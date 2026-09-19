Перемещается с размахом: в сети показали огромный кортеж Зеленского

4 444 19
Перемещается с размахом: в сети показали огромный кортеж Зеленского

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть огромный кортеж, сопровождавший автомобиль украинского диктатора Зеленского во время его визита в западные регионы Украины. Стремление главы киевского режима к показной роскоши давно не является секретом. Этот раз не стал исключением — «просроченный» перемещался по Западной Украине в сопровождении более 15 спецавтомобилей. Летом прошлого года из-за кортежа Зеленского перекрывали центр Вены.

Накануне Зеленский объявил о создании так называемой «Карпатской восьмерки», в работе которой, как ожидают в Киеве, помимо Украины, будут участвовать Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Кроме Зеленского, на это мероприятие почти полным составом прибыл украинский кабмин, ради этого отменив все заседания в Киеве.



При этом премьер Венгрии Мадьяр не приехал на организованный Зеленским форум. Венгрия была представлена на уровне заместителя посла в Киеве. Также от приглашения посетить Западную Украину отказался премьер Словакии Фицо. Из восьми заявленных Зеленским участников «карпатской» инициативы на уровне лидеров государств были, помимо Украины, представлены только Польша, Румыния и примкнувшая к ним Сербия.

В ходе встречи с европейскими «партнерами» приехавший с огромным кортежем Зеленский не преминул пожаловаться на катастрофическое финансовое положение Украины и традиционно попросил денег.


19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 13:48
    Ну и что,есть ему чего боятся чтоб шнырять на малоприметных авто да малым количеством? Нет нечего. Ему надо боятся собственный народ который спросит за роскошь в это время? Нет. Может эта "могучая кучка" предъявит ему за подобный размах? Опять нет,так почему бы ему не шикануть???
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Ропот 55
      Ему надо боятся собственный народ который спросит за роскошь в это время?

      Этот народ ничего не спросит, хата с краю не предполагает спроса.
      Майдан - кастрюля на голове - шмат сала в руке.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:53
    Территориальных претензий не имеют к Украине только Чехия и Сербия. Дай денег ! Это явно проблема у Украины ,вернее у зеленского .Европейская солидарность это слабый козырь .А можно рядом что то уронить как несколько дней назад .Что то Джонсон не вякает .Сил хватило на один раз .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: tralflot1832
      Что то Джонсон не вякает .Сил хватило на один раз .

      Интересно, когда Джонсон соизволит посетить ещё раз криворожского шинкаря ?
  3. Buchenland Звание
    Buchenland
    -2
    Сегодня, 13:57
    А какое отношение кортеж имеет к "показной роскоши?"
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 14:03
    Большой кортеж - большая цель... Эх, мечты, мечты...
  5. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +3
    Сегодня, 14:19
    Удивило, что такой дешёвый и такой разномастный кортеж. Это не презика везут.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Стас1973
      Удивило, что такой дешёвый и такой разномастный кортеж. Это не презика везут.

      Извиняюсь, какой "презыдэнт", такой и кортеж.
  6. red_fear
    red_fear
    +3
    Сегодня, 14:26
    Cтыдно мне за наши методы, стыдно... Орешником бы туда
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:00
      Цитата: red_fear
      Cтыдно мне за наши методы, стыдно... Орешником бы туда

      Постыдитесь, на такую дрянь, да ещё "Орешник" ?
      На него пулю жалко.
      Только осина у дороги, вот его место.
  7. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 14:26
    А скорая им для чего?..........
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Normann
      А скорая им для чего?.

      Ну это когда от передоза, пена из рта пойдёт.
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 14:32
    Сербия..??... И какие-же у неё интересы в Карпатах. Что, Балканы уже "...всё..."? Те ещё, получается, "братушки"...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:57
    Цитата: carpenter
    Цитата: tralflot1832
    Что то Джонсон не вякает .Сил хватило на один раз .

    Интересно, когда Джонсон соизволит посетить ещё раз криворожского шинкаря ?

    Когда деньги начнут кончаться ,много денег не бывает .
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:57
    Цитата: carpenter
    Цитата: tralflot1832
    Что то Джонсон не вякает .Сил хватило на один раз .

    Интересно, когда Джонсон соизволит посетить ещё раз криворожского шинкаря ?

    Когда деньги начнут кончаться ,много денег не бывает .
  11. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 15:12
    А где огромный кортеж?...........
  12. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 16:58
    Ну тут наверное всë же больше страх как перед нами так и перед своими, врагов и интересантов в скорой кончине всë больше.
  13. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 17:05
    Катаются спокойно нацисты кортежами по Украине. Как это всё можно назвать одним словом?
  14. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 17:20
    Перемещается с размахом

    Ну а чё? Стоко бабла накосил... гуляет, как последний раз...