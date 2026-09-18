Повлияет на логистику шести регионов: атакован ИВЦ Одесской железной дороги
7 09924
Новость по очередной атаке ВС РФ, которую сложно переоценить даже неспециалисту. Сегодня российский беспилотник «Герань» нанес удар по административному зданию в той части, где расположено оборудование информационно-вычислительного центра Одесской железной дороги.
Причем атака по ИВЦ была уже второй за сутки, сообщают сами одесситы. После прилета в здании возник довольно мощный пожар, охвативший несколько этажей. Местные пишут, что украинские зенитчики пытались сбить дрон, но не вышло.
Последствия для железнодорожной логистики юго-запада Украины от этой атаки глобальные. Одно дело, когда наши дроны и ракеты последовательно уничтожают локомотивы, даже железнодорожные депо и станции, бьют по составам. Такие атаки имеют локальный, хотя и накопительный, эффект для снабжения ВСУ по железке.
Совсем другое, когда остановлена работа главного мозгового центра управления всей системой железнодорожного сообщения Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и оккупированной части Херсонской областей. Именно ЦОД в Одессе обеспечивал диспетчеризацию движения поездов на всех этих железнодорожных путях сообщения.
Пока неизвестно, насколько серьезно пострадал ИВЦ юго-западного филиала госкомпании АО «Украинские железные дороги». Однако даже временная его остановка обязательно скажется на движении поездов, пассажирских и грузовых, всех шести вышеназванных регионов. Всё оборудование, а это серверы, коммутаторы, средства связи и прочее, импортное и весьма дорогое. Быстро его не заменить.
Не прекращается работа и по лишению ВСУ морских поставок. За сутки расчеты ударных «Гераней» поразили пять сухогрузов в портах Южный, Черноморск, Одесса и в акватории Черного моря.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация