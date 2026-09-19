Латвия признала превосходство беспилотных технологий России над Европой и НАТО

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Латвия признала превосходство беспилотных технологий России над Европой и НАТО


Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что Европа не поспевает за тем, как быстро развиваются технологии беспилотников в России. Он также признал, что в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины есть серьёзные проблемы.

По словам Ринкевича, серьёзные трудности заметны сразу в трёх областях: противовоздушной обороне, защите от дронов и противоракетной обороне. Причём, отметил он, эти проблемы есть не только у Украины, но и у всей Европы вместе с НАТО.

Он подчеркнул, что дроновые технологии меняются с невероятной скоростью, и то, как сейчас готовятся к войне в воздухе, может быть неактуальным уже к середине следующего года.

Ринкевич добавил: если Россия вдруг применит несколько ракет по территории стран Балтии или других государств НАТО, многие страны столкнутся с очень серьёзной проблемой. По его словам, никто не может дать гарантию, что такую ракетную атаку удастся отразить. Правда, неизвестно, откуда у латвийского лидера информация о подобных намерениях у России.

Ранее The New York Times писала: пока шёл конфликт с Ираном, США почти полностью израсходовали запасы малозаметных крылатых ракет. По данным издания, было выпущено столько Tomahawk, сколько обычно тратилось за десять лет, а ракеты для систем Patriot израсходованы на два года производства вперёд.

Тем временем бюджетное управление Конгресса США подсчитало: в войне с Ираном американцы израсходовали почти две трети всех имевшихся перехватчиков. Чтобы восполнить эти запасы, понадобится как минимум пять лет.

В конце апреля вышел аналитический доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В нём говорится: из-за того, что арсеналы истощились, США могут столкнуться с острой нехваткой высокоточных ракет, если в будущем произойдут крупные боестолкновения.

Европа тоже получает ракеты для Patriot с задержками. Накануне в Еврокомиссии сообщили, что из-за запросов Украины есть трудности с закупкой ракет для этих систем ПВО. США думали над тем, чтобы передать производство Patriot на аутсорсинг Украине и Европе, однако договорённости пока нет.
4 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 13:42
    И под этот "соус" Е.С. надо срочно выделить 100500 сиксилионов денег,а верхушки Е.С. это всё благополучно оприходуют,потом выяснится что угрозы не было,но бюджет то "освоен".
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 13:45
      если Россия вдруг применит несколько ракет по территории стран Балтии
      С Балтией можно будет попрощаться на всегда.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 13:53
        marchcat,ну а что,вон давеча была статья,что мол в случае чего ,всем щемиться в Польшу,так что и трёх ракет хватит,что началось кочевание этих "храбрецов".
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 14:09
      Только вот не понятно: кого вообще интересует мнение латвии? Ну построили заводик по производству дронов, ну могут производить БЭКи, ну… вся прибалтика выполнила свое предназначение, когда вписалась в ПВО западной европы, все остальное от лукавого.
      Хотя нет, ошибаюсь: -
      Цитата: Ропот 55
      под этот "соус" ЕС надо срочно выделить 100500 сиксилионов денег, а верхушки ЕСТЬ это всё благополучно оприходуют, потом выяснится что угрозы не было, но бюджет то "освоен".
      , а потом подадут на ВГК в суд: не оправдал их ожиданий lol