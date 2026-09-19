Ким Ё Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерные дела КНДР

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Ким Ё Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерные дела КНДР


Ким Ё Чжон, которая возглавляет отдел Центрального комитета Трудовой партии Кореи, заявила: у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет никаких прав вмешиваться в то, что КНДР делает в ядерной сфере.



Она напомнила, что Пхеньян ещё много лет назад вышел и из Договора о нераспространении ядерного оружия, и из самого агентства. Поэтому, по её словам, ядерная программа страны под юрисдикцию МАГАТЭ не попадает.

Ким Ё Чжон раскритиковала резолюцию по КНДР, которую 17 сентября приняли на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Она подчеркнула, что Пхеньян такие документы не признаёт и повлиять на ядерный статус республики они не способны.

Ким Ё Чжон заявила, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты. По её словам, агентство молчит о том, что Америка держит своё ядерное оружие в Европе, что Южная Корея и Япония включены в американские схемы расширенного сдерживания, а Сеул вообще собрался строить атомную подлодку. Всё это, считает она, говорит об одном: Международное агентство по атомной энергии давно превратилось в американское агентство по атомной энергии.

Она также думает, что из-за такого подхода весь международный режим ядерного нераспространения начинает трещать по швам. Ким Ё Чжон подчеркнула: если КНДР уберёт свой ядерный арсенал, пока угрозы никуда не исчезли, это будет всё равно что отказаться от права на жизнь и безопасность. А надёжность ядерных сил в Пхеньяне считают одним из самых главных вопросов для безопасности государства.

В 1985 году КНДР вступила в ДНЯО, но в 2003-м объявила, что выходит из него. Первый ядерный взрыв страна произвела в 2006 году, и с 2006 по 2017 год Пхеньян сообщал о шести таких испытаниях. С 2009 года инспекторы МАГАТЭ в стране не работают, поэтому за развитием программы агентство следит по спутниковым снимкам и открытым данным.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 15:18
    Захаравой надо пройти стажировку у Ким Ё Чжон ,может она прошла - что то в её речах изменилось .Гросси ,а что Гросси его послали с всем ООНовским магате и он пошёл туда куда послали .Японии точно ответ Ким Ё Джон не понравился и тем более южным соседям КНДР.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +8
      Сегодня, 15:34
      -Международное агентство по атомной энергии давно превратилось в американское агентство по атомной энергии.
      Цитата дня!
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:16
      Тралфлот, (Андрей С.) приветствую Вас! Наверное, у Ким Ё Джон, многим нашим политикам нужно поучиться. Помимо дипломатии, есть еще и жесткая дипломатия.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    Сегодня, 15:20
    Ну а зачем ей штатовские шпионы. КНДР от этого никакого проку. Пусть сначало с Израилем разберутся, вон и немцы в ядерный клуб собрались. Пусть МАГАТЭ сначала с ними поработает. И посмотрим на результат.
    1. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      +2
      Сегодня, 15:46
      тут не только немцы тут страна 404 копытом бьет откровенно заявляет что желает ядрену бомбы сваять
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +8
    Сегодня, 15:26
    С 2009 года инспекторы МАГАТЭ в стране не работают

    Американские шпионы из МАГАТЭ в Северной Корее не работают.
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +6
    Сегодня, 15:28
    Ким Ё Чжон просто назвала вещи своими именами, хотя в наше время это очень редкое явление.
  5. drags33 Звание
    drags33
    +7
    Сегодня, 15:39
    Предельно ясный и четкий ответ. Без "озабоченностей" и обещаний принять "адекватные меры" (привет нашему МИДу...). Если так сложатся обстоятельства, они дадут ответ сразу, не сомневаюсь.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 15:44
    Ясен пень - в прошедшие десятилетия после краха СССР стало предельно понятно что единственной гарантией против агрессии Запада может быть только своя ядерная бомба..
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 15:48
    Ким Ё Чжон: МАГАТЭ не имеет права вмешиваться в ядерные дела КНДР

    Чётко отбрыла организацию и постаила на место!
    Браво сестре Ына!
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      0
      Сегодня, 16:27
      Ну как бы она не просто сестра Ына. Она - из семьи Ким. А это дорого стоит...