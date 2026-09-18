Два украинских сухогруза и танкер попали под удары российских «Гераней»

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Два украинских сухогруза и танкер попали под удары российских «Гераней»

Удары России по морской логистике Украины не прекращаются, Москва не намерена открывать Киеву возможность морской торговли. Как сообщают украинские паблики, атаки на морские суда, идущие в украинские порты, не останавливаются.

Согласно данным российского Минобороны, в течение сегодняшнего дня, пятницы, 18 сентября, в результате атак поражены три морских судна, используемых Киевом в интересах украинской армии. Удары наносились реактивными беспилотниками «Герань-4 сикер» по портам «Большой Одессы».



В порту «Южный» в результате ударов накрыли судно типа сухогруз с грузом военного назначения, в порту Одессы беспилотники отработали по танкеру с ГСМ, украинские паблики подтверждают удары в районе порта, но подробности не приводят. Хотя о дыме со стороны портовой инфраструктуры сообщают многие.

Кроме того, ещё один сухогруз перехвачен в акватории Чёрного моря на переходе в порт Одессы. Как утверждают в российском военном ведомстве, судно пыталось доставить в порт грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

По данным пророссийского подполья, данные на большинство целей в портах, а также информацию о морских судах дают российской разведке простые украинцы, которые уже устали от киевского режима. В большинстве случаев она подтверждается, после проверки наносятся удары.
24 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Вчера, 20:41
    в результате атак поражены три морских судна

    Что опять? Ну сколько можно в окраину плыть за приключениями и острыми ощущениями - мозахисты.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +4
      Вчера, 23:02
      Стоимость фрахта в порты Чёрного моря увеличилась 3 раза! Был такой старый-старый фильм с Ивом Монтаном "Плата за страх". Там водилы нанимались на перевозку нитроглицерина по африканскому бездорожью. Теперь можно снимать римейк "Плата за страх-2"
      А фильм рекомендую к просмотру
  2. newtc7 Звание
    newtc7
    +4
    Вчера, 20:42
    К лохлам вообще должны перестать плавать какие-либо суда. И ходить какие-либо поезда. Только оттуда - оттуда можно.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Вчера, 22:32
      Как провожают параходы
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Вчера, 20:42
    Киев находится под ударом баллистики. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
    «В столице работают силы ПВО. Киев подвергается обстрелам баллистическими ракетами»
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +5
    Вчера, 20:46
    Цитата: Irokez
    в результате атак поражены три морских судна

    Что опять? Ну сколько можно в окраину плыть за приключениями и острыми ощущениями - мозахисты.

    БПЛА морским судам как слону дробинка.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Вчера, 20:58
      Воздушные, в общем, да, а катера долбят будь здоров. Чубатые уже нашинковали немало танкеров и сухогрузов в южных морях и не только российских.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Вчера, 21:11
      Цитата: Scientist_
      БПЛА морским судам как слону дробинка.

      В телевизоре говорили, что нет цели потопить - только обездвижить, лишить возможности использовать их для доставки. Потому бьют по одному-два беспилотника в машинное отделение.
      Не понимаю подобной нежности.

      Моё мнение - головы в телевизоре просто оправдывают чью-то нерешительность.

      Пы.Сы. Если только экономят серьёзные ракеты, способные эти сухогрузы притопить?...
      Ну, тогда, возможно, это и причина. Хотя и то, что утонуло, при желании можно поднять и использовать. А уж после пожара - вопрос времени продолжительности ремонта. Какое-то такое себе оправдание...
      1. vkfriendly Звание
        vkfriendly
        -1
        Сегодня, 01:16
        Потому бьют по одному-два беспилотника в машинное отделение.
        Не понимаю подобной нежности.

