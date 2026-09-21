Почему война на Украине не может быть прекращена мирным соглашением

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Почему война на Украине не может быть прекращена мирным соглашением

В процессе длящегося уже пятый год конфликта на Украине постоянно поднимается вопрос о его мирном урегулировании. При этом на мирных переговорах в Стамбуле, Женеве и Абу-Даби не было достигнуто никаких результатов, и конфликт до сих пор продолжается, а переговоры приостановлены.

Встает естественный вопрос, почему так происходит и стороны не могут прийти к мирному разрешения затянувшегося конфликта. Для ответа не него надо объективно рассмотреть причинно-следственные связи, приведшие к его развязыванию, указать стороны конфликта, их интересы и возможные пути его разрешения.



На Западе и Украине навязывается идея, что это война вежду Украиной и Россией, а последняя выступает агрессором, вероломно напавшим на беззащитную Украину в 2022 году. Это абсолютно не соответствует истине, поскольку, во-первых, в нем не две, а четыре стороны — Россия, Украина, США и Европа, во-вторых, США и Европа спровоцировали Россию ввести войска на Украину, приблизив военную инфраструктуру НАТО к российским границам и создав на Украине плацдарм для давления на Россию, а она была вынуждена отвечать на эту гибридную агрессию.

К тому же все участники конфликта преследуют диаметрально противоположные цели, которые в принципе не совместимы.

Украина — использование конфликта для ускорения интеграции в европейские структуры безопасности, милитаризации страны и формирования ударного кулака против России с возможностью будущего реванша, установление временного перемирия с заморозкой боевых действий для восстановления боеспособности своей армии.

США — формирование западного плацдарма в подбрюшье России, продолжение конфликта с целью ослабления России и Европы, возложение издержек на Европу из-за убыточности конфликта, США должны выйти из конфликта с прибылью.

Европа — формирование образа врага и агрессора против европейской безопасности в лице России, конфликт должен способствовать ослаблению и развалу России, европейская безопасность решается без всякого участия России, и она не имеет на это никакого права, по результатам конфликта Украина должна быть в составе европейских структур безопасности, не может быть никакого юридического признания успехов России на украинском плацдарме.

Россия — юридическое признание безопасности русского цивилизационного пространства, вето на расширение НАТО на восток, Украина без русофобского режима должна быть в составе русской цивилизации, решение вопросов русского языка, церкви, культуры, пантеона героев.

Отсюда хорошо видно, что каждая из сторон преследует сущностные характеристики, которые определяют качество режима управления этой территорией. Желаемые результаты конфликта для сторон: Европа и Украина — Россия должна проиграть и развалиться по примеру Югославии, Россия — государственность Украины в существующем виде должна исчезнуть, США — нам все равно, чем это закончится, но мы должны получить свой гешефт в качестве убытков от каждой стороны.

Это классический экзистенциальный конфликт, мирного его разрешения не существует, и всем договориться никак не удастся, он может закончиться только поражением и капитуляцией одной или нескольких сторон.

Проигрыш для России — это вылет из лиги великих государств и очень вероятное ее расчленение. Для Украины — прекращение государственности, раздел и вхождение частями в состав русской и западной цивилизаций. Для Европы — развал Евросоюза и уход с политической сцены одиозных приверженцев евроатлантического глобалистского единства. Для США — начало заката глобального гегемона и формирование своей зоны влияния.

Не следует также забывать и то, что в Европе и США никто не желает видеть Россию целиком в качестве равноправного партнера — только в качестве послушного ученика и младшего партнера. Европа к тому же поставила грандиозную задачу освоения русского пространства. Но Россия великая цивилизация и не раз в своей истории решительно пресекала подобные попытки.

После более четырех лет противостояния конфликт зашел в позиционный тупик: ни одна из сторон не может победить, ни предложить реального мирного плана выхода из сложившейся ситуации. Мир любой ценой никого не устраивает, поскольку не устраняет приведшие к конфликту причины, не реализует поставленные цели сторон и, самое интересное, ведет к закату и уходу с политической сцены правящей европейской элиты. В этой связи для последних как никогда важно продолжение войны до своей победы, иначе поражение и выход в тираж.

Казалось бы, что Трамп пока что гегемон и может приказать Украине и Европе остановить войну на своих условиях, но это уже невозможно — они вышли из подчинения, европейская элита пытается реализовать свои интересы независимо от США, а украинской ничего не остается, кроме как для сохранения своей власти воевать до последнего украинца.

Касаясь возможности Украины пойти на компромиссный мир, следует отметить, что из юго-западной ветви русского народа при помощи западных спонсоров давно уже сформирована антирусская нация, а в качестве государственной идеологии выступает украинство, своего рода квазирелигия, обосновывающая существование русофобской украинской государственности, которую Россия стремится покорить и подчинить.

Адепты украинства (сейчас это подавляющее большинство населения Украины) в качестве главного врага видят Россию и реально готовы бесконечно воевать с ней. Под эту идеологию сформирован и соответствующий пантеон национальных героев, там только лютые русофобы, предатели, садисты и упыри: среди них нет порядочных людей, потому что все те, кто на этой земле стоял у истоков Руси и отстаивал русское единство — вечные враги украинства. Истинный украинец не может положительно воспринимать Россию, он ее экзистенциальный враг. По своей сути это русские люди, убившие в себе русскость, а отказавшись от украинства, они неизбежно вновь становятся русскими.

Для установления мира население Украины само должно отказаться от украинства и признать свои русские корни. Пока эта идеология господствует на Украине, вражда никуда не исчезнет. В такой ситуации найти компромисс и мирно разрешить конфликт невозможно по определению, поскольку на русской земле не может мирно существовать антирусское государство.

На настоящем этапе конфликт зашел в позиционный тупик, всеми сторонами ведется ни к чему не обязывающая пропагандистская кампания с призывами заключения мирного соглашения, при этом никто не собирается его заключать и все стараются только усилить свою военную мощь.

Анализ причинно-следственных связей и интересов участвующих сторон, сложившихся вокруг украинского конфликта, показывает, что его разрешение мирным путем является невозможным. Все пока еще стремятся достичь своей победы и поставленных целей, а в такой ситуации ни о каком мирном соглашении не может быть и речи. Это может продолжаться довольно долго, но в этом случае преимущество не на стороне России — у ней все-таки значительно меньше финансовых и военных ресурсов по сравнению с Западом.

Для завершения конфликта военным путем и выхода из позиционного тупика в обозримом будущем необходим коренной перелом на поле боя. Достичь его при примерном равенстве российской и украинской армий в живой силе, беспилотных системах и доступе к коммуникациям сегодня не реально. К тому же Украину, сидящую на финансовой и военной игле Запада, победить невозможно без мирного или военного принуждения Запада к уходу с украинского плацдарма.

Коренной перелом на фронте возможен только при кратном увеличении численности армии одной из сторон или рывке в военных технологиях. Украина и Россия не собираются по разным причинам проводить мобилизацию, а Европа готова на словах угрожать при категорическом нежелании участвовать в конфликте своими вооруженными силами. Прорыва в системах вооружений также не просматривается. То есть и военным путем завершить конфликт пока невозможно.

Остается вариант ресурсного надлома одной из сторон путем истощения военных, материальных и финансовых ресурсов. Наиболее эффективным способом является нанесение воздушных ударов по тылам противника (для Украины тылом является и Европа) с силовым принуждением к миру путем создания условий, исключающих возможность продолжать конфликт. По всей видимости, именно в этом направлении в ближайшее время и будет развиваться украинский конфликт.
13 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 03:18
    Коренной перелом на фронте возможен только при кратном увеличении численности армии одной из сторон или рывке в военных технологиях. Украина и Россия не собираются по разным причинам проводить мобилизацию, а Европа готова на словах угрожать при категорическом нежелании участвовать в конфликте своими вооруженными силами. Прорыва в системах вооружений также не просматривается. То есть и военным путем завершить конфликт пока невозможно.

