Песков: слухи о повторной мобилизации в России после выборов вбрасывает Киев

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Песков: слухи о повторной мобилизации в России после выборов вбрасывает Киев

Появляющаяся периодически информация о якобы объявлении в России мобилизации после выборов в Госдуму является вбросами Киева и его западных союзников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью изданию RTVI опроверг публикацию американского агентства Bloomberg о якобы планируемой в России «скрытой мобилизации» сразу же после выборов в Госдуму. Как говорилось в публикации, российские власти якобы готовы скрытно мобилизовать не менее 300 тысяч российских мужчин, отправив их на фронт для усиления давления на Киев.



Причём о потенциальной мобилизации заявил не российский, а некий «европейский чиновник», у которого возникли опасения, что Москва может провести мобилизацию. В общем, информация уровня «одна бабка в трамвае сказала», которую начинают распространять издания мирового уровня. По крайней мере, считающиеся такими.

Хотя Путин отрицает наличие подобных планов, европейский чиновник в сфере безопасности утверждает, что Россия готовится к призыву в армию еще 300 тысяч человек к концу года.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство не планирует объявления мобилизации, на сегодняшний день потребности армии закрываются с помощью контрактников. Владимир Путин, в свою очередь, назвал слухи об объявлении мобилизации «чушью собачьей», которую вкидывает Киев, пытаясь тем самым прикрыть принудительную мобилизацию на Украине.
58 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +2
    Вчера, 18:44
    Киев то может и вкидывает, но падают они на благодатную почву. Верхний Ларс, говорят, тому опять живое свидетельство.
    Да и те, кто не рванул "пересидеть" тоже опасливо в сторону военкоматов поглядывают. Патриотизм и "складывание живота за отечество" массово востребованы только теми и тогда, когда не касаются тебя лично. request
    Хотя справедливости ради стоит отметить, что без мобилизации всю эту кашу быстро закончить не получится....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Вчера, 18:45
    Вопрос в том, какие цели и задачи стоят перед ответственными руководящим и как они их будут, могут решить?
    Вот когда цели/задачи выбраны, будут осуществляется необходимые мероприятия, действия, для успешной реализации задуманного/решонного...
    Так, что не говори гоп пока... да и потом не спеши, сперва ПОДУМАЙ! soldier
  3. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 18:45
    Периодически размягчает.. пластелин. Размягчитель наш..
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -1
      Вчера, 19:03
      Ваще, классно завернул: "чушь собачья". Потом многие будут говорить, когда за ними придут, чтобы "вручить": да ты "будку"-то свою закрой! Ну, дела...
  4. al3x Звание
    al3x
    +7
    Вчера, 18:48
    А если вдруг, готовы ли они вместе со своим предводителем в первых рядах отправиться туда? Или, как всегда, рассуждать о патриотизме и любви к Родине куда безопаснее из-за стен Кремля?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Вчера, 18:50
      Если руководство должно быть готово лично отправиться на поле боя в случае мобилизации, то, полагаю, и к комментаторам (то есть ко всем нам) следует предъявлять такие же требования за любой НЕпацифистский лозунг. Я вот что-то не хочу отвечать за каждый свой воинственный комментарий.
      1. al3x Звание
        al3x
        +5
        Вчера, 18:53
        Ну ладно, допустим возьмем рангом поменьше. Таких, например, как Журавлёв. Вот ему давно уже пора пулемёт на шею повесить и в штурма оформить.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +1
          Вчера, 19:14
          Э... recourse А Журавлёв это кто?
          1. al3x Звание
            al3x
            +2
            Вчера, 19:26
            Алексей Журавлёв, завсегдатай политических ток-шоу на 1 и 2 канале.
            1. vitaliy20091959 Звание
              vitaliy20091959
              0
              Вчера, 19:58
              вы еще смотрите зомбо-ящик ? просто удивительно
              1. al3x Звание
                al3x
                -1
                Вчера, 20:43
                вы еще смотрите зомбо-ящик ? просто удивительно


                Периодически бывает вижу это всё не по своей воле
          2. alexbor Звание
            alexbor
            0
            Вчера, 23:04
            А Журавлёв это кто?

