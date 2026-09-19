«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата»

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«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата»

На фоне официального молчания о ходе реализации программы танка «Армата» на днях в сети появилась новая видеозапись, на которой запечатлён один из экземпляров Т-14, пересекавший грунтовую дорогу по направлению к полигону. В связи с этим в западной прессе отмечается:

Россия изготовила примерно 20 Т-14 при первоначальной цели в 2300 единиц к 2020 году и продолжает полагаться на модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М в войне на Украине. Танк нового поколения, впервые представленный в 2015 году, уже как 10 лет пытается выйти за рамки испытаний.

На видео незаметно никаких новых технических особенностей машины. Судя по всему, танк участвовал в рутинных учениях.



Т-14 представлял собой резкий отход от школы танкостроения советской эпохи. Он был создан с уникальной для того времени конструкцией, обладая безэкипажной башней, бронированной капсулой для экипажа и КАЗ «Афганит».

Как указывается, главным препятствием для массовых закупок нового ОБТ стала стоимость, составлявшая по разным оценкам от $8 до 15 млн за машину по сравнению с $1,5–2,5 млн за модернизированный Т-90М, на который Россия продолжает полагаться на протяжении всего украинского конфликта.

Отмечается, что, скорее всего, Т-14 будет играть роль технологической «лаборатории» для отработки решений, призванных усилить огневую мощь, защиту и мобильность Т-90 и Т-72. Указывается, что, пожалуй, единственным вариантом, при котором танк массово пойдёт в войска, является его экспорт:

Россия предложила передать технологии Т-14 Индии для местного производства.

Ряд западных обозревателей считает, что этот танк создавался для прежней войны и не соответствует современному полю боя, которое основательно изменилось в ходе украинского конфликта:

Проект «Армата», перешедший к настоящему времени в состояние застоя, обречён в итоге на провал в качестве серийного танка.

188 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Kuziming Звание
    Kuziming
    +12
    19 сентября 2026 22:05
    Укрепрайоны превращаются в сотовые структуры с замаскированными позициями операторов дронов. Окопы штурмовать не нужно, валов, рвов и дотов нет. Вообще ничего не видно, пока дрон не прилетит.
    Поэтому возникает вопрос:
    А для чего эта гора железа?

    Какие функции нужны сейчас и будут нужны завтра?
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +32
      19 сентября 2026 23:54
      Именно поэтому заказчик взял паузу.
      Пока не ясно каким должен быть танк на новой войне.
      И клепать тысячи Армат, предназначенных для прошлой войны по цене как за пять Т-90М - это чистой воды вредительство и подрасстрельное дело во время СВО.
      1. Грац Звание
        Грац
        +10
        20 сентября 2026 00:00
        армата ладно, а где нужные новые бтр и бмп? их тоже нет
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          20 сентября 2026 00:14
          Я понимаю, что там же, где и Армата...
          На паузе.

          Во время войны побеждают тем что есть, производство отлажено до последнего винтика. А не изобретают вундервафлю. Сырую и необкатанную.
          За примером далеко ходить не надо. Это ВОВ. Когда Гитлер пытался делать летающие тарелки, реактивные истребители, крылатые и баллистические ракеты. Пупок надорвал.
          А победил русский Ваня на броне простого как трактор Т-34 и с ППШ-41 в руках.

          PS. Кстати передовую во всех отношениях СВТ-40 быстренько списали в утиль. Не подошла она для большой войны. Дорогая и сложная. А ППШ в паре с Мосинкой с лихвой вместе решали задачи, поставленные перед СВТ. Ну, а потом пришел промежуточный патрон....
          Подождать надо, и будет нам Армата-2. yes
          1. chenderoni
            chenderoni
            -13
            20 сентября 2026 01:37
            ну да . Ваня вышел из избушки . сел во дворе в танк вместо трактора и поехали всей деревней
            1. clou Звание
              clou
              0
              Вчера, 18:46
              Цитата: chenderoni
              ну да . Ваня вышел из избушки . сел во дворе в танк вместо трактора

              увидел горящий танк, сел в него и сгорел
          2. Симаргл Звание
            Симаргл
            +19
            20 сентября 2026 02:51
            Цитата: Neo-9947
            Во время войны побеждают тем что есть, производство отлажено до последнего винтика.
            То-то в начале дронов было исчезающе мало, а сейчас с воробьями по количеству конкурируют.
            Цитата: Neo-9947
            А не изобретают вундервафлю.
            А что будет являться вундервафлей?
            Цитата: Neo-9947
            За примером далеко ходить не надо. Это ВОВ.
            Это про ИС-2? Или про ИС-3 и Т-44, которые на ВОВ не попали?
            Или про БМ-13?
            Цитата: Neo-9947
            Когда Гитлер пытался делать летающие тарелки, реактивные истребители, крылатые и баллистические ракеты. Пупок надорвал.
            Про тарелки - не слышал, чтобы они далее концепта пошли, реактивный Ме262 сделали под полторы тысячи, ракеты были просто не точными - чуть получше точность, начали бы попадать в города и эффективность увеличилась бы в разы.
            Цитата: Neo-9947
            Кстати передовую во всех отношениях СВТ-40 быстренько списали в утиль.
            Так списали, что до сих пор с вооружения не сняли, а автоматика StG-44 слизана с СВТ-38/40 (а не АК слизан с StG).
            Цитата: Neo-9947
            А ППШ в паре с Мосинкой с лихвой вместе решали задачи, поставленные перед СВТ.
            Нет, не решали.
            Цитата: Neo-9947
            Ну, а потом пришел промежуточный патрон....
            Где Ваша последовательность? 7,92х33 пришёл, как раз, во время войны.
          3. Single-n Звание
            Single-n
            0
            20 сентября 2026 10:04
            Причем тут вудервафля. Просто кто то завалили план по производству. 2000 танков должны были УЖЕ БЫТЬ к 2022. Не судорожно ремонтировать т-62 и выдавать это за достижение. А иметь 2000 новейших машин.
            1. Cympak Звание
              Cympak
              -1
              20 сентября 2026 20:16
              Завалили план по строительству новой производственной линии под "Армату", в т.ч. из-за 2014 и последующих санкций
          4. Спокойный_тип Звание
            Спокойный_тип
            -4
            Вчера, 11:05
            Ежели солдатам тогда,в то время, дать АК вместо свт, они бы и его сломали.
          5. ботан.su Звание
            ботан.su
            +2
            Вчера, 12:17
            Цитата: Neo-9947
            Во время войны побеждают тем что есть, производство отлажено до последнего винтика. А не изобретают вундервафлю. Сырую и необкатанную.

            Хорошо, что англичане в первую мировую не доперли до столь великой мудрости.
      2. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +11
        20 сентября 2026 10:57
        Тогда сделаем вывод: дело только в стоимости. Теперь вопрос: откуда такая стоимость? Что в Армате такого, чего бы не было в модернизированных танках прошлых поколений? Единственное принципиальное новшество-размещение экипажа в одной капсуле, которое абсолютно логично. Но оно является по сути, не усложнением, а упрощением конструктива и должно приводить к удешевлению, а не удорожанию. Как производственник и инженер, я это вижу так.

        Так что это? Слишком большая новизна и неотработанность отдельных узлов, и/или невозможность их произвести: надо строить целые новые производства (и это закладывается в стоимость), либо использовать импортные детали?
        Или это просто жадность чиновников от ВПК?
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +2
          20 сентября 2026 11:14
          Цитата: Sevastiec
          Или это просто жадность чиновников от ВПК?

          Конкретно УВЗ...
          в свое время участвовал в тендерах где представители УВЗ предлагали слишком высокие цены, правда по ЖД тематике. На тендерах проигрывали, но почти всегда потом получали заказ...удивительно
        2. Scientist_ Звание
          Scientist_
          +2
          20 сентября 2026 11:40
          Цитата: Sevastiec
          Теперь вопрос: откуда такая стоимость?

          Так это стоимость для малых партий в начале производства. Т-34 в начале производства стоил полмиллиона рублей, потом его цена упала в 2-3 раза за счёт объёма производства. Чем выше объем производства, тем ниже себестоимость. Это для любого товара верно.
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            +2
            20 сентября 2026 16:20
            Это вы как бы, извините, "Капитан Очевидность". Но тут, ситуация всё-таки несколько иная.

            Я же не зря особо подчеркнул, что в Армате, по сути, нет технологий, которые бы уже не были отработаны на последних модернизациях советских ОБТ. И более того, Армата имеет компоновку, которая должна снизить стоимость. А тут стоимость в 6 раз больше. Даже если государство запустит массовую серию со снижением стоимости в 3 раза, данная машина все равно будет дороже в 3 раза.

            Моё мнение таково, что эта машина в серии, должна стоить максимум столько же, как Т-90 в последней модификации. Ну пусть на четверть дороже, учитывая импортозамещение. Но не более.
            1. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Вчера, 05:21
              Цитата: Sevastiec
              Моё мнение таково, что эта машина в серии, должна стоить максимум столько же, как Т-90 в последней модификации. Ну пусть на четверть дороже, учитывая импортозамещение. Но не более.

              Причина не в стоимости, причина в ошибочной концепции
        3. bayard Звание
          bayard
          0
          20 сентября 2026 18:55
          Цитата: Sevastiec
          Так что это? Слишком большая новизна и неотработанность отдельных узлов, и/или невозможность их произвести: надо строить целые новые производства (и это закладывается в стоимость), либо использовать импортные детали?

          В первую очередь недоведённость двигателя . Сообщения о доведении этого двигателя до приемлемых показателей надёжности проходила в прессе , но уже после начала СВО . К тому же по совокупной боевой эффективности Т-14 всего на 15% (там сложносоставной коэффициент) превосходит Т-90М . А цена в разы выше . Из за высокого коэффициента новизны - у Т-14 почти всё новое , это не эволюция прежних машин . От подвески и двигателя до пушки , СУО , дистанционно управляемая башня , сам корпус , КАЗ . Запускать в серию настолько новую машину можно только в мирное время , имея запас времени на освоение её в производстве , в войсках , отработка новых приёмов боевого применения . И только если это экономически\финансово оправдано . В такой конфигурации и с такой ценой "Армата" смысла не имеет . Так и останется концептом и возможно станет базой для нового танка с орудием более крупного калибра . Именно над новой "Арматой" с 152 мм гладкоствольным орудием работы в канун СВО начинались . А теперь всё это на закономерном тормозе . Сейчас нужны строевые танки для комплектации новых соединений . поэтому все Т-72 , Т-80 и даже Т-62 с баз хранения проходят модернизацию . Вот как с модернизацией всего парка советских танков закончат , начнётся производство новых Т-90М и Т-80 новой модификации . А там может и Т-14М со 152 мм. пушкой подоспеет .
          1. Cympak Звание
            Cympak
            +2
            20 сентября 2026 20:22
            Цитата: bayard
            Именно над новой "Арматой" с 152 мм гладкоствольным орудием

            Вы думаете, что 152-мм хоть что-изменила бы на СВО? Проблема в полном отсутствии на "Армате" противодроновой защиты в верхней полусфере, где у "Арматы" нет КАЗ, от слова "СОВСЕМ".
            Вся эта вакханалия про ствол потолще - нет от здравого ума. Не нужен 152-мм ствол, а нужна электротермохимическая пушка, которая сможет разгонять снаряд до предельных скоростей на существующем калибре.
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              20 сентября 2026 21:02
              Цитата: Cympak
              Вы думаете, что 152-мм хоть что-изменила бы на СВО?

              Нет , и я об этом написал .
              Цитата: Cympak
              Проблема в полном отсутствии на "Армате" противодроновой защиты в верхней полусфере, где у "Арматы" нет КАЗ, от слова "СОВСЕМ".

              Зачем такими большими буквами ? На ней и мангала нет , ибо и на вооружении её нет , и в строй она не поставлена . Как нет и КАЗ для закрытия верхней полусферы .
              Цитата: Cympak
              Вся эта вакханалия про ствол потолще - нет от здравого ума.

              Сама платформа "Армата" с такими размерами и ценой оправдана только при очень серьёзном качественном превосходстве перед предыдущими платформами . Если опыт и анализ СВО и прогноз по облику грядущей войны покажет необходимость танка с ультимативного калибра орудием на такой платформе , то платформа уже есть . Как собственно и орудие . Если это нецелесообразно (а я пока целесообразности не вижу) то имеет смысл прогнать все имеющиеся ещё на хранении Т-72 и Т-80 через модернизацию и продолжить производство с нуля Т-90М , а так же новой модификации газотурбинного Т-80 с новой сварной башней . И наладить таки серийное производство ТБТР и ТБМП на танковом шасси , а так же плавающей БМП-3М "Манул" с БМ от "Курганца". Вот это - необходимо и рационально .
              Цитата: Cympak
              нужна электротермохимическая пушка, которая сможет разгонять снаряд до предельных скоростей на существующем калибре.

              lol Может лучше сразу рельсотрон или супер-лазер от "Звезды Смерти" ?
              В текущих условиях и ближнесрочной перспективе имеющегося калибра вполне хватает . Заниматься такими глупостями можно только в мирное время , а мира ещё долго не будет .
              1. Cympak Звание
                Cympak
                0
                20 сентября 2026 21:08
                Цитата: bayard
                Может лучше сразу рельсотрон или супер-лазер от "Звезды Смерти" ?
                В текущих условиях и ближнесрочной перспективе имеющегося калибра вполне хватает . Заниматься такими глупостями можно только в мирное время , а мира ещё долго не будет .

                Я вам открою тайну: основным бронебойным снарядом является оперенный подкалиберный (ОБПС). Не нужно ствол делать толще, можно начать с увеличения каморы пушки и повышения эффективности метательного заряда. Повышая эффективность метательного заряда вы придете к электротермохимической (ЭТХ) пушке, которую у нас давно (еще со времен СССР) разрабатывают. "Плазменный поджиг/инициация" заряда у "Коалиции-СВ" - это все от туда.
                1. bayard Звание
                  bayard
                  0
                  20 сентября 2026 21:47
                  Цитата: Cympak
                  "Плазменный поджиг/инициация" заряда у "Коалиции-СВ" - это все от туда.

                  Про такой заряд у "Коалиции" я помню , но вот с тем , что основным снарядом для танка является БОПС , особенно на опыте СВО , я бы поспорил . Сейчас расходуются преимущественно именно фугасные снаряды , а для них калибр и размер\масса разрывного заряда важней . А танковых дуэлей давно уже не было . Концепция применения танка в современной войне серьёзно пересматривается , это уже не "самое эффективное противотанковое средство" , а "высокозащищённая САУ переднего края и ближнего тыла . Так что пока я не вижу поводов менять танковые орудия , снаряды к ним и в целом нужды в новом более продвинутом танке . Пока . Пока война . Если будет пауза с приличным межвоенным периодом , можно будет подведя итоги текущего конфликта , подумать о облике "танка будущего" . А пока только то , что я написал - постановка в строй после модернизации всех пригодных к этому танков с баз хранения и производство с нуля Т-90М и Т-80 с новой башней .
                  1. Cympak Звание
                    Cympak
                    +1
                    20 сентября 2026 21:54
                    Цитата: bayard
                    Пока война . Если будет пауза с приличным межвоенным периодом , можно будет подведя итоги текущего конфликта , подумать о облике "танка будущего" . А пока только то , что я написал - постановка в строй после модернизации всех пригодных к этому танков с баз хранения и производство с нуля Т-90М и Т-80 с новой башней .

                    Полностью согласен. У нас есть шанс пересмотреть концепцию перспективного танка с учетом современных реалий. "Армата" на сегодня не отвечает современным вызовам в полной мере.
                    1. bayard Звание
                      bayard
                      +1
                      20 сентября 2026 22:22
                      Цитата: Cympak
                      "Армата" на сегодня не отвечает современным вызовам в полной мере.

                      Именно так . Сейчас всё больше на поле боя применяются дроны . Установить дистанционное управление на обычный танк с элементами ИИ и базой "образа цели" , и вот у нас уже боевой робот , экипажем совсем не рискуем . При этом конструкция танка упростится и удешевится , а не наоборот . И кому тогда эта "Армата" интересна будет ?
                  2. clou Звание
                    clou
                    0
                    Вчера, 18:54
                    Цитата: bayard
                    А пока только то , что я написал - постановка в строй после модернизации всех пригодных к этому танков с баз хранения и производство с нуля Т-90М и Т-80 с новой башней .

                    Если нужны фугасы, то может проще соорудить из Т-72/62 Тяжелую САУ с бронированной от кумулятивов и малокалиберных пушек неподвижной рубкой и стволом от гиацинта-б с минимально возможной механизацией заряжания без каруселей итд.
        4. ботан.su Звание
          ботан.su
          +1
          Вчера, 12:44
          Цитата: Sevastiec
          Единственное принципиальное новшество-размещение экипажа в одной капсуле, которое абсолютно логично. Но оно является по сути, не усложнением, а упрощением конструктива и должно приводить к удешевлению, а не удорожанию.

          Что выговорите!
          Цитата: Sevastiec
          Как производственник и инженер, я это вижу так.

          Очень интересно. Расскажите как производственник и инженер, каким образом происходит из закрытой капсулы наблюдение за обстановкой, выбор целей, прицеливание и контроль поражения экипажем? Какие используются приборы и оборудование, как оно защищается, как дублируется, производится ли в России? Как управление двигателем, а главное, трансмиссией производится? То же в России все производится? Как производственник, скажите, существующее производство сможет армату производить или понадобится реконструкция?
          И по вашему все это ведет к удешевлению танка?
          Чудны инженеры и производственники нашей страны! Вы точно не менеджер? Признайтесь, еще и эффективный, наверно?
      3. Есаул Звание
        Есаул
        0
        20 сентября 2026 17:33
        Война будущего - это война дронов и ИИ. Развитие будет идти по пути эволюции воздушных и наземных дронов, чтобы сделать их практически полностью автономными с помощью ИИ, живучими, недорогими и эффективными.
    2. ученый Звание
      ученый
      +2
      20 сентября 2026 03:51
      Цитата: Kuziming
      Укрепрайоны превращаются в сотовые структуры с замаскированными позициями операторов дронов

      Пока не найдут действенного способа борьбы с дронами выводить на передовую любую технику глупо и опасно, быстро обнаружат и сразу начнется охота десятков дронов.
      По мне так хороший ЭМИ-генератор взрывного действия или на базе виркатора вполне мог бы решить эту проблему, если обеспечить электромагнитную совместимость или хотя бы синхронизацию со своими средствами связи.
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        20 сентября 2026 07:30
        Взрывной генератор ЭМИ давным давно разработан, лет дцать назад, даже по ТВ показывали, блуждают слухи о ракете "Алабуга", но дело в том, что направленного ЭМИ нет, он даст жару всем, и тсюжим, и своим, если только РСД или МБР запускать, а это, как-бы, напряжёт вероятных и реальных противников
        1. ученый Звание
          ученый
          +1
          20 сентября 2026 12:34
          Цитата: KCA
          он даст жару всем

          Поэтому я писал, нужна синхронизация, что бы была возможность вовремя заблокировать приемные каналы своих систем связи. Технология простая, надежные СВЧ переключатели давно разработаны для РЛС. Но к сожалению у нас войсковая связь не имеет даже элементарного автоматического согласования частот со своими средствами РЭБ. А делать это в ручную в защищенных режимах ни как не получится. МО РФ такие задачи техзадание не прописывает. А делать такие навороты в инициативном порядке разработчики не могут, много межведомственных препонов.
          1. KCA Звание
            KCA
            0
            20 сентября 2026 12:42
            Радиочастоты имеют гармоники, если вы работаете на 60МГц, то получаете гармоники, или помехи, при применении РЭБ, и на 30МГц, и на 15, и на 7.5 и т.д., и вверх и вниз, рабочие частоты всегда согласованы с РЭБ, ещё в лохматых 92-93 годах часто слышал - "Служба РЭБ, прекратите болтовню в эфире", ну когда скучно, чо не поболтать с коллегами в эфире...
    3. Corvair Звание
      Corvair
      0
      20 сентября 2026 07:14
      Кстати, а вот УРы, изрядно подзабытые после окончания Холодной Войны, снова оказались актуальными.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        20 сентября 2026 21:07
        Цитата: Corvair
        Кстати, а вот УРы, изрядно подзабытые после окончания Холодной Войны, снова оказались актуальными.

