Израильский министр: выселение жителей Газы - наше им одолжение

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Израильский министр: выселение жителей Газы - наше им одолжение


Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что массовое выселение палестинцев из разрушенной Газы можно считать гуманитарным актом. При этом он продвигает идею, чтобы эта территория стала районом для еврейских поселений. По его словам, Израиль окажет местным жителям одолжение, если позволит им перебраться в другие места. Весьма напоминает риторику 30-х годов прошлого века в отношении самих евреев.



В начале сентября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лучшим решением для Газы после войны считает массовый выезд местных жителей. По его словам, Израиль готов создать условия, чтобы палестинцы организованно уехали – морем, по воздуху, любым способом, – и ждёт только одобрения от президента США Дональда Трампа. Кац утверждал, что, судя по неким опросам, 80% населения Газы якобы хотят эмигрировать.

Бен-Гвир пошёл ещё дальше. Ранее он заявлял, что израильская армия должна проводить в секторе Газа точечные ликвидации – по 30–40 убитых за ночь, причём включая и тех, кто непосредственной угрозы не представляет.

По его словам, там есть люди, которые жизни не заслуживают, жить не должны и даже людьми не являются. Бен-Гвир также выступил за то, чтобы израильтяне полностью заселили сектор, а палестинских заключённых казнили через повешение.

Тут Бен-Гвир прямо разошёлся с премьером Биньямином Нетаньяху, который снизил интенсивность операций в Газе под нажимом американских чиновников: те требуют выполнять мирный план Трампа.

Бен-Гвир заявлял, что вся Газа принадлежит Израилю. По его словам, поселения нужны не только в Гуш-Катифе, а по всей Газе, эмиграцию палестинцев надо всячески поощрять, а вот террористам никакой эмиграции давать не стоит – их следует просто убивать одного за другим.

Как замечает Associated Press, взгляды, которые ещё недавно воспринимались как маргинальные, теперь, накануне выборов 27 октября, становятся в Израиле мейнстримом.
23 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +10
    Вчера, 18:16
    Вот теперь вопрос, кто это зверьё усмерит. Или после холокоста уверовали в свою богоизбраность окончательно.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Вчера, 18:36
      Цитата: ВАМ
      Или после холокоста уверовали в свою богоизбраность окончательно.

      Раньше верил, что это было во времена ВМВ, сейчас уже не верю.
      1. Suff Звание
        Suff
        +2
        Вчера, 18:40
        Цитата: carpenter
        Цитата: ВАМ
        Или после холокоста уверовали в свою богоизбраность окончательно.

        Раньше верил, что это было во времена ВМВ, сейчас уже не верю.

        Тоже перестал верить ....! Они опять начинают бойню по всему миру ...
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          0
          Вчера, 19:13
          ...Они опять начинают бойню по всему миру...вместе с ТрампЛером и с поддержкой немецкого христ-дерЬмократического фашиста Мерцлер!!!!!!!!!!!!!
      2. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        +1
        Вчера, 19:23
        Раньше верил, что это было во времена ВМВ

        С учётом еврейских корней у Гитлера, нет ничего удивительного
    2. кредо Звание
      кредо
      +5
      Вчера, 18:53
      На примере отношения мусульман мира к палестинцам Газы, подвергающихся откровенному геноциду со стороны Израиля начиная с 2023 года, приходит понимание того, что по настоящему их (мусульман) могут объединить только янки или бритты, как это было на примере Афганистана после вхождения туда СА СССР или на Северном Кавказе в период после развала СССР.

      Окружающие Израиль мусульманские страны совершенно спокойно смотрят со стороны на уничтожение палестинцев и особого желания вписываться за сохранения их жизни не проявляют.
      Ну а с Израилем всё и так понятно, он одержим созданием из себя Великого и будет расширяться за счёт соседних стран выжимая оттуда местных жителей. hi
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Вчера, 19:15
        Окружающие Израиль мусульманские страны совершенно спокойно смотрят со стороны на уничтожение палестинцев ...и Россия и Китай тоже совершенно спокойно смотрят на это... recourse
        1. кредо Звание
          кредо
          +2
          Вчера, 19:22
          ...и Россия и Китай тоже совершенно спокойно смотрят на это... recourse

          Интересный заход. А чего же Вы не начали с первой буквы русского алфавита, до букв К и Р ещё очень много стран и особенно тех кто печётся о мире во всём мире. fellow
    3. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +3
      Вчера, 19:08
      В администрации Гитлера было немало евреев, хорошо бы провести исследование, может быть евреи сами себе устроили.
    4. Eugene Zaboy Звание
      Eugene Zaboy
      0
      Сегодня, 00:47
      Цитата: ВАМ
      Вот теперь вопрос, кто это зверьё усмерит. Или после холокоста уверовали в свою богоизбраность окончательно.

