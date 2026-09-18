«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО

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«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО

Различные западные мониторинговые ресурсы давно указывали на то, что ВС РФ используют самолёты радиолокационного дозора А-50 при отражении атак крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которыми противник пытается наносить удары вглубь территории России. Производитель этого средства поражения – компания Fire Point – в итоге признал проблему в лице машин ДРЛО. Тем не менее он «грозно» заявляет, что удастся выбить весь парк данных самолётов:

А-50 позволяет заранее увидеть пролёт «Фламинго». Мы об этом подумали заранее – и вооруженные силы тоже. В России осталось не так много А-50. Это вопрос времени, когда будут поражены оставшиеся.

А-50 неоднократно становились целью украинских диверсий, в частности, на аэродроме Иваново-Северный (операция «Паутина») и Мачулищах (Беларусь). Западные обозреватели с осторожностью восприняли «оптимизм» Fire Point:



Насколько обоснована такая уверенность – вопрос открытый.

По их подсчётам, по состоянию на июнь 2026 года на вооружении оставалось примерно 5 боеспособных А-50, из которых постоянно летало не более 4 А-50У. В сентябре этого года генерал-майор в отставке Владимир Попов озвучил цифру в 25–27 единиц А-50 и А-50У, имеющихся в распоряжении ВКС РФ.

43 комментария
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    +17
    Вчера, 20:32
    Какой то лютый пушной зверек... может хватит уже всяких цветных линий...
    1. Esso Звание
      Esso
      +1
      Сегодня, 02:10
      Главное щеки раздувать.Про А-50 (2 А-50 и 8 А-50У), До этого 2 сбито, один поврежден. Теоретически от 15-17 на хранении. украинцы визжат о повреждении еще двух, но без доказательств. Все 10 бортов не летают, конечно же, хоть и способны. Все разом никогда не подымают в работу. Но Эрзац ракету и супер оружие ВСУ он видит легко. А крики Fire Point скорее всего попытка привлечение денег из-за большого урона в результате атак.Как только Спутники рассвет полностью покроют украину и дроны заполонят ее небо, запускать эрзацы будет практически невозможно
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 02:39
        Цитата: Esso
        .Про А-50 (2 А-50 и 8 А-50У), До этого 2 сбито, один поврежден.

        Модернизация А-50 до А-50У остановлена , хотя казалось бы надо было ускорять такие работы или строить новые на базе Ил-76МД-90А . похоже готовится новая база (планер) под новый самолёт ДРЛОиУ . К тому же у нас достаточно Су-35С , Су-30СМ2 (с "Ирбисом") у которого сектор обзора за счёт доворота полотна порядка 240 гр. , а так же Су-57 с всеракурсной (хотя вроде без кормового полотна) БРЛК "Белка" , у которой ещё и дециметровые полотна в передней кромке крыла . Эти МФИ способны не только сами очуществлять поиск и сбивать воздушные цели , но и работать в качестве эрзац-ДРЛО , передавая данные о воздушной обстановке на наземные КП и (скажем) на планшеты вертолётов Ка-52М и\или Ми-28Н , для непосредственного перехвата малоскоростных ударных БПЛА . Похоже такая методика так же отрабатывается , по крайней мере попытки похоже были .
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Вчера, 20:37
    Вот когда поразите тогда и говорите, а так бла-бла.
    Нам же нужно не такие большие А-50 делать, а переключиться на более маленькие, современные и многочисленные к то му же роботизированные.
    1. Альф Звание
      Альф
      +8
      Вчера, 20:48
      Цитата: Irokez
      Нам же нужно не такие большие А-50 делать, а переключиться на более маленькие, современные и многочисленные к то му же роботизированные.

      Вы считаете, что А-50, Сентри, Сентинел делают такими большими потому, что конструктор страдает гигантизмом ?
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +4
        Вчера, 20:53
        Нет. Просто уже изменилась электронная база компонентов и их можно втиснуть в меньший габарит. Пусть будет больше машин, но с урезанными функциями в каждой, но в паре или в трио они могут заменить один А-50. Габарит типа АН-26 или меньше которые так же могут связываться и вести разведку через пролетающие спутники.
        1. Альф Звание
          Альф
          +5
          Вчера, 20:56
          Цитата: Irokez
          в паре или в трио они могут заменить один А-50

          А если какой-либо из этой тройки не сможет взлететь по уважительной причине ? Тогда как ? И 2-й и 3-й тоже не поднимать ?
          Цитата: Irokez
          Просто уже изменилась электронная база компонентов и их можно втиснуть в меньший габарит.