    а может использовать то, что еще не использовали? Удары по центрам принятия решений, мостам через Днепр, центрам обработки данных, жд-подстанциям, 750 КВ-трансформаторам? Не ну понятно что мосты через Днепр - натовские марионетки, главные трансформаторы станут мучениками, укрогенералы и укроглавари построены в СССР и трудноуничтожимы, а по железной дороге нам самим наступать, но может стоит кому-то сменить стратегию и не размениваться на заправки, сараи и торговые центры? Ну просто раз предыдущая стратегия не работает может стоит ее скорректировать?
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 04:32
      Кто о чём , а враги СССР всегда об одном и том же . Вот поэтому и оттуда всё больше прилетает , и там тупик , а в некоторых местах ,и "отрицательный рост ".
      А ведь началось всё с того , что уже через месяц после их переворота там появился нынешний сиделец с "ихтамнет ".
      А статья -пропаганда , а не честная оценка того , что происходит и что делать. Враги СССР такое любят
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 04:40
        Цитата: tatra

        А статья -пропаганда , а не честная оценка того , что происходит и что делать. Враги СССР такое любят
        СССР уже нет как 35 лет...проснитесь...вылезьте из берлоги.
        Нельзя вернуть прошлое.
        Пора бы научиться жить с настоящим. hi
        1. tatra Звание
          tatra
          -2
          Сегодня, 05:00
          Что за глупый ответ вечно от врагов СССР ? При чем здесь СССР ? Я о ВАС пишу . Это вы же всё это делаете 40 лет с вашей Перестройки , включая , и это
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +2
            Сегодня, 05:02
            При чем здесь враги СССР...если нет СССР, значит нет и врагов...Ирина я не могу концов найти в вашей логике...они теряются где то в пространстве и времени. hi
            1. tatra Звание
              tatra
              -1
              Сегодня, 05:10
              Ну да , давайте продолжим , как только была ликвидирована Российская Империя ,так сразу не должно было быть монархистов , как только умерли Ленин и Сталин ,так сразу не должно было быть злобствующих против них .
              Даже спустя целых 35 лет после создания вами , врагами СССР ,своего Государства ,чего вы так жаждали , в Интернете народ делится на тех ,кто ЗА СССР ,и вас ,которые ПРОТИВ СССР . Ничего за эти 35 лет у вас не появилось ЗА созданное вами Государство , поэтому и вас так бесят патриоты СССР
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                0
                Сегодня, 05:16
                Вы что то путаете Ирина. smile
                Во первых я не против СССР, во вторых меня не бесят патриоты СССР, к ним я отношусь с уважением...в третьих я не создавал государство в котором рулили Чубайсы и Берёзовское...я всегда был против таких жуликов.
                В четвёртых я неоднократно высказывался о том как должно работать государство.
                Не надо удобно под себя выстраивать свои фантазии. hi
  2. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 04:45
    На Западе и Украине навязывается идея, что это война вежду Украиной и Россией, а последняя выступает агрессором, вероломно напавшим на беззащитную Украину в 2022 году. Это абсолютно не соответствует истине, поскольку, во-первых, в нем не две, а четыре стороны — Россия, Украина, США и Европа, во-вторых, США и Европа спровоцировали Россию ввести войска на Украину, приблизив военную инфраструктуру НАТО к российским границам и создав на Украине плацдарм для давления на Россию, а она была вынуждена отвечать на эту гибридную агрессию.

    Военная инфраструктура НАТО пододвинулась так же в Финляндии и Швеции, если честно уже становится страшно от возможных вынужденных ответов...
    Предположим Украина становится частью России, и вот у нас снова НАТО под боком.....
    Для установления мира население Украины само должно отказаться от украинства и признать свои русские корни. Пока эта идеология господствует на Украине, вражда никуда не исчезнет. В такой ситуации найти компромисс и мирно разрешить конфликт невозможно по определению, поскольку на русской земле не может мирно существовать антирусское государство.

