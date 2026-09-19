Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз
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Сегодня вновь были атакованы два судна, рискнувшие доставить военный груз в порт Одессы. Министерство обороны России сообщает, что барражирующие боеприпасы «Герань» атаковали в этой морской гавани сухогруз и танкер с топливом для ВСУ.
На опубликованном видео показан момент, предшествующий атаке БПЛА по танкеру. Оптический прицел дрона наведен в кормовую часть стоящего у причала судна — в район рубки и моторного отсека. Судно после такого удара не тонет, но, скорее всего, самостоятельно передвигаться уже не способно.
Сегодня Одесской области наши военные уделили особое внимание. После атак ударных беспилотников по всей области начались масштабные отключения света, сообщили в региональной ГСЧС (ДСНС). Более 178 тысяч абонентов остались без электричества. Сообщается о проблемах в работе объектов критической инфраструктуры.
Местные сообщают о взрыве в районе Староказачьего. Не исключен прилет по пропускному пункту на границе между Украиной и Молдовой. Он как раз находится в этом районе.
Ведется работа и по разрушению логистики, альтернативной черноморским портам. Ударные беспилотники ВС РФ атаковали понтонную переправу через Днестр, используемую для доставки военных грузов из соседней Румынии.
В ночное время в Киевской области после ударов БПЛА загорелся таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» с военной продукцией, доставленной на Украину из Европы. Украинские паблики утверждают, что был уничтожен склад известного производителя посуды и систем для кухни Zepter. Посуда у них металлическая, только вот почему-то хорошо горела и взрывалась.
Сообщается о взрывах в Василькове Киевской области и Кривом Роге. В Днепропетровске после прилета «Гераней» в небо поднимаются густые столбы дыма. По информации местных пабликов, удары пришлись по складским помещениям.
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