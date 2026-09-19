В Запорожье освобождено село Зелёная Диброва к западу от Терноватовских высот

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В Запорожье освобождено село Зелёная Диброва к западу от Терноватовских высот

Армия России в ходе наступления на ключевых участках фронта продолжает в ежедневном режиме освобождение все новых территорий и населенных пунктов. Сегодня хорошие новости поступили из ДНР, где бойцы группировки «Центр» выбили врага из сел Гулево и Марьевку.

Новых значительных успехов добились штурмовые подразделения группировки войск «Север», все дальше отодвигаются врага от западной границы нашей страны. Ранее в публикации «Военного обозрения» сообщалось об освобождении населенных пунктов Комиссарово и Лошаковка. Это очередное сжатие того самого котла, в который попали значительные силы ВСУ на северо-востоке Харьковщины.



И вновь очередной успех российской армии, теперь уже в Запорожье. Минобороны РФ сообщает, что в ходе успешных наступательных действий штурмовые подразделения группировки войск «Восток» освободили село Зеленая Диброва (Дубрава) к западу от Терноватовских высот. Врага из этого населенного пункта выбили бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии «восточной» группировки армии России.



В ходе подготовки к штурму села по опорникам противника наносилось комбинированное огневое поражение в круглосуточном режиме. Операторы ударных беспилотников перерезали пути снабжения гарнизона ВСУ, уничтожая в том числе технику в процессе передвижения и тяжелые коптеры. После предварительной обработки штурмовые подразделения выбили противника из села и провели зачистку.

На карте видно, что вместе с ранее освобожденным селом Розовка этот успех наших бойцов расширяет фланговый охват с юга полуокруженной группировки ВСУ с центром в районе села Терноватое (господствующие высоты). На противоположном фланге находится село Зоревка, оно перешло под наш контроль 10 дней назад. Возможно наступление на село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом на трассе Т0408, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым.

3 комментария
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 14:27
    Подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 16:14
      Цитата: кокосов тима
      Подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают зачистку жилых кварталов Красного Лимана и Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России

      тоже читал, интересное утверждение
  2. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 16:29
    Неплохая конфигурация вырисовывается. Скрестим пальцы, чтобы не сглазить.