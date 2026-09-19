«Перешёл в состояние застоя»: в западной прессе оценили танк «Армата»

Россия изготовила примерно 20 Т-14 при первоначальной цели в 2300 единиц к 2020 году и продолжает полагаться на модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М в войне на Украине. Танк нового поколения, впервые представленный в 2015 году, уже как 10 лет пытается выйти за рамки испытаний.

Россия предложила передать технологии Т-14 Индии для местного производства.

Проект «Армата», перешедший к настоящему времени в состояние застоя, обречён в итоге на провал в качестве серийного танка.