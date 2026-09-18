Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ
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По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам. Встреча намечена на 2027 год, и речь на ней пойдёт о том, чтобы снова начать поставлять российский газ в Германию.
Среди сроков, когда может пройти встреча, называется март 2027 года. Как предполагается, с российской стороны в ней будет участвовать Кирилл Дмитриев. С немецкой стороны ждут Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, которые возглавляют АдГ. Обе стороны эту информацию пока никак не прокомментировали.
Источники Reuters говорят, что встреча возможна только при одном условии: сначала должна появиться основа для мирного урегулирования конфликта на Украине. Что касается места для встречи, то тут называют несколько вариантов – Израиль, ОАЭ или Индию.
Российский фондовый рынок отреагировал мгновенно. Как только новость вышла, акции «Газпрома» выросли почти на 5%. До того, как появилась информация о переговорах, рост был куда скромнее – около 2%.
В планах немецкой оппозиции возврат российских энергоносителей уже есть. АдГ намерена добиваться, чтобы Германия опять покупала российские нефть и газ. В партии осуждают санкции против Москвы и выступают за то, чтобы экономические связи восстановили. Раньше некоторые члены АдГ ездили в Москву, а после этого в Германии им угрожали исключением из партии.
До 2022 года именно Россия поставляла в Германию больше всего природного газа, и львиная доля шла через «Северный поток». В течение 2022 года прокачку сворачивали шаг за шагом: летом мощность этой трубы срезали сначала до 40%, потом до 20%, а уже с сентября поставки российского газа по «Северному потоку» остановились полностью после подрыва трубопроводов.
Освободившиеся объёмы Германия начала закрывать поставками из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а также импортом сжиженного газа через построенные СПГ-терминалы.
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