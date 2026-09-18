Макрон поручил защитить ключевые объекты Франции от дронов и кибератак

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Макрон поручил защитить ключевые объекты Франции от дронов и кибератак


Как пишет французское издание, президент Франции Макрон дал правительству задание разработать план, который защитит ключевые объекты страны от ударов дронами и кибератак. По указанию президента, особое внимание следует уделить самым уязвимым местам – предприятиям оборонной промышленности и объектам технологического сектора.



При этом Макрон отметил, что России по-прежнему нужно «подавать сигналы», но делать это так, чтобы не довести дело до конфликта. Такое поручение появилось на фоне череды случаев с беспилотниками над объектами в Европе и в целом растущей напряжённости между Москвой и Парижем.

В 2024 году министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что Россия входит в число главных угроз для страны. А в 2025-м Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы на долгие годы вперёд. В МИД России такие заявления восприняли как угрозу в свой адрес. Там назвали слова французского лидера провокационными и подчеркнули, что Россия Парижу никогда не угрожала.

Хотя в Кремле придерживаются иной позиции, начальник Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал военных быть готовыми к тому, что через три-четыре года может произойти столкновение с Россией.

По его мнению, если показать, что страна готова себя защищать, это может удержать Москву от «нападения». А позже, в марте 2026 года, замкомандующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф сказал, что французскую военную авиацию готовят к возможному конфликту НАТО с Россией в 2028–2029 годах.

Российские власти не раз говорили, что нападать на Европу не собираются. Владимир Путин заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО – ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных.

Дмитрий Песков называл публикации западных СМИ о планах Москвы в отношении стран НАТО искажением реальности и газетными утками. А глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчёркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.
4 комментария
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Вчера, 20:16
    От кого он там собрался защищать? Выборы скоро чтоль, начинается пустая болтовня?
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Вчера, 20:16
    Пусть защищает от дронов, бомжей и бородатых. Ко всему комплексно надо подходить так может и Франция станет францией, а не Азией или Африкой.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Вчера, 21:35
    Владимир Путин заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО – ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных.

    Всё так. Хотя, военные причины, по моему мнению, таки есть - производство и поставка вооружения ВСУ. Тем более, когда компании прямо хвастаются, что принадлежат Украине и работают исключительно в интересах Украины.

    А в целом - разговоров они не поймут. Традиционно - поумнеют только через позор поражения и все жути, которые приходят с войной.
    Поэтому воевать таки придётся. Вопрос только в том, ограничится дело "Карибским кризисом 2.0" в Европе или придётся полноценно перемешивать территории с г..рунтом. Потому что танками-пулемётами воевать со всей Европой - такая себе перспектива... Лет на 50 развлечение и будет нам самим ТАКОГО ущерба стоить, что ну его на фиг... Хватит с этих крокодилов и 27 миллионов...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 23:21
    Был ужо такой деятель. Персидский царь Ксеркс I приказал высечь море розгами.
    Причина: Ксеркс приказал построить понтонные мосты через пролив Геллеспонт (сейчас это пролив Дарданеллы), чтобы переправить своё огромное войско. Однако разыгравшаяся буря полностью разрушила эти сооружения.
    Наказание: Разгневанный царь велел наказать непокорную воду. Строителям мостов отрубили головы, а палачи нанесли морю 300 ударов бичами.