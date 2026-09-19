Лукашенко: за 18 лет власти Польши не смогли превратить белорусов в рабов

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Лукашенко: за 18 лет власти Польши не смогли превратить белорусов в рабов


До освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году местное население находилось в постоянном страхе перед рейдами дефензивы (польской политической полиции). И потому оно встречало красноармейцев цветами, считая их своими освободителями.



Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на молодёжном форуме «Молодёжь. Беларусь. Будущее» в честь Дня народного единства.

Глава государства отметил, что за 18 лет, с 1921 по 1939 год, власти Польши так и не смогли превратить белорусов в безмолвных рабов. Политику, которую они тогда проводили, Лукашенко охарактеризовал как этногеноцид. Польское руководство жёстко в течение почти двух десятилетий подавляло волю местного населения, стирая его национальную идентичность.

Президент РБ отметил:

Достаточный срок, чтобы заставить людей забыть язык, традиции, историю.

Белорусский лидер напомнил, что в те времена польские власти проводили в Западной Белоруссии карательные операции, а военно-полевые суды выносили приговоры активистам и простым жителям.

И в условиях этой польской «тюрьмы народов» в Западной Белоруссии успело вырасти новое поколение граждан. Но хотя белорусов пытались заставить не думать о единстве и равноправии, они, по словам Лукашенко, не отреклись от своей идентичности и не оторвались от корней.

По словам белорусского президента, народ республики и сегодня не забывает о том, как аннексированные Польшей территории Западной Беларуси воссоединились с Советской Белоруссией.
2 комментария
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  1. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +5
    Сегодня, 13:35
    А еще можно вспомнить массовые убийства пленных красноармейцев поляками в 1920. Тогда убили 60 тыс наших людей. В 1940 Сталин им отомстил, хотя я это и не могу одобрить. Поляки - злейшие враги России и Беларуси, и к огромному сожалению наши прямые соседи. Батька молодец, правду матку режет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:02
      народ республики и сегодня не забывает о том, как аннексированные Польшей территории Западной Беларуси воссоединились с Советской Белоруссией.
      Хоть один человек правильно озвучивает - воссоединились, а не были захвачены !