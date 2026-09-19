«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата»
На фоне официального молчания о ходе реализации программы танка «Армата» на днях в сети появилась новая видеозапись, на которой запечатлён один из экземпляров Т-14, пересекавший грунтовую дорогу по направлению к полигону. В связи с этим в западной прессе отмечается:
На видео незаметно никаких новых технических особенностей машины. Судя по всему, танк участвовал в рутинных учениях.
Т-14 представлял собой резкий отход от школы танкостроения советской эпохи. Он был создан с уникальной для того времени конструкцией, обладая безэкипажной башней, бронированной капсулой для экипажа и КАЗ «Афганит».
Как указывается, главным препятствием для массовых закупок нового ОБТ стала стоимость, составлявшая по разным оценкам от $8 до 15 млн за машину по сравнению с $1,5–2,5 млн за модернизированный Т-90М, на который Россия продолжает полагаться на протяжении всего украинского конфликта.
Отмечается, что, скорее всего, Т-14 будет играть роль технологической «лаборатории» для отработки решений, призванных усилить огневую мощь, защиту и мобильность Т-90 и Т-72. Указывается, что, пожалуй, единственным вариантом, при котором танк массово пойдёт в войска, является его экспорт:
Ряд западных обозревателей считает, что этот танк создавался для прежней войны и не соответствует современному полю боя, которое основательно изменилось в ходе украинского конфликта:
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