            балабол
  5. -Paul- Звание
    -Paul-
    +3
    Вчера, 18:52
    Появляющаяся периодически информация о якобы объявлении в России мобилизации после выборов в Госдуму является вбросами Киева и его западных союзников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Значит дополнительный призыв резервистов будет точно.
    1. -Paul- Звание
      -Paul-
      +1
      Вчера, 18:54
      У меня при собеседовании некоторые даже не скрывают зачем устраиваются к нам, - "Не хочу на СВО".
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    +9
    Вчера, 18:54
    Нет веры не единому слову.Напомню что пенсионную реформу вводили под шумок проведения чемпионата мира по футболу,чтоб о протестах против путинской олигаполии не могло быть и речи.Когда Москва была полна иностранными болельщиками
  7. Тарелка Звание
    Тарелка
    +4
    Вчера, 18:59
    Склонен-таки поверить в эти заявления властей. Предлагаю вспомнить 22-й: мобилизацию не проводили до самого края. Вот только когда ВСУ начали возвращать себе огромные территории (что стало возможно благодаря ненасыщенности линии соприкосновения с российской стороны), вот только тогда Кремль и решился на то, что решился. Беспокоить народ участием в боевых действиях он по возможности всё же определённо не хочет. Да и в целом на радикальные решения (если сам их видит таковыми) Кремль идёт редко и неохотно. Сейчас ситуация весьма далека от сентября 22-го.
    Да и бесполезно сегодня наращивать численность людей на линии, как по мне. Надо развивать военные и смежные технологии и производства. От этого больше проку. А задача эта, кстати, при мобилизации станет гораздо труднее.
    1. Чака
      Чака
      0
      Вчера, 21:14
      Склонен-таки поверить в эти заявления властей. Предлагаю вспомнить 22-й: мобилизацию не проводили до самого края. Вот только когда ВСУ начали возвращать себе огромные территории (что стало возможно благодаря ненасыщенности линии соприкосновения с российской стороны), вот только тогда Кремль и решился на то, что решился. Беспокоить народ участием в боевых действиях он по возможности всё же определённо не хочет. Да и в целом на радикальные решения (если сам их видит таковыми) Кремль идёт редко и неохотно.

      Несомненно, и именно из-за этого мы все оказались в этой заднице.
      Сейчас ситуация весьма далека от сентября 22-го.

      Далека, но не так далека как вам кажется, мы все равно к ней придем если ничего не делать.
      Да и бесполезно сегодня наращивать численность людей на линии, как по мне.

      На большей части лбс бои не ведутся, что позволяет укропам концентрировать на активных участках артиллерию и дронщиков, самый рациональный вариант в такой ситуации нарастить численность и растянуть линию как можно больше, а для этого нужен большой численный перевес, и на заводах ВПК тоже люди нужны.
      Надо развивать военные и смежные технологии и производства. От этого больше проку. А задача эта, кстати, при мобилизации станет гораздо труднее.

      Верите в чудо технологию которая вдруг не с того ни с сего появится и войну нам выиграет и даже напрягаться не придется? Надо быть реалистом, этого не будет. Мы все равно придем к мобке, из-за объективных причин.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Вчера, 22:19
        Цитата: Чака
        Далека, но не так далека как вам кажется, мы все равно к ней придем если ничего не делать.

        Для этого численный перевес надо создать уже ВСУ, что я считаю маловероятным. Думаю, самое худшее, что нас уже ждёт, это дальнейшая стагнация военной обстановки, что мы в общем-то и наблюдаем уже довольно долго.
        Цитата: Чака
        Верите в чудо технологию которая вдруг не с того ни с сего появится и войну нам выиграет и даже напрягаться не придется?

