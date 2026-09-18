Удары России привели к проблемам Киева с локомотивами, их просто не хватает

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Удары России привели к проблемам Киева с локомотивами, их просто не хватает

Украина испытывает большие проблемы с подвижным составом. Попытки европейских союзников помочь Киеву с поставками локомотивов упираются в разницу ширины железнодорожных путей. Да и стоимость новых локомотивов бьёт по украинскому кошельку, бесплатно их никто Киеву давать не намерен.

С начала российской спецоперации Украина потеряла в результате ударов российских беспилотников и ракет более 500 локомотивов. Причём более 60 процентов потерь пришлись на последнее время, Москва начала целенаправленно выбивать подвижной состав только в последние восемь месяцев, т. е. с начала этого года.



Согласно данным «Укрзализныци», сейчас потери составляют в среднем 37–40 локомотивов в месяц. При этом быстро заменить их нечем, парк подвижного состава Украины давно уже показал дно, выведение локомотивов советского времени из запаса связано с определёнными проблемами, а западные союзники не торопятся поставлять новые. Проблемы здесь две: во-первых, ширина железнодорожных путей, которые Украине достались от Советского Союза с более широкой колеёй, во-вторых, за каждый новый локомотив нужно платить, а это примерно по 5 млн евро за единицу. В общем, слишком большие объёмы поставок и слишком много денег.

Между тем украинские ресурсы сообщают, что в последнее время у Киева начались проблемы не только с доставкой военных грузов по железной дороге, но и с пассажирскими перевозками. Локомотивов не хватает.
25 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Вчера, 19:31
    Локомотивы нужно выбить все и тут запад уже ничем не поможет ибо колея 1510 есть не у многих стран … может финны подарят или (не исключаю) Китай продаст … а так брать совсем негде
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Вчера, 19:45
      Цитата: silberwolf88
      колея 1510


      1524 мм у финнов, у нас 1520 мм
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        Вчера, 19:46
        Уже давно колея 1520мм...
    2. Митрич73 Звание
      Митрич73
      +2
      Вчера, 20:21
      В Европе несколько предприятий могут локомотивы строить: Альстрём, Сименс, Шкода. Причем все они в своё время для колеи 1520 делали локомотивы. Вопрос как быстро они смогут замещать выбывающий парк и как быстро мы сможем выбивать. Шкода может и тепловозы делать, что более важно в настоящий момент для Украины.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Вчера, 21:06
        Шкода дааавно уже Фольксваген АГ....
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    +3
    Вчера, 19:42
    Хорошо. Но надо было начать раньше.
    Это как с тем тоннелем... Который всё ещё есть
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Вчера, 19:43
    На украинских каналах признают, что раньше большинство ударов фиксировалось в пределах 200 км от линии фронта или российско-украинской границы, но теперь география атак расширилась.
    В "Укрзализнице" готовятся резервные варианты, вплоть до пересадки пассажиров на автобусы при повреждении поездов или ограничении движения.
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      +4
      Вчера, 19:56
      Вероятно, в план план входит конная повозка.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 20:00
      Ещё важная информация: в ночь на 17-е сентября был нанесён четвёртый за короткое время удар по "Запорожстали".
      Это уже четвертый прилет по "Запорожстали" за период чуть больше месяца, отметил тг-канал "Изнанка".
      Первый массированный удар по комбинату нанесли 11 августа - после него завод прекратил работу. ВС РФ повторили атаки 27 августа, 12 и 17 сентября.
      Пресс-служба "Метинвеста", которому принадлежит комбинат, сообщила о критических повреждениях основного и вспомогательного оборудования в главных цехах: доменном и мартеновском. Также пострадала энергосистема, инженерные сети и транспортная инфраструктура.

      Из-за объема разрушений возобновление работы комбината маловероятно.

      О тяжёлом положении в металлургии заявили в "Метинвесте":

      "Металлургия Украины находится в критическом состоянии из-за приостановки производства в результате российских обстрелов, роста затрат, зависимости от импорта и новых торговых ограничений со стороны ЕС", заявил руководитель офиса гендира Александр Водовоз в интервью польскому изданию.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +5
        Вчера, 20:10
        Надеюсь печи там закозлили.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 20:53
      ...вот когда на телеги с волами пересадят - тогда можно будет с удовлетворением утверждать что миссия выполнена. yes
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 19:44
    Удары России привели к проблемам Киева с локомотивами, их просто не хватает



    Постой, паровоз, не стучите, колёса
    Есть время взглянуть судьбе в глаза
    Пока ещё не поздно вам сделать остановку, а
    Кондуктор, нажми на тормоза!
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 20:01
      Не жди меня, мама...,
      вообще не жди!
    2. Melior Звание
      Melior
      0
      Вчера, 20:06
      Тягник, почакай, та не грукайте колы,
      кандуктар, натисни на гальма...
      laughing
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Вчера, 19:47
    "Стривай паротяг, досить грюкать, колеса. Кондуктор, натисни на гальма..."
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 20:57
      бешкельме - кельдесэ
      ай джанай каласай!
      секту секту - менелааай!

      у нас сегодня вечер национальных песен малых народов?

      ну тогда надо Кола Бельды выкладывать - без его песен - никак!
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Вчера, 19:49
    Будут теперь бегать по всем странам бывшего СССР и клянчить локомотивы,в первую очередь тепловозы.А их больше всего у Казахстана.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 20:12
      Цитата: Grencer81
      А их больше всего у Казахстана.
      Точно, вот казахи наварятся. Европейцы у них выкупят их локомотивы за дорого, а казахи потом на эти деньги в РФ новенькие тепловозы купят.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        0
        Вчера, 20:27
        Идеально. купить ушатанный локомотив, потом везти через 4 страны. Далее молится что бы его не утопили при разгрузке . Надеясь что это чудо не рассыплется на первом же перегоне все это за жалкие 10+ млн евро. При таком раскладе денег на оружие уже не останется.
      2. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 02:39
        Казахстан теперь сам делает тепловозы.Насколько мне известно,в Астане построили тепловозостроительный завод.
  7. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 19:52
    Не беспокойтесь, Литва пообещала предоставить им всех три своих локомотива. Дружба и любовь, однако.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 02:42
      Литва локомотивы закупила в Европе.У меня в Каунасе товарищ машинистом работал, года два назад вернулся оттуда в Россию.
  8. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Вчера, 20:22
    Ха. Паровозы уже были. Четам осталось?: КОНКА!! вот спасение !! И дешево и массово и экологично!!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 21:00
      ...там ещё мото и ручные дрезины остались. вагоны конечно не потянут но килограмм 300-400 запросто можно утащить если два какела будут за ручки дёргать. осталось поймать двух какелов и приковать к такой дрезине цепями чтобы не стикали.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:10
    Цитата: Nexcom
    Шкода дааавно уже Фольксваген АГ....
    А Фольксваген, по слухам, собираются приобретать китайцы wink