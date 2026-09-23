Учения Краснознамённого Балтийского флота в 1936 г. Робкий шаг вперёд

БОУ № 3

Оборона баз Кронштадского и Ижорского укрепрайонов в условиях нахождения в них кораблей флота, от воздушного и морского противника.

Атака морских баз противника легкими и воздушными силами с целью разрушения их основных объектов и нанесения тяжелых повреждений находящимся в них кораблям противника.

Учебно-боевая операция (УБО)

О ложке меда в бочке дегтя