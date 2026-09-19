«Хандала» выложила около 700 селфи сотрудников израильских силовых структур
Кибергруппировка «Хандала» заявила, что массово взломала мобильники сотен людей, так или иначе связанных с израильскими структурами безопасности. По словам группы, через инструмент под названием «Наим» (Na'em) она получила доступ к снимкам с фронтальных камер этих устройств. На своём сайте группировка выложила фотографии примерно 700 человек и утверждает, что все они были атакованы именно с помощью этого инструмента.
В своём заявлении «Хандала» назвала эту операцию широкомасштабным вторжением и подчеркнула, что это лишь небольшой пример её возможностей. Группа также предупредила противников: не стоит переоценивать уровень кибербезопасности, который продвигают Вашингтон и Тель-Авив.
«Хандала» отметила, что раньше проводила операции без публичных анонсов и раскрывала лишь часть добытой информации – уже после завершения действий. Группировка также сослалась на реакцию США, Великобритании и Нидерландов: по её словам, эти страны выпустили совместное предупреждение о кибернструменте «Наим».
Как считает Министерство юстиции США, «Хандала» – это прикрытие иранского Министерства разведки и безопасности (MOIS), которое используют для кибератак и психологических операций. Начиная с конца 2023 года группа не раз нападала на израильские цели: взламывала телефоны высокопоставленных политиков и военных, рассылала угрозы гражданам и американским военнослужащим на Ближнем Востоке. Госдепартамент США обещает 10 млн долларов тому, кто даст информацию об операторах группировки.
Израильские учёные опубликовали исследование. Из него следует, что «Хандала» применяет кибератаки в первую очередь как оружие психологической войны. Задача у группы не в том, чтобы разрушать инфраструктуру, а в том, чтобы сеять панику, ломать моральный дух и раздувать противоречия внутри израильского общества.
По словам исследователей, действия группы похожи на грамотно срежиссированный сериал. Сначала появляются угрозы и намёки, потом громко объявляют о взломе, а после этого украденные данные выкладывают понемногу, маленькими порциями. Благодаря такому подходу внимание публики и прессы удаётся удерживать неделями, а психологический эффект только усиливается.
За годы наблюдений поменялась и цель атак. Раньше группа чаще атаковала частные компании, научные учреждения и СМИ, а в последние годы всё чаще переключается на израильских политиков и публичных людей – так резонанс в обществе получается куда шире.
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