          Тогда почему их не видно в басурманских ВВС ?
          1. Irokez Звание
            Irokez
            -5
            Вчера, 21:06
            Цитата: Альф
            А если какой-либо из этой тройки не сможет взлететь

            Они же дополняют друг друга по мощности и другим параметрам, а так даже один может видеть много просто с меньшими функциями.
            Тогда почему их не видно в басурманских ВВС

            Потому, что у них электроника и так самая передовая, а менять на новую уже денег стоит и пока таких функций хватает, но вполне вероятно, что и модернизируются, а мы об этом не знаем. Кроме того часть функций уже наверно в космос на спутники переведены.
            1. Альф Звание
              Альф
              +7
              Вчера, 21:15
              Цитата: Irokez
              Они же дополняют друг друга по мощности и другим параметрам, а так даже один может видеть много просто с меньшими функциями.

              Три самолета с дальностью взора по 100 км не заменят один самолет с дальностью взора в 300 км.
              Цитата: Irokez
              Потому, что у них электроника и так самая передовая,

              И всё равно получаются Сентри, а с нашей отстающей электронной базой можно сделать борт поменьше ? Странная логика...
              Цитата: Irokez
              Кроме того часть функций уже наверно в космос на спутники переведены.

              Спутники
              А. Не вездесущи.
              Б. Вряд ли дешевле.
              3. Спутник на орбиту забросить несколько сложнее, чем Сентри поднять.
              1. Irokez Звание
                Irokez
                0
                Вчера, 21:18
                Ну значит у нас разная логика и подход. Дерзайте свою сторону.
              2. topol717 Звание
                topol717
                +2
                Вчера, 21:28
                Цитата: Альф
                Спутники
                А. Не вездесущи.
                Б. Вряд ли дешевле.
                3. Спутник на орбиту забросить несколько сложнее, чем Сентри поднять.

                Но спутник 1 раз забросил и он там летает и без пилота и без топлива. А самолет и заправляй и обслуживай, еще и пилот нужен. и спутники закидывают пачкой по 10 штук. всю Россию можно перекрыть.
          2. АВП 518 Звание
            АВП 518
            -2
            Вчера, 21:39
            А если какой-либо из этой тройки не сможет взлететь по уважительной причине ?
            Горячий резерв на земле: Самолет А-50 с полным экипажем находится на базовом аэродроме в готовности к немедленному вылету. Если у основного самолета в воздухе происходит отказ радиолокационного комплекса «Шмель», систем связи или двигателей, резервный борт поднимается в воздух для его оперативной замены в зоне патрулирования.Резерв для ротации (непрерывность): Так как А-50 не может находиться в воздухе бесконечно, для круглосуточного мониторинга используется сменная схема. Пока один борт завершает дежурство, второй (резервно-сменный) вылетает ему на смену, чтобы «перехватить» зону патрулирования без потери радиолокационного поля.
            1. Альф Звание
              Альф
              +3
              Вчера, 21:55
              Цитата: АВП 518
              А если какой-либо из этой тройки не сможет взлететь по уважительной причине ?
              Горячий резерв на земле: Самолет А-50 с полным экипажем находится на базовом аэродроме в готовности к немедленному вылету. Если у основного самолета в воздухе происходит отказ радиолокационного комплекса «Шмель», систем связи или двигателей, резервный борт поднимается в воздух для его оперативной замены в зоне патрулирования.Резерв для ротации (непрерывность): Так как А-50 не может находиться в воздухе бесконечно, для круглосуточного мониторинга используется сменная схема. Пока один борт завершает дежурство, второй (резервно-сменный) вылетает ему на смену, чтобы «перехватить» зону патрулирования без потери радиолокационного поля.

              Вы про состав тройки у уважаемого Ирокеза сначала прочтите...То, что пока один А-50 висит в воздухе, а другой готовится на замену, понятно, но коллега-то писал совсем про другое...
          3. solar Звание
            solar
            +2
            Вчера, 21:40
            Вообще-то новые Хокаи по дальности РЛС максимально приближены к Е3. Но это не значит, что мы можем такое повторить. :((...
          4. poquello Звание
            poquello
            +2
            Вчера, 23:04
            Цитата: Альф
            Тогда почему их не видно в басурманских ВВС ?

            а басурманские ввс это такие ввс, что прям всё лучшее в этих ввс?
            я не знаю какую водку жрёт этот недоумок, что все мозги пропил, у него белочка приходит в виде перемоги, однако су35 в состоянии работать вместо ДЛРО, в ограниченных объемах естественно, но ежели чего дырки заткнёт
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              0
              Вчера, 23:26
              однако су35 в состоянии работать вместо ДЛРО

              Примерно как вы вместо батальона бойцов на СВО ...
              1. poquello Звание
                poquello
                -1
                Вчера, 23:32
                Цитата: spektr9
                однако су35 в состоянии работать вместо ДЛРО

                Примерно как вы вместо батальона бойцов на СВО ...

                примерно 10-12 в ротации, но ловят фламинго конкретно, значит меньше
          5. Destroyermen Звание
            Destroyermen
            0
            Вчера, 23:51
            Тогда почему их не видно в басурманских ВВС ?


            Эм... шведский Saab 340 "Argus" (который в добрый десяток стран поставляется), израильский EL/W-2085, бразильский Embraer E-99, индийский Netra AEW&C
        2. poquello Звание
          poquello
          -1
          Вчера, 23:07
          Цитата: Irokez
          Пусть будет больше машин, но с урезанными функциями в каждой,

          там не в функциях дело, а в куче операторов
      2. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 21:23
        Цитата: Альф
        Вы считаете, что А-50, Сентри, Сентинел делают такими большими потому, что конструктор страдает гигантизмом ?
        Раньше вместе с самолетом взлетал целый взвод а то и солдат и офицеров, которые работали на том оборудовании. Сейчас в этом нет никакого смысла, всю информацию легко передать на наземный командный пост.
        1. Альф Звание
          Альф
          +3
          Вчера, 21:57
          Цитата: topol717
          Сейчас в этом нет никакого смысла, всю информацию легко передать на наземный командный пост.

          Согласен. Тогда вопрос. Если борт такого размера не нужен, то должны быть другие самолеты, размером поменьше. И где они ? Причем точно с такими же возможностями.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 22:17
      Производитель этого средства поражения – компания Fire Point

      Почему то руководство этой компании до сих пор ползает в живом состоянии и еще что-то заявляет, а ракеты производятся.
      генерал-майор в отставке Владимир Попов озвучил цифру в 25–27 единиц А-50 и А-50У, имеющихся в распоряжении ВКС РФ.

      Вот это он загнул, даже не смешно.
    3. Destroyermen Звание
      Destroyermen
      +1
      Вчера, 23:48
      У нас проблема с шасси - у нас нет подходящего двухмоторного бизнес-джета для создания на его основе легкого ДРЛО, вроде шведского.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 00:08
        Предлагаю забрать его у какого-нибудь большого российского патриота. Шувалова или Сечина например
    4. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 00:01
      Цитата: Irokez
      Нам же нужно не такие большие А-50 делать, а переключиться на более маленькие, современные и многочисленные к то му же роботизированные.

      Все дело в функционале. А-50У -- это ДРЛОиУ, т.е летающий ВПУ авиагруппировки на ТВД. К примеру, на борту Е-3, помимо экипажа (4 чел.) в салоне сидят еще и специалисты,«операторы», офицеры наведения ИА. Их число варьируется от 13 до 19, а в сложных миссиях может достигать 30 человек. Они работают сменами — для этого в задней части имеется зона отдыха. Боинг оснащен системой дозаправки в воздухе.
      У шведов СААБ скромнее (6-8 операторов, 2 пилота) и сделан он по схеме "мотыга". А-50У всего 15 чел (4-5 летный состав, плюс 10-11 операторов). Это тоже не только летающий радар, но и ВПУ. А с задачей РЛД вполне могут справиться аэростаты, что они уже пытаются выполнять в зоне СВО.
      1. D O Звание
        D O
        0
        Сегодня, 01:53
        Цитата: Удав КАА
        К примеру, на борту Е-3, помимо экипажа (4 чел.) в салоне сидят еще и специалисты,«операторы», офицеры наведения ИА. Их число варьируется от 13 до 19, а в сложных миссиях может достигать 30 человек. Они работают сменам

