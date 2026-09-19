ВС Армении переходят на форму НАТО - США обещают Еревану поддержку реформы армии

1 316 12
ВС Армении переходят на форму НАТО - США обещают Еревану поддержку реформы армии

В результате прошедших в Ереване армяно-американских оборонных консультаций стороны достигли договоренностей, в рамках которых США пообещали оказывать всеобъемлющее содействие оборонным реформам в Армении, используя весь потенциал своих программ по консультациям, обмену опытом и другим направлениям.

В мероприятии принимали участие представители Минобороны Армении, командующий Национальной гвардией штата Канзас бригадный генерал Пол Шнейдер и представители различных структур Пентагона. По словам помощника замглавы Пентагона Эндрю Лумиса, в рамках поддержки армянских военных реформ США намерены использовать весь имеющийся потенциал для обеспечения функционирования программ по консультациям, обмену опытом и другим направлениям. Примечательно, что в рамках трансформации армянской армии предусмотрена смена униформы ВС страны на стандарты НАТО. Кроме того, стороны договорились продолжить проведение совместных совместных учений и тренировок.



Между тем на фоне заявлений президента России Владимира Путина о готовности «хоть завтра» вывести 102‑ю российскую базу в Гюмри, если в Армении сочтут ее ненужной, армянский премьер Никол Пашинян поспешил заверить, что в Ереване никогда не ставили вопроса о выводе, но и не будут возражать, если в Москве сами примут такое решение. При этом очевидно, что, несмотря на риторику армянских властей о якобы «ненужности» российской базы, в реальности у Армении нет альтернативной системы безопасности на фоне непрекращающегося давления со стороны соседей.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Suff Звание
    Suff
    +2
    Сегодня, 16:42
    На Окраине тоже с формы все начиналось....(потери уже под 1 500 000) А сколько разбежалось ?
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 16:55
      Первые в волшебную силу натовской одёжки поверил саакашвили.... Приодел, науськал и напал на соседей. Итог был предсказуемый, форма помогла за три дня добежать до Тбилиси, видать удобная для этого вида боевых действий.... request
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +2
        Сегодня, 17:04
        А че6 там бежать то сотня км через Гори до Тбилиси . От Гори до Мцхета хорошая дорога и потом широкая дорога до Тбилиси прям в район Дидидубе
      2. AleksByk Звание
        AleksByk
        +3
        Сегодня, 17:08
        А еще у него был съедобный галстук laughing
      3. Suff Звание
        Suff
        0
        Сегодня, 17:17
        Цитата: майор Юрик
        Первые в волшебную силу натовской одёжки поверил саакашвили.... Приодел, науськал и напал на соседей. Итог был предсказуемый, форма помогла за три дня добежать до Тбилиси, видать удобная для этого вида боевых действий....

        Один якут с пулеметом остановил целый батальон
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Suff
      На Окраине тоже с формы все начиналось....

      да нет, там с другого начиналось
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 16:44
    Это сколько же комплектов одежды необходимо для такой мощной армии? 500-600-хватит?
    1. semen-2 Звание
      semen-2
      +2
      Сегодня, 17:01
      Не важно сколько комплектов формы нужно.
      Важен процес поставки формы.
      Это очень хлебное мероприятие.
      Плюс замена мобилизационных комплектов.
      Золотое дно
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:05
    ну все, раз форма новая, то сил у армии раз в 10 прибавилось
    клоуны, блин
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:12
    Вспомнился анекдот как грузинский военный увидел себя в зеркале в натовской форме и что потом случилось с военным от испуга.....вот ЧТО может случится с армянским военным,посмотрев в зеркало...вопрос!...
  5. Volunteer Звание
    Volunteer
    0
    Сегодня, 17:38
    Да на фиг им форма. Просто накупят натовские разгрузки и готово-так как зимой своя шерсть греет, а летом просто побреют шкуры...
  6. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Сегодня, 17:42
    Сначала форма, обещания, потом и база чья-нибудь, со всеми вытекающими. Сценарий отработан.