        УРы стали не актуальны ещё в 1970- по крайней мере их на китайской границе тогда начали потихоньку забрасывать
    4. ShDE Звание
      ShDE
      -2
      Вчера, 07:03
      Это в условиях нынешнего конфликта. А в случае "3 дневной войны" с Сикорскими условия и тактика боевых действий будут другими.
      1. Kuziming Звание
        Kuziming
        +1
        Вчера, 14:32
        Думаете, уланы дрогнут от музыки Газманова?
  2. MstislavHrabr Звание
    MstislavHrabr
    +5
    19 сентября 2026 22:06
    Танки и БМПТ есть, теперь нужны ещё БМПВО с ИИ и самонаведением, которые будут идти с ними в одной колонне и защищать их от БПЛА... Тогда снова танки станут нужны...
    1. FeHa3eIIaM Звание
      FeHa3eIIaM
      +17
      19 сентября 2026 22:22
      О каком ИИ вы грезите? В стране напрочь отсутствует производство компонентной базы. Нейросеть это сервера. На 100% импортные, несмотря на то, что рассказывает по телевизору Алиханов.
      1. SoboL Звание
        SoboL
        -1
        19 сентября 2026 23:02
        Цитата: FeHa3eIIaM
        О каком ИИ вы грезите? В стране напрочь отсутствует производство компонентной базы. Нейросеть это сервера. На 100% импортные, несмотря на то, что рассказывает по телевизору Алиханов.

        А китайскую компонентную базу для этих радостей использовать нельзя?
        1. Товарищ И Звание
          Товарищ И
          +8
          19 сентября 2026 23:14
          Во-первых, дорого, во-вторых, не дадут. А в-третьих, это целая отдельная инфраструктура, под которую нужны инженеры. Много инженеров, включая программистов. Где взять и чем платить?
          1. SoboL Звание
            SoboL
            -3
            19 сентября 2026 23:38
            Цитата: Товарищ И
            Во-первых, дорого, во-вторых, не дадут. А в-третьих, это целая отдельная инфраструктура, под которую нужны инженеры. Много инженеров, включая программистов. Где взять и чем платить?

            Что дорого? Китайских транзисторов, процессоров накупить? Я же не про производство ввиду имел, а о закупке готового продукта. Зачем китайцы, в продаже чипов, нам отказывать будут?
            1. Stas157 Звание
              Stas157
              +3
              20 сентября 2026 08:36
              Цитата: SoboL
              Зачем китайцы, в продаже чипов, нам отказывать будут?

              Они не отказывают. Ширпотреб с удовольствием продают! А вот новейшие разработки - нет.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            +16
            19 сентября 2026 23:49
            Что значит не дадут? Видеокарта для ИИ стоит как два артиллерийских снаряда, особо продвинутая - как половина герани. Открывайте интернет и там всё есть, доставка завтра по Москве. Просто если ничего не делать - ничего и не будет. Хотя не, зарплата у бездельников останется
            1. tsvetahaki Звание
              tsvetahaki
              +3
              20 сентября 2026 06:00
              Цитата: alexoff
              доставка завтра по Москве.

              И в каких колличествах?
              Лишнего ни у кого нет - бешенно строят и расширяют датацентры. Китайцы вообще мечатся, пытаются не отстать.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                20 сентября 2026 13:23
                В достаточных количествах раз присутствуют в продаже. Пусть по дому Шойгу пошукают, там на кучу дата центров наберётся даже с сегодняшними ценами.
            2. clou Звание
              clou
              0
              Вчера, 18:55
              Цитата: alexoff
              Хотя не, зарплата у бездельников останется

              Не зарплата, а денежное довольствие, штафирка. ты ширину лампаса знаешь?
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 18:57
                Штафирка это так, для мелких сошек. А у правильных людей синекура, не хухры-мухры! bully
        2. FeHa3eIIaM Звание
          FeHa3eIIaM
          +2
          20 сентября 2026 07:49
          Цитата: SoboL
          Цитата: FeHa3eIIaM
          О каком ИИ вы грезите? В стране напрочь отсутствует производство компонентной базы. Нейросеть это сервера. На 100% импортные, несмотря на то, что рассказывает по телевизору Алиханов.

          А китайскую компонентную базу для этих радостей использовать нельзя?

          Это надо у китайцев спросить. Принесли мне китайский ноутбук для "переустановить систему". Переустановил, полез на сайт производителя чтобы скачать утилиты и драйвера. Ан нет, сервер не доступен. Включаю КВН и чудо, качай что хочешь. Вот и думайте.
        3. Stas157 Звание
          Stas157
          +4
          20 сентября 2026 08:33
          Цитата: SoboL
          А китайскую компонентную базу для этих радостей использовать нельзя?

          Не продают. Китайские аналоги NVIDIA 100 китайцы оставляют себе.

          А вы так и предлагаете во всём на китайцев надеяться? Глупо. Не думаете что однажды китайцы могут с нами поступить точно так же как это сделал проклятый Запад?
      2. Симаргл Звание
        Симаргл
        0
        20 сентября 2026 02:54
        Цитата: FeHa3eIIaM
        Нейросеть это сервера. На 100% импортные, несмотря на то, что рассказывает по телевизору Алиханов.
        Да подождите Вы! Сейчас нас от внешних наработок хорошенько изолируют и как разовьёмся в "песочнице"!...
        ... но это не точно...
      3. kolian Звание
        kolian
        -2
        20 сентября 2026 06:59
        А что мешает строить ии на импортном сервере???? Все страны так делают и не коробит от этого
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          20 сентября 2026 11:56
          Это всё равно, что покупать вооружение у США ведь многие страны так делают. Аналогично и со станками работающими через инет. Или Вы ещё слова Чубайса помните: - "Зачем производить, продали газ-нефть и можно купить за деньги". И случилось как всегда (мы такого не думали) при начале заварушки получили уйму санкций ограничивающих от критически важной продукции, а теперь пытаемся импортозаместить.
          Не не. Своё и только своё хотя бы в критическо важном для устойчивости и независимости страны и даже Китай это временный попутчик, а станет он доминантом в мире всех будет контролировать через зависимость от себя.
          Так что Вы осторожней со словами "Все так делают" это те кто уже зависим или маленькие по размерам самих государств и потенциалу.
  3. Essex62 Звание
    Essex62
    +8
    19 сентября 2026 22:07
    Нет ни какого "украинского конфликта" идёт полномасштабная война запада против России, посредством бандеровского прокси,наёмников и ограниченного контингента НАТО. Что касается Арматы такой танк обязательно понадобится когда война перерастёт в не ограниченную,со стороны запада. Сначала гейропа получит по кумполу батоном,а потом броня пойдёт добивать и брать их столицы. А те кто попытается жужжалки запускать пузырями покроются. Беречь их территорию и чужое население ни какого резона нет.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      19 сентября 2026 23:57
      Цитата: Essex62
      Сначала гейропа получит по кумполу батоном,а потом броня пойдёт добивать и брать их столицы

      Стесняюсь спросить - а зачем нам брать их столицы - по удара по ним ЯО belay ?
      Чё вы там хотите полезного найти - на пепелище?
      Ну у советских генералов маразм был когда они на танках скакать к Ла-Маншу собирались зачем то - забыв про Китай у себя в тылу, но вы то куда?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +1
        20 сентября 2026 00:27
        Тактический батон на оперативную глубину полного уничтожения не даёт. Не так уж у нас и много СЯО,придётся вот как раз для матрасов и перерожденцев оставить. Применять по гейропке очень малыми дозами,экономно. Думаю полного застекления не получится.Хотя возможно вообще ни чего этого и не надо будет. А Китаю ,даже при броске к Ла-Маншу мало-бы не показалось. В КСИБВО хватало чем их скученность угомонить. Служил неподалёку от такого аргумента,прикрывая небо над ним. yes Не пахло там ни каким маразмом,всё реально осуществимо было,только зачем? От экспорта МР отказался ещё ИВС.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          20 сентября 2026 09:12
          Цитата: Essex62
          Тактический батон на оперативную глубину полного уничтожения не даёт. Не так уж у нас и много СЯО,придётся вот как раз для матрасов и перерожденцев оставить. Применять по гейропке очень малыми дозами,экономно.

          Цитата: Essex62
          Сначала гейропа получит по кумполу батоном,а

          Вы разницу где голова ( столицы ЕС) и где пальцы( оперативная глубина ТЯО) - не ощущаете что ли??!!!

          Цитата: Essex62
          А Китаю ,даже при броске к Ла-Маншу мало-бы не показалось. В КСИБВО хватало чем их скученность угомонить.
          Трамп тоже думал что Иран победит.
          Китаю 100 млн погибших - это тьфу меньше 10%.А ещё у них есть и ПВО и ПРО....
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            20 сентября 2026 20:23
            Во первых гейропа получает в ответ на полномасштабное вторжение ТЯО и чуть-чуть СЯО в глубину. Заряды надо экономить. Хрен его знает как оно выйдет. Сами-то мы с какого перепугу должны первыми начать батонами плюваться?

            Речь о том времени,когда бросок к Ла-Маншу готовили,а не про сейчас. Нет? Не чем им тогда заслониться было. Там не 100млн,там под корень можно было сносить ,при такой скученности.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        20 сентября 2026 09:49
        Цитата: свой1970
        Чё вы там хотите полезного найти - на пепелище?

