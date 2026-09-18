Европа без саудовской нефти: Saudi Aramco отменила октябрьские поставки в ЕС
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила минимум два нефтеперерабатывающих завода в Европе: в октябре сырую нефть им поставлять не будут.
Решение касается всех европейских покупателей компании. Причиной называют удары беспилотников по главному саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Эта труба связывает месторождения в Восточной провинции с портом Янбу, который расположен у берегов Красного моря.
Как передают, прокачку по трубе собираются частично запустить в ближайшие дни, а полностью восстановить – примерно за полтора месяца. До этого сроки ремонта оценивали в 5–6 недель, но воз и ныне там.
Обычно клиенты из Европы берут саудовскую нефть по срочным контрактам, которые дают стабильные поставки каждый месяц. Но, по данным Bloomberg, после атаки часть клиентов Saudi Aramco бросилась в панические закупки. В частности, польский энергетический концерн Orlen провёл десятки тендеров, пытаясь найти, где ещё можно взять нефть.
После удара по нефтепроводу «Восток – Запад» нефть из главного саудовского порта Янбу на Красном море уходит с перебоями. Один из собеседников издания рассказал, что погрузку его партии нефти в Янбу уже сдвинули, но новую дату так и не сообщили. Ещё три источника сказали, что пока не знают, отменят их погрузки или перенесут. Участники рынка ждут задержек с поставками.
Нефтепровод «Восток – Запад» был главной «дорогой», по которой нефть шла к Янбу. Благодаря ему Саудовская Аравия могла вывозить сырьё через Красное море, минуя Ормузский пролив.
Ранее издание оценивало: если трубу не починят в самые короткие сроки, то запасов нефти в Янбу хватит лишь на 5–7 дней экспорта.
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