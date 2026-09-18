Киев призывает своих «партнёров» не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

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Киев призывает своих «партнёров» не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

Верховная рада Украины 17 сентября приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям. В нем предлагается не признавать результаты выборов в Госдуму России, которые проходят в новых регионах РФ и Крыму. Украинская сторона определяет эти территории как «временно оккупированные».

За соответствующее постановление проголосовали 264 депутата, то есть большинство украинских парламентариев. В пояснительной записке к документу говорится о планах провести голосование 18–20 сентября в частях «Донецкой» (ДНР), «Луганской» (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.



В своем обращении Верховная рада осудила проведение голосования и призвала международное сообщество не признавать его результаты. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, комментируя это решение, заявил, что украинская сторона считает такие процедуры «не выборами, а их имитацией». При этом отмечается, что позиция украинского парламента не означает, что другие государства или международные организации уже приняли решения о признании либо непризнании итогов голосования.

Примечательно, что в ходе недавнего интервью телеканалу CBS украинский диктатор Зеленский озвучил очередные поводы не проводить в своей стране выборы. Помимо уже стандартных заявлений о якобы невозможности обеспечения демократических процедур в условиях военного положения, «нелегитимный» заявил, что выборы провести невозможно, когда значительная часть избирателей находится за границей.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Вчера, 18:01
    Ну и что будет если европартнёры Украины не признают выборы в Думу РФ.А как же санкции, против кого вводить - против как бы "непризнаных" новых депутатов . Они же с скуки помрут вместе с Урсулой( правда " очаровашка ") drinks
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Вчера, 18:04
      Большое тьфу с нашей стороны... yes Мы чхать хотели....
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 18:07
      Для зели главное, что его западные кореша считают его "президентом", но это до поры до времени, а дальше - свет в конце тоннеля.... laughing
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 19:06
      Цитата: tralflot1832
      Они же с скуки помрут вместе с Урсулой( правда " очаровашка ")

      Лишь бы ночью не приснилась, такая очаровашка.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 19:14
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Ну и что будет если европартнёры Украины не признают выборы в Думу РФ.

      Уже как-то подзабылось, кто там не признал Путина Президентом Российской Федерации? Своё "Фи!" они тогда выразили тем, что пообещали не называть его официально "Президент России", а говорить как-то иначе (я уже не помню, как именно).
      Как ЭТИ своё несогласие выразят сейчас? Запретят въезд в свои страны депутатам ГД? И забудется весь этот "список несогласных" ещё быстрее, чем в прошлый раз...
      Как дети...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Вчера, 18:02
    Не важно кто и что там говорит и к чему призывает, у нас суверенитет и точка.
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +4
    Вчера, 18:05
    Так ПОXEP что даже местами неудобно))))))
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Вчера, 18:38
      Так ПОXEP что даже местами неудобно))))))
      А ты хорош!!! wink
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Вчера, 18:11
    А нам как то всё равно.и на запад и на признание.
  5. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Вчера, 18:17
    Это правильно: любые, проведённые Киевом выборы в Госдуму России признавать не нужно! yes
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Вчера, 18:19
    Фокус в том. что это так называемая Украина, незаконно отсоединилась.
  7. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 18:30
    Собака лает, а караван идет!
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 18:36
    Хорошо Украине. Выборов нет и не предвидится, поэтому проблем с признанием -непризнанием тоже нет.

    Хотя в пику России запад признает хоть чёрта лысого во главе Украины.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 19:18
      Цитата: alexboguslavski
      Хотя в пику России запад признает хоть чёрта лысого во главе Украины.

      А зачем Западу признавать выборы на Украине, если он сам назначает там всех - от президента до генпрокурора? Вот где истинная демократия - там проблем с признанием нет...
  9. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 18:42
    Верховная рада Украины 17 сентября приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям. В нем предлагается не признавать результаты выборов в Госдуму России

    Клали мы на ваше признаем-непризнаем.
    вы только не надорвитесь неся это. laughing
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Вчера, 19:05
    В нем предлагается не признавать результаты выборов в Госдуму России, которые проходят в новых регионах РФ и Крыму.

    Признают, не признают, России до это нет дела.
    Вы вон "нелигитимного" признаёте, вот и целуйтесь с ним.