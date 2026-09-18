Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ

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Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ


По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам. Встреча намечена на 2027 год, и речь на ней пойдёт о том, чтобы снова начать поставлять российский газ в Германию.



Среди сроков, когда может пройти встреча, называется март 2027 года. Как предполагается, с российской стороны в ней будет участвовать Кирилл Дмитриев. С немецкой стороны ждут Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, которые возглавляют АдГ. Обе стороны эту информацию пока никак не прокомментировали.

Источники Reuters говорят, что встреча возможна только при одном условии: сначала должна появиться основа для мирного урегулирования конфликта на Украине. Что касается места для встречи, то тут называют несколько вариантов – Израиль, ОАЭ или Индию.

Российский фондовый рынок отреагировал мгновенно. Как только новость вышла, акции «Газпрома» выросли почти на 5%. До того, как появилась информация о переговорах, рост был куда скромнее – около 2%.

В планах немецкой оппозиции возврат российских энергоносителей уже есть. АдГ намерена добиваться, чтобы Германия опять покупала российские нефть и газ. В партии осуждают санкции против Москвы и выступают за то, чтобы экономические связи восстановили. Раньше некоторые члены АдГ ездили в Москву, а после этого в Германии им угрожали исключением из партии.

До 2022 года именно Россия поставляла в Германию больше всего природного газа, и львиная доля шла через «Северный поток». В течение 2022 года прокачку сворачивали шаг за шагом: летом мощность этой трубы срезали сначала до 40%, потом до 20%, а уже с сентября поставки российского газа по «Северному потоку» остановились полностью после подрыва трубопроводов.

Освободившиеся объёмы Германия начала закрывать поставками из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а также импортом сжиженного газа через построенные СПГ-терминалы.
46 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +16
    Вчера, 18:05
    Переговоры об отделении ГДР от Германии и поставкам туда нашего газа. Тут полностью "за", а пока мерцы всякие и шольцы не не надо.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +18
    Вчера, 18:07
    Для начала надо публично повесить Мерца, не забыть Урсулу и Аннулену, и старушку Меркель, что бы не обманывала. И будет Германии дешевый газ. laughing
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Вчера, 18:27
      Утописты.............
    2. napalm Звание
      napalm
      +2
      Вчера, 18:37
      Цитата: alexboguslavski
      Для начала надо публично повесить Мерца, не забыть Урсулу и Аннулену, и старушку Меркель, что бы не обманывала. И будет Германии дешевый газ. laughing

      Ведьм по старинному ихнему обычаю сжигают, а мужикам вампирам после повешения осиновый кол. Шутка. Но хотелось бы. А ведьм Вы мало перечислили. Их как не странно больше, чем мужчин.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +2
        Вчера, 18:39
        Да, Каю забыл. Она хоть и не из Германии, но экземпляр еще тот laughing
  3. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +20
    Вчера, 18:07
    Ну да, надо же форсировать военную промышленность Германии. Без дешёвого российского газа тут никак. Потом будем мужественно бороться с леопардами в окопах. Что называется: сам себе писец.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Вчера, 18:46
      Давайте объективно, с точки зрения денег. Что нам делить с Германией так, чтоб прям аж войной? Где у нас есть принципиальные противоречия? Не считаю этот сценарий таким уж вероятным, чтоб из-за его наличия отказываться от торговли, если таковая вдруг будет возможна. Ну и замечу: российский газ раскручивает немецкую экономику, немецкие деньги раскручивают российскую.
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        -1
        Вчера, 18:46
        Я поставил вам "-", это мой ответ.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Вчера, 18:47
          Ладно, держите плюсик за такое.
        2. Hagen Звание
          Hagen
          0
          Сегодня, 05:15
          Цитата: Сергей Новиков_3
          Я поставил вам "-", это мой ответ.

          Думаю, не самый дальновидный... Сегодня сам факт возможности договоренности по газу укрепляет позиции АдГ и выбивает табуретку из-под ног Мерца и в целом атлантистов, как минимум в Германии. Возникающие турбуленции в европейской политике нам только на руку. И это еще газ не пошел. А что будет, когда европейский электорат увидит падение цен на электроэнергию в немецких платежках? Тут интересная партия (игровая) может сложиться. А вы тут со свими минусами.... думать надо на пару ходов вперед.
      2. Жнец Звание
        Жнец
        +3
        Вчера, 18:57
        Что нам делить с Германией так, чтоб прям аж войной?

