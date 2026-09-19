«Оказалась слишком дорогой»: Латвия отказалась от покупки САУ Archer

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«Оказалась слишком дорогой»: Латвия отказалась от покупки САУ Archer

Правительство Латвии отказалось от покупки 155-мм самоходной гаубицы Archer от шведского филиала BAE Systems Bofors, сделав выбор в пользу другой системы. Минобороны Латвии заявило по этому поводу:

Archer оказалась слишком дорогой САУ, в то время как Morana, предлагаемая Чехией, обойдётся существенно дешевле.

Указывается, что графики производства и поставок Archer не соответствовали актуальным планам развития латвийской армии, надеющейся получить в скором времени 18 новых САУ. К тому же чешская сторона предложила более выгодные условия для самой Латвии, так как предусматривается активное участие местных оборонных предприятий в обслуживании и интеграции систем.



Morana:



Ранее, в июне 2025 года, Латвия подписала со Швецией письмо о намерениях, а не твёрдый контракт. Новое руководство Минобороны страны подвергло критике предыдущие решения, отметив, что тогда выбор в пользу Archer был продиктован скорее «политическим сотрудничеством со Стокгольмом», а не реальными экономическими и боевыми преимуществами.

Morana:



Morana, имеющая калибр 155 мм/52, устанавливается на шасси грузовика Tatra Force 8×8. Разработанная компанией Excalibur Army, она является преемницей семейства САУ DANA чехословацкой эпохи. По словам производителя, гаубица, снаряжённая автоматом заряжания, может произвести 6 выстрелов в первую минуту и 5 при непрерывном огне, с максимальной дистанцией 41,5 км при использовании снарядов увеличенной дальности. Экипаж из 3–4 человек работает в бронекабине. Имеется дистанционно управляемая 12,7-мм станция для самозащиты.