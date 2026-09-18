ВС РФ вышли к Святогоровке, осуществив охват Доброполья с севера

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ВС РФ вышли к Святогоровке, осуществив охват Доброполья с севера

Российские войска, продолжая наступление на Добропольском направлении, выбили противника из северных кварталов города и северных же его предместий, выйдя к селу Святогоровка. Это продвижение позволяет взять под контроль участок дороги, соединяющей Доброполье с самым западным городом ДНР - Белозёрским. Белозёрское на данный момент остаётся под контролем ВСУ, однако прямой и безопасной для украинских формирований транспортной связи между этими двумя населёнными пунктами уже нет.

Украинская сторона признаёт критическое ухудшение обстановки в Доброполье. По сообщениям украинских военных, в город уже заходят штурмовые группы ВС РФ, сам населённый пункт фактически превращается в «серую зону», а логистика ВСУ серьёзно нарушена - до некоторых позиций приходится добираться пешком по десять-двадцать километров.

Показательно, что на фоне тяжёлого положения украинских войск на фронте глава киевского режима продолжает двойную игру. В ходе саммита глав государств Восточной Европы, который на Украине громко назвали саммитом «Карпатской восьмёрки», Зеленский принялся нахваливать перед руководителями ряда стран региона, включая Польшу и Румынию, некие «передовые украинские технологии». По его словам, если эти проекты профинансировать, то «можно добиться успеха в войне против России». Он также обсудил с руководством Румынии совместное производство дронов и участие в программе SAFE.

Однако всего за пару дней до этого тот же Зеленский в интервью канадскому телевидению утверждал, что выступает «за мир» и что конфликт якобы уже не сводится к победе или поражению. То есть на одной трибуне - разговоры о мире, на другой - призывы финансировать войну. Это очередная ложь главы киевского режима: западным спонсорам он продаёт «инвестиции в победу», международному сообществу - «мирные инициативы», а о реальной цене этой войны для собственного народа предпочитает молчать.
2 комментария
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Вчера, 19:24
    Только вперёд уничтожая коричневую заразу …
    Удивляет очевидная тупость эуропейцев коллективных … технологии которые позволят победить Россию … Вы серьёзно хотите одержать верх над ядерной державой … точно малохольные
  2. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Вчера, 21:18
    Говорят, Хуситы на Мекку пошли.