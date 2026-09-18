Повлияет на логистику шести регионов: атакован ИВЦ Одесской железной дороги

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Повлияет на логистику шести регионов: атакован ИВЦ Одесской железной дороги

Новость по очередной атаке ВС РФ, которую сложно переоценить даже неспециалисту. Сегодня российский беспилотник «Герань» нанес удар по административному зданию в той части, где расположено оборудование информационно-вычислительного центра Одесской железной дороги.

Причем атака по ИВЦ была уже второй за сутки, сообщают сами одесситы. После прилета в здании возник довольно мощный пожар, охвативший несколько этажей. Местные пишут, что украинские зенитчики пытались сбить дрон, но не вышло.

Последствия для железнодорожной логистики юго-запада Украины от этой атаки глобальные. Одно дело, когда наши дроны и ракеты последовательно уничтожают локомотивы, даже железнодорожные депо и станции, бьют по составам. Такие атаки имеют локальный, хотя и накопительный, эффект для снабжения ВСУ по железке.

Совсем другое, когда остановлена работа главного мозгового центра управления всей системой железнодорожного сообщения Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и оккупированной части Херсонской областей. Именно ЦОД в Одессе обеспечивал диспетчеризацию движения поездов на всех этих железнодорожных путях сообщения.

Пока неизвестно, насколько серьезно пострадал ИВЦ юго-западного филиала госкомпании АО «Украинские железные дороги». Однако даже временная его остановка обязательно скажется на движении поездов, пассажирских и грузовых, всех шести вышеназванных регионов. Всё оборудование, а это серверы, коммутаторы, средства связи и прочее, импортное и весьма дорогое. Быстро его не заменить.

Не прекращается работа и по лишению ВСУ морских поставок. За сутки расчеты ударных «Гераней» поразили пять сухогрузов в портах Южный, Черноморск, Одесса и в акватории Черного моря.
24 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:39
    атакован ИВЦ Одесской железной дороги
    . Так то, там у них не один такой... в куеве есть самый центровой, целый...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +8
      Вчера, 19:01
      В этой новости сразу возникает вопрос, как он пять лет простоял!???
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +8
        Вчера, 19:03
        Как как... ответа ждать не стоит...
        Таких "мелких, не важных" вопросов не мало, сами понимаете... ОЧЕРЕДЬ.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Вчера, 19:22
      Можно и по управлению дороги долбануть. Кажется, на Пантелеймоновской находится. Недалеко от вокзала.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Вчера, 19:37
        Цитата: Андрей Николаевич
        Можно и по управлению дороги долбануть. Кажется, на Пантелеймоновской находится. Недалеко от вокзала.

        В Управлениях сидят менахеры, на локальных компьютерах, но вся информация проходит и обрабатывается через ИВЦ. Так что правильно бьют, почти. Надо бить по первому-второму этажам и посильней, чтобы здание "осело". Это будет эффективней, чем "ловить" залы с серверами в здании.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 23:21
        Можно, нужно... вот и посмотрим, до чего дойдёт... soldier
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:41
    Кстати... современные технологии они такие, что подменить центр, который не работает, может и другой... не полностью, не сразу, но все это решаемо, при должном умении и усердии!
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +3
      Вчера, 18:47
      что подменить центр, который не работает, может и другой...
      Ну да, так и есть. wink Инновационный ветеринарный центр.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 18:59
        Современные технологии связи, скоростной обмен информации, многократно дублирование, копирование и хранение наиболее важной информации не в одно единственном месте... все это есть, реализовать то не сложно...
        Есть нюансы, о которых знают на конкретных местах, но и это решаемо...
        Что б выключить обширную РАССРЕДОТОЧЕННУЮ СИСТЕМУ, надо грохнуть много чего и сразу!
        1. Ivanhoe Звание
          Ivanhoe
          +1
          Вчера, 20:18
          Большая часть информации хранится в "облаке" (Microsoft Azure, AWS), за рубежом.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 23:36
            Не факт... стратегический информацию держат при себе... все, что связано с перевозками, информация стратегическая...
            Так это или не так... это их дела.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 19:15
      Цитата: rocket757
      подменить центр, который не работает, может и другой... не полностью

      Пару суток и заработает, если уж бить, то чтобы всё в щебёнку.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 23:19
        Нанесены повреждения, урон против уничтожено полностью... разница существенная...
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Вчера, 23:05
      Один простой вопрос, а чего больше :дронов у нас или ИВЦ у них?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 23:41
        Увы, на простые вопросы не всегда можно найти простой ответ...
        Чисто математические, дронов больше...
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    +7
    Вчера, 18:43
    Почему сухогрузы продожают идти в порты Украины??? Может пора топить, а не поражать??
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Вчера, 19:00
    Совсем другое, когда остановлена работа главного мозгового центра управления всей системой железнодорожного сообщения Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Винницко

    И что? От этого остановится железная дорога укронацистов/ фашистов?
    Не смешите мои тапки!
    На ж. дорогах масса приказов, инструкций, указаний и т. д. как пропускать поезда в тех, или иных случаях!
    Даже при перерыве действия всех средств сигнализации и связи!!!
    1. Jager Звание
      Jager
      +2
      Вчера, 19:04
      Можно, но пропускная способность упадёт до скорости составов Первой мировой.
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Вчера, 19:45
      Полностью это не остановит,но поезда будут идти с гораздо меньшей скоростью и по путевым запискам,а не по действию СЦБ.К тому же все это надо организовать и ещё очень много чего сделать.
  5. Jager Звание
    Jager
    0
    Вчера, 19:05
    Свершилось, о чём говорили ещё 3 года назад... Ну хоть так!
  6. Melior Звание
    Melior
    +1
    Вчера, 20:11
    Самое смешное, что чтобы парализовать все эти ИВЦ, достаточно завалить 2-3 сисадминов, которых никто не охраняет...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Вчера, 22:31
      Да сисадмины это ресурс вроде бы далеко не уникальный.
      1. Melior Звание
        Melior
        0
        Вчера, 22:54
        Там уровень сложности очень высокий - таких людей в стране максимум десятки.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:16
    Неужели свиномордые останутся без интернета и связи? 🐷