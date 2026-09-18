Два украинских сухогруза и танкер попали под удары российских «Гераней»
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Удары России по морской логистике Украины не прекращаются, Москва не намерена открывать Киеву возможность морской торговли. Как сообщают украинские паблики, атаки на морские суда, идущие в украинские порты, не останавливаются.
Согласно данным российского Минобороны, в течение сегодняшнего дня, пятницы, 18 сентября, в результате атак поражены три морских судна, используемых Киевом в интересах украинской армии. Удары наносились реактивными беспилотниками «Герань-4 сикер» по портам «Большой Одессы».
В порту «Южный» в результате ударов накрыли судно типа сухогруз с грузом военного назначения, в порту Одессы беспилотники отработали по танкеру с ГСМ, украинские паблики подтверждают удары в районе порта, но подробности не приводят. Хотя о дыме со стороны портовой инфраструктуры сообщают многие.
Кроме того, ещё один сухогруз перехвачен в акватории Чёрного моря на переходе в порт Одессы. Как утверждают в российском военном ведомстве, судно пыталось доставить в порт грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
По данным пророссийского подполья, данные на большинство целей в портах, а также информацию о морских судах дают российской разведке простые украинцы, которые уже устали от киевского режима. В большинстве случаев она подтверждается, после проверки наносятся удары.
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