Арктический гамбит: президент США договорился с властями Дании насчёт Гренландии

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Арктический гамбит: президент США договорился с властями Дании насчёт Гренландии


Администрация президента Дональда Трампа объявила о достижении стратегического соглашения с Данией и Гренландией. Документ, который планируется подписать на полях Генеральной Ассамблеи ООН уже на следующей неделе, фактически передаёт Соединённым Штатам «постоянный контроль над безопасностью» крупнейшего острова в мире.

Ключевые положения сделки носят беспрецедентный характер. Вашингтон не просто расширяет своё военное присутствие – он получает эксклюзивное право на остров. Отныне ни один противник США не сможет разместить базу, создать военное присутствие или осуществить чувствительные инвестиции в Гренландии без письменного одобрения из Вашингтона. По словам самого Трампа, это гарантирует, что Америка «навсегда» сохранит полную возможность делать всё необходимое для защиты своих интересов и безопасности острова.

Данное соглашение стало кульминацией многолетних усилий американского лидера, который открыто заявлял о желании присоединить ресурсонасыщенную территорию, называя её ключевой «для обороны». Теперь он утверждает: сделка «полностью решает ВСЕ наши многочисленные проблемы».

Официальная реакция Копенгагена и Нуука оказалась подчёркнуто позитивной. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала договор выгодным для всех сторон, отметив его пользу для НАТО и Европы при сохранении суверенитета Королевства. В свою очередь, глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ укрепляет безопасность всего Североатлантического альянса и учитывает интересы местного населения. Стоит отметить, что военная инфраструктура США на острове существует давно, однако новый пакт выводит этот контроль на качественно иной, юридически закреплённый уровень.
13 комментариев
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  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +5
    Сегодня, 15:48
    Chybí už jen nakoupit velmi teplé boty na Aliexpresu, které se nerozpadnou za měsíc.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +6
      Сегодня, 15:49
      Осталось только купить на AliExpress очень теплую обувь, которая не развалится через месяц.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:20
      Гренландия забудет не только о суверенитете, но и о расширенной автономии. А жители о субсидиях, бесплатной медицине и образовании. Про экологию тоже можно забыть.
      А собственная премьерша унизила датское общество по самое ни хочу. Как и Европу вместе с НАТО.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 17:04
        Исполнилась мечта Трампа. Добился-таки. Захапал Гренландию.
        Это ему плюс, после всех минусов. Успел до промежуточных выборов.
        Может, получится Англию на части разделить, хотя прямо он об этом не говорил, косвенно наезжал. Вспоминал про Аргентинские Фолкленды в своей молодости laughing
        1. strannik1985 Звание
          strannik1985
          0
          Сегодня, 17:17
          Исполнилась мечта Трампа. Добился-таки. Захапал Гренландию.

          В смысле исполнилась? laughing Он перечислил то, что в Гренландии и так делалось, Дания в НАТО, на острове можно и так спокойно строить военные базы. В промышленность там не вкладываются потому, что не выгодно, а не из-за датских запретов. Хоть миллиард, хоть триллион вложи, не окупится.
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +5
    Сегодня, 15:51
    В сегодняшней статье о Кубе , я уже написал в комменте об этом .
    Добился Трамп того чего хотел .
    Позор Датскому королевству . Сдулись . А сколько было пафоса , и от Евросоюза так же . И вот …. .
    1. Igool Звание
      Igool
      +3
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Кузнец 55
      Сдулись .


      Господи, кто бы сомневался в исходе. Неужели у Вас были какие либо подозрения, в том, что европа сможет бодаться с США?
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:53
    Администрация президента Дональда Трампа объявила о достижении стратегического соглашения с Данией и Гренландией. Документ, который планируется подписать на полях Генеральной Ассамблеи ООН уже на следующей неделе, фактически передаёт Соединённым Штатам «постоянный контроль над безопасностью» крупнейшего острова в мире. Официальная реакция Копенгагена и Нуука оказалась подчёркнуто позитивной. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала договор выгодным для всех сторон, отметив его пользу для НАТО и Европы при сохранении суверенитета Королевства.
    Кто то в этом сомневался ? Они идут по своему плану, золотой миллиард.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 15:55
    г
    лава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ укрепляет безопасность всего Североатлантического альянса
    Вот так США ведут захватнические войны по всему миру. С Ираном не получилось, а с Гренландией - "не долго гимназистка сопротивлялась под волосатою рукой хулигана".
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 16:03
      Цитата: carpenter
      г
      лава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ укрепляет безопасность всего Североатлантического альянса
      Вот так США ведут захватнические войны по всему миру. С Ираном не получилось, а с Гренландией - "не долго гимназистка сопротивлялась под волосатою рукой хулигана".

      Дания просто поняла ВСЕ - и стала получать удовольствие feel feel lol
  5. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 15:56
    Официальная реакция Копенгагена и Нуука оказалась подчёркнуто позитивной
    - laughing, слов собственно и нет, это как обгадица со счастливым фейсом.....
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:58
    Фредериксен - датский Миша Горбатый ,в юбке.Предала Гренландский Народ.И кто скажет сейчас Доня старый маразматик.Через недельку посмотрю Гренландские СМИ - есть такие .Самое прикольное Дания по прежнему будет оплачивать высокий уровень жизни Гренландского народа.Гренландский Народ это формулировка Трампа в его соцсети.Трамп ни разу не стрельнул ,и взял Гренландию даром,т.е бесплатно .Как Коль ГДР.У нас лишний геморрой появился ,а пентагона райское место службы - будут ссылаться туда самых отьявленных на воспитание .
  7. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 16:14
    Трамп добился своего. Вот вам и пафосная гиропа, которая кричала что этого не будет.