        Верю в то, что если не вести НИОКР с такой же скоростью, как противник, то мы проиграем абсолютно точно, даже с численным перевесом. На Украину работают сотни стартапов по всей Европе и в США. А у нас только наши умы. В случае мобилизации они уедут, станут хуже работать, попадут под эту самую мобилизацию и т.д. и т.п. Надо оно нам?
        А лучше вести НИОКР с опережающей скоростью, да. Напрягаться придётся, но без технологий любое напряжение - пшик, который снесут.
        Ну и да.
        Цитата: Чака
        на заводах ВПК тоже люди нужны

        И очень квалифицированные люди. Которые и на иностранных заводах себя найти смогут, если что.
        Цитата: Чака
        Мы все равно придем к мобке, из-за объективных причин.

        Может и придём, но сейчас мне такое решение кажется абсолютно неочевидным.
        1. Чака
          Чака
          -1
          Сегодня, 00:30
          . Для этого численный перевес надо создать уже ВСУ, что я считаю маловероятным. Думаю, самое худшее, что нас уже ждёт, это дальнейшая стагнация военной обстановки, что мы в общем-то и наблюдаем уже довольно долго.

          ВСУ пополняются мобилизацией и потери в обороне несут меньше чем мы в атаке, лбс сначала встанет, потом медленно покатится назад, а потом аля ситуация 2022, либо мобка, либо белый флаг, и эта стагнация стоит 80 тысяч безвозвратных потерь в год.
          Верю в то, что если не вести НИОКР с такой же скоростью, как противник, то мы проиграем абсолютно точно, даже с численным перевесом. На Украину работают сотни стартапов по всей Европе и в США. А у нас только наши умы.

          Нам не нужен результат через 15-20 лет, нужно сейчас, и как вы хорошо подметили на них работает наука всей Европы и США, угадайте кто больше разработает за такое время, не боитесь что они первые разработают противодействие дронам и тогда нам конец? Воевать в долгую это ошибка, и все думающие люди об этом говорили с первых дней, что нужно бросить в бой все имеющиеся ресурсы пока США и Европа не очухались, а Украина не мобилизовалась.
          . В случае мобилизации они уедут, станут хуже работать, попадут под эту самую мобилизацию и т.д. и т.п. Надо оно нам?

          Это ещё с чего вдруг, никто никому уехать не даст, закрытые границы и статья за саботаж.
          .И очень квалифицированные люди. Которые и на иностранных заводах себя найти смогут, если что.

          Несомненно, но ктож им даст уехать до окончания войны.
          .Может и придём, но сейчас мне такое решение кажется абсолютно неочевидным.

          А я считаю что имеющимися силами не победить и возможно даже не добиться приемлемых условий, и любые полумеры только будут ухудшать наше положение, у меня перед глазами через пару тройку лет стоит вот такая ситуация: фронт стоит либо медленное наступление ВСУ, по нашим тылам летят уже не только толпы дронов, но и куча ракет, денег в казне нет, а война продолжает жрать все больше и больше ресурсов, а Украина сдаваться вообще не собирается несмотря на наши дальнобойные удары, народу окончательно насточертела эта война и в победу он не верит, а дифецит личного состава становится уже угрожающим и нужна уже мобка не для победы, а для поддержания штанов, и как в таких условия её проводить уже вообще не понятно. Наше "гениальное" руководство загнало нас в глубочайшую задницу и хорошего выхода из неё не существует.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Вчера, 19:01
    Появляющаяся периодически информация о якобы объявлении в России мобилизации после выборов в Госдуму является вбросами Киева и его западных союзников.

