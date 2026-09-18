Удары России привели к проблемам Киева с локомотивами, их просто не хватает
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Украина испытывает большие проблемы с подвижным составом. Попытки европейских союзников помочь Киеву с поставками локомотивов упираются в разницу ширины железнодорожных путей. Да и стоимость новых локомотивов бьёт по украинскому кошельку, бесплатно их никто Киеву давать не намерен.
С начала российской спецоперации Украина потеряла в результате ударов российских беспилотников и ракет более 500 локомотивов. Причём более 60 процентов потерь пришлись на последнее время, Москва начала целенаправленно выбивать подвижной состав только в последние восемь месяцев, т. е. с начала этого года.
Согласно данным «Укрзализныци», сейчас потери составляют в среднем 37–40 локомотивов в месяц. При этом быстро заменить их нечем, парк подвижного состава Украины давно уже показал дно, выведение локомотивов советского времени из запаса связано с определёнными проблемами, а западные союзники не торопятся поставлять новые. Проблемы здесь две: во-первых, ширина железнодорожных путей, которые Украине достались от Советского Союза с более широкой колеёй, во-вторых, за каждый новый локомотив нужно платить, а это примерно по 5 млн евро за единицу. В общем, слишком большие объёмы поставок и слишком много денег.
Между тем украинские ресурсы сообщают, что в последнее время у Киева начались проблемы не только с доставкой военных грузов по железной дороге, но и с пассажирскими перевозками. Локомотивов не хватает.
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