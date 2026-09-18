«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО
13 22343
Различные западные мониторинговые ресурсы давно указывали на то, что ВС РФ используют самолёты радиолокационного дозора А-50 при отражении атак крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которыми противник пытается наносить удары вглубь территории России. Производитель этого средства поражения – компания Fire Point – в итоге признал проблему в лице машин ДРЛО. Тем не менее он «грозно» заявляет, что удастся выбить весь парк данных самолётов:
А-50 позволяет заранее увидеть пролёт «Фламинго». Мы об этом подумали заранее – и вооруженные силы тоже. В России осталось не так много А-50. Это вопрос времени, когда будут поражены оставшиеся.
А-50 неоднократно становились целью украинских диверсий, в частности, на аэродроме Иваново-Северный (операция «Паутина») и Мачулищах (Беларусь). Западные обозреватели с осторожностью восприняли «оптимизм» Fire Point:
Насколько обоснована такая уверенность – вопрос открытый.
По их подсчётам, по состоянию на июнь 2026 года на вооружении оставалось примерно 5 боеспособных А-50, из которых постоянно летало не более 4 А-50У. В сентябре этого года генерал-майор в отставке Владимир Попов озвучил цифру в 25–27 единиц А-50 и А-50У, имеющихся в распоряжении ВКС РФ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация