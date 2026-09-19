Получение Бельгией истребителей F-35 приблизило передачу F-16 Украине
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Бельгийские военные обновляют свою боевую авиацию. Поэтому получение Бельгией новейших американских истребителей пятого поколения F-35 приблизило передачу «возрастных» F-16 Украине.
Об этом говорится в статье, опубликованной в бельгийской газете Le Sour со ссылкой на оборонное ведомство страны.
СМИ стало известно, что в Бельгию прибыли три новых самолёта. Собственно, бельгийское Минобороны не сообщило количество поступивших истребителей – их пересчитали независимые наблюдатели.
Предыдущая поставка F-35 в Бельгию состоялась осенью прошлого года. Тогда в страну прибыли четыре боевые машины. Ещё восемь находятся в США. На них уже нанесли символику ВВС Бельгии. Сейчас самолёты находятся на авиабазе Люк в штате Аризона, где задействованы для подготовки бельгийских лётчиков.
А всего министерством обороны Бельгии заказано у корпорации Lockheed Martin 34 истребителя. Позже к ним бельгийские власти хотят добавить ещё 11. И хотя правительство критикуют за расточительство из-за столь дорогостоящего приобретение, от своих планов оно не отказывается.
А самолеты F-16, которыми ВВС Бельгии располагают сейчас, Брюссель обещал отправить Киеву ещё в 2024 году. ВСУ должно достаться около 30 таких боевых машин, часть которых находится в далеко не боеспособном состоянии. Но их поставка постоянно переносится, частично из-за задержек со стороны американского производителя, который отправляет в Бельгию истребители F-35 значительно позже оговоренных сроков.
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