    И какие предложения?
    По своей сути это русские люди, убившие в себе русскость, а отказавшись от украинства, они неизбежно вновь становятся русскими.

    А что такое русскость? Честно я не знаю как это измерить, или украинство, может быть прибор какой нибудь есть? Ну правда как понять чего в человеке больше. А то выше украинцы должны отказаться от украинства, я понимаю отказ от руссофобии и восхваление украинских нацистов, или украинство и руссофобия уже можно ставить знак равно?
    Для завершения конфликта военным путем и выхода из позиционного тупика в обозримом будущем необходим коренной перелом на поле боя. Достичь его при примерном равенстве российской и украинской армий в живой силе, беспилотных системах и доступе к коммуникациям сегодня не реально. К тому же Украину, сидящую на финансовой и военной игле Запада, победить невозможно без мирного или военного принуждения Запада к уходу с украинского плацдарма.

    Я в край запутался, то есть мирно конфликт решить невозможно, военным путем нереально, воюет Украина с Россией а европейская элита почему то должна выйти в тираж, почему? Любые конфликты заканчиваются мирным соглашением, даже не признанным, но соглашением. Спасибо за статью но я вообще из нее ничего не понял. И у меня вопросов после прочтения стало куда больше чем ответов...
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 04:58
      И у меня вопросов после прочтения стало куда больше чем ответов...

      Всё предельно ясно.
      Быть или не быть вот в чем вопрос.
      Если отбросить всякую лабуду про русскость и украинство... Европа хочет кушать, Европе нужны ресурсы.
      На этих ресурсах сидят русские и украинцы...их надо убрать с этой территории...для этого прекрасно подходит война.
      С помощью майдана украинцам переформатировали мозги и бросили их как таран на русских.
      Что тут непонятного?
      Это сработало.
      Не разбили русских во ВМВ значит будут пробовать разбить Россию на СВО.
      1. turembo Звание
        turembo
        0
        Сегодня, 05:24
        Европа прекрасно и недорого у нас покупала все эти ресурсы, минуя все проблемы по их добыче, и различные экологические проблемы. Миф о том что вся элита там спит и мечтает о наших ресурсах, ну такое себе.. Учитывая что мы эти сами ресурсы продаем налево и направо, и готовы это делать круглосуточно по бросовым ценам это активно подтверждает. А главное мы готовы закупать товары сделанные из нашего же сырья, даже в тридорога. Территории ну такое себе, судя по средне европейской этажности, проблем с территорией у них особо нет, а вот у нас видимо даже места строить почти нет. Причины конфликта разумеется есть, но они значительно глубже и сложнее чем у нас есть конфетка, и ее нужно отобрать.
        1. tatra Звание
          tatra
          0
          Сегодня, 05:29
          Да ничего там глубже нет . Но настоящую причину всего этого -почему все это произошло только после одного из нескольких переворотов врагов СССР на территории захваченного ими СССР , никогда честно не объявят .
    2. tatra Звание
      tatra
      +2
      Сегодня, 05:05
      Вот поэтому я и написала , что это пропаганда . А пропаганда -для тех , кто просто ей верит , как враги СССР бездумно верят всей антисоветчине , даже тому , чего просто не может быть
  3. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 05:15
    Остается вариант ресурсного надлома одной из сторон путем истощения военных, материальных и финансовых ресурсов. Наиболее эффективным способом является нанесение воздушных ударов по тылам противника (для Украины тылом является и Европа) с силовым принуждением к миру путем создания условий, исключающих возможность продолжать конфликт. По всей видимости, именно в этом направлении в ближайшее время и будет развиваться украинский конфликт.
    wassat
    Мда....
    По всей видимости, предполагается, что есть еще "засадный полк имени т. М. Бренка и Куликовской битвы", причем полк этот в ВВС. И на вооружении этого полка стоят машины, которые могут без дозаправки в воздухе достичь целей вплоть до рубежа Британии и там без помех отбомбиться/выпустить КРВБ ...от Турции на юге до Норвегии на севере.
    Несомненно, эти многочисленнейшие машины самолеты-невидимки, ибо как преодолеть ПВО НАТО в Европе иначе? Да и целей "в Европе" побольше будет, чем в/на Украине.
    Интересный план, но только для сайта альтхистори (хотя... там вряд ли такое публикуют).
    recourse
    И кстати - а если Европа ответит, и не дронами с пропеллерами из клуба самоделкиных, а вполне себе КРВБ и УАБ, например - по городам-портам СПБ и Мурманск? Автор понимает последствия?
    fool
    Это классический экзистенциальный конфликт, мирного его разрешения не существует, и всем договориться никак не удастся, он может закончиться только поражением и капитуляцией одной или нескольких сторон.
    Проигрыш для России — это вылет из лиги великих государств и очень вероятное ее расчленение.

