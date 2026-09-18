США одобрили инвестиции в проект добычи урана в «дружественном» РФ Нигере
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Правительство США одобрило инвестиции в проект по добыче урана на месторождении Dasa в Нигере, сообщает агентство «Рейтер». Оно считается крупнейшим по качеству сырья в Африке. Далее разработку месторождения канадская компания Global Atomic будет вести совместно с американцами, которые инвестируют в проект до 414 миллионов долларов. Запуск коммерческой добычи запланирован на вторую половину 2028 года.
Три года назад в Нигере произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли военные. Они быстро разорвали дипломатические отношения с бывшей метрополией Францией. Следом выпроводили из страны не только французских, но и американских военных. На их место пришли военнослужащие Африканского корпуса Минобороны России. В конце августа именно они оказали помощь в подавлении организованного Парижем военного мятежа в столице страны.
Но несмотря на вроде как дружественные отношения Нигера и РФ, власти этой африканской страны продолжают сотрудничать в части разработки уранового месторождения не с «Росатомом», а с канадской компанией. Теперь еще и допустят американцев к получению качественного сырья для АЭС и ядерного оружия.
Эта инвестиция может укрепить доступ США к стратегическим запасам урана, поскольку Нигер, являющийся седьмым по величине производителем урана в мире, остается в состоянии конфликта с французской горнодобывающей компанией Orano. Именно она до государственного переворота летом 2023 года фактически обладала монополией на добычу этого сырья в африканской стране. Вашингтон рассматривает этот проект как возможность восстановить отношения с Ниамеем, одновременно предотвратив переориентацию стратегического энергетического ресурса в сторону конкурирующих держав.
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