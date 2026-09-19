БПЛА без GPS и спутников: советник Зеленского заявил о новой «угрозе для Киева»
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Сергей Бескрестнов, советник Зеленского по развитию технологических направлений обороны, заявил: Россия может заметно улучшить точность ударов вглубь украинской территории. Это станет возможным благодаря новой навигационной системе под названием «Ариадна», для работы которой не нужны спутники.
Бескрестнов напомнил: об этом проекте впервые стало известно ещё в декабре 2025 года. Его, к несчастью Киева, не свернули – наоборот, работа продолжалась. Теперь, по его словам, Россией рассматривается установка системы и на «Герани», и на КАБы.
В основе «Ариадны» лежат наземные базовые станции – радиомаяки, которые передают координаты приёмникам, установленным на летательных аппаратах. Благодаря этому спутниковая связь не нужна вообще, а средства радиоэлектронной борьбы против такой системы бесполезны: местоположение вычисляют по задержкам сигнала, приходящего сразу от трёх наземных точек.
Как сообщает Фонд НТИ, эта технология даёт точность позиционирования вплоть до 15-20 сантиметров. Разработчики уверяют, что она в восемь раз точнее GPS и позволяет защититься от поддельных сигналов и намеренных помех.
Бескрестнов подчеркнул, что такая система даст российским дронам проникать вглубь украинской территории на расстояние до 100 километров невзирая на помехи. А это фактически означает, что значительную часть прифронтовых областей Украины можно будет атаковать с высочайшей точностью.
Маяки «Ариадны» полезны не только в военных целях. Дроны с такой навигацией смогут заниматься аэрологистикой в пределах «дрон-шоссе» – маршрута для автономной перевозки грузов. Найдётся ей место и в сельском хозяйстве, и в организации роевого управления БПЛА. Также планируется внедрение системы в работу одного из крупнейших агропромышленных комплексов страны.
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