        Добить мутантов laughing
  4. Lako Звание
    Lako
    +11
    19 сентября 2026 22:14
    Почему то все разработки, в современной России, которые выходят за рамки советской школы, накрываются медным тазом.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +3
      19 сентября 2026 22:43
      Потому что тогда работали за идею, на защиту своего дома! А теперь только за бабло 🤷‍♂️
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +9
      19 сентября 2026 22:44
      Ну так профессионалы же работают - чиновники из гнезда Шойгу-Сердюкова, арбатские полководцы и эффективные менеджеры Чемезова-Мантурова, три кита, на которых как-то держится армия...
    3. Totor5 Звание
      Totor5
      +4
      19 сентября 2026 23:01
      Типа Бандероли, Кинжала и Герани?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        19 сентября 2026 23:45
        Удивительно что вы перечислили только средства поражения, может про какую-нибудь неодноразовую технику расскажете?
        1. Totor5 Звание
          Totor5
          +1
          20 сентября 2026 01:56
          Су57, Як130 , Глонас, БАЗ...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            20 сентября 2026 02:43
            Глонасс начат в 1982 году, Як-130 оплатили итальянцы, БАЗ делал шасси для ракетных комплексов еще при СССР. Мне вот интересно больше за последние лет 15 и особенно с 2022 года. Может какой новый транспорт для бойцов поставили на конвейер? Армата типа дорогая и сложная, ну так а что взамен-то? СССР разработал и начал клепать СУ-ИС-БМ-Ту-Як-Ла уже во время войны, о новых снарядах или бомбах и разговора не было - их просто делали и не выпендривались.
            1. Ракитин Звание
              Ракитин
              -1
              20 сентября 2026 09:22
              А вы не в курсе, что когда появился Т-34, его моторесурс составлял 50 ч, а по пробегу - 150-200 км. Плюс "секретность" - и войсковые командиры руками-ногами отбрыкивались от такого "счастья" даже после начала ВОВ, ибо толком не работает, а из-за попадания в руки врагу по шапке надают.
              И ситуация каким-то чудесным образом изменилась лишь после того, как из США прислали новые технологические линии, позволившие наконец довести до ума проблемные узлы, в первую очередь трансмиссию и двигатель. И дело пошло. Моторы Т-34 без радикальных перемен до сих пор клепают. Как ту легендарную "буханку", которая 60 лет на конвейере и всё живее всех живых. Кстати, тоже у матрасов срисовали. и сразу "получилась заибца".
              1. Single-n Звание
                Single-n
                +2
                20 сентября 2026 10:14
                Т-34 сваяли за 2 года. а потом провели глобальную модернизацию до т-34-85. И успели заменить новой моделью. И все это за 12 лет.
                А вундервафлю путина проектировали 11 лет( с 2009 г.), а потом завалили производство. Зато по парадам любили катать и по СМИ писать кипятком от упоения мощей. А по факту пшик.
                1. Ракитин Звание
                  Ракитин
                  -4
                  20 сентября 2026 11:11
                  Ну дык, тогда дружили с США, главной промышленной державой того времени, и война была выиграна за счет американских заводов, построенных в СССР с 1929-41 гг. и модернизированных уже в годы войны опять же за счёт поставок из США.
                  Сейчас главная промышленная держава - это Китай. Серьезные поставки технологического оборудования в Рассеянию из Китая пошли только с середины 2022 г., т.е. по факту путенским мощам - всего 4 года. Кстати говоря, сталинскому СССР потребовалось 8 лет на то, чтобы пройти путь от купленного в США прототипа Кристи до серийного Т-34. Так что у Путена ещё не всё так плохо :-) С оральной стимуляцией мощей а-ля 2000-22 гг. в целом закончили, началось хоть что-то реальное. Хотя, учитывая масштабы - начать и кончить. И крайне желательно уже без нынешних нафталиновых вошьдей.
                  1. Single-n Звание
                    Single-n
                    +3
                    20 сентября 2026 12:25
                    Сталинский СССР начинал разработку танков не имея нефига от слова совсем. Те убогие попытки адаптировать примитивный FT-17 даже смешно обсуждать. И за 10 лет создал и конструкторские школы, и кучу моделей и наладил их массовое производство. У ВВП УЖЕ БЫЛО все это. Отличные инженеры, заводы, КБ, тьма смежных институтов. И что на выходе? Модернизация танков 40 летней давности? А то и еще старше. Круто.
                    1. Totor5 Звание
                      Totor5
                      0
                      20 сентября 2026 21:39
                      Это не правда. СССР начинал с копий евро танков. Потом много было косяков с танками КВ и тп. Тракторные заводы строили американцы и делалось там все по американским лицензиям. Тот же Т34 мягко говоря не очень надежен и не очень удобен был - тяжелые рычаги управления, низкая надежность и качество изготовления.
                      Понятно что СССР не мог начать с пустого места и пользовался технологиями как Китай сейчас. Это нормально. Но вещать что СССР дескать все сам и очень быстро и идеально - ну это или ложь по незнанию или намеренная, типа идеологическая или что?
                      1. Single-n Звание
                        Single-n
                        +1
                        Вчера, 20:18
                        А ФТ-17 это по вашему чей танк?. Я и не отрицаю что СССР покупал лицензии. Привлекал иностранцев. Покупал и воровал технологии. Но он на старте имел нифига. .Никакого задела от старого режима у него не было. Потому как и у царя не было нифига. Ни тракторов ни танков, ни тягачей., ни автопрома. СССР создавал передовую на тот момент военную технику параллельно с модернизацией ысей промышленности. Да еще под санкциями.
                        И за 15 лет прошел путь от копирования легких танков(для которых у нас даже моторов не было, до создания одних из лучших образцов бронетехники в мире. и произвести их десятками тысяч.
                        При том что у нас половина страны читать то научилась только в 20-е и 30-е годы.
                        Сравним это с тем что имел ВВП на момент создания арматы?
                      2. Totor5 Звание
                        Totor5
                        0
                        Вчера, 23:48
                        После революции СССР достались военные заводы национализированные у европейцев типа Бельгии и по началу там пытались производить совместно, но потом поругались. Ничего не бывает на пустом месте. За индустриализацию СССР заплатило крестьянство, которое буквально поимели. Цена вцелом была высока и вряд ли вы сейчас согласились бы платить эту цену.

                        Россия вышла из развала страны, лишившись буквально половины населения и с разрывами производственных цепочек, научных цепочек и тд и тп. Россия могла вполне распасться на несколько государств в 90х . Или вы не помните например Сибирскую республику и Сибирский Франк начала 90х?

                        Я понимаю что всегда хочется чтоб было лучше и всегда кто то виноват. Только что с того? Я не сторонник Путина и его вертикали, но и положительных сторон 2000х для страны я не могу не замечать.
                  2. Sergej1972 Звание
                    Sergej1972
                    +1
                    20 сентября 2026 15:03
                    А почему так неуважительно свою страну называете? Я, например, в России живу, в Российской Федерации. Из числа секты "граждан СССР"? И зачем искажать фамилию Президента России? От избытка ума?
                    1. Essex62 Звание
                      Essex62
                      0
                      20 сентября 2026 21:18
                      А Вы из числа секты наследников узурпатора? Все мы в России живём,это наша Родина и СССР наша Родина.
                      Этот из СССР ни как не может быть,судя по слогу.
                  3. Cympak Звание
                    Cympak
                    +1
                    20 сентября 2026 20:26
                    Цитата: Ракитин
                    Так что у Путена ещё не всё так плохо :-)

                    У Путина есть Чемезов ...
                    Крайне эффективный менеджер вместе с Криворучко, который сразу после института пошел в топ-менеджеры .... Очевидно, что тоже гениальный менеджер ...наверное
              2. alexoff Звание
                alexoff
                -1
                20 сентября 2026 13:18
                Так и что? До 2022 года можно было почти что угодно за бугром купить
            2. Totor5 Звание
              Totor5
              0
              20 сентября 2026 21:33
              Глонас был запущен относительно недавно, так ведь можно сказать что и Королев это заслуга Царя. Хватит говорить сослагательными наклонениями.

              Як130 начинался по конкурсу в последних лет СССР, но планер был изготовлен в 90х. Движки были из Украины. Итальянцы вошли в проект на поздних стадиях и скорее ради заполучения планера. Русский движок на Як130 появился еще позже. Так что не надо красть заслуги у русских конструкторов и биться пятками что все пропало.

              БАЗ это не СССР , это разработка второй половины 90х и я много читал о том как именно разрабатывали шасси Вощина и тп. Это вообще не СССР. В СССР не было подобного шасси за исключением Белорусского МАЗ.

              Хватит унижать русских конструкторов России и вещать тут что дескать они ничего не умеют. Это ложь галимая.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                20 сентября 2026 23:42
                К конструкторам вопросов нет. А для серии нужны не одиночные коллективы конструкторов, а толковые управляющие. И сейчас эти эффективные менеджеры способны только в Алабуге сделать новое производство разных гераней, видимо какой-то единственный государственный коллектив единорогов. Все остальное - дегенералам и криворучкам из МО не надо, ни новых БТР, ни новых БМП, ни новой артиллерии, ни разведывательных самолетов. А оправдания почему этого в серии нет - комментаторы забесплатно в интернете придумают, топ-менеджерам не до того
                1. Totor5 Звание
                  Totor5
                  +1
                  Вчера, 05:20
                  Странно как страна неумех и предателей держится против всего Запада 5 лет.
                  А ведь на Западе не было ни войн , ни революций - это по сути была и есть Мекка технологий и Мировая кубышка с денежным станком. Не люблю я когда всех одной краской мажут.
                  1. Panin (michman) Звание
                    Panin (michman)
                    0
                    Вчера, 13:31
                    Цитата: Totor5
                    Странно как страна неумех и предателей держится против всего Запада 5 лет.
                    А ведь на Западе не было ни войн , ни революций - это по сути была и есть Мекка технологий и Мировая кубышка с денежным станком. Не люблю я когда всех одной краской мажут.

                    Страна именно что держится. Пока есть те, кто нефть покупает и комплектующие для дронов продаёт. Все эти пять лет украина обстреливали нас ни шатко ни валко. Сейчас будет по другому.
                    1. Totor5 Звание
                      Totor5
                      0
                      Вчера, 23:41
                      На Украине тоже может быть по другому - если мы наконец воевать начнем, а не говорить.

                      Ну , а все эти сослагательные наклонения - если бы и то, ну дак и на Украине что будет если там банально отключить Старлинк?
      2. Симаргл Звание
        Симаргл
        0
        20 сентября 2026 03:20
        Цитата: Totor5
        Типа Бандероли, Кинжала и Герани?
        Бандероль - что там нашего, кроме сборки и конструкции? Компоненты у нас не выпускают.
        Кинжал - огрызок Искандера: первой ступенью является носитель.
        Герани - Иран.
        1. Totor5 Звание
          Totor5
          +1
          20 сентября 2026 21:43
          Дань Т это по сути та же Бандероль, но уже с русским движком.
          Герани - первые да, но сейчас уже нет.
          Про Кинжал - смешно. Все было в СССР, только не было. Ну ладно.

          Почему Россия по вашему должна воевать со всеми технологиями Западного Мира в одиночестве, не пользуясь разработками Союзников?
          1. Симаргл Звание
            Симаргл
            -1
            Вчера, 03:35
            Цитата: Totor5
            Дань Т это по сути та же Бандероль, но уже с русским движком.
            Любая техника без "думалки" - кусок железа.
            Герани - первые да, но сейчас уже нет.
            Смотри ответ чуть выше. Научились реактивный двигатель маленький делать? Молодцы.
            Цитата: Totor5
            Про Кинжал - смешно.
            Что смешного? Разгонный блок убрали, заместили самолётом-носителем.
            Цитата: Totor5
            Почему Россия по вашему должна воевать со всеми технологиями Западного Мира в одиночестве, не пользуясь разработками Союзников?
            Ключевые технологии должны быть своими.
            Сейчас вычислительная техника - ключевая технология, которой у нас нет.
            1. Totor5 Звание
              Totor5
              0
              Вчера, 05:26
              А что по сути, кроме ваших жалоб и разговоров как все легко делается , только не вами?
              Всегда можно лучше, но всегда можно и хуже.
              1. Симаргл Звание
                Симаргл
                0
                Вчера, 07:33
                Цитата: Totor5
                А что по сути, кроме ваших жалоб и разговоров как все легко делается , только не вами?
                Я не жалуюсь, а констатирую факты.
                А Ваш вопрос можно переадресовать Вам же.


                Цитата: Totor5
                Всегда можно лучше, но всегда можно и хуже.
                Почему никто не отвечает за то, что делает хуже сознательно?
                Говорят... врут, наверное... суммарные потери от тех же блокировок интернета (которые своего не добились ни разу) - от 130 лярдов в омерзительных бумажках. Почему нет посадок?
                1. Totor5 Звание
                  Totor5
                  0
                  Вчера, 23:00
                  Это все понятно и так. Я про другое - я про то что не все изобрели в СССР , а в РФ типа одни бездари.
      3. Lako Звание
        Lako
        +3
        20 сентября 2026 10:55
        Кинжал, это авиационная, версия Искандера, работы над которым начаты ещё в 1988 году. Про "Герани" , вообще следовало бы промолчать. Это чисто иранская разработка. Если посмотреть, что в Бандероли российского, то может оказаться, что только один корпус.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +3
          20 сентября 2026 15:04
          Реактивные "Герани" какое отношение имеют к Ирану?
          1. Lako Звание
            Lako
            -1
            20 сентября 2026 16:53
            Ну хоть на пятый год войны, додумались, к ударному БПЛА, прикрутить реактивный двигатель. Но такого зверя, могут изваять и парни в шлепках с Ближнего востока. .
          2. Кравец Вячеслав Звание
            Кравец Вячеслав
            0
            Вчера, 13:30
            Да вполне себе имеют отношение.
        2. Totor5 Звание
          Totor5
          +1
          20 сентября 2026 21:52
          Начало работ не означает получение результата. А результат был сделан уже в России, а не в СССР.
          При СССР не было например даже крылатой ракеты Калибр. Я помню что из себя представляла армия в 2008 в войне с Грузией - старинные технологии СССР. Сравнивать с сегодняшней - смешно. Можно говорить что все было начато в СССР, но одна тут проблема - этого ничего там не было.
          1. Cympak Звание
            Cympak
            0
            20 сентября 2026 22:08
            Цитата: Totor5
            При СССР не было например даже крылатой ракеты Калибр.

            Была, и называлась "Гранат" (на вооружении сухопутных комплексов и АПЛ). Только в соответствии с советской стратегией, которая подразумевала войну "не понарошку", она имела СБЧ.
            Из "Граната" в последствии и получился "Калибр"
            1. Totor5 Звание
              Totor5
              0
              Вчера, 05:16
              Те вы приравниваете Калибр к КС 122? Может еще Фламинго к Фау2 , ведь все вышло из чего то...
          2. Lako Звание
            Lako
            0
            Вчера, 08:15
            Так в 2008,уже 17 лет Союза не было. И та армия, на остатках советского наследия, за 3 дня расколошматила армию Грузии. А сегодня, "новая" армия России, уже 5 лет воюет с Украиной и конца не видно.
            1. Totor5 Звание
              Totor5
              0
              Вчера, 23:38
              Не было, ну дак и 90е годы это по сути годы Смуты - годы которых не было. Я уже молчу за то что все 90е и 2000е по сути шла война в Чечне. Шутка ли - в 2008 у меня был вещмешок с надписью 1943 год, и прикол в том что и в последние годы СССР у меня тоже был бы не новый мешок, а 60 летний.

              Грузию никто не колошматил - Тбилиси никто не брал. Но в первые дни войны на территории размером со старый носок, Россия потеряла не мало авиации, Советской авиации, пока не подключила новые системы. Я уже молчу про танки Т72 которые еле поднялись в горы, Советскую связь и тп. Быстрая Победа в 2008 была больше изза ничтожности Грузии самой по себе.

              Россия сейчас не воюет с Украиной, а гладит ее нежно по загривку.
    4. Симаргл Звание
      Симаргл
      +2
      20 сентября 2026 03:14
      Цитата: Lako
      Почему то все разработки, в современной России, которые выходят за рамки советской школы, накрываются медным тазом.
      Если бы Вы поинтересовались, сколько идей в СССР накрылись тем самым тазом - не говорили бы такого.
      Выходить за рамки советской школы пора бы, как и свою нарабатывать.
      Извечная проблема - чиновники бояться ошибиться, что приводит к тому, что потом из-за границы начинаем свои же придумки вытягивать, часто за дорого.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        20 сентября 2026 21:23
        Чиновники ни чего не боятся ,они подпорка клана который победил и выстроил вертикаль.Но спроса с этой вертикали шиш,да маленько.
        1. Симаргл Звание
          Симаргл
          0
          Вчера, 03:30
          Цитата: Essex62
          Чиновники ни чего не боятся ,они подпорка клана который победил и выстроил вертикаль.
          Чиновники кресло потерять бояться.
          Всегда и во все времена.
          Потому, как потеря кресла - потеря "дохода"... в некоторых случаях - "головы".
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Вчера, 09:44
            Сколько поручений шахматиста не выполнено? Много системных из кресла вылетело? Максимум на другое сменили.
            Потеря головы ,не смешите. Это в прошлом,очень далёком прошлом.
    5. Есаул Звание
      Есаул
      0
      20 сентября 2026 17:36
      Потому что министерство образования РФ всё время своего существования только и делает, что разваливает науку и образование.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        0
        20 сентября 2026 20:32
        Цитата: Есаул
        Потому что министерство образования РФ всё время своего существования только и делает, что разваливает науку и образование.

        Так , Правители наконец додумались, что развивать науку нет смысла, т.к. могут сбежать туда, где "слаще". Поэтому: "умные не нужны, нужны преданные"
  5. engy Звание
    engy
    +6
    19 сентября 2026 22:29
    Этому танку не повезло. Он засветился как концепт-танк, его отдельные решения могут учитываться при проектировании новых машин, об этом указывалось в статье, но сам он, как цельная конструкция, наверное, уже не пойдёт в крупносерийное производство. Могу ошибаться, конечно, но уже 11 лет прошло после 1го показа, естественно, назрели уже новые функции, которыми надо наделять новые машины. Ну, посмотрим...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      19 сентября 2026 22:36
      Если 20 машин собрали ,значит и 200 и 500 и 1000 можно. Но это только когда подопрёт и страна перейдёт полностью на военные рельсы т.е.в случае полномасштабной войны с гейропой. Сейчас этот танк просто не нужен.У нас, при тактике выдавливания танк артой работает. Какой смысл тратить огромные средства ?
      1. engy Звание
        engy
        +3
        19 сентября 2026 22:55
        В 17м году, кажется, было принчто решение, ещё Борисовым, не развивать "Армату". Новая машина - это более сложная задача, когда надо будет раскрутить массовое производство. На базе платформы Т-72 есть много других машин. Излишнее многообразие будет вредить массовости.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          19 сентября 2026 23:08
          Решения ,в других условиях будут принимать совсем другие люди. Машина следующего поколения обязательно будет востребована на завершающем этапе войны. Готовая платформа не может не использоваться,она даст преимущества на поле боя .А возможно это и вовсе не понадобится и весь угар гейропки уйдёт в пар. Там процессы идут разные,может еврорейх и развалится сам. Тогда ни кто вкладываться в серию дорогущего изделия не будет. Зачем он такой массовый нужен станет?
      2. кукс Звание
        кукс
        0
        20 сентября 2026 00:36
        Если 20 машин собрали ,значит и 200 и 500 и 1000 можно
        Не значит. Вопрос в повторяемости цикла. Не буду углубляться. Коротко:
        Вынужденная индустриализация при требовании идентичности (это то о чем вы говорите). Проблема в стандартизации. Вторая проблема в себестоимости.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +1
          20 сентября 2026 00:44
          Повторяемость цикла для Т-72,Т-90 есть? В чём проблема ?
          О какой идентичности речь?
        2. engy Звание
          engy
          +1
          20 сентября 2026 15:12
          Согласен. Тут можно вспомнить Гудериана. Он сетовал, что в СССР применяется единая массовая платформа, на которую устанавливаются уже системы нужного функционала. А у них господин Порше делает свой танк, а другие заводы совершенно другой танк. Вт плохо помню статистику, но навскидку. Советских танков было потеряно порядка 40000 штук. У немцев порядка 15-20ти тыс. При том, что немцы сделали порядка под 60 тыс танков. Это сколько же СССР штамповал танков и самоходок, чтобы восполнять потери. Тут ещё, конечно, же везение. Т-34 лёг в эту войну всей своей задумкой. Это была удача под событие интенсивного использования. Сейчас мы не знаем даже, а какой танк будет нужен. Сейчас преимущества "Арматы" сглаживаются на фоне дроновых атак по любой наземной технике. Вопрос будущего неясен.
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            20 сентября 2026 20:36
            40000 это с начальным этапом войны. Но всё равно потери превышали германские. А промка исправно гнала и гнала новые.

            Возможности жужжалок и БПЛА покрупнее завышены. Просто в условиях фронтального выдавливания малыми силами,без эффективного прикрытия сверху,которое надо создавать,они царят на ПБ. Рой дронов перехватчиков впереди и над атакующей бронёй задачу решить могут .Плюс ТЯО,после чего их дроноводам поплохеет мгновенно.
      3. Cympak Звание
        Cympak
        0
        20 сентября 2026 20:38
        Цитата: Essex62
        Если 20 машин собрали ,значит и 200 и 500 и 1000 можно

        Чтобы собирать сотни машин нужна производственная линия, а ее, видимо, нет. Не успели приобрести и запустить до событий 2014. А дальше санкции ... Переоборудовать существующую линию по производству Т-90, означает остаться без Т-90 прямо сейчас и с рисками не получить после этого "Армату" потом.
        В истории есть прямая аналогия: продолжение выпуска Т-34 вместо перехода на более совершенный Т-44
        А единичные машины можно собирать и без производственной линии.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          20 сентября 2026 20:44
          Линия должна появиться. Если танк будет востребован. Хоть в лепёшку расшибись. Это и есть переход на военные рельсы. Т-44 не имел решающего преимущества по техническим характеристикам. Конечно отлаженный цикл ломать не стали. Армата ,доведённая до ума должна иметь преимущество на поле боя. Не даром сейчас гейропа свои платформы доводит ускоренными темпами. Понимают кое-что. Там ведь не только геникологи рулят.
          1. Cympak Звание
            Cympak
            0
            20 сентября 2026 20:54
            Цитата: Essex62
            -44 не имел решающего преимущества по техническим характеристикам.

            Т-44 имел значительное превосходство по уровню бронирования, по пушке не имел. Проблема, что в СССР не смогли сделать свой аналог немецкой "ахт-ахт" даже на уровне KwK-36, не говоря про KwK-43
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              20 сентября 2026 21:02
              Именно так . То есть смысла ломать налаженное производство не было. ИСов и ИСУ/СУ было достаточно.
  6. Slon_on Звание
    Slon_on
    +14
    19 сентября 2026 22:31
    Мало кто понимает, что танковые войска обладают стойкостью к поражающим факторам ядрон батона, когда все дроны упадут после ЭМИ, танки будут решать.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      20 сентября 2026 00:12
      Цитата: Slon_on
      Мало кто понимает, что танковые войска обладают стойкостью к поражающим факторам ядрон батона, когда все дроны упадут после ЭМИ, танки будут решать.

      А солярку в танки вы ведрами таскать будете?
      А датчиков снаружи танка - которые тоже погорят как и дроны- нету?
      Связь у вас будет после ЭМИ?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -6
        20 сентября 2026 00:49
        Это если оборотка прилетит. От кого,от наглов и лягушатников? Им такой возможности давать нельзя. ТЯО в гейропе амерзовское всё ,они его применять станут? Им в влезать в drang nach Osten есть резон?
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          20 сентября 2026 20:48
          Т.е минусаторы твёрдо уверенны что US Army попрут в Россию в одном ряду с гейропейцами? Может кто обоснует?
      2. Slon_on Звание
        Slon_on
        0
        20 сентября 2026 14:38
        Видимо Вы не в курсе, что в комплекте ЗИП танка имеет место быть МЗА - малогабаритный заправочный агрегат, да и танки в бой идут с непустыми баками. О каких датчиках идёт речь? А так танк оснащается автоматическлй системой ПАЗ - системой противоатомной защиты. Связи не будет первое время, но выполнение боевой задачи никто не отменял.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          20 сентября 2026 22:31
          Цитата: Slon_on
          да и танки в бой идут с непустыми баками.

          По Европе?
          У ТЗ - вам на удивление!- нету противоатомной защиты.
          И да - связи не будет ооочень долго...
      3. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        20 сентября 2026 20:50
        Цитата: свой1970
        А солярку в танки вы ведрами таскать будете?
        А датчиков снаружи танка - которые тоже погорят как и дроны- нету?
        Связь у вас будет после ЭМИ?

        Советская техника была рассчитана на действие при применении ОМП. В советской тактике вообще все было построено на массовое применение ОМП. 20кТ - туда, 200 кт-сюда, а тут по выжженной земле идут наши танковые клинья при поддержке мотострелков из под брони.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      20 сентября 2026 14:01
      Одни упадут, через десять минут новые запустят.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        20 сентября 2026 20:50
        Это вряд-ли. Пузырями покроются запускальщики. lol
    3. Cympak Звание
      Cympak
      -1
      20 сентября 2026 20:46
      Цитата: Slon_on
      Мало кто понимает, что танковые войска обладают стойкостью к поражающим факторам ядрон батона, когда все дроны упадут после ЭМИ, танки будут решать.

      И где "ядрен-батон" с ЭМИ. ЭМИ можно и без "ядрен-батона" получить с помощью обычных ВВ (пусть и столь сильный), но его нет. В текущей ситуации "ядрен-батон" особо негде применять, кроме как по жилым агломерациям. А это "жертвы среди мирного населения", пойти на которые наших ЛПР "кишка тонка"
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        20 сентября 2026 20:52
        В какой ситуации? В ГВ ,на своей территории разумеется бред. Речь идёт о полномасштабной войне с НАТО.
        1. Cympak Звание
          Cympak
          -1
          20 сентября 2026 21:00
          А кто сказал, что при полномасштабной войне с НАТО хватит "орешков", когда у НИХ там дети, недвижимость и перспективы сытой старости?
          Вам прибалты с пшеками уже в лицо заявляют, что не боятся нашего "ядрена-батона" и всех остальных гейоропейцев к этому призывают
  7. Морозный Репей Звание
    Морозный Репей
    +1
    19 сентября 2026 22:39
    Сделали бы уже хоть что нибудь на платформе Армата, просто чтобы запустить уже её в серию.
    Например подвижную, хорошо защищённую ПВО с несколькими турелями - расширенную версию Панциря.
    Или тяжёлую БМП, такую чтобы её и 100 дронов не остановили.
    Пусть была бы небольшая партия в 100-200 машин, для прорыва на особо важных участках.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      -5
      19 сентября 2026 23:06
      Главная проблема Арматы в ее размерах ( она больше Абрамса) и отсутствии нормального движка - влезает только Х движок, но это обусловлено безбашенной концепцией. Видимо эта концепция устарела, учитывая что удары в танк сейчас идут сверху, а не в лоб. А сверху у Арматы только противопульная защита ибо башни нет.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +4
        20 сентября 2026 00:00
        Цитата: Totor5
        Главная проблема Арматы в ее размерах ( она больше Абрамса) и отсутствии нормального движка - влезает только Х движок, но это обусловлено безбашенной концепцией.

        Длина опорной поверхности гусениц Т-14 практически одинакова с Абрамсом. Т-14 чуть длиннее Абрамса (буквально на сантиметры) из-за длинных свесов:
        спереди, подкрылки с противоминным оборудованием,
        сзади, дополнительные (внешние) баки с топливом.
        О двигателе говорилось уже не раз, и опять эта же пластинка, про проблемы. Ещё прошлый Объект 195 (он же Т-95) намотал, без особых проблем, с этой же трансмиссией более 12000 км. Косяки, которые бывают у всей новой техники, давно уже поправили.
        Если и есть проблемы у этого танка, то скорей всего по начинке, которая ещё у Т-90 превышала стоимость всего остального оборудования танка (имею ввиду, корпус танка, башню, трансмиссию, ходовую и тд)
        1. Totor5 Звание
          Totor5
          +2
          20 сентября 2026 02:02
          Но все таки больше...правда?
          Обсуждать Армату смысла не вижу, тут написал только ради минусов по сути. А так про нее все уже сказано, в тч и мной.
          Х образный движок во всем проигрывает V12 кроме размера - для танка он не годится, как не особо нужен и промышленности вцелом. Не надежен и не удобен в эксплуатации. Поэтому его и дорабатывают уже 50 лет. Ошибочный выбор как по мне изначально, как и ошибочна изначально концепция Арматы, которая потянула за собой все эти проблемы. Впрочем не вижу смысла копипастить это снова.
          1. Cympak Звание
            Cympak
            0
            20 сентября 2026 21:29
            Цитата: Totor5
            Но все таки больше...правда?

            Омангаленный Т-72/80/90 еще больше. И что? Опять про "мечту гранатометчика"? Вот только гранатометчики свои гранты от РПГ переделали в fpv-дроны.
            Цитата: Totor5
            Х образный движок во всем проигрывает V12 кроме размера - для танка он не годится, как не особо нужен и промышленности вцелом.

            Размер МТО для танка имеет значение, больший МТО - больше брони, больше вес танка, который требует более мощного двигателя. И кто сказал, что V12, ведущий свои корни от двигателя В2 Т-34 за 80 лет не исчерпал возможности по модернизации? Если бы могли бы дальше В2 модернизировать и форсировать, продолжали бы. Но, видимо, посчитали, что модернизационный запас исчерпан.
            Кроме этого, тренд современного двигателестроения для бронетехники - это гибридные установки ДВС+электродвигатель, что обеспечивает не только повышенную динамику, сниженный расход топлива, больший запас хода, заметность танка в акустическом и ИК-диапазонах, но и необходимый запас энергии для современных электронных систем, которые необходимы для сенсоров и комплексов защиты.
            Необходимо признать, что "Армата" уже по двигателю не соответствуют перспективным требованиям.
            1. Totor5 Звание
              Totor5
              0
              20 сентября 2026 21:48
              Только вот если снаряд прилетит в мангал - никто в башне не пострадает, в отличие от прямого прилета. А вообще не ясно почему Т90 вы сравниваете с мангалом, а Армату без? Наденьте мангал и на Армату для Правды.

              V12 это не только старик из 1930х, это классическая и самая надежная схема грузового движка, а не конкретный В2. Нужен новый V12 по аналогии с Леопардом примерно на 1500лс. Но чтобы он влез в корпус даже Арматы, нужно переносить Боекомплект в башню. Пусть даже и оставлять экипаж спереди.
              1. Cympak Звание
                Cympak
                0
                20 сентября 2026 22:05
                Цитата: Totor5
                ужен новый V12 по аналогии с Леопардом примерно на 1500лс.

                Уже не нужен. Все проектируют перспективные танки с гибридной двигательной установкой и меньшим объемом/мощностью двигателя внутреннего сгорания. Запас электроэнергии нужен перспективному танку не только для движения, но и для питания различных систем: датчики, СУВ, КАЗ и т.д.
                1. Totor5 Звание
                  Totor5
                  0
                  Вчера, 05:10
                  Пожалуй я не буду это комментировать.
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +3
    19 сентября 2026 22:40
    Отмечается, что, скорее всего, Т-14 будет играть роль технологической «лаборатории» для отработки решений, призванных усилить огневую мощь, защиту и мобильность Т-90 и Т-72. Указывается, что, пожалуй, единственным вариантом, при котором танк массово пойдёт в войска, является его экспорт:

    Проблема Арматы, что в настоящее время такой дорогой танк просто не оправдывает свою цену.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +7
      20 сентября 2026 00:04
      Про Армату уже все давно сказано и нового тут ничего не придумать - по сути один флуд. Просто лично мне забавно когда кидают минусы в этой теме при любой оценке Проекта кроме восхищения. При этом никогда нет ничего обьективного в противовес - просто минусят без аргументов.
      Я так и думал что тут будут тоже просто минусить из кустов, опять и снова. Секта не имеющего аналогов в Мире живет эмоциями. Но как медицинский факт это интересно.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    19 сентября 2026 22:40
    Да какая армата? Даже БМП-3М не начали выпускать, никакого нового БТР, максимум что могут заводы (хотя скорее они делают что могут сформулировать тщи дегенералы) - это мангалы наваривать на технику через пару лет после их устаревания
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      20 сентября 2026 00:19
      Цитата: alexoff
      хотя скорее они делают что могут сформулировать тщи дегенералы)

      Товарищи дегенералы и маршалоиды СССР - страну спустили в унитаз.
      У них мозга хватало чисто на ровноотбитый кантик на одеяле- не более....
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +2
        20 сентября 2026 00:41
        Разговор был про генералов и маршалов СССР? И потом, они страну не сдавали. Их под землю или куда макар не пас загоняли,что-бы не мешали. Это тех ,кто за СССР был. Из трёх стволов разом "стрелялись". Мал был ,не помнишь?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          20 сентября 2026 09:48
          Цитата: Essex62
          Разговор был про генералов и маршалов СССР? И потом, они страну не сдавали. Их под землю или куда макар не пас загоняли,что-бы не мешали. Это тех ,кто за СССР был. Из трёх стволов разом "стрелялись". Мал был ,не помнишь?

          Хм, из 4 400 носителей больших звёзд "самоубилось" аж целых 2( ДВА!!!!!).То есть
          Цитата: Essex62
          тех ,кто за СССР был
          - среди них было 0,05%
          Чё тут помнить то - прорву мордастых генералов- изменников без чести русского офицера?
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            20 сентября 2026 20:17
            Во как . laughing Какие-же они для тебя спекуля изменники? Они тебе свои. Много ты знаешь сколько убили и сколько сослали подальше ,что-бы не мешали. Так-же как в райкомах меняли секретарей. Про Москву-то уж я точно знаю как было.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              20 сентября 2026 23:00
              Цитата: Essex62
              Во как . laughing Какие-же они для тебя спекуля изменники? Они тебе свои. Много ты знаешь сколько убили и сколько сослали подальше ,что-бы не мешали. Так-же как в райкомах меняли секретарей. Про Москву-то уж я точно знаю как было.
              бугага- много возле БД генералов было в 1993 на вашей стороне? Все 4 400 наверное, да?хотя бы 1 %? Ага щаз...Их можно было смело процентов 70 % сокращать - армия ни грамма не потеряла бы от потери этих дуболомов....
              Эта бестолочь безмозглая неспособны и непригодны ни для чего не были - у них в мозгах остался один кантик на одеялках и полоски ровные.
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                20 сентября 2026 23:10
                При чём тут 93 год? Когда всё уже произошло. А могло и не произойти. Кадры всё решают,господин охранитель,они и только они. Вот ваши и порешали,потому-что к кнопкам доступ имели. Админресурс штука непобедимая. Любой историк скажет. Сверху всегда удаётся перевернуть.
                Разные генералы были. Мы своего очень уважали. Хотя и видели не часто. Но он ,что интересно в кабинете не сидел,а мотался по таёжным точкам с инспекциями. За полтора года,дважды к нам наведывался. А дивизия на очень больших пространствах разбросана была. Не просто в часть ,а на дежурство на точке. Куда расчёт только вертолётом доставляли.
      2. Cympak Звание
        Cympak
        +1
        20 сентября 2026 22:17
        Просто, те кто требовал "ровноотбитый кантик на одеяле" оказались понятней и востребованней в системе, чем те, кто пытался что-то поменять. Но это характерно для все вооруженных сил мирного времени ( до тех пор, пока "жаренный петух не клюнул").
  10. fezm.fan Звание
    fezm.fan
    0
    19 сентября 2026 23:09
    Наверное как и Ка-50 опередил своё время. Да и обратите внимание запад на Украину посылает всё старьё из своего вооружения, что-то из последнего и дорогого не отдают.
  11. stankow Звание
    stankow
    0
    19 сентября 2026 23:17
    Абсолютно то же самое говорили про су-57, Сармат, Кинжал, Искандер-к, Посейдон, Нахимов.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      19 сентября 2026 23:54
      Су-57 массово в войсках? С РС-28 особо не радужная картина, учитывая количество испытательных пусков и их результаты. "Посейдон" вообще непонятное нечто. "Калинина", переименованного в "Нахимова" модернизируют с 2013 года (как корабль переназовешь), корабль даже не с нуля строят.
      1. bya965 Звание
        bya965
        -3
        20 сентября 2026 02:37
        Цитата: Vulpes
        Су-57 массово в войсках?

        Все познается в сравнении. Су-57 реально и эффективно воют. В войсках около 50. В США примерно 800 машин F-35, из них только 25% (200 машин) условно боеспособны.
        Это то что штатовцы сами пишут. Реальность наверно хуже.
        При этом после полета 40 часов обслуги.
        А с учетом времени обслуживания на конфликте высокой интенсивности (вспомним как наши в Сирии Су-34 было от 4 до 14 и делали они до 100 вылетов в сутки) наши 50 Су-57 в разы будут делать 200 F-35.
        Про ЕС и Украину молчу. они тут ниже плинтуса
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +1
          20 сентября 2026 03:48
          Google AI пишет другое, что приведенная информация или лукавит или устарела.

          25% — это уровень полной боеготовности (Full Mission Capable — FMC). Это означает, что лишь около 200 самолетов способны выполнять абсолютно все заложенные в них боевые задачи в любой момент времени.
          44% — это уровень частичной боеготовности (Mission Capable — MC). В эту категорию входят самолеты, которые могут взлететь и выполнить хотя бы одну из своих основных задач (например, обычный полет или ПВО), но не готовы к полноценному комплексному применению.

          Утверждение о том, что истребителю F-35 после каждого полета требуется 40 часов обслуживания, является устаревшим мифом. Современные показатели трудозатрат на техническое обслуживание на один час налета (MMH/FH) для F-35 значительно ниже.
          На основе официальных отчетов Офиса совместной программы F-35 (JPO), реальные трудозатраты техников (в человеко-часах) на 1 час налета составляют:
          • F-35A (обычный взлет и посадка): ~4–5 человеко-часов обслуживания на 1 час полета.
          • F-35B (короткий взлет и вертикальная посадка): ~7–9 человеко-часов.
          • F-35C (палубный вариант): ~7–10 человеко-часов.
          наши 50 Су-57 в разы будут делать 200 F-35

          F-35 редко воюет в одиночку. Главная сила американской эскадрильи из 200 машин — это единое информационное облако. Они могут обнаруживать цели, не включая собственные радары (за счет внешнего целеуказания со спутников или самолетов ДРЛО AWACS), распределять цели между собой и выпускать ракеты большой дальности из засады, оставаясь незамеченными до последнего момента. Численный перевес в 4 раза дает им возможность выпустить кратно большее количество ракет в одном залпе.
          Это как в Корейской войне, американские сейбры и мустанги с максимальной дистанции открывали огонь из всех 6 пулеметов и расстреляв боезапас удирали на базу (у них еще было ограничение по топливу).
          Такая тактика позволяет нивелировать превосходство Су-57 над F-35:
          Если Су-57 навяжут бой на ближней или средней дистанции, их превосходство в динамике, скорости и сверхманёвренности позволит им быстро уничтожать F-35. Тяжелый российский истребитель создавался именно как «охотник» на другие самолеты. Его радарные системы бокового обзора и мощный комплекс РЭБ призваны нивелировать преимущество соперника в скрытности
          Но американцы не дураки, опыт ведения воздушных войн сейчас у них самый большой в мире - будут вести бой с дальней дистанции.
          1. bya965 Звание
            bya965
            -2
            20 сентября 2026 05:12
            Цитата: smart fellow
            Google AI пишет другое, что приведенная информация или лукавит или устарела.

            Я раз в месяц задаю такие вопросы. То что Вы списали с ИИ это последние время, да этого было как я написал выше.
            Например меня удивило
            F-35 Время на обслуживание~4–8 человеко-часов на час полета (в зависимости от модификации).
            Су-57Точные данные засекречены. Традиционно для тяжелых двухдвигательных машин этот показатель составляет от 15 до 25 человеко-часов.

            Выводы делайте сами. Мой, за последние полгода вышла куча статьей, где они стали обелять свой гениальный проект, на их основе ИИ стал писать лучше. Еще раз в Сирии Су-34 было от 4 до 14 и делали они до 100 вылетов в сутки. Я думаю у Су-57 еще лучше, если выкинуть снятие дополнительных измерений для анализа новой конструкции.
            Вы когда-нибудь слышали от амеров правду когда они говорят о своих достижениях и своем товаре?
            1. smart fellow Звание
              smart fellow
              0
              20 сентября 2026 06:41
              да этого было как я написал выше

              Я тоже с этим часто сталкиваюсь последнее время. Причем ответ может измениться на противоположный уже через минуту т.к. за это время вышел новый материал на эту тему и Google AI использует его для ответа. Также иногда полезно задать поиск на английском языке т.к. русскоязычные результаты тоже грешат необъективностью.
              Вы когда-нибудь слышали от амеров правду когда они говорят о своих достижениях и своем товаре?

              Американцы очень хитро поступают - как в суде: неважно виновен или нет, важно что выглядит правдивее.
              Суть состязательного процесса, который лежит в основе многих правовых систем (особенно англо-саксонской, как в США или Великобритании): суд не занимается самостоятельным поиском абстрактной истины. Он лишь оценивает, чья версия — обвинения или защиты — подкреплена более убедительными доказательствами, аргументами и логикой. Если говорить цинично, побеждает тот, чья «история» звучит для судьи или присяжных более цельно, логично и правдоподобно.
              1. bya965 Звание
                bya965
                0
                20 сентября 2026 06:44
                Цитата: smart fellow
                Я тоже с этим часто сталкиваюсь последнее время. Причем ответ может измениться на противоположный уже через минуту т.к. за это время вышел новый материал на эту тему и Google AI использует его для ответа.

                Цитата: smart fellow
                Если говорить цинично, побеждает тот, чья «история» звучит для судьи или присяжных более цельно, логично и правдоподобно.

