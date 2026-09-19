Арктический гамбит: президент США договорился с властями Дании насчёт Гренландии
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Администрация президента Дональда Трампа объявила о достижении стратегического соглашения с Данией и Гренландией. Документ, который планируется подписать на полях Генеральной Ассамблеи ООН уже на следующей неделе, фактически передаёт Соединённым Штатам «постоянный контроль над безопасностью» крупнейшего острова в мире.
Ключевые положения сделки носят беспрецедентный характер. Вашингтон не просто расширяет своё военное присутствие – он получает эксклюзивное право на остров. Отныне ни один противник США не сможет разместить базу, создать военное присутствие или осуществить чувствительные инвестиции в Гренландии без письменного одобрения из Вашингтона. По словам самого Трампа, это гарантирует, что Америка «навсегда» сохранит полную возможность делать всё необходимое для защиты своих интересов и безопасности острова.
Данное соглашение стало кульминацией многолетних усилий американского лидера, который открыто заявлял о желании присоединить ресурсонасыщенную территорию, называя её ключевой «для обороны». Теперь он утверждает: сделка «полностью решает ВСЕ наши многочисленные проблемы».
Официальная реакция Копенгагена и Нуука оказалась подчёркнуто позитивной. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала договор выгодным для всех сторон, отметив его пользу для НАТО и Европы при сохранении суверенитета Королевства. В свою очередь, глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ укрепляет безопасность всего Североатлантического альянса и учитывает интересы местного населения. Стоит отметить, что военная инфраструктура США на острове существует давно, однако новый пакт выводит этот контроль на качественно иной, юридически закреплённый уровень.
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