Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз

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Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз

Сегодня вновь были атакованы два судна, рискнувшие доставить военный груз в порт Одессы. Министерство обороны России сообщает, что барражирующие боеприпасы «Герань» атаковали в этой морской гавани сухогруз и танкер с топливом для ВСУ.

На опубликованном видео показан момент, предшествующий атаке БПЛА по танкеру. Оптический прицел дрона наведен в кормовую часть стоящего у причала судна — в район рубки и моторного отсека. Судно после такого удара не тонет, но, скорее всего, самостоятельно передвигаться уже не способно.





Сегодня Одесской области наши военные уделили особое внимание. После атак ударных беспилотников по всей области начались масштабные отключения света, сообщили в региональной ГСЧС (ДСНС). Более 178 тысяч абонентов остались без электричества. Сообщается о проблемах в работе объектов критической инфраструктуры.



Местные сообщают о взрыве в районе Староказачьего. Не исключен прилет по пропускному пункту на границе между Украиной и Молдовой. Он как раз находится в этом районе.

Ведется работа и по разрушению логистики, альтернативной черноморским портам. Ударные беспилотники ВС РФ атаковали понтонную переправу через Днестр, используемую для доставки военных грузов из соседней Румынии.

В ночное время в Киевской области после ударов БПЛА загорелся таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» с военной продукцией, доставленной на Украину из Европы. Украинские паблики утверждают, что был уничтожен склад известного производителя посуды и систем для кухни Zepter. Посуда у них металлическая, только вот почему-то хорошо горела и взрывалась.



Сообщается о взрывах в Василькове Киевской области и Кривом Роге. В Днепропетровске после прилета «Гераней» в небо поднимаются густые столбы дыма. По информации местных пабликов, удары пришлись по складским помещениям.
16 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 16:35
    Люблю такие новости...Одесса стратегический узел решения многих проблем в СВО.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 16:40
      Как написано "судно после такого попадания не способно самостоятельно передвигаться". А на долго ли???? И самое главное а что с грузом то????
      1. mitrich Звание
        mitrich
        0
        Сегодня, 17:07
        А груз цел, его выгрузят и на фронт. В т.ч. и ГСМ.
    2. Suff Звание
      Suff
      0
      Сегодня, 17:00
      Каждый день пишут об ударах по порту Одессы ..А почему одним ударом там ВСЕ не раздолбать ? ПВО-ПРО нет уже ,один ФАБ 3000 и ВСЕ !! Что то мутят там в Генштабе
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +2
        Сегодня, 17:16
        Это у вас от незнания матчасти. Во-первых, вы не понимаете масштабов портовых комплексов Одессы. Во-вторых, не знаете о поражающих возможностях боеприпасов.

        Почитайте историю МВ2. Там, неисчислимое количество примеров, когда, не то что одну бомбу с полуторами тоннами тротила, а сотни тысяч тонн в тротиловом эквиваленте высыпали за один раз на какое-нибудь предприятие, которое, через три дня работало в прежнем режиме, а через месяц наращивало производство вдвое, благодаря тому, что появилась возможность его модернизировать после бомбёжки.
        1. Suff Звание
          Suff
          0
          Сегодня, 17:36
          Цитата: Sevastiec
          Это у вас от незнания матчасти. Во-первых, вы не понимаете масштабов портовых комплексов Одессы. Во-вторых, не знаете о поражающих возможностях боеприпасов.

          Какие у них масштабы ? Вот у Китая понимаю масштабы ...
          Цитата: Sevastiec
          Там, неисчислимое количество примеров, когда, не то что одну бомбу с полуторами тоннами тротила, а сотни тысяч тонн в тротиловом эквиваленте высыпали за один раз на какое-нибудь предприятие, которое, через три дня работало в прежнем режиме, а через месяц наращивало производство вдвое, благодаря тому, что появилась возможность его модернизировать после бомбёжки

          Да СССР это все и строило ..Что не знают куда долбануть ,чтобы ВСЕ там остановилось? У меня такие вопросы постоянно Все чертежи в Москве имеются
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 17:21
        Цитата: Suff
        один ФАБ 3000 и ВСЕ !! Что то мутят там в Генштабе

        А вы представляете, какую огромную площадь занимают портовые сооружения, и сколько там разного оборудования? Это не лодочная пристань, хотя с диванного наблюдательного пункта, конечно, всё видней и проще - РАЗ и ВСЁ! laughing
        Коммент экспертного уровня. good Генштаб посрамлён! yes
        1. Suff Звание
          Suff
          -1
          Сегодня, 17:27
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Suff
          один ФАБ 3000 и ВСЕ !! Что то мутят там в Генштабе

          А вы представляете, какую огромную площадь занимают портовые сооружения, и сколько там разного оборудования? Это не лодочная пристань, хотя с диванного наблюдательного пункта, конечно, всё видней и проще - РАЗ и ВСЁ! laughing
          Коммент экспертного уровня. good Генштаб посрамлён! yes

          Вот Китайские порты это дааааа там фантастика и мощь !! ...А тут Одесса -мама ! Чем они там торгуют то ?
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      0
      Сегодня, 17:18
      А у меня эти новости вызывают вопросы. Поставьте себя на место владельца судна или капитана: вы бы в Одессу поехали? Учитывая, что мы там "выносим все корабли уже 2 месяца".
      1. Suff Звание
        Suff
        0
        Сегодня, 17:28
        Цитата: Sevastiec
        А у меня эти новости вызывают вопросы. Поставьте себя на место владельца судна или капитана: вы бы в Одессу поехали? Учитывая, что мы там "выносим все корабли уже 2 месяца".

        Зеленский платит золотом !!!
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +3
    Сегодня, 16:38
    Всё таки и сухогрузы и танкеры лучше топить. А то получается: суда потушат и разгрузят, т.е. груз цел.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 16:39
    В нашем МО скоро будет воссоздана "деспетчерская служба Черноморского морского пароходства". "Предоставление услуг по НЕ уничтожению морских судов следующих в порты Одессы, Ильичевска, Южного и др... тел, факс, электронный адрес..."
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 16:43
    Минобороны показало видеокадры поражения двух радиолокационной станции (РЛС) 35Д6 в районе населенного пункта Кашпуровка Харьковской области. Кроме того, атакована РЛС П-18 ВСУ в районе села Коробочкино в том же регионе.
    Удары нанесли БПЛА «Герань-4 Сикер». Эти же беспилотники атаковали стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 16:57
    Чубатые заявляют, что был нанесён крупномасштабный удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области. По словам врага было применено около 15-ти "Бандеролей" (возможно "Дань-Т"), а также 5 планирующих авиабомб. О повреждениях в сети ни слова
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:00
    Не хрен плавать там где мы не разрешили.
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 17:29
    Хорошие новости: если они осмелятся войти — уничтожайте их, отправляйте прямиком в ад.