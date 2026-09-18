Всё больше стран Европы стремится вывезти своё золото из США

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Всё больше стран Европы стремится вывезти своё золото из США

В последнее время все больше европейских стран стремится вывезти из США свои золотые резервы. Только за период с начала текущего года Центральный банк Нидерландов (DNB) вывез 86 тонн своего золота из хранилищ в США и Канаде. Золотовалютные запасы в рамках «мер подготовки к кризису» были перемещены в Лондон и собственные хранилища страны.

Как пишет Financial Times, эта операция, проведенная в период с марта по август 2026 года, объясняется ростом геополитической нестабильности и стремлением снизить риски хранения активов в американских хранилищах. Ранее Банк Франции полностью завершил репатриацию из США своих золотых резервов. В период с июля 2025 по январь 2026 года из Федерального резервного банка Нью-Йорка были вывезены остававшиеся там 129 тонн французского золота. Теперь золотой запас Франции (2437 тонн, 4-е место в мире) в полном объеме хранится на территории страны.



Помимо прочего, причиной вывода европейскими странами из США золотых резервов является отсутствие современного полноценного аудита американских хранилищ. Независимая ревизия запасов глубокого хранения не проводилась с 1950‑х годов: после закрытия «золотого окна» американцы ограничивались лишь внутренними проверками и показательными турами для журналистов, как в 1974‑м, когда делегацию провели по одной секции хранилища без системной сверки слитков с реестрами и проверки пробы.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:46
    Своя рубашка ближе к телу... а уж про золотой запас и говорить не стоит!!!
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Вчера, 19:03
      Всё больше стран Европы стремится вывезти своё золото из США

      Правильно делают! А именно.

      Чем позже страна вывезет своё национальное золото из банков США, тем у неё меньше потом будет шансов получить вместо собственного подлинного золота в золотых слитках американские подделки в золотых слитках.. Как это уже было несколько лет тому назад с золотом КНР, сданным на хранение в банки США, которое американцы при возврате Китаю подменили на подделки.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 19:06
        Так то это их дела, но... оченно тонкий намёк для всех остальных... wink
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Вчера, 19:31
          Китайцы тоже не сразу обнаружили подмену.
          Кстати, до них никому ни в оной стране даже и в голову ранее не приходило проверить вес золотых слитков возвращённого им Америкой якобы их собственного своего национального золота и их реальный химический состав этих золотых слитков.

          В результат выявленной китайцами американской подмены другие страны потребовали от США доступ к банковским хранилищам в Америке для проверки наличия их национального золота хотя бы по вопросу их реальной сохранности в США. Но никого тута и тогда американцы не пустили.
          С тех пор ведутся разговоры, что золотого запаса иностранных государств, отданного США на хранение реально в наличии уже давно нет.

          Только генерал де Голь, став президентом Франции, сумел самым первым вернуть из США французское золото обратно во Францию. Но за это Вашингтон вскоре путём интриг и скинул де Голя с поста президента Франции.
          Поэтому президенты других стран и не рискуют торопиться с возвращением в свои страны своего собственно национального золотого запаса из США, от которого по всей видимости в США уже ничего и не осталось..
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 23:30
            Золото, это АКТИВ, который числится по бумагам и пока его не начнут распродовать сами владельцы ничего не вскроется...
            Проверка такого актива в случае подозрений, попытка переместить их на суверенную территорию... это практически КВЕСТ, с последствиями разными...
            Таков мир...
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 03:01
        Цитата: Татьяна
        Правильно делают!

        Конечно правильно - взыскивать с них долги и репарации будем Золотом . С них если на круг можно до 5000 , и даже до 8000 тонн получить . Ну не в евро же с них брать .
  2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -4
    Вчера, 18:47
    А Россия ПОЧЕМУ держала немало бабло в Гейропе????
    1. dzvero Звание
      dzvero
      +8
      Вчера, 19:51
      С 2014 по 2019 год РФ избавилась от ценных бумаг американского казначейства (с ~600 лярдов до практически нуля). К началу СВО в европах денег РФ не было или они были хорошо припрятаны - вспомните как их искали и не нашли smile А те пресловутые 200+ лярдов в Euroclear (по сути ценные бумаги, по ним все еще капает процент) использовались как обеспечение по займам и крупным сделкам. Кстати, их наличие не позволило в апреле-мае 2022 Западу объявить Россию банкротом. Предлог был, что РФ не в состоянии оплачивать свои задолженности (тогда отключили от систему оплаты). В ответ - средства в наличности, а то что ваши политики натворили нас не интересует. Так что ваш центробанк хорошо сработал. Кстати, Китай последние год-два тоже активно сбрасывает бумаги казначейства, но до "нуля" ему ой как далеко.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Вчера, 18:50
    Интересуюсь - какие торговые пошлины начнёт вводить Трамп против тех, кто вывозит золото? Не верю в то, что он будет сидеть и смотреть. как его "грабят".
    А ещё есть "китайский вариант" - впарить вместо золота не пойми чего...
  4. RockerMan Звание
    RockerMan
    +5
    Вчера, 18:59
    Мне вот интересно, после вывоза "чужого" золота, сколько настоящего золота, а не "крашенный" вольфрам, окажется в хранилище в штатах.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Вчера, 18:59
    Золотовалютные запасы в рамках «мер подготовки к кризису» были перемещены в Лондон
    wassat
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Вчера, 19:15
    Мало "стремиться". Надо-вывозить. Прецедент с нашими 300 млр уже, есть. А золото- по-серьезней будет..
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Вчера, 19:34
      Пусть вывозят это гарантия его забрать в будущем за наши 300 млр.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:43
    Золото стоит столько сколько стоит система обеспечивающая стоимость золота. Падёт система (США) падёт и стоимость золота,бриллиантов и прочих Прадо и Дольче Габбана. . .ага,ага. . . hi
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 00:24
      Но система потом починится, а вы амбар муки обменяли на тонну золота! Американцы вон как прибрали большую часть золотца во время мировой войны и потом давай британцев и прочих давить
  8. Suff
    Suff
    0
    Вчера, 20:10
    золото падает в цене .... Что то будет
  9. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +2
    Вчера, 20:15
    вот тут французы молодцы , все золото дома , еще трэжэрис амерские скинуть
  10. balabol Звание
    balabol
    0
    Вчера, 21:59
    Граждане!!!
    Из каких мутных источников черпают знания люди, считающие что США передало Китаю вольфрам вместо золота. Какие-то цифры на дзене.
    Вот прямо 5600 слитков каждый по 400 унций, порядка 60 тон и сумма, сами умножте (типа это было в 2009 году). Точно верите в реальность истории? Есть ли хоть какие-то официальные заявления от КНР, например. Их кинули на миллиарды а они даже не пикнули? Так бывает? И американцы точно настолько тупые чтоб так поступить - отдать потделку, не один-два, а все потдельные слитки? Вообще-то говоря хранилища всегда очень тщательно проверяют золото, это не частники и не криминальные структуры. А очень часто золото идет на аффинажную фабрику и переливается под национальный стандарт. Вот 100% разоблачение и амеры проворачивают такой номер? И ни каких официальных заявлений кроме всяких клоунов в интернете? Ну хоть какие-то доказательства. Только, чур, не из дзен, а официальные государственные агенства либо официальные заявления ответственных лиц США или Китая.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 00:26
      Скорее всего какой-то бизнесмен прикупил золота с кусками вольфрама, а потом испорченный телефон...
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:13
    Теперь золотой запас Франции (2437 тонн, 4-е место в мире) в полном объеме хранится на территории страны
    А вдруг Четвертый Рейх опять оккупирует Францию? wink