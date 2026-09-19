БПЛА без GPS и спутников: советник Зеленского заявил о новой «угрозе для Киева»

5 610 8
БПЛА без GPS и спутников: советник Зеленского заявил о новой «угрозе для Киева»


Сергей Бескрестнов, советник Зеленского по развитию технологических направлений обороны, заявил: Россия может заметно улучшить точность ударов вглубь украинской территории. Это станет возможным благодаря новой навигационной системе под названием «Ариадна», для работы которой не нужны спутники.



Бескрестнов напомнил: об этом проекте впервые стало известно ещё в декабре 2025 года. Его, к несчастью Киева, не свернули – наоборот, работа продолжалась. Теперь, по его словам, Россией рассматривается установка системы и на «Герани», и на КАБы.

В основе «Ариадны» лежат наземные базовые станции – радиомаяки, которые передают координаты приёмникам, установленным на летательных аппаратах. Благодаря этому спутниковая связь не нужна вообще, а средства радиоэлектронной борьбы против такой системы бесполезны: местоположение вычисляют по задержкам сигнала, приходящего сразу от трёх наземных точек.

Как сообщает Фонд НТИ, эта технология даёт точность позиционирования вплоть до 15-20 сантиметров. Разработчики уверяют, что она в восемь раз точнее GPS и позволяет защититься от поддельных сигналов и намеренных помех.

Бескрестнов подчеркнул, что такая система даст российским дронам проникать вглубь украинской территории на расстояние до 100 километров невзирая на помехи. А это фактически означает, что значительную часть прифронтовых областей Украины можно будет атаковать с высочайшей точностью.

Маяки «Ариадны» полезны не только в военных целях. Дроны с такой навигацией смогут заниматься аэрологистикой в пределах «дрон-шоссе» – маршрута для автономной перевозки грузов. Найдётся ей место и в сельском хозяйстве, и в организации роевого управления БПЛА. Также планируется внедрение системы в работу одного из крупнейших агропромышленных комплексов страны.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 14:28
    Уважение нашим разработчикам и инженерам!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Андрей Храмов
      Уважение нашим разработчикам и инженерам!


      Походу прийдётся изобретать замену дроно-ракете Герань-5. Видео по ссылке.

      .Перехват украинским реактивным зенитным дроном реактивного дрона-камикадзе (крылатой ракеты) "Герань-5".

      Об испытаниях данных реактивных перехватчиков противник заявлял в середине августа, теперь же эти дроны стали применяться и в реальной обстановке.

      Военный Осведомитель


      https://max.ru/milinfolive/AaC5jJhyVig
  2. stankow Звание
    stankow
    0
    Сегодня, 14:33
    "Тералиты" ? Кто знает больше ?
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 14:53
    такая система даст российским дронам проникать вглубь украинской территории на расстояние до 100 километров невзирая на помехи
    Ну, если пользоваться формулой прямой видимости распространения радиосигнала D = 3,57 × (√H + √h), то для мачты маяка 15 м и высоте дрона 1 км дает 126 км, а для высоты 4 км уже 239 км. Оценки расстояния правдоподобны.
    Сказать, что система не боится помех наверное нельзя, возможно имеется в виду, что в отличие от спутников, энергетика наземных маяков на порядок мощнее. Спутники тяжелее уничтожать чем наземные маяки, зато наземное оборудование дешевле разворачивать. В общем система оправдана.
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 16:23
      Приведенная формула справедлива для метровых радиоволн (УКВ). Для других диапазонов зависимость дальности действия сложнее.
      1. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        0
        Сегодня, 17:39
        Для других диапазонов зависимость дальности действия сложнее.
        Поправлю, чем ниже диапазон, тем сильнее огибание. Для УКВ и выше огибанием можно пренебреч. Сомневаюсь, что для дронов используется КВ, т.к. размер эффективной антенны ~ L/4.
    2. Кариб Звание
      Кариб
      0
      Сегодня, 17:45
      Земные маяки можно дооборудовать дополнительными частотами, диапазонами и оперативно менять. Реально сложнее задавит обмануть.
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 16:21
    Ариадна испытана еще в 2025 году (https://com-pass.ru/ariadna-navigation/) но технических подробностей не сообщается. Мелькнуло только, что принцип действия - дальномерный, то есть используется задержка времени прохождения сигналов от нескольких наземных станций..