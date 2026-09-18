США одобрили инвестиции в проект добычи урана в «дружественном» РФ Нигере

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США одобрили инвестиции в проект добычи урана в «дружественном» РФ Нигере

Правительство США одобрило инвестиции в проект по добыче урана на месторождении Dasa в Нигере, сообщает агентство «Рейтер». Оно считается крупнейшим по качеству сырья в Африке. Далее разработку месторождения канадская компания Global Atomic будет вести совместно с американцами, которые инвестируют в проект до 414 миллионов долларов. Запуск коммерческой добычи запланирован на вторую половину 2028 года.

Три года назад в Нигере произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли военные. Они быстро разорвали дипломатические отношения с бывшей метрополией Францией. Следом выпроводили из страны не только французских, но и американских военных. На их место пришли военнослужащие Африканского корпуса Минобороны России. В конце августа именно они оказали помощь в подавлении организованного Парижем военного мятежа в столице страны.

Но несмотря на вроде как дружественные отношения Нигера и РФ, власти этой африканской страны продолжают сотрудничать в части разработки уранового месторождения не с «Росатомом», а с канадской компанией. Теперь еще и допустят американцев к получению качественного сырья для АЭС и ядерного оружия.

Эта инвестиция может укрепить доступ США к стратегическим запасам урана, поскольку Нигер, являющийся седьмым по величине производителем урана в мире, остается в состоянии конфликта с французской горнодобывающей компанией Orano. Именно она до государственного переворота летом 2023 года фактически обладала монополией на добычу этого сырья в африканской стране. Вашингтон рассматривает этот проект как возможность восстановить отношения с Ниамеем, одновременно предотвратив переориентацию стратегического энергетического ресурса в сторону конкурирующих держав.
15 комментариев
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  1. hohol95 Звание
    hohol95
    -5
    Вчера, 19:28
    У РФ есть свободные 414 млн "гринов" для Нигерии?
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Вчера, 19:35
      Цитата: hohol95
      У РФ есть свободные 414 млн "гринов" для Нигерии?

      А это не для Нигерии. Это для развития добычи для бенефициаров. Или Вы подумали, что это на постройку школ и гуманитарку?
      1. hohol95 Звание
        hohol95
        -3
        Вчера, 19:36
        Значит плохо работают бенефициары из РФ с руководством Нигерии.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          -1
          Вчера, 19:38
          Цитата: hohol95
          Значит плохо работают бенефициары из РФ с руководством Нигерии.

          Как умеют, так и работают request
        2. Сергей Ткач Звание
          Сергей Ткач
          +4
          Вчера, 19:40
          Не с руководством Нигерии, а руководством Нигера...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 19:54
            Причем тут вообще США и Россия? Добычу будет вести канадская фирма. DFC (Правительственная корпорация по финансированию международного развития США) всего лишь выдала 400 млн баксов кредита на постройку ГОКа. На этом участие США заканчивается. Вливать деньги в страну где идет война, риск? да не никаких рисков.
          2. Земеля Звание
            Земеля
            +1
            Вчера, 19:57
            Ага, не знаю как правильно Иран или Ирак... lol
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Вчера, 19:29
    Помочь кому-то конечно можно … но есть нюансы … все эти страны готовили свою элиту (а тем более военных) в Европе или Америке … да они и Россию знают (медики, строители и гуманитарии часто учились у нас) НО основные управленцы конечно прозападные по сути своей
    Так что неудивительный ход событий
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Вчера, 19:49
      Закономерный.... Б..... Когда было иначе?
  3. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Вчера, 19:33
    Далее разработку месторождения канадская компания Global Atomic будет вести совместно с американцами, которые инвестируют в проект до 414 миллионов долларов.

    А "африканский корпус" будет их охранять за "денюжку" малую ("свои" больше за это запросят). Всем профит request
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 02:56
      У нас пока сложности с логистикой в Центральную Африку , СВО и пираты на морских коммуникациях . Наши ЧВК и Африканский Корпус там армию готовят и готовят кадры . Будет время и для наших инвестиций , нам сейчас там уже имеемые позиции удержать надо . А Канада с США и так скоро воевать станут . Сейчас в мире всё быстро меняется , так что как говорят в одном южном городе - "пройдёт и по нашей улице инкасатор" .
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Вчера, 20:20
    опять кого то обманули и даже не одного
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 20:22
    Цитата: hohol95
    У РФ есть свободные 414 млн "гринов" для Нигерии?


    Нигер и Нигерия не одно и то же.
    Как русские и украинцы.
    Когда нападали на СССР - все, большинство, становились братьями.
    А как делить между собой - начинаем вспоминать и про выкопанное Чёрное море, и про основание Рима новгородцами.
    Сарказм.
    Но как в деревне.
    Пока мирно живем, друг другу руки ноги ломаем, челюсти сворачиваем, скотину чужую травим. А как из-за реки припрутся - так становимся братьями.
    Вот припрутся из другой галактики... И будем плечо к плечу противостоять?
    1. Chifka Звание
      Chifka
      0
      Сегодня, 04:28
      Вот припрутся из другой галактики...

      Не припрутся, они же разумные. Дождутся, когда мы планету сами от себя вполне успешно очистим, потом прилетят на готовенькое.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:11
    Цитата: Земеля
    Ага, не знаю как правильно Иран или Ирак...
    Словения или Словакия? wink