    Если автор имеет ввиду вылет из G8 - так он уже состоялся.
    А про "расчленение" можно поподробнее? Кто эти расчленители и почему они, услышав про то, что нет капитуляции Украины (у расчленителей дата, чтоли, уже назначена, дальше которой они ждать отказываются) не будут остановлены очень компетентными органами и очень вооруженными силами, которые "и не таких обламывали"? История последнего, кого публично что-то не устраивало (даже не расчленитель), легко гуглится по словам "гранаты, запрещённые вещества и самолет в Тверской области".
    request
    PS. Из далекого 2017 года автора этой статьи в виртуальной схватке с Европой поддерживает другой автор ВО: "Поскольку 2 177 заметно больше 1 330, то вроде бы получается, что ВВС европейских стран – участников НАТО существенно сильнее ВКС РФ. Но если копнуть чуть глубже, то все становится совсем не так однозначно.
    ...
    Но и это еще не все. Ведь мало иметь самолеты, ими надо еще и управлять. И если ВКС РФ подчиняются единому командованию и способны с самого начала конфликта действовать как единое целое, то ВВС европейских членов НАТО (мы перечислили ВВС 19 (!) стран) ничего подобного из себя не представляют. А ведь это очень важно. Безусловно, страны НАТО проводят совместные тренировки своих ВВС, но вряд ли они достаточно интенсивны и массовы, чтобы обеспечить такое слаживание и взаимодействие авиации, которое возможно в рамках ВВС одной страны.
    ...
    До недавнего времени авиация НАТО имело определенное превосходство в тактическом управлении, ракетном оружии и средствах РЭБ, а кроме того – в подготовке летчиков. Но общеизвестно, что в ГПВ 2011-2020 гг. очень большое внимание уделено вопросам связи и управления войсками, так что можно рассчитывать на то, что если мы и не уравнялись по данному вопросу, то хотя бы сократили отставание. В части ракетного оружия ситуация также постепенно стабилизируется, так, например, к 2020 г следует ожидать поступления в войска заметного количества РВВ-СД. Что же до средств РЭБ, то здесь отставание полностью ликвидировано, и можно с большой долей вероятности предположить, что сейчас в догоняющих оказалось НАТО. По вопросу боевой подготовки ситуация также существенно улучшилась...
    ...
    ...автор настоящей статьи может сделать вывод, что ВКС РФ (при наличии достаточного количества подготовленных пилотов) в самом ближайшем будущем может получить не просто паритет с ВВС европейских стран НАТО, но даже неплохие шансы на завоевание превосходства в воздухе на начальном этапе гипотетического военного конфликта."
    https://topwar.ru/130894-rossiya-protiv-nato-sootnoshenie-sil-taktichekoy-aviacii.html
    В общем, еще машина времени нужна, чтобы из 2017 идеи автора поддерживать.
    lol