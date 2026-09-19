Получение Бельгией истребителей F-35 приблизило передачу F-16 Украине

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Получение Бельгией истребителей F-35 приблизило передачу F-16 Украине


Бельгийские военные обновляют свою боевую авиацию. Поэтому получение Бельгией новейших американских истребителей пятого поколения F-35 приблизило передачу «возрастных» F-16 Украине.



Об этом говорится в статье, опубликованной в бельгийской газете Le Sour со ссылкой на оборонное ведомство страны.

СМИ стало известно, что в Бельгию прибыли три новых самолёта. Собственно, бельгийское Минобороны не сообщило количество поступивших истребителей – их пересчитали независимые наблюдатели.

Предыдущая поставка F-35 в Бельгию состоялась осенью прошлого года. Тогда в страну прибыли четыре боевые машины. Ещё восемь находятся в США. На них уже нанесли символику ВВС Бельгии. Сейчас самолёты находятся на авиабазе Люк в штате Аризона, где задействованы для подготовки бельгийских лётчиков.

А всего министерством обороны Бельгии заказано у корпорации Lockheed Martin 34 истребителя. Позже к ним бельгийские власти хотят добавить ещё 11. И хотя правительство критикуют за расточительство из-за столь дорогостоящего приобретение, от своих планов оно не отказывается.

А самолеты F-16, которыми ВВС Бельгии располагают сейчас, Брюссель обещал отправить Киеву ещё в 2024 году. ВСУ должно достаться около 30 таких боевых машин, часть которых находится в далеко не боеспособном состоянии. Но их поставка постоянно переносится, частично из-за задержек со стороны американского производителя, который отправляет в Бельгию истребители F-35 значительно позже оговоренных сроков.
3 комментария
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 17:26
    Получение Бельгией истребителей F-35 приблизило передачу F-16 Украине
    Ну да, а на украине уже толпа готовых пилотов и техников в очереди на получение этого подарка. Это же как с Запорожца на иномарку пересесть.
  2. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +1
    Сегодня, 17:32
    Нам нужно сделать все, чтобы эти бэушные Фалконы не поднялись в небо незалежной. Выявить и разбомбить при их транспортировке в украину, либо на аэродромах 404. Но в небе им точно делать нечего. am
  3. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 17:43
    ohh what silly billys they are, it will cost a fortune to run them, and the constant computer uprades that only the yanks will give, will get more expensive with evey sortie
    just ask the uk about how much its costing, as they cannot afford to run them all

    plus, maybe an accident whilst on the air base,or in transit will stop these from getting to the nazi banderas