        Почему эти 13-30 операторов не могут сидеть в другом самолете не оснащенном радаром, или не могут работать на земле? Летающий радар при этом может быть беспилотным.
        Возможное возражение по поводу проблем со связью не принимается, ибо от А-50 без связи тоже не будет никакой пользы.
    5. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 00:06
      Нам же нужно
      нам много что нужно. Например альтиус - беспилотник с РЛС бокового обзора. Его УЗГА с 2019 года делает. Результат - как и всё прочее у УЗГА
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +10
    Вчера, 20:41
    Эта наглость начинает всех раздражать. Кроме тех кому надо.
  4. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +12
    Вчера, 20:52
    Они у нас сбили ,как минимум, один А-50, а мы что-то там соблюдаем и не сбиваем наводчиков крылатых ракет, которые кружат, хотя и над нейтральными водами Чёрного моря, но наводят то они крылатые ракеты, на объекты, находящиеся в России. Может хватит бояться кого-то там обидеть, чего-то там нарушить ? У хуситов уже более полутора десятков сбитых стратегических беспилотников, а у нас один, и то, вроде как и не мы причина, а он сам упал.
    1. Альф Звание
      Альф
      +3
      Вчера, 20:57
      Цитата: Bad_gr
      Может хватит бояться кого-то там обидеть,

      Старика Бжезинского помните ?
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      +5
      Вчера, 20:57
      Сбили 2 штуки и возможно повредили еще на земле неизвестно сколько.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Вчера, 21:29
        Цитата: navigator777
        Сбили 2 штуки
        Кто, когда и чем сбил?
        1. navigator777 Звание
          navigator777
          0
          Вчера, 23:54
          Один над Азовским морем, второй в Краснодарском крае, второй говорят с-200 сбили. Но власти вам об этом не расскажут, позорище, сбили один, а через некоторое время второй.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 00:10
        В Краснодарском крае сами сбили. У нас и до и после кучу сушек сбило ПВО, потому несколько лет истребителями не пользовались для сбития дронов - не могли наладить систему распознавания свой-чужой
        1. navigator777 Звание
          navigator777
          0
          Сегодня, 00:50
          Сами не сами, но ххлы заявили что это их операция была, была информация что подтянули к передку с200 и им дотянулись, сами точно сбили над Азовским морем.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 02:42
            Ххлы вообще всё на себя брали, а пуски ПВО и момент сбития самолёта над Краснодаром попадал на записи
  5. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Вчера, 21:33
    А-50 уже не используются, устарели они, там аналоговая ламповая электроника. Их порядка 12-15 (плюс-минус), где-то на хранении стоят.
    А-50У на сегодня самая актуальная модификация, вот их в боевом строю порядка 5-6 на сегодня...
  6. Пенза мстит
    Пенза мстит
    0
    Вчера, 21:59
    Думаю, что Ту-204 больше всего может подойти на новый самолёт ДРЛО и разведки.
  7. Диванный генерал Звание
    Диванный генерал
    0
    Вчера, 22:01
    Не говорите этим альтернативно одаренным стратегам, что главный охотник за крылатыми ракетами не А-50, а Миг-31.)))
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Вчера, 23:12
      Цитата: Диванный генерал
      Не говорите этим альтернативно одаренным стратегам, что главный охотник за крылатыми ракетами не А-50, а Миг-31.)))

      не совсем, ДЛРО это патрульные самолёты
  8. Destroyermen Звание
    Destroyermen
    +2
    Вчера, 23:48
    Мдемс, учитывая малое количество оставшихся А-50 - угроза, к сожалению, не выглядит пустым бахвальством...(((
  9. Александр Ткаченко Звание
    Александр Ткаченко
    +1
    Сегодня, 00:47
    Марк Твен писал:"Если Вам вдруг предложат по хорошей (доступной) цене - участок земли- обязательно берите!
    Этот товар больше не производится! "
    Насколько знаю - А-50, тоже не производится.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:06
    по состоянию на июнь 2026 года на вооружении оставалось примерно 5 боеспособных А-50
    Большое спасибо "реформатором" от вооруженных сил!