        нам и в 41ом с ними делить особо нечего было
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +4
          Вчера, 19:13
          Думаю, ситуация там всё-таки сильно отличалась от сегодняшней. Во-первых, бюргеры не были жирными, но зато чувствовали себя несправедливо униженными руками всего мира. Во-вторых, у тогдашних немцев было много идеологии про расовое превосходство, про лебенсраум и прочее, чего у современных тоже не наблюдается, кажется. Арабами они вон что-то печки не топят. В-третьих, к 41-му уже шла мировая война, и это нападение, полагаю, в целом укладывается в её логику.
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Вчера, 20:29
          Они с 41 не поменялись совсем, как были все фашистами так и остались и всегда будут.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Вчера, 21:46
            И в 19-м веке были, и в 18-м, и в 17-м... и ещё римляне, надо полагать, их там гоняли за то, что фашисты?
            1. Neo-9947 Звание
              Neo-9947
              +1
              Сегодня, 01:30
              То есть просто взять и забыть, что их Леопарды наших бойцов убивали...
              Мерцы войной грозили....
              А уж сколько денег они украине выделили, что та русских убивала...

              А мы что плохого Германии сделали? Ничего.

              А теперь получается добрая Россия всё забыла и всё как раньше?
              Не. Так не пойдет. Давайте нам репарации. Пусть АДГ приезжает в Москву - размер и порядок этих репараций обсуждать.
              А потом и о цене на газ поговорим.
      3. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        +2
        Вчера, 19:00
        Цитата: Тарелка
        российский газ раскручивает немецкую экономику, немецкие деньги раскручивают российскую.

        "Можно, но деньги -вперёд!" (с) yes
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Вчера, 19:14
          Ну это конечно, после произошедшего-то!
      4. -Paul- Звание
        -Paul-
        0
        Вчера, 19:44
        Что нам делить с Германией так, чтоб прям аж войной

        Та и перед ПМВ вопрос стоял абсолютно также...
        1. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          +1
          Вчера, 19:52
          если бы за сербов не впряглись и договоры с хранцами и саксами то вполне могли жить нормально
      5. Alemax Звание
        Alemax
        0
        Вчера, 22:46
        С точки зрения денег, Германия крупнейший и основной спонсор войны вна 404 от Европы. Так что нам есть что делить.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Вчера, 22:53
          Учитывая, что она от этого не получает никаких объективных выгод, делить, думаю, всё-таки нечего. Я вижу это следствием политической слабости Германии как раз. Из-за которой она оказалась вынуждена принять участие в ненужном ей движе.
          1. Alemax Звание
            Alemax
            0
            Вчера, 23:02
            Ну если перезапуск собственного ВПК и усиление германской армии вы считаете отсутствием выгоды...

            Оно конечно да. Для штамповки из дешевого российского газа полиэтиленовых дронов, очень своевременно.
            Вы не забывайте, что все эти АдГ и прочие, действуют в рамках одного поля. И экономически, и политически. У них могут быть разные программы, разное отношение к тем или иным вопросам. В одном они все едины - никому из них не нужна Россия как независимая и сильная страна. Не стоит надеяться на что - либо положительное. Никаких революций эта Альтернатива там не совершит. Поэтому, громкие заявления можно смело смывать в известном фарфоро- фаянсовом изделии. А газ нам как бы самим нужен. В т.ч. и в астном секторе, и для производства.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 20:29
      Цитата: Сергей Новиков_3
      Ну да, надо же форсировать военную промышленность Германии. Без дешёвого российского газа тут никак.

      Ты не понял, газ в Германию пойдет только после ее капитуляции. АдГ капитулировать согласна.
    3. Russia2014 Звание
      Russia2014
      0
      Вчера, 20:46
      ...это еще очередной раз подтверждает, что у нас там "на верху" сейчас сидят предатели....!!! они так и ждут, когда западный партнер ( друг) протянет им руку , чтоб поцеловать ее, а может и не только руку..!!! свою экономику нужно развивать и вкладываться в нее, а не западную...!европа должна быть нашей "колонией", а не наоборот, как сейчас........
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Вчера, 18:10
    Зацам из Рейтерз верить себя не уважать. Газ у Германии будет ( может ) ,если АдГ по всей Германии победит с результатом 50% + 1 голос ,но это ненаучная фантастика .
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +6
      Вчера, 18:14
      Новость на уровне слухов. Ничего эта партия пока не решает!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 19:13
      Цитата: tralflot1832
      Германии будет ( может ) ,если АдГ по всей Германии победит с результатом 50% + 1 голос

