Пентагон планирует переброску БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку
7263
Армия США сокращает свое присутствие не только на Ближнем Востоке, где до конца месяца американские военные будут выведены из Ирака, да и восстанавливать разрушенные иранскими ударами военные базы в других странах Персидского залива Пентагон вроде как не намерен. Вскоре из зоны ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Африке могут быть переброшены в Латинскую Америку большинство разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве войны. Передислокация тяжелых дронов в зону ответственности Южного командования ВС США (SOUTHCOM) пройдет в рамках планов администрации президента Трампа усилить борьбу с наркотрафиком и терроризмом в Южной Америке, включая возможные операции в Эквадоре.
Этот шаг последовал за засекреченным юридическим заключением Министерства юстиции США, которое разрешает нанесение прямых ударов по членам наркокартелей в Латинской Америке из секретного списка. Одновременно Колумбия договорилась о заимствовании трех беспилотников MQ-9A у США, а Панама недавно получила более шести миллионов долларов на покупку дронов для пограничного контроля.
При этом вывод беспилотников из Африки вызвал обеспокоенность у некоторых американских военных. Они предупреждают, что международные террористические группировки, действующие на континенте, продолжают укреплять свои позиции на фоне сокращения американского присутствия в регионе. Источники CNN заявили, что операции ВС США против террористических группировок в Африке будут продолжены, однако переброска MQ-9 может осложнить их проведение.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация