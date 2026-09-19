ВМС Италии начали сопровождение торговых судов в Баб-эль-Мандебе и Красном море

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ВМС Италии начали сопровождение торговых судов в Баб-эль-Мандебе и Красном море

После того, как Иран в ответ на нападение Израиля и США заблокировал Ормуз, Трамп неоднократно пытался сподвигнуть союзников по НАТО оказать помощь в восстановлении судоходного трафика через эту важнейшую для мировой экономики транспортную артерию. Некоторые европейские страны согласились, но только после окончания войны на БВ.

Ситуация еще более усугубилась, когда военизированное формирование хуситов «Ансарулла» в ходе стремительного наступления взяло под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Полностью они его не заблокировали. Запрет установлен только для прохождения судов, связанных с Израилем и Саудовской Аравией. Однако возросшие риски практически остановили трафик и через этот, еще более важный пролив, от которого зависит судоходство и в Суэцком канале.



Кризис на мировых рынках углеводородов усугубился, цены на нефть и газ еще более скакнули вверх практически во всех странах, включая США и Европу. В такой ситуации власти Италии приняли решение больше не оставаться в стороне и попытаться принять меры для восстановления судоходства в Баб–эль-Мандебе и Красном море.

Италия готова направить до четырех кораблей своих ВМС, включая фрегаты, для обеспечения безопасности судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и в Красном море, написала со ссылкой на источники Corriere della Sera. Соответствующее письмо на имя главы евродипломатии Каллас направил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.



Рим готов действовать в одиночку, если другие европейские страны не присоединятся к его эскадре. При этом итальянское правительство рассчитывает на разделение части расходов с другими государствами ЕС. Издание сообщает, что накануне корабль ВМС Италии уже сопроводил торговое судно, благополучно прошедшее мимо контролируемого хуситами побережья Йемена.
9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +9
    Сегодня, 15:45
    Италия готова направить до четырех кораблей своих ВМС, включая фрегаты, для

    Это не надолго.
    Парни в тапках отправят на дно пару калош с макаронниками, и сразу весь боевой пыл закончится! laughing
    1. faiver Звание
      faiver
      +5
      Сегодня, 15:50
      ну собственно этим и знаменит итальянский флот...... bully
      да и сухопутная армия тоже.....
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:57
      Да может и надолго если сопровождать суда идущие в гейропу. Ведь хуситы обещали топить суда связанные с Израилем и Саудитами. А так и прогнуться и заработать. Не зря письмо каке направили, пусть платят, мужественным Итальяшка, живота за всю гейропу не жалеющими. Вот такой воинственный пыл получается. wassat
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 16:08
        В заголовке написано, что начали сопровождать, а на деле только думают отправить суда для сопровождения...где истина? recourse
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 16:10
          Истина на счетах в банке. Сначала кака должна бабло выделить. laughing
        2. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 16:10
          где истина?
          - где-то рядом........... bully
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 16:22
      Сказать честно, что-то я не помню каких-либо великих сражений, в которых победил ВМФ Италии.. Помню только что был у них крейсер "Антоние Чезаре". Как бы парни в тапках не устроили итальянцам, небольшой "Сан-Ремо".)))
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:57
    Отправят эти лодки хуситы на корм рыбкам.
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 16:01
    Расходы финансовые поделить на всю Европу, а если ещё и Украина впряжётся, то к фрегатам можно пару подлодок добавить, вот это будет сила. Хуситы всяко дрогнут.