ВМС Италии начали сопровождение торговых судов в Баб-эль-Мандебе и Красном море
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После того, как Иран в ответ на нападение Израиля и США заблокировал Ормуз, Трамп неоднократно пытался сподвигнуть союзников по НАТО оказать помощь в восстановлении судоходного трафика через эту важнейшую для мировой экономики транспортную артерию. Некоторые европейские страны согласились, но только после окончания войны на БВ.
Ситуация еще более усугубилась, когда военизированное формирование хуситов «Ансарулла» в ходе стремительного наступления взяло под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Полностью они его не заблокировали. Запрет установлен только для прохождения судов, связанных с Израилем и Саудовской Аравией. Однако возросшие риски практически остановили трафик и через этот, еще более важный пролив, от которого зависит судоходство и в Суэцком канале.
Кризис на мировых рынках углеводородов усугубился, цены на нефть и газ еще более скакнули вверх практически во всех странах, включая США и Европу. В такой ситуации власти Италии приняли решение больше не оставаться в стороне и попытаться принять меры для восстановления судоходства в Баб–эль-Мандебе и Красном море.
Италия готова направить до четырех кораблей своих ВМС, включая фрегаты, для обеспечения безопасности судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и в Красном море, написала со ссылкой на источники Corriere della Sera. Соответствующее письмо на имя главы евродипломатии Каллас направил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Рим готов действовать в одиночку, если другие европейские страны не присоединятся к его эскадре. При этом итальянское правительство рассчитывает на разделение части расходов с другими государствами ЕС. Издание сообщает, что накануне корабль ВМС Италии уже сопроводил торговое судно, благополучно прошедшее мимо контролируемого хуситами побережья Йемена.
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