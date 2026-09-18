Европа без саудовской нефти: Saudi Aramco отменила октябрьские поставки в ЕС

6 968 22
Европа без саудовской нефти: Saudi Aramco отменила октябрьские поставки в ЕС


Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила минимум два нефтеперерабатывающих завода в Европе: в октябре сырую нефть им поставлять не будут.



Решение касается всех европейских покупателей компании. Причиной называют удары беспилотников по главному саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Эта труба связывает месторождения в Восточной провинции с портом Янбу, который расположен у берегов Красного моря.

Как передают, прокачку по трубе собираются частично запустить в ближайшие дни, а полностью восстановить – примерно за полтора месяца. До этого сроки ремонта оценивали в 5–6 недель, но воз и ныне там.

Обычно клиенты из Европы берут саудовскую нефть по срочным контрактам, которые дают стабильные поставки каждый месяц. Но, по данным Bloomberg, после атаки часть клиентов Saudi Aramco бросилась в панические закупки. В частности, польский энергетический концерн Orlen провёл десятки тендеров, пытаясь найти, где ещё можно взять нефть.

После удара по нефтепроводу «Восток – Запад» нефть из главного саудовского порта Янбу на Красном море уходит с перебоями. Один из собеседников издания рассказал, что погрузку его партии нефти в Янбу уже сдвинули, но новую дату так и не сообщили. Ещё три источника сказали, что пока не знают, отменят их погрузки или перенесут. Участники рынка ждут задержек с поставками.

Нефтепровод «Восток – Запад» был главной «дорогой», по которой нефть шла к Янбу. Благодаря ему Саудовская Аравия могла вывозить сырьё через Красное море, минуя Ормузский пролив.

Ранее издание оценивало: если трубу не починят в самые короткие сроки, то запасов нефти в Янбу хватит лишь на 5–7 дней экспорта.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. commbatant Звание
    commbatant
    +10
    Вчера, 21:21
    Нонче не только в Куеве будут жечь мебель в бочках у дома...но и в Лондонах и Парижах...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Вчера, 21:54
      Придётся Норвегию "выжимать" под чистую. Трамп будет не против, заработать на европейцах, по завышенным ценам.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Вчера, 22:47
        Цитата: marchcat
        Придётся Норвегию "выжимать" под чистую.

        - Узнали мы что у вас есть новый метод выращивания картофеля?
        - Да есть, с утра сажаем а вечером уже выкапываем.
        - Что быстро растет?
        - Не, очень кушать хочется.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +10
    Вчера, 21:24
    Все к тому давно шло... В Европе вообще думать некому, зато Россия во всем якобы виновата...
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +13
      Вчера, 21:26
      Цитата: Михаил-Иванов
      зато Россия во всем якобы виновата...

      Если Россия как то причастна конкретно к этому эпизоду, то я даже немножко горд.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 02:27
      В Европе вообще думать некому
      Привыкли, что заокеанский патрон всегда всё разрулит, а любой орган без нагрузки атрофируется.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Вчера, 21:29
    Решение касается всех европейских покупателей
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Вчера, 21:43
    Только теперь я начинаю подозревать, что администрация тарарама не такие уж и лохи. Сначала прихлопнули и пнули под одно место китайцев из Панамы. Потом взяли грубо и без церемоний (читай по беспределу) под контроль Венесуэльскую нефть. И теперь жидко наделали в штаны по Ормузу. Стоп! А наделали ли янки там в штаны или это и был такой план - резко сократить предложение нефти на рынке? hi
    1. Интересующийся Звание
      Интересующийся
      -1
      Вчера, 21:56
      Мне видится что рыжий балабол хотел в Ормузе сделать свой бизнес вместе с Ираном. Но Иран выставил неприемлемые для него условия. И всё: раз не получилось, значит надо всё сжечь и порушить. Так не доставайся же ты не кому.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Вчера, 22:00
      Цитата: lubesky
      Только теперь я начинаю подозревать, что администрация тарарама не такие уж и лохи. Сначала прихлопнули и пнули под одно место китайцев из Панамы. Потом взяли грубо и без церемоний (читай по беспределу) под контроль Венесуэльскую нефть. И теперь жидко наделали в штаны по Ормузу. hi

      Так то бы складно, если бы не одно но - Иран как и прежде пропускает китайские корабли через Ормузский пролив без ограничений.
      Цитата: lubesky
      Стоп! А наделали ли янки там в штаны или это и был такой план - резко сократить предложение нефти на рынке?

      А смысл? winked
      Если в самих США галлон бензина пошёл в гору при том, что у Трампа промежуточные выборы через 1.5 месяца, то это самый верный путь обеспечить переход лояльного электората от республиканцев к демократам.
      Нет, тут скорее наблюдается банальный провал в силу недооценки возможностей Ирана и переоценки своих возможностей со стороны политических авантюристов от США и Израиля т.е. Бени и Дони, нежели продуманная стратегия. winked
      1. михаилл Звание
        михаилл
        -1
        Вчера, 22:38
        Цитата: Ныробский
        это самый верный путь обеспечить переход лояльного электората от республиканцев к демократам.

        Борьба республиканцев с демократами- это борьба нанайских мальчиков.
        И Трамп покинет пост президента, как та теща- "Злые вы, уйду я от вас!".
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Вчера, 22:54
        Получив по 5000 доларов после победы республиканцев на выборах 3 ноября, каждый сможет компенсеровать скачок цен на бензин в течении 5000:52(недели):11(галлонов)=8,74 года.
        Если республиканцы выиграют канэшна lol
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Вчера, 23:34
          Цитата: pudelartemon
          Получив по 5000 доларов после победы республиканцев на выборах 3 ноября, каждый сможет компенсеровать скачок цен на бензин в течении 5000:52(недели):11(галлонов)=8,74 года.
          Если республиканцы выиграют канэшна lol

          Не получат. Дотошные бухгалтеры с калькуляторами в руках уже подсчитали, что на это понадобится больше триллиона вечно зелёных бумажек, которые Трампу взять неоткуда.
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            0
            Вчера, 23:35
            Да шутка юмора это была, не берите в голову lol
          2. Товарищ Звание
            Товарищ
            +1
            Сегодня, 03:28
            Цитата: Ныробский
            на это понадобится больше триллиона вечно зелёных бумажек, которые Трампу взять неоткуда.

            Как это неоткуда ?
            А вот Трамп же бил себя кулаком по груди, кричал, что на пошлинах Америка уже триллионы загребла.
            laughing laughing laughing
            1. Schneeberg Звание
              Schneeberg
              0
              Сегодня, 05:04
              Цитата: Товарищ
              на пошлинах Америка уже триллионы загребла.
              Она высокие цены на топливо загребла, да ещё и с потерей своего авторитета wink
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Вчера, 21:51
    Прилетело от куда не ждали? Огребайте.... Продаю ватники недорого... wassat
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 22:00
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что -Тот кто придумывает будущее,тот и цены на всё в будущем назначает!. . . hi
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      -4
      Вчера, 22:40
      *Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала*.

      У ей имя еще такое чудное--Эльвира Сахипзадовна.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 23:51
    Кто то хорошие бабки на всем этом поимет....
    А теперь вопрос... кто это счастливчик??? wink
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:02
    Пусть Гейропа опять переходит на уголь и дрова wink
    1. Руслан Голота Звание
      Руслан Голота
      0
      Сегодня, 05:24
      С дровами у них уже давно проблемы, пара веков на сколько помню. А вот уголек к сожалению пока еще остался кое где.