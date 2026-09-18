Пентагон планирует переброску БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку

726 3
Пентагон планирует переброску БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку

Армия США сокращает свое присутствие не только на Ближнем Востоке, где до конца месяца американские военные будут выведены из Ирака, да и восстанавливать разрушенные иранскими ударами военные базы в других странах Персидского залива Пентагон вроде как не намерен. Вскоре из зоны ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Африке могут быть переброшены в Латинскую Америку большинство разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве войны. Передислокация тяжелых дронов в зону ответственности Южного командования ВС США (SOUTHCOM) пройдет в рамках планов администрации президента Трампа усилить борьбу с наркотрафиком и терроризмом в Южной Америке, включая возможные операции в Эквадоре.

Этот шаг последовал за засекреченным юридическим заключением Министерства юстиции США, которое разрешает нанесение прямых ударов по членам наркокартелей в Латинской Америке из секретного списка. Одновременно Колумбия договорилась о заимствовании трех беспилотников MQ-9A у США, а Панама недавно получила более шести миллионов долларов на покупку дронов для пограничного контроля.

При этом вывод беспилотников из Африки вызвал обеспокоенность у некоторых американских военных. Они предупреждают, что международные террористические группировки, действующие на континенте, продолжают укреплять свои позиции на фоне сокращения американского присутствия в регионе. Источники CNN заявили, что операции ВС США против террористических группировок в Африке будут продолжены, однако переброска MQ-9 может осложнить их проведение.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Вчера, 20:26
    Туда им и дорога, к латиносам с наркотой бороться. В подбрюшье США.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 20:31
    "Тренируйся на кошках" (Кубе)!
  3. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    +1
    Сегодня, 03:39
    Пентагон планирует переброску БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Латинскую Америку


    Логично. Там нет ни Хуситов, ни ни разу неграмотных Иранцев, которые не знают, что американское нельзя сбивать, и безсовестно этим пользуются ... winked