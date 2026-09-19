От Арктики до Чёрного моря: НАТО меняет концепцию «восточного фланга»

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От Арктики до Чёрного моря: НАТО меняет концепцию «восточного фланга»

НАТО окончательно отходит от концепции, предполагающей единый и однородный восточный фланг. Согласно опубликованным альянсом документам, задачи в сфере обороны распределяются по трем оперативным зонам: северо-западный сектор, а также зоны совместных операций «Центр» и «Юго-Восток».

«Северо-Западная» зона (JOA-NW) закреплена за Командованием объединенных сил (JFC) в американском Норфолке и объединяет союзников из североатлантического и скандинавского регионов. Ключевая задача на суше здесь заключается не только в территориальной обороне Финляндии или Норвегии, но и в обеспечении связи между переброской подкреплений из-за океана. Кроме того, в задачи этого участка входит оборона стран Северной Европы и возможное проведение наземных операций в Арктике.



Зона совместных операций «Центр» (JOA-C) закреплена за Командованием объединенных сил (JFC) в Брюнсюме (Нидерланды) и представляет собой основной сухопутно-воздушный фронт альянса. Зона ответственности «центральной» зоны простирается от Прибалтики через Польшу и Германию в сторону Венгрии, охватывая районы, откуда, по мнению руководства НАТО, может исходить угроза со стороны России и Белоруссии.

Третья, «юго-восточная», зона совместных операций (JOA-SE) закреплена за Командованием объединенных сил (JFC) в Неаполе (Италия) и объединяет Румынию, Болгарию, Черноморский регион, Балканы, Турцию, Грецию и Восточное Средиземноморье. В задачи этой группировки входит сдерживание на подступах к Черному морю, а также возможная переброска подкреплений в Румынию и Болгарию.

Такая архитектура призвана заменить устаревшую концепцию «единого обобщенного восточного фланга» на более детализированное многодоменное планирование, учитывающее специфику разных регионов.
1 комментарий
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  1. кредо Звание
    кредо
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    Сегодня, 17:46
    Янки решили распределить центры принятия командных решений по направлениям и создать по этим же направлениям ударные группировки и ведь не угомоняться пока есть пушечное мясо, готовое за их интересы голову положить. angry