800 л. с. и автоматической трансмиссией Renk. В зависимости от комплектации и боевой массы удельная мощность составляет около 19–21 л. с. на тонну. Максимальная скорость на шоссе — 70 км/ч, запас хода — 500 км.
Ajax получает двухместную башню. Основное оружие — 40-мм автоматическая пушка 40CT с телескопическим выстрелом 40×255 мм. Сообщается о высоких огневых характеристиках:
- скорострельность — 200 выстр./мин.;
- эффективная дальность огня — до 2,5 км.
Разработчик пушки, CTA International, заявляет: подкалиберный снаряд пробивает 140 мм гомогенной брони на дистанции до 1,5 км.
На орудийной установке размещён 7,62-мм пулемёт L94A1. Такое же оружие монтируется на дистанционно управляемом боевом модуле Kongsberg Protector на крыше башни.
Система управления огнём включает панорамный командирский прицел и неподвижный блок оптики наводчика. Оба устройства имеют видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер. Цели ищутся в любое время суток и в разных метеоусловиях, данные для стрельбы считаются на месте. Оптику командира и наводчика используют и в разведке: с её помощью БРМ выявляет объекты противника и вычисляет их координаты. Данные о целях ложатся в память бортового компьютера или сразу уходят вышестоящему командиру по защищённому радиоканалу.
Бортовую электронику можно модернизировать: менять программные и аппаратные компоненты, добавлять новые с нужными функциями. По данным Национального контрольно-ревизионного управления (NAO, отчёт 2022 г.), машина должна стать первой полностью цифровой платформой армии: бортовые системы объединены высокоскоростной магистралью, разведданные интегрируются в единую сеть (ISTAR) и увязываются с системой связи Bowman.
Машиной управляют три человека. Водитель находится внутри корпуса, командир и наводчик-оператор — в боевом отделении. У каждого рабочего места свой люк.
Концепция и логика
Ajax задумывалась как многофункциональная боевая единица — и это определило её облик. Прежние лёгкие разведчики хорошо искали цели, но плохо могли постоять за себя: их броня держала в основном пули, а оружие не пробивало даже лёгкую бронетехнику вероятного противника.
Ajax меняет эту логику. От машины требуется и то, и другое: находить цели и поражать их самой. 40-мм пушка создавалась против бронетехники, защищённой от снарядов калибра 25–30 мм, то есть против основной массы лёгких боевых машин. И ещё: за счёт большей дальности своего выстрела Ajax может открывать огонь, не входя в зону поражения орудий лёгких машин противника.
Тестовые стрельбы из 40-мм пушки
Второй контур применения — работа в связке. Обнаружив цель, Ajax может передать целеуказание и корректировать огонь танков, артиллерии или авиации: по объекту бьют средства большего калибра.
Такой набор задач потребовал компромиссов. Ради защищённости и мощного вооружения машина получила большую массу и потеряла плавучесть. Её броня рассчитана на 14,5-мм пулемёты и 30-мм пушки — то есть на угрозы тяжелее тех, от которых защищались разведчики прошлого поколения. Расплата — умеренная удельная мощность (около 19–21 л. с. на тонну) и скромная подвижность. Главная идея проекта — именно этот размен: подвижность и плавучесть отданы за защиту и огонь.
На фоне других
Сравнить британскую БРМ есть с чем. Американская M3 ведёт родословную с начала 1980-х, российская БРМ-3К создана в середине 1990-х, так что корректно сопоставлять их по заложенным концепциям, а не по году выпуска.
M3 разработана на базе БМП M2 Bradley и имеет другой набор бортового оснащения. Она сохранила штатную 25-мм пушку и ракеты, мест для десанта не имеет, зато несёт усовершенствованные средства наблюдения. В поздних модификациях внедрили улучшенную аппаратуру связи: можно обмениваться данными с танками, артиллерией или армейской авиацией.
Российская БРМ-3К
БРМ-3К «Рысь» построена на шасси БМП-3 и имеет иное боевое отделение: вместо комплекса ствольного вооружения — одна 30-мм пушка со спаренным пулемётом. Десантное отделение отдано под новую аппаратуру. «Рысь» получила развитый комплекс средств разведки: несколько оптических приборов, в том числе ночных, лазерный дальномер, малогабаритную радиолокационную станцию на башне. На борту перевозится комплект для организации выносного наблюдательного пункта. Правда, массовых поставок БРМ-3К так и не было — в частях машина встречается редко.
По общей концепции Ajax ближе к американской M3 поздних модификаций: обе сохранили боевую функцию БМП (прямое огневое поражение), хотя и получили улучшенные средства наблюдения и связи. Речь, впрочем, о наборе функций, а не о классе вооружения: у Ajax 40-мм орудие, у M3 — 25-мм. Российская БРМ-3К, напротив, сделала ставку на специализированный комплекс разведки: к оптическим и лазерным каналам добавлена радиолокационная станция.
Чтобы сравнение не свелось к «абзацу на машину», сведём его к пяти параметрам:
- Вооружение — Ajax: 40-мм 40CT; M3: 25-мм пушка и ПТРК; БРМ-3К: 30-мм пушка с пулемётом.
- Разведка — Ajax: оптико-электронная система (ТВ + тепловизор + лазерный дальномер); M3: улучшенные средства наблюдения; БРМ-3К: оптика, дальномер и РЛС.
- Интеграция — Ajax: цифровая сеть ISTAR, Bowman; M3: обмен данными с танками, артиллерией и авиацией; БРМ-3К: данных мало.
- Защита — Ajax: противоснарядный лоб, накладные модули; M3: усиленное бронирование; БРМ-3К: базовый уровень.
- Подвижность — Ajax: 38–42 т, 19–21 л. с./т, не плавает; M3: тяжёлая база БМП; БРМ-3К: лёгкая база, плавает.
По открытым данным количественно сопоставимы лишь масса, удельная мощность и калибр орудий; по защите и электронике сравнимых цифр в открытом доступе нет, поэтому здесь приходится опираться на заявленные характеристики.
Отдельная тема — выбор платформы. Британский и американский проекты сделали ставку на защиту и огонь, российский — на лёгкость и специализированную разведку; отсюда и разные компромиссы по массе и подвижности, которые на пересечённой местности могут сработать и в плюс, и в минус. Выбор между гусеницами и колёсами в этом классе тоже остаётся открытым: пример тому французская колёсная EBRC Jaguar с той же 40-мм пушкой.
Все три машины решают близкий круг задач: найти цель, поразить её самой или навести на неё другие средства. Но идут к этому разными путями — британская и американская за счёт защиты и цифровых сетей, российская за счёт специализированных средств разведки.
Ajax сильнее M3 и БРМ-3К по защищённости, цифровым системам и вооружению, но тяжелее их и менее подвижна. Главная задача сейчас — доводка конструкции и избавление от прежних недостатков. После остановок 2020–2021 годов испытания возобновили, поставки по контракту продолжаются. От того, насколько успешно удастся устранить шум и вибрацию, зависит, реализует ли машина заложенные в неё возможности.
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