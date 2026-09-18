Песков: слухи о повторной мобилизации в России после выборов вбрасывает Киев
2 69258
Появляющаяся периодически информация о якобы объявлении в России мобилизации после выборов в Госдуму является вбросами Киева и его западных союзников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в интервью изданию RTVI опроверг публикацию американского агентства Bloomberg о якобы планируемой в России «скрытой мобилизации» сразу же после выборов в Госдуму. Как говорилось в публикации, российские власти якобы готовы скрытно мобилизовать не менее 300 тысяч российских мужчин, отправив их на фронт для усиления давления на Киев.
Причём о потенциальной мобилизации заявил не российский, а некий «европейский чиновник», у которого возникли опасения, что Москва может провести мобилизацию. В общем, информация уровня «одна бабка в трамвае сказала», которую начинают распространять издания мирового уровня. По крайней мере, считающиеся такими.
Хотя Путин отрицает наличие подобных планов, европейский чиновник в сфере безопасности утверждает, что Россия готовится к призыву в армию еще 300 тысяч человек к концу года.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство не планирует объявления мобилизации, на сегодняшний день потребности армии закрываются с помощью контрактников. Владимир Путин, в свою очередь, назвал слухи об объявлении мобилизации «чушью собачьей», которую вкидывает Киев, пытаясь тем самым прикрыть принудительную мобилизацию на Украине.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация