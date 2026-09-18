ВС РФ вышли к Святогоровке, осуществив охват Доброполья с севера
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Российские войска, продолжая наступление на Добропольском направлении, выбили противника из северных кварталов города и северных же его предместий, выйдя к селу Святогоровка. Это продвижение позволяет взять под контроль участок дороги, соединяющей Доброполье с самым западным городом ДНР - Белозёрским. Белозёрское на данный момент остаётся под контролем ВСУ, однако прямой и безопасной для украинских формирований транспортной связи между этими двумя населёнными пунктами уже нет.
Украинская сторона признаёт критическое ухудшение обстановки в Доброполье. По сообщениям украинских военных, в город уже заходят штурмовые группы ВС РФ, сам населённый пункт фактически превращается в «серую зону», а логистика ВСУ серьёзно нарушена - до некоторых позиций приходится добираться пешком по десять-двадцать километров.
Показательно, что на фоне тяжёлого положения украинских войск на фронте глава киевского режима продолжает двойную игру. В ходе саммита глав государств Восточной Европы, который на Украине громко назвали саммитом «Карпатской восьмёрки», Зеленский принялся нахваливать перед руководителями ряда стран региона, включая Польшу и Румынию, некие «передовые украинские технологии». По его словам, если эти проекты профинансировать, то «можно добиться успеха в войне против России». Он также обсудил с руководством Румынии совместное производство дронов и участие в программе SAFE.
Однако всего за пару дней до этого тот же Зеленский в интервью канадскому телевидению утверждал, что выступает «за мир» и что конфликт якобы уже не сводится к победе или поражению. То есть на одной трибуне - разговоры о мире, на другой - призывы финансировать войну. Это очередная ложь главы киевского режима: западным спонсорам он продаёт «инвестиции в победу», международному сообществу - «мирные инициативы», а о реальной цене этой войны для собственного народа предпочитает молчать.
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