    Слухи в нашей деревне доходят в разы быстрее, чем СМС-сообщения.
  9. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +7
    Вчера, 19:02
    А новой мобилизации и не надо ,они в рамках старой доппризыв проведут и скажут —Мы никого не обманули!
  10. Грац Звание
    Грац
    +4
    Вчера, 19:09
    вчера читал статью Ларри Джонсона который сейчас в Москве наблюдателем на выборах, так он разговаривал с несколькими бывшими и действующими высокопоставленными офицерами, перечислены были генерал Евгений Бужинский, полковник Эдуард Басурин(ДНР), генерал Апти Алаутдинов и вероятно были и другие, так вот он сказал что они ему передали что боевые действия на земле будут интенсифицированы в ближайшее время.
    -----------------
    В общем за что купил, за то и продаю, думайте сами
    1. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      -1
      Вчера, 19:14
      Мне еще в начале июля один крупный чиновник одной обладминистрации сказал,что им пришла разнарядка на 40 тысяч мобиков к концу сентября—тоже за что купил ,за то и продаю,скоро станет понятно,правда или нет (а тут еще замес пол Лиманом..)
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +3
        Вчера, 19:23
        То есть какой-то регион должен будет буквально за неделю набрать и отправить в части 40 тысяч человек, да?
        1. Андрей Николаев_4 Звание
          Андрей Николаев_4
          0
          Вчера, 20:31
          Не знаю,может списки подготовить ,не уточнял.Но если правда,то исходя из населения этой области мобилизация 1-1,5 млн.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Вчера, 19:16
      Тут возникает вопрос - "интенсифицировать боевые действия" может и можно, но какими силами и средствами, есть ли они?
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +2
        Вчера, 19:21
        Ну или этому Ларри Джонсону такого не говорили, а это его интерпретация, либо враньё (хотя вряд ли, обычно журналисты намеренно не врут, но допустим). Или те, кто ему это сказал, сами по тем или иным причинам предоставили ошибочную информацию. Или не ошибочную, а имели в виду накопленные резервы, если такие есть. Или речь вообще не о введении людей, а об ожидаемой разработке чего-то против дронов, после чего можно было бы вернуть в бой танки. Или о наращивании ударов по тылам, благодаря чему ожидаются проблему у ВСУ. Ну и так далее и тому подобное. Бесчисленное множество вариантов, откуда могут взяться слова про "интенсификацию боевых действий". Но обсуждается почему-то мобилизация.
  11. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -3
    Вчера, 19:10
    Ну да, только после этих сбросов выбеги в ближайшее республики утраивается, а казахи уже деньги просят за вход, понятно, что войну никто не объявит, поэтому будут тянуть на убой всех, кого могут вытащить, зэков, с СИЗО, залетных с обезянников и прочих...
  12. Добрый Звание
    Добрый
    -6
    Вчера, 19:17
    А мобилизация нужна. Можете закидать меня минусами (мне по херу), но ребята по году и более без отпусков на передовой. Некомплект в подразделениях большой. Во время Отечественной войны полки отводили на отдых и доукомплектование, сегодня этого нет. Ротация должна быть, а перед Вехним Ларсом поставьте заслон от беглецов и комендантский час. Не должно быть такого, что одни Родину защищают, а другие бегут с нее в надежде пересидеть.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Вчера, 19:27
      Звучит как шаг к превращению страны в лагерь. И куда больший, чем ввод блокировок. У нас и так проблемы с развитием науки и техники.
      Не знаю, что там по ротации, но смею высказаться, что если и проводить её, то явно не так.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        -2
        Вчера, 19:47
        Звучит как шаг к превращению страны в лагерь. И куда больший, чем ввод блокировок. У нас и так проблемы с развитием науки и техники.
        Да, вот таких "патриотов" как ВЫ, нужно в лагерные шарашки определить, как это было во время Великой Отечественной войны, чтобы науку двигали. Зато живыми остались и пользу стране принесли.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Вчера, 22:08
          Ответственно заявляю, что строгий режим научно-технической мысли не способствует. Мой лучший проект был написан мною в период, который многие наблюдатели назвали бы примерно так: "Режим дня развален, чувак в какой-то зависимости". Я, конечно, не говорю, что у всех так. Знаю и тех, которым наоборот легче с внешним графиком. Но знаю и таких же, как я. Так вот шарашкин режим эффективность таких людей снизит абсолютно точно, и это даже если зарплату хорошую платить.
          Да и чисто технически работа в закрытом контуре - тот ещё геморрой. Вот хотя бы такой пункт. Никакой поддержки от разработчиков ПО (даже российского), потому как нет доступа в Сеть. Я понимаю, почему так, но тем не менее. В итоге вся надежда на ИТ-отдел. Который в нетипичных задачах помогать не особо спешит и в целом владеет информацией, безусловно, меньшей, чем разработчики. А, ну и свежих версий ПО, разумеется, нет. Даже российского (снова) и опенсорсного ПО. Я уж молчу при кривые собственные разработки.
          Но ладно госконтора огромная такая - ей можно, и у неё действительно есть свои причины так жить. А Вы хотите, чтоб все НИР и ОКР в стране были такими же? Хотя мне кажется, что с шарашками оно всё даже похуже будет.
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +3
        Вчера, 19:52
        Цитата: Тарелка
        Звучит как шаг к превращению страны в лагерь.
        Так ему может и это, нипочем...судя по всему, сам мобилизовываться не хочет, как и все интернет-воины
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +3
      Вчера, 19:32
      Чтобы давать отпуска, надо мобилизовывать уже не 300 тысяч, а миллион. Иначе и новых призовут, и старых оставят на передовой.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +2
        Вчера, 19:38
        Доукомплектовывать нужно и срочно. Ребята воюют на СВО после нескольких ранений. Если их выбьют, а новых не подготовят- будет плохо. Очень плохо.
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          0
          Вчера, 20:47
          Уже очень плохо и будет хуже.
    3. Max Otto Звание
      Max Otto
      +6
      Вчера, 19:33
      Тогда хватит играть в СВО и пускай вводят военное положение со всеми вытекающими. Но власть хочет и рыбку съесть и ректальную активность повысить. Выкачивание ресурсов из земли и населения теперь не имеют практически никаких препятствий. Что-то мне подсказывает, что повышения тарифов ЖКХ на 25% за год не так гладко прошли бы в мирное время. Но буржуазия, кажется, окончательно потеряла берега.
    4. Чака
      Чака
      0
      Вчера, 21:50
      Цитата: Добрый
      А мобилизация нужна. Можете закидать меня минусами (мне по херу), но ребята по году и более без отпусков на передовой. Некомплект в подразделениях большой. Во время Отечественной войны полки отводили на отдых и доукомплектование, сегодня этого нет. Ротация должна быть, а перед Вехним Ларсом поставьте заслон от беглецов и комендантский час. Не должно быть такого, что одни Родину защищают, а другие бегут с нее в надежде пересидеть.

