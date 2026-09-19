Компоненты F-35, отправленные из Австралии на ремонт в США, оказались в Китае

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Компоненты F-35, отправленные из Австралии на ремонт в США, оказались в Китае


Партия компонентов для истребителя F-35, которую отправили из Австралии в США на ремонт, летом была перенаправлена в Гонконг, сообщило Politico со ссылкой на трёх собеседников, знакомых с ситуацией. По данным издания, часть деталей пропала; причины изменения маршрута и нынешнее местонахождение груза не раскрываются.

Объединённое программное управление F-35 при Пентагоне подтвердило Politico, что ему известно о «проблеме с поставкой неисправных компонентов F-35 Lightning II».

Управление заявило, что вместе с властями США и промышленными партнёрами работает над возвратом деталей, расследованием инцидента и мерами, которые должны предотвратить повторение ситуации.

По сведениям источников Politico, в партии находился фонарь кабины – прозрачная часть, закрывающая пилота. Она покрыта тонким радиопоглощающим слоем, важным для малозаметности самолёта. Два собеседника издания считают, что доступ к такому элементу мог бы позволить изучить технологию и сопоставить её с уже полученными данными. Однако подтверждений того, что китайские специалисты получили сами компоненты или ознакомились с ними, публикация не приводит.

Вопрос уже обсуждался на закрытых брифингах для сотрудников профильных комитетов Конгресса: по данным Politico, первые из них прошли в июне, а новые ожидались в ближайшие недели. Госдепартамент отказался от комментария, а посольство Китая в США сообщило изданию, что не знакомо с этим случаем.

Инцидент высветил зависимость программы F-35 от международной системы ремонта и поставок. Счётная палата США в июньском докладе отмечала, что глобальная система обеспечения включает производителей, коммерческие и государственные ремонтные центры, а также склады в разных странах. Ведомство указывало на дефицит запчастей и сильную зависимость программы от подрядчиков. По его данным, готовность американского парка F-35 к выполнению хотя бы одной поставленной задачи снизилась с 67% в 2021 финансовом году до 44% в 2025-м; полностью боеготовыми были 25% самолётов против 38% четырьмя годами ранее.
10 комментариев
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  1. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +11
    Сегодня, 14:18
    В штате Кентукки (округ Крисчен) существует община, которая называется Гонконг (Hong Kong, Kentucky).

    Опять логисты aliexpress что-то напутали с адресом...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 14:37
      Роман Васильевич, если причина действительно в этом ,то Трамп потребует переименовать китайский Гонконг .
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:23
        Цитата: knn54
        Роман Васильевич, если причина действительно в этом ,то Трамп потребует переименовать китайский Гонконг .

        В Америку?
        Ну, тогда и второй, американский, тоже пусть будет Америка, Кентукки. Чтоб два раза не ходить...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Роман_Васильевич
      В штате Кентукки (округ Крисчен) существует община, которая называется Гонконг (Hong Kong, Kentucky).

      Опять логисты aliexpress что-то напутали с адресом...

      Следующую посылку ждём в Москве, поскольку в штате Айдахо, округ Лейта, есть своя Москва - Moscow, Latah County, Idaho. smile

      Логисты, они такие - доверятся ИИ, а он и начудить могёт. yes
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +2
        Сегодня, 15:14
        У них и Санкт-Петербург есть, плагиаторы огородно-растениевые laughing А вообще-то мир сходит с ума, с тех пор как им начали рулить менеджеры. Видимо лучшего от не заслужил.
    3. Naval Звание
      Naval
      0
      Сегодня, 15:52
      В штате Айдахо находится город Москва (Moscow, Idaho), в следующий раз пусть туда отправляют.... laughing
    4. napalm Звание
      napalm
      +1
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Роман_Васильевич
      Опять логисты aliexpress что-то напутали с адресом...

      Том Сойер жил в Санкт Петербурге. Сент-Питерсберг (штат Миссури).
  2. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Сегодня, 14:40
    готовность .... снизилась с 67% в 2021 финансовом году до 44% в 2025-м

    Такое снижение боеготовности одными проблемами логистики не объяснить. Неужели всплыли более серьезные "болячки" конструкции?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:40
    Роlitiico признано Трампом фейк ньюс и выгнан из Белого Дома .Какой значок для них придумаем . drinks вариант 👎
  4. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +1
    Сегодня, 15:07
    И тут СУ-57 на выставку махнул почти на 4 000 км laughing