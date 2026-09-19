Израильский министр: выселение жителей Газы - наше им одолжение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что массовое выселение палестинцев из разрушенной Газы можно считать гуманитарным актом. При этом он продвигает идею, чтобы эта территория стала районом для еврейских поселений. По его словам, Израиль окажет местным жителям одолжение, если позволит им перебраться в другие места. Весьма напоминает риторику 30-х годов прошлого века в отношении самих евреев.В начале сентября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что лучшим решением для Газы после войны считает массовый выезд местных жителей. По его словам, Израиль готов создать условия, чтобы палестинцы организованно уехали – морем, по воздуху, любым способом, – и ждёт только одобрения от президента США Дональда Трампа. Кац утверждал, что, судя по неким опросам, 80% населения Газы якобы хотят эмигрировать.Бен-Гвир пошёл ещё дальше. Ранее он заявлял, что израильская армия должна проводить в секторе Газа точечные ликвидации – по 30–40 убитых за ночь, причём включая и тех, кто непосредственной угрозы не представляет.По его словам, там есть люди, которые жизни не заслуживают, жить не должны и даже людьми не являются. Бен-Гвир также выступил за то, чтобы израильтяне полностью заселили сектор, а палестинских заключённых казнили через повешение.Тут Бен-Гвир прямо разошёлся с премьером Биньямином Нетаньяху, который снизил интенсивность операций в Газе под нажимом американских чиновников: те требуют выполнять мирный план Трампа.Бен-Гвир заявлял, что вся Газа принадлежит Израилю. По его словам, поселения нужны не только в Гуш-Катифе, а по всей Газе, эмиграцию палестинцев надо всячески поощрять, а вот террористам никакой эмиграции давать не стоит – их следует просто убивать одного за другим.Как замечает Associated Press, взгляды, которые ещё недавно воспринимались как маргинальные, теперь, накануне выборов 27 октября, становятся в Израиле мейнстримом.

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