      Конечно закидают, тут собрались "патриоты" которые за войну, но только до тех пор пока она их лично не коснется, у них и чисто по человечески совести нет, на мобиков 2022 года им плевать, как и на членов их семей, помогать им воевать они не собираются, по их мнению они пусть хоть ещё 5 лет там воюют и все передохнут лиш бы их не тронули.
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Вчера, 19:32
    Когда самолет американца стоял пол дня в аэропорту а тот сидел в кремле и давал указания, Песков продолжал твердить что ничего об этом не известно! Уже больше 150 тысяч прошли Верхний ларс не просто так! Веры вам наверху нет!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Вчера, 20:24
      Цитата: Вадим С
      Когда самолет американца стоял пол дня в аэропорту а тот сидел в кремле и давал указания

      Можно узнать подробней насчёт указаний от американца Кремлю? Всегда интересно увидеть достоверную информацию от человека, имеющего доступ к первоисточнику. hi
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +2
        Вчера, 21:33
        Конечно можно!
        Как говорил Сбигнев Бжезински - пока счета вашей элиты находятся в наших банках, а недвижимость на нашей территории, вы уверены что это еще ваша элита? И поэтому они смело диктуют условия нашим, что можно бомбить и когда, и куда нашим нельзя заходить, так как это уже собственность запада! Это будет наглядно видно при разделе страны, который уже по сути идет. Пожтому приехал хозяин, давал поручения.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 21:44
          Цитата: Вадим С
          И поэтому они смело диктуют условия нашим, что можно бомбить и когда, и куда нашим нельзя заходить, так как уже собственность запада!

