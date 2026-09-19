Компоненты F-35, отправленные из Австралии на ремонт в США, оказались в Китае

Партия компонентов для истребителя F-35, которую отправили из Австралии в США на ремонт, летом была перенаправлена в Гонконг, сообщило Politico со ссылкой на трёх собеседников, знакомых с ситуацией. По данным издания, часть деталей пропала; причины изменения маршрута и нынешнее местонахождение груза не раскрываются.Объединённое программное управление F-35 при Пентагоне подтвердило Politico, что ему известно о «проблеме с поставкой неисправных компонентов F-35 Lightning II».Управление заявило, что вместе с властями США и промышленными партнёрами работает над возвратом деталей, расследованием инцидента и мерами, которые должны предотвратить повторение ситуации.По сведениям источников Politico, в партии находился фонарь кабины – прозрачная часть, закрывающая пилота. Она покрыта тонким радиопоглощающим слоем, важным для малозаметности самолёта. Два собеседника издания считают, что доступ к такому элементу мог бы позволить изучить технологию и сопоставить её с уже полученными данными. Однако подтверждений того, что китайские специалисты получили сами компоненты или ознакомились с ними, публикация не приводит.Вопрос уже обсуждался на закрытых брифингах для сотрудников профильных комитетов Конгресса: по данным Politico, первые из них прошли в июне, а новые ожидались в ближайшие недели. Госдепартамент отказался от комментария, а посольство Китая в США сообщило изданию, что не знакомо с этим случаем.Инцидент высветил зависимость программы F-35 от международной системы ремонта и поставок. Счётная палата США в июньском докладе отмечала, что глобальная система обеспечения включает производителей, коммерческие и государственные ремонтные центры, а также склады в разных странах. Ведомство указывало на дефицит запчастей и сильную зависимость программы от подрядчиков. По его данным, готовность американского парка F-35 к выполнению хотя бы одной поставленной задачи снизилась с 67% в 2021 финансовом году до 44% в 2025-м; полностью боеготовыми были 25% самолётов против 38% четырьмя годами ранее.

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