        Я вот то же не понимаю, где наши морские дроны которые рекламировали на всяких шоу выставках при Шойге еще лет 8 назад. И где наши лодки подводные, сухогрузы это же самая простая мишень для них, прячут от БПЛА что ли, так уже бы ангар сделали бы из рабицы и арматуры, подобными сейчас закрывают нефтяные емкости.
    3. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Вчера, 22:58
      Я тоже не удовлетворен этим мозохизмом. Надо топить. Одним обездвижили, вторым - в ниже ватерлинии.
    4. ШТОРМ 12 Звание
      ШТОРМ 12
      -1
      Сегодня, 00:21
      Я не понимаю? мы в зарницу какую то играем, или в сифу-пацаны гибнут, а тут танкер на дно пустить не можем
    5. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 03:11
      Конечно конечно.... Особенно когда в мостик попадет и там для начала всю аппаратуру взрывом вынесет, а потом мостик еще и выгорит..... И будет у тебя связь и навигация из века парусного флота...... Если предварительно тебя на том мостике самого не убьет
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Вчера, 21:19
    До них вобще ничего не доходит? Сколько еще будут посылать корабли?
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +4
      Вчера, 22:03
      Цитата: Вадим С
      Сколько еще будут посылать корабли?

      Ровно до тех пор, пока суда не начнут топить. Причем, не выборочно, а все подряд, следующие в порты Украины. Достаточно утопить 10 из 10 и все прекратится.
      1. vkfriendly Звание
        vkfriendly
        +1
        Сегодня, 01:19
        Достаточно утопить 10 из 10 и все прекратится.
        И желательно у причальной стенки или на фарватере, что бы другим проходу не было как и разгрузки.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Вчера, 21:28
    Как- то так........,.. Б.....
  7. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Вчера, 21:32
    Здравствуйте мои дорогие братья и сестры после длительного перерыва я вновь посетил топвар
    Хорошие новости что Кремль начал атаковать сухогрузы в территориальных водах бывшей Украины на постоянной основе
    Капитан любого судна, который, следует в украинский порт перед тем уйти должен написать завещание
    Если честно то мне лучше бы было если их начали топить недалеко от побережья , чтобы потом можно было поднять и на переплавку
  8. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 21:33
    Цитата: кокосов тима
    Киев находится под ударом баллистики. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
    «В столице работают силы ПВО. Киев подвергается обстрелам баллистическими ракетами»

    Виталик может сообщить что угодно, мозг то отбитый
  9. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 22:25
    Мы от всей души поздравляем виновников атак, которые разрушают украинскую экономику. Наконец-то были приняты необходимые и патриотические меры.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 22:30
    Интересно, а сколько их реально приплывает каждый день? Типа все что приплыли выхватили? Или половина уплыла спокойно? А может еще меньше встретит свою герань?
  11. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -2
    Вчера, 22:31
    Цитата: Zoldat_A
    Если только экономят серьёзные ракеты, способные эти сухогрузы притопить?...

    С Арматой уже доэкономились - все затраченные на проект деньги вылетели в трубу. Будь дело в экономии, били бы ФАБами с УМПК, до Одессы уже достают. ФАБы даром от СССР достались, а УМПК не дороже БПЛА. ФАБ-500 грузовое судно если не потопит, то уж точно приведёт в негодное состояние и груз тоже. А ФАБ-1000 напополам сломает.
    1. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      +2
      Сегодня, 01:27
      С Арматой уже доэкономились - все затраченные на проект деньги вылетели в трубу. Будь дело в экономии, били бы ФАБами с УМПК, до Одессы уже достают. ФАБы даром от СССР достались, а УМПК не дороже БПЛА. ФАБ-500 грузовое судно если не потопит, то уж точно приведёт в негодное состояние и груз тоже. А ФАБ-1000 напополам сломает.


      С чего вы так решили, танк есть, а вот клепать эти дорогие игрушки во время войны, экономика надорвется, да и характер войны поменялся, когда проектировали Армату ни кто о дронах не думал.
  12. Pure.Wave Звание
    Pure.Wave
    0
    Вчера, 22:32
    Ну бывает, не доплыли ребята
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:05
    Цитата: Irokez
    Ну сколько можно в окраину плыть за приключениями и острыми ощущениями - мозахисты.
    Страховка им все покроет. Другое дело, страховка должна стоить больших денег