          Опять общие рассуждения, без конкретного ответа. Вопрос был однозначный, про указания, которые некий американец (видимо, Ретклифф по вашей версии) давал Кремлю. Где текст указаний? Очень хотелось бы ознакомиться.
          Цитата: Вадим С
          Это будет наглядно видно при разделе страны, который уже по сути идет.

          Ещё интересная тема появилась, и как же идёт раздел страны? Наверняка вам уже известны даже границы раздела. Можно географически картинку увидеть?🤔
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Вчера, 22:22
      Цитата: Вадим С
      тот сидел в кремле и давал указания

      А почему он не приказал согласиться на все украинские условия?
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Вчера, 19:32
    В пехоте служить не могу, спина болит. А вот если служить, скажем, в штабе, где-то в тылу, да и то, с перерывами- работать за компьютером, с документами, через пару часов отдохнуть, поесть, тогда я могу послужить, вот это служба. И офицерское звание чтобы дали, тогда не заставят копать, таскать, разгружать, мыть полы, (что и составляет 99% обязанностей рядового ВС РФ)
  15. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 19:45
    Цитата: Андрей Николаев_4
    Мне еще в начале июля один крупный чиновник одной обладминистрации сказал,что им пришла разнарядка на 40 тысяч мобиков к концу сентября—тоже за что купил ,за то и продаю,скоро станет понятно,правда или нет (а тут еще замес пол Лиманом..)


    Личное мнение...
    40 тысяч от одного региона. Но регионы по численности населения разные. Я не помню, сколько, но пусть будет 80. Пусть не по 40 тысяч, а по 8 тысяч. 640 тысяч?
    Но 640 тысяч, или 300 тысяч, даже 200 тысяч, нужно не только мобилизовать, но и подготовить к участию в боевых действиях.
    Сапоги, х/б и автоматы найдутся. На то, что бы из 10 разновозрастных, с разным здоровьем и разными навыками, знаниями и умениями сформировать отделение времён СССР, потребуется от месяца.
    Тогда зачем массово мобилизовывать?
    А вот продолжать набор на контракт можно, понемногу усиливая настойчивость к заключению контракта.
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +1
      Вчера, 20:11
      не понял ваши слова "понемногу усиливая настойчивость к заключению контракта" это как , бить будете , тюрьмой угрожать , давление на родственников ? да вас самого со всей родней туда
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Вчера, 20:22
        не официально и негласно отменят УДО для простых смертных ЗК, у нас куча закредитованных с просрочками, алиментщиков и т.д. и т.п....
    2. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      0
      Вчера, 20:35
      Исходя из населения этого региона—40 тысяч это 1%—1-1,5 млн. призовут,получается.
  16. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 19:53
    Сегодня погода спутала все планы, и поэтому сходил на избирательный участок и воспользовался там правом гражданина своей любимой страны.
    Категорически рекомендую сделать свой выбор и упоротым патриотам и ярым оппозиционерам. Только проголосовав лично и персонально вы получаете моральное право как топить за власть, так и против нее.
    Да, который год у избирательных участков скучно. Никто не наливает, никто не предлагает взятку за нужного кандидата или партию, никто не проводит экзит-полы и опросы. Никто не орет.
    Эх, было время. lol
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Вчера, 22:23
      *Да, который год у избирательных участков скучно. Никто не наливает, никто не предлагает взятку за нужного кандидата или партию, никто не проводит экзит-полы и опросы. Никто не орет.
      Эх, было время*

      Да нет, сегодня оживление. Пришел в 9.35..Группки людей кучковались у входа, внутри довольно оживленно.
      А по словам выдающих биллютени, с утра даже очередь была, после 8.00.
      Вышел, а навстречу молодой чел с диктофоном. Так мол и так, за кого голосовали, поделитесь.

      p/s/ а вот продуктовых наборов не предлагали, как раньше :)
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 19:56
    Цитата: Добрый
    А мобилизация нужна. Можете закидать меня минусами (мне по херу), но ребята по году и более без отпусков на передовой. Некомплект в подразделениях большой. Во время Отечественной войны полки отводили на отдых и доукомплектование, сегодня этого нет. Ротация должна быть, а перед Вехним Ларсом поставьте заслон от беглецов и комендантский час. Не должно быть такого, что одни Родину защищают, а другие бегут с нее в надежде пересидеть.