                Согласен полностью!
                drinks
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  0
                  20 сентября 2026 23:20
                  И в результате там сидят или отправляются на подзарядку током 50-60 % не виновных? Если дело уголовное.
  12. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -2
    19 сентября 2026 23:20
    На этой войне Армата не нужна, стрелять из укрытия по опорникам может и Т-72, а вот если на нас поедут армады Абрамсов и Леопардов с Чёрными пантерами из Польши - тогда она бы пригодилась, но её ещё надо произвести в нужных количествах, а этого мы сейчас не можем, а потом будет поздно.
    1. gmss Звание
      gmss
      +3
      20 сентября 2026 00:05
      ну по опорникам можно эфективнои из т62 стрелять )))
      а вот против армад абрамовичей\леопардов\пантер, т14 не нужны совсем - с ними справятся бпла.
      зы. сам танкист и в свое время достаточно сильно топил на технологичность и сетецентричность арматы.
      увы это стало не актуальным с развитием ударных бас crying
      90м и 72б3м - это оптимальные по всем параметрам единицы БТВТ на данный момент
      1. Симаргл Звание
        Симаргл
        -1
        20 сентября 2026 03:44
        Цитата: gmss
        увы это стало не актуальным с развитием ударных бас
        Т-14 как танк отдельно, без поддержки и сети - да, ничто: не лучше Т-55 (кроме пушки). Нынешний, "парадный", вид надо дорабатывать, согласен.
        А вот со всеми плюшками, включая свои дроны-разведчики и "мангал" - надо смотреть.
      2. Totor5 Звание
        Totor5
        +1
        20 сентября 2026 18:21
        Лучше Т55 , там хоть пушка нарезная и дальность под 17км вместо 8км у гладкоствола.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      20 сентября 2026 00:58
      Неоткуда армадам взяться. Сколько их там в Польше? Особливо Абрамсов. Если матрасы решатся они другой путь выберут,Россия это не Ирак,с ней такое не прокатит. Будут сразу стеклить внезапным ударом. И почему поздно будет,если только гейропка попрёт? Наша армия плюшевая? А батон?
    3. Sergei S Звание
      Sergei S
      0
      20 сентября 2026 03:28
      Цитата: Роман Ефремов
      а вот если на нас поедут армады Абрамсов и Леопардов с Чёрными пантерами из Польши - тогда она бы пригодилась

      Тогда тем более не пригодится, потому что есть значительно более эффективные средства против такого сценария чем "танк на танк".
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    19 сентября 2026 23:38
    БТР-90 зарубили, модернизированную Мсту-С зарубили, поставки Т-90 и БМП-3 до 2017 года прекратили и т.д. и т.п. Т-14, "Курганец", "Бумеранг", "Коалиция" так и не пошли в войска. Страна живёт за счёт советского наследия и проектов, которые в 90е довели до серии. За время шахмат ничего нового не сделали.
  14. navigator777 Звание
    navigator777
    +3
    19 сентября 2026 23:54
    Без мангала никуда, а предстпвьте навроченную армату с мангалом, спрашивается засем тогда городить такую дорогую машину, если нужен ствол и очерь хороший мангал laughing
  15. 2sila Звание
    2sila
    +1
    20 сентября 2026 00:00
    Какой то поверхностный опус. В какой западной прессе? Какие эксперты? Узкоспециализированные?)А в "своей" танкостроительной отрасли они таких тенденций не наблюдают? Или там нечего наблюдать и там совсем нет подобных проектов? Поширше глянуть на те же новые тенденции не хватило образования? А ничего, что вся танковая тематика встала перед новой проблемой или они надеятся на то, что "новые" Абрамсы и Лео 8 будут гореть за чуть дешевле, чем та же Армата? Понятно, что на этом неопределённом этапе никто не будет заказывать тыщи машин пока не сформируют новые требования для БТВТ при наличии теперешних угроз. А вот когда придет это время и вот тогда ИМХО все наработки Арматы никуда не пропадут. Вот тогда и посмотрим, что осталось у них.
  16. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    20 сентября 2026 00:03
    Этот танк опоздал на войну, его уже нет смысла производить.
  17. Наган Звание
    Наган
    +5
    20 сентября 2026 00:44
    Т-44 был на голову выше Т-34 во всем (корпус и ходовая Т-44 практически без изменений перешли на Т-54, танк следующего поколения), и готов к серийному производству в первой половине 1944. Но вместо него в массовое производство пошел Т-34 с башней, во многом скопированной с Т-44, и новой пушкой, но старым корпусом, силовой установкой, и ходовой со всеми их предвоенными недостатками. Почему? Потому что его можно было выпускать без остановки и переналадки конвейера, в отличие от Т-44. Шла война, и фронту требовались боеспособные танки сейчас, а не лучшие танки потом.
    СВО - не лучшее время для перехода на выпуск танков следующего поколения.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      20 сентября 2026 04:38
      Цитата: Наган
      Шла война, и фронту требовались боеспособные танки сейчас, а не лучшие танки потом.
      Именно поэтому выкатили ИС-2?
      Т-44 стали делать годным к самому концу войны.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        20 сентября 2026 08:38
        Цитата: Симаргл
        Именно поэтому выкатили ИС-2?

        ИС-2 это продолжение и развитие линейки КВ. К сожалению, КВ, король поля боя в 1939 - 1942, перестал быть боеспособным к Курску. Не то что Тигр или Пантера, даже Pz.IV пробивал его броню, а КВ мог его пробить лишь с определенных ракурсов и куда меньшей дистанции, и при этом уступал в подвижности. Так что ИС-1, да и ИС-2, это вынужденная и временная мера до отладки ИС-3, потому что боеспособный тяжелый танк был нужен "здесь и сейчас".
        1. Симаргл Звание
          Симаргл
          0
          20 сентября 2026 14:36
          Цитата: Наган
          ИС-1, да и ИС-2, это вынужденная и временная мера до отладки ИС-3
          Так ИС-3 на войну не попал. А его разрабатывали. И в серию ставили, как и Т-44.
  18. alberigo Звание
    alberigo
    +1
    20 сентября 2026 02:17
    Вот, совершенно не нужно переживать по поводу «застоя». Да, этот танк не пойдет в серию, но как полигон технологий это полезная вещь, более того, сегодня и завтра он не пойдет, а послезавтра будет нужен. Мозги должны работать. Удачи конструкторам.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    20 сентября 2026 05:05
    Цитата: Роман Ефремов
    вот если на нас поедут армады Абрамсов и Леопардов с Чёрными пантерами из Польши

    Никуда они не поедут. Будут так же стрелять из укрытия, дожидаясь прилёта какого-нибудь "Ланцета"
  20. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    20 сентября 2026 05:18
    Пусть считают что провал, это лучше чем готовили бы ответ.
  21. troza Звание
    troza
    -1
    20 сентября 2026 06:53
    На войне новое оружие сначала "обкатывают". Война- лучший полигон. Так появились и "Катюши" и калаш.
  22. KCA Звание
    KCA
    +1
    20 сентября 2026 07:07
    Избыточен и дорог, накой, если на складах туева хуча Т-72 и Т-80, уж не говорю о Т-55 и Т-64, словить дрона монопенисуально каким танком, дуплить из лесополосы тоже
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      20 сентября 2026 07:36
      Это не так. ФПВ изменило угрозы для танка . А т14 сделан против традиционных до 22года угроз. Бопс 120мм , Птрк, мины, рпг.
  23. 501Legion Звание
    501Legion
    -2
    20 сентября 2026 07:16
    Пусть отсосут как и местные дроно дрочеры
  24. Александр_K Звание
    Александр_K
    -2
    20 сентября 2026 07:23
    ПТРК можно недорого увеличивать до чудовищной пробиваемости, добавить взрывчатки и топлива побольше, никакой танк Маус не выдержит. Поэтому вместо танков оптимальнее использовать вот такие танкетки:
    https://m.ok.ru/video/4669769081
    У нас уже есть несколько десятков разновидностей наземных роботов, но почему-то используются мало.
  25. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    20 сентября 2026 07:34
    А зачем их масштабировать.? Если все концепции поменялись ?
    Всем нужно подумать .
  26. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    20 сентября 2026 08:13
    Почему-то горестно усмехнулся, когда увидел это название...
  27. sergiogerasimo
    sergiogerasimo
    +1
    20 сентября 2026 11:55
    Конструкторы танков оказались в тупике уже давно. Именно потому, что ложили с прибором на требования танкистов. Во всех КБ необходима чистка "балласта", ребятки зажрались. Тратят миллиарды, а эффект нулевой.
  28. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    20 сентября 2026 13:04
    танк создавался для прежней войны и не соответствует современному полю боя, которое основательно изменилось в ходе украинского конфликта:


    Именно так.

    Сейчас для танка главное это живучесть, а не скорострельность и размер б/к.

    Новый танк должен быть другой концепции, что-то вроде тяжёлой БМП закрытой со всех сторон многослойной бронёй с ДЗ и с пушкой в 125 мм, переднемоторным размещением МТО. Башню можно уменьшить до предела и сделать необитаемой. Сзади можно сделать небольшую аппарель,чтобы экипаж мог быстро покинуть машину.
  29. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    20 сентября 2026 13:54
    Это бывает. Что-то пошло не так. Тупиковые проекты не редкость.
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +1
      20 сентября 2026 15:33
      Они для распила и делаются
      1. позывной_53 Звание
        позывной_53
        0
        20 сентября 2026 16:07
        В музее авиации в Монино не бывали? Там для вас целое поле "распилов" :)
  30. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    20 сентября 2026 15:32
    Байкал закрыли потратив кучу денег. Такая же судьба у Арматы. А что аообще нового сделали после СССР ских галош?
    1. позывной_53 Звание
      позывной_53
      0
      20 сентября 2026 16:04
      Вы о каком "Байкале"?
      Получение сертификата типа на самолет "Байкал", а также сертификация отечественного двигателя ВК-800 и винта АВ-901 намечены на конец 2026 года.

      Не так быстро, но и не закрыли :)
  31. Есаул Звание
    Есаул
    0
    20 сентября 2026 17:29
    от $8 до 15 млн за машину

    Слишком дорогой танк, чтобы быть уничтоженным дешёвыми дронами, либо на нём должен стоять КАЗ, который мог бы очень эффективно бороться с дронами и ПТУР.
  32. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    20 сентября 2026 18:15
    Цитата: Sevastiec
    А тут стоимость в 6 раз больше. Даже если государство запустит массовую серию со снижением стоимости в 3 раза, данная машина все равно будет дороже в 3 раза.

    У вас странная математика, вы не находите? 😂
  33. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Вчера, 08:27
    Танковые КБ умеют делать гусеницы и броню. А фронту нужны связь и роботы. В случае адекватного начальства эти КБ останутся без работы ибо даже попыток роботизировать имеющиеся танки не делают и сделать неспособны. Скорее всего, они пилят бюджеты...

    Мораль. Нынешние оборонные КБ надо на 90% расформировать, а людей трудоустроить в новые КБ, с новыми задачами. Забронзовевших начальников на пенсию.
  34. ace1976 Звание
    ace1976
    0
    Вчера, 11:13
    Цитата: Sevastiec
    А тут стоимость в 6 раз больше. Даже если государство запустит массовую серию со снижением стоимости в 3 раза, данная машина все равно будет дороже в 3 раза.

    Если стоимость была в 6 раз больше, а потом снизить её втрое, то разница станет двухкратной, а не трехкратной.
  35. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 16:24
    Индусы что, настолько тупые? Им если воевать, то с Китаем и Пакистаном, а не с Папуа- Новая Гвинея
  36. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Вчера, 16:29
    Цитата: позывной_53
    В музее авиации в Монино не бывали? Там для вас целое поле "распилов" :)

    В музее в Монино стоит техника раработки СССР. Наверное, самый новый там - Су27 из начала 80х.
    В СССР особо сильно распилами КБ не занимались. Были и конкуренция, и лоббирование. Но реально хотели производить. А сейчас живой пример распила - УЗГА или Сиб что-то там, который сделал '2х двигательный Як40".. И таких - немало.