Латвия признала превосходство беспилотных технологий России над Европой и НАТО
Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что Европа не поспевает за тем, как быстро развиваются технологии беспилотников в России. Он также признал, что в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины есть серьёзные проблемы.
По словам Ринкевича, серьёзные трудности заметны сразу в трёх областях: противовоздушной обороне, защите от дронов и противоракетной обороне. Причём, отметил он, эти проблемы есть не только у Украины, но и у всей Европы вместе с НАТО.
Он подчеркнул, что дроновые технологии меняются с невероятной скоростью, и то, как сейчас готовятся к войне в воздухе, может быть неактуальным уже к середине следующего года.
Ринкевич добавил: если Россия вдруг применит несколько ракет по территории стран Балтии или других государств НАТО, многие страны столкнутся с очень серьёзной проблемой. По его словам, никто не может дать гарантию, что такую ракетную атаку удастся отразить. Правда, неизвестно, откуда у латвийского лидера информация о подобных намерениях у России.
Ранее The New York Times писала: пока шёл конфликт с Ираном, США почти полностью израсходовали запасы малозаметных крылатых ракет. По данным издания, было выпущено столько Tomahawk, сколько обычно тратилось за десять лет, а ракеты для систем Patriot израсходованы на два года производства вперёд.
Тем временем бюджетное управление Конгресса США подсчитало: в войне с Ираном американцы израсходовали почти две трети всех имевшихся перехватчиков. Чтобы восполнить эти запасы, понадобится как минимум пять лет.
В конце апреля вышел аналитический доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В нём говорится: из-за того, что арсеналы истощились, США могут столкнуться с острой нехваткой высокоточных ракет, если в будущем произойдут крупные боестолкновения.
Европа тоже получает ракеты для Patriot с задержками. Накануне в Еврокомиссии сообщили, что из-за запросов Украины есть трудности с закупкой ракет для этих систем ПВО. США думали над тем, чтобы передать производство Patriot на аутсорсинг Украине и Европе, однако договорённости пока нет.
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