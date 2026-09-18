Макрон поручил защитить ключевые объекты Франции от дронов и кибератак
Как пишет французское издание, президент Франции Макрон дал правительству задание разработать план, который защитит ключевые объекты страны от ударов дронами и кибератак. По указанию президента, особое внимание следует уделить самым уязвимым местам – предприятиям оборонной промышленности и объектам технологического сектора.
При этом Макрон отметил, что России по-прежнему нужно «подавать сигналы», но делать это так, чтобы не довести дело до конфликта. Такое поручение появилось на фоне череды случаев с беспилотниками над объектами в Европе и в целом растущей напряжённости между Москвой и Парижем.
В 2024 году министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что Россия входит в число главных угроз для страны. А в 2025-м Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы на долгие годы вперёд. В МИД России такие заявления восприняли как угрозу в свой адрес. Там назвали слова французского лидера провокационными и подчеркнули, что Россия Парижу никогда не угрожала.
Хотя в Кремле придерживаются иной позиции, начальник Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал военных быть готовыми к тому, что через три-четыре года может произойти столкновение с Россией.
По его мнению, если показать, что страна готова себя защищать, это может удержать Москву от «нападения». А позже, в марте 2026 года, замкомандующего ВВС Франции генерал Доминик Тардиф сказал, что французскую военную авиацию готовят к возможному конфликту НАТО с Россией в 2028–2029 годах.
Российские власти не раз говорили, что нападать на Европу не собираются. Владимир Путин заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО – ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных.
Дмитрий Песков называл публикации западных СМИ о планах Москвы в отношении стран НАТО искажением реальности и газетными утками. А глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчёркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО.
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