      Сами разберутся! Евреи и арабы братья и по братски в конце концов договорятся. Не первый раз. Куда только они более 2 млн человек собираются девать? Окружающие страны не горят желанием принимать беженцев.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Вчера, 18:16
    И что по ЭТОМУ поводу скажет СовБез ООН?
    1. Suff Звание
      Suff
      +2
      Вчера, 18:43
      Цитата: knn54
      И что по ЭТОМУ поводу скажет СовБез ООН?

      Ниченго он не скажет ,как обычно ..Что он вобще может говорить ?
    2. Eragon Звание
      Eragon
      +1
      Вчера, 19:24
      Цитата: knn54
      И что по ЭТОМУ поводу скажет СовБез ООН?

      А почему Совбез ООН должен что-то говорить? Когда из Кувейта депортировали 400 тыс. палестинцев никто не возмущался. Да и вообще мало кто об этом слышал.
  3. роман66 Звание
    роман66
    +4
    Вчера, 18:18
    По его словам, там есть люди, которые жизни не заслуживают, жить не должны и даже людьми не являются

    Прям, так и сказал? А где же все международные гуманитарные организации???
  4. Klim95 Звание
    Klim95
    +5
    Вчера, 18:19
    Когда фараон их турнул - были очень недовольны. За одолжение не приняли.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 18:39
    Тысяча лет чужого смысла.Смысла из миллионов мыслей. Мыслей не распознанных никем.Взятых на веру,чьих идей? В ярком чреве лабиринта. Сотворенным языком.Из фальшивых блёстких слов. Кто идёт не зная страха? Так свободно и легко. Мимо всяческих капканов.Обходя спокойно ямы.Нащей слепоты не зная.В Царство чьё? Куда идёт? . . .Мы отстали.Мы отстали!Погремушками играясь.Мы остались детьми. . .Мы останемся детьми?(из тырнета). . . hi
  6. salawat1980 Звание
    salawat1980
    +4
    Вчера, 19:02
    Кац утверждал, что, судя по неким опросам, 80% населения Газы якобы хотят эмигрировать.

    Мне вот просто интересно, если таким господам разбомбить все дома и сделать одолжение, разрешив бежать.
    Боюсь, что у них ничего человеческого не осталось и любые террористы по сравнению с такими нелюдями агнцы божьи.
    Количество букв в его фамилии говорит само за себя.
  7. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +1
    Вчера, 19:10
    желание одно, пусть сдохнут все эти нацисты израильские!
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Вчера, 19:11
    А Россия до сих пор имеет дипломатические контакты с этой фашистской страны!!!!!!!!!!!!!!!!!! am recourse
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 19:19
    Израильский министр: выселение жителей Газы - наше им одолжение

    Типа, что на месте не уничтожаете?
    А чем вы тогда от гитлеровцев отличаетесь? Тем что носаты и кучерявы? И всё?
    Только напомню, что фашистов, нацистов и прочую нечисть судили Международным Военным Трибуналом.
    Вы себе такую же участь желаете?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:35
    судя по неким опросам, 80% населения Газы якобы хотят эмигрировать.
    В Гейропку бы их всех, ещё больше там усугубить положение с мигрантами
  11. кукс Звание
    кукс
    +2
    Вчера, 19:35
    что массовое выселение палестинцев из разрушенной Газы можно считать гуманитарным актом
    Гитлеровцы тоже многие свои акции обзывали гуманными. Так в чем разница между теми и этими wtf???
  12. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 01:33
    Неприемлю фашизм во всех его проявлениях, осуждал так называемый "Холокост", а тут после высказываний(далеко не последних людей)евреев, заставляют задуматся, а так ли были фрицы тогда неправы....а может они что знали или догадывались что гадить евреи будут всегда и всем....