    Вы правильные слова написали!
    Какой то дедок время назад на остановке общественного транспорта поутру сказал, что пойдет голосовать за того, кто собирался в депутаты, а пошёл и заключил контракт. Время есть еще. Можно посмотреть, кто вместо выборного места выбрал место, где нужно шевелить мозолями ног, а не отращивать мышцы, поднимающие руку за все хорошее.
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:03
    Цитата: Пенза мстит
    Ну да, только после этих сбросов выбеги в ближайшее республики утраивается, а казахи уже деньги просят за вход, понятно, что войну никто не объявит, поэтому будут тянуть на убой всех, кого могут вытащить, зэков, с СИЗО, залетных с обезянников и прочих...


    А как можно "на убой" вытащить?
    Убедить в том, что и грехи прощают - можно.
    Предложить светлое завтра в обмен на "или согласно обвинительному..." можно.
    Но просто так "на убой"...
    Это личное мнение. Но кнут без пряника не может хорошо работать.
  19. Melior Звание
    Melior
    +1
    Вчера, 20:14
    Ну раз на таком уровне опровергают, значит таки наверняка будет! laughing
  20. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 20:47
    Цитата: vitaliy20091959
    не понял ваши слова "понемногу усиливая настойчивость к заключению контракта" это как , бить будете , тюрьмой угрожать , давление на родственников ? да вас самого со всей родней туда


    Вы что так резки в словах то?
    Вот что за сон на посту часовому? Расстрел на месте? Или возможность искупить вину службой в других, особых, условиях?

    "Со всей родней"...
    А родня тут причём? А если в родне и православные, и католики, и мусульмане и не верующие в определенную религию?
  21. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Вчера, 20:54
    Значит, если мобилизация начнётся, то Киеву стоит доверять больше, чем нашей власти.
    PS: а тем временем, крупные работодатели в России в срочном порядке нанимают на работу специалистов по воинскому учёту...
  22. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Вчера, 21:02
    Цитата: alexboguslavski
    Сегодня погода спутала все планы, и поэтому сходил на избирательный участок и воспользовался там правом гражданина своей любимой страны.
    Категорически рекомендую сделать свой выбор и упоротым патриотам и ярым оппозиционерам. Только проголосовав лично и персонально вы получаете моральное право как топить за власть, так и против нее.
    Да, который год у избирательных участков скучно. Никто не наливает, никто не предлагает взятку за нужного кандидата или партию, никто не проводит экзит-полы и опросы. Никто не орет.
    Эх, было время. lol


    За призыв пойти и проголосовать Вам могут не звёздочку снять, а и погоны спороть. /s

    Эх, как вспомню, что раньше придешь на избирательный участок, а там все кандидаты с фотографией, с должностью по месту работы, с доходом за предыдущий год...
    Вот директор завода... 400 человек трудится. И его доход... 12 тыс в месяц при МРОТ в 8 тыс в месяц. Всё от себя, всё для работников. И сразу хочется проголосовать за кого то другого.
    А теперь официальные доходы - тайна. Вклады и акции - тайна. Недвижимость - тайна. Автомобили - тайна.
    Остается верить. А во что и кому верить - тайна.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Вчера, 22:25
      Всем говорю и пишу. Если считаете, что Вам не за кого голосовать - портьте бюллетень. Всё лучше, чем не прийти.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Вчера, 22:34
      *А теперь официальные доходы - тайна. Вклады и акции - тайна. Недвижимость - тайна. Автомобили - тайна.
      Остается верить. А во что и кому верить - тайна.*

      Ну так и есть. Смотришь в биллютене на эти сплошь незнакомые и непонятно какие благие дела для избирателей совершивших личности, которые депутаты..
      И думаешь--а кто они вообще такие..
      Есть там парочка, подсуетившихся ПЕРЕД ВЫБОРАМИ по мелочам, и тем известные электорату, а остальные сплошь темные лошадки.