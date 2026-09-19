Ким Ё Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерные дела КНДР
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Ким Ё Чжон, которая возглавляет отдел Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заявила: у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет никаких прав вмешиваться в то, что КНДР делает в ядерной сфере.
Она напомнила, что Пхеньян ещё много лет назад вышел и из Договора о нераспространении ядерного оружия, и из самого агентства. Поэтому, по её словам, ядерная программа страны под юрисдикцию МАГАТЭ не попадает.
Ким Ё Чжон раскритиковала резолюцию по КНДР, которую 17 сентября приняли на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Она подчеркнула, что Пхеньян такие документы не признаёт и повлиять на ядерный статус республики они не способны.
Ким Ё Чжон заявила, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты. По её словам, агентство молчит о том, что Америка держит своё ядерное оружие в Европе, что Южная Корея и Япония включены в американские схемы расширенного сдерживания, а Сеул вообще собрался строить атомную подлодку. Всё это, считает она, говорит об одном: Международное агентство по атомной энергии давно превратилось в американское агентство по атомной энергии.
Она также думает, что из-за такого подхода весь международный режим ядерного нераспространения начинает трещать по швам. Ким Ё Чжон подчеркнула: если КНДР уберёт свой ядерный арсенал, пока угрозы никуда не исчезли, это будет всё равно что отказаться от права на жизнь и безопасность. А надёжность ядерных сил в Пхеньяне считают одним из самых главных вопросов для безопасности государства.
В 1985 году КНДР вступила в ДНЯО, но в 2003-м объявила, что выходит из него. Первый ядерный взрыв страна произвела в 2006 году, и с 2006 по 2017 год Пхеньян сообщал о шести таких испытаниях. С 2009 года инспекторы МАГАТЭ в стране не работают, поэтому за развитием программы агентство следит по спутниковым снимкам и открытым данным.
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