      Не победит, кто же им даст победить.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Вчера, 18:13
    Народная примета.... Загадывать заранее не надо.., вот ключ найдёте, так анонсируйте....
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    +4
    Вчера, 18:13
    Газ в Германию в обмен на открытие второго фронта против Польши и Франции
  7. malyvalv Звание
    malyvalv
    +6
    Вчера, 18:18
    Шо, опять? Вскармливать врага нашими ресурсами? Германия всегда волк, даже если выглядит овечкой.
    Уже 2х раз мало что ли оказалось?
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 18:24
    Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ
    АдГ ещё только у власти в Саксонии. Вот выиграют федеральные выборы, тогда будем посмотреть
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Вчера, 18:29
      good ........................
      Еще ни что не решено.... Еще ни что не разрешено.... wink
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Вчера, 18:28
    "Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам..."
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 18:33
    А с какого бодуна в АдГ решили что Россия своим газом и нефтью будет делать Германию вновь великой ?по 1000 $ за 1000 кубов ,пожалуйста.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Вчера, 18:42
      Цена на российскую нефть марки ESPO Blend* впервые с апреля превысила отметку в 120 долларов за баррель благодаря спросу со стороны китайских НПЗ, сообщает Reuters;

      Так может ну её, эту Неметчину?

      * ESPO Blend — это сорт российской нефти. Аббревиатура расшифровывается как Eastern Siberia–Pacific Ocean (Восточная Сибирь — Тихий океан). По сути, это смесь нефтей, которые добывают в Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская область, Якутия) и частично на Сахалине.
    2. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 18:42
      Цитата: tralflot1832
      А с какого бодуна в АдГ решили что Россия своим газом и нефтью будет делать Германию вновь великой ?по 1000 $ за 1000 кубов ,пожалуйста.

      ну этт вопрос взаимной выгоды, тч как договорятся, но Мерца с Шольцем им конечно надо сажать, пусть посидят подумают что с Германией сотворили ради русофобии
  11. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Вчера, 18:40
    Рано-рано. Ну серьёзно, куда понеслись? Мне кажется, на этом рейтинг АдГ и просесть может. А впрочем ладно, наверняка они знают свою предвыборную политику лучше меня request
  12. ettore Звание
    ettore
    +1
    Вчера, 18:43
    Источники Reuters говорят, что встреча возможна только при одном условии: сначала должна появиться основа для мирного урегулирования конфликта на Украине

    Кто это условие ставит, немчура или мы? Две большие разницы.
  13. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 18:47
    По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам.

    Ну, это слишком неопределённо.
    Мы вряд ли будем поставлять газ немцам, что снабжают оружием и боеприпасами скакуасию.
    Вот когда будет у вас на законодательном уровне решение, документ и ответственность за неподдержку куева, тогда и будем договариваться. Но, опять же, чтобы лица ответственные своей головой ручались.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 18:51
    А зачем нам успешная неметчине... они там все офигели, озверели, иначе как объяснить, зачем они выбирают оголтелых русофобов на правление?
    Не не не, пущай поварятся в собственном соку, они ж так к тому стремились...
    Если вдруг, они опять порасползутся по сторонам, с той частью, которая покажет себя нормальными, адекватными, можно будет иметь дело... а так, на наф, пускай идут лесом... soldier
  15. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 19:10
    Сосед, дай пожрать, а то нагадить тебе под дверь нечем! fool
  16. Земеля Звание
    Земеля
    0
    Вчера, 19:37
    Раньше некоторые члены АдГ ездили в Москву, а после этого в Германии им угрожали исключением из партии.

    О как! Там походу и в самой АдГ нет единства взглядов.
  17. ettore Звание
    ettore
    0
    Вчера, 19:54
    Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам. Встреча намечена на 2027 год, и речь на ней пойдёт о том, чтобы снова начать поставлять российский газ в Германию.

    А потом бац и конфуз как с Лепеншей, за российский газ поставки оружия xoxлам.
  18. bamsik Звание
    bamsik
    0
    Вчера, 20:02
    Германия является экономическим локомотивом ЕС. да да того самого который финансирует войну в Украине. и член НАТО, которая поставляет технику туда же. может ну его, этот скучный и утомительный процесс по поставкам сырья? может сразу хохлам патроны продавать? поддержим, так сказать, отечественный ВПК.
  19. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Вчера, 20:21
    Правильно, газ фашистским зверям которые передают вооружение 404.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 04:59
    Цитата: Тарелка
    ещё римляне, надо полагать, их там гоняли за то, что фашисты?
    Все же больше германцы гоняли римлян, чем наоборот wink