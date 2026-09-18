Верховная рада Украины 17 сентября приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям. В нем предлагается не признавать результаты выборов в Госдуму России, которые проходят в новых регионах РФ и Крыму. Украинская сторона определяет эти территории как «временно оккупированные».За соответствующее постановление проголосовали 264 депутата, то есть большинство украинских парламентариев. В пояснительной записке к документу говорится о планах провести голосование 18–20 сентября в частях «Донецкой» (ДНР), «Луганской» (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.В своем обращении Верховная рада осудила проведение голосования и призвала международное сообщество не признавать его результаты. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, комментируя это решение, заявил, что украинская сторона считает такие процедуры «не выборами, а их имитацией». При этом отмечается, что позиция украинского парламента не означает, что другие государства или международные организации уже приняли решения о признании либо непризнании итогов голосования.Примечательно, что в ходе недавнего интервью телеканалу CBS украинский диктатор Зеленский озвучил очередные поводы не проводить в своей стране выборы. Помимо уже стандартных заявлений о якобы невозможности обеспечения демократических процедур в условиях военного положения, «нелегитимный» заявил, что выборы провести невозможно, когда значительная часть избирателей находится за границей.

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