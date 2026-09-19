ВС РФ освободили Марьевку в ДНР, ВСУ понесли серьёзные потери

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ВС РФ освободили Марьевку в ДНР, ВСУ понесли серьёзные потери


В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили Марьевку. Штурмовые группы подавили сопротивление противника, вытеснили украинские части с их рубежей и закрепились в селе.

За Марьевку пытался зацепиться 108-й отдельный штурмовой батальон под командованием Сергея Филимонова. Однако бойцы группировки «Центр» надавили так сильно, что батальон ВСУ свои позиции не удержал.



Эти бои обошлись украинской стороне очень дорого. Она лишилась более 210 военных, свыше 9 единиц бронетехники, больше 18 автомобилей и более 4 артиллерийских орудий. Вдобавок уничтожено свыше 97 беспилотников и наземных роботизированных комплексов. Марьевка оказалась ещё одним рубежом, который противник не удержал, и группировка «Центр» продолжает наступать дальше.

Кроме Марьевки, российские войска взяли освободили Гулево в ДНР, а в Запорожской области под контроль России перешло село Зелёная Диброва. Марьевку и Гулево освободили части группировки «Центр», тогда как Зелёную Диброву освобождали бойцы группировки «Восток». Это село входило в цепочку оборонительных позиций ВСУ, тянувшихся по линии Самойловка – Светлая Долина – Зелёная Диброва.

В Харьковской области под контроль ВС РФ перешли ещё два населённых пункта – Комиссарово и Лошаково. Их заняла группировка «Север», которая в этом регионе всё плотнее сжимает кольцо окружения.

В сводке Минобороны России говорится и о других успехах. Российские силы ударили по складам, где хранятся горюче-смазочные материалы и военное имущество, а также по транспортным объектам, которые работают на нужды ВСУ. На нескольких участках зоны специальной военной операции российские подразделения продолжают двигаться вперёд.
1 комментарий
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 13:22
    Кучно пошло. Ждем закрасов на Лостармор